Đánh giá Acer Predator Helios 300 có tốt không, giá bán, mua ở đâu

1. Đánh giá Acer Predator Helios 300 có tốt không?

1.1 Thiết kế mỏng nhẹ

Sản phẩm có thiết kế lục giác với những đường cắt trên thân máy và nhiều nét sắc sảo đẹp mắt của dòng Predator chuyên nghiệp. Tông màu được Acer sử dụng là xanh Electric Blue đặc trưng đem lại năng lượng cho game thủ, hệ thống khen tản nhiệt được tích hợp bên cạnh sau tạo nên sự nhấn nhá về thẩm mĩ. Các cạnh bên của Acer Predator Helios 300 được cắt kim cương sáng bóng, sang trọng.

Siêu phẩm Acer Predator Helios 300 dành cho các game thủ (Nguồn: amazon.com)

1.2 Chất liệu cấu tạo

Vỏ laptop làm bằng kim loại đem đến sự chắc chắn, logo Predator ngay chính giữa thu hút mọi ánh nhìn, người dùng có cảm giác siêu phẩm laptop thương hiệu Acer này rất mạnh mẽ và ngầu, tiếp thêm sức mạnh cho các game thủ có những trận đánh kinh điển.

1.3 Màn hình

Sản phẩm có màn hình 15.6 inch, có độ phân giải cao tới 1920 x 1080 pixels. Acer Predator Helios 300 reviews cho thấy màn hình chất lượng hiển thị hình ảnh tốt, chuẩn, sắc nét. Công nghệ IPS vứi độ sáng cao cùng lớp phủ Anti-Glare giúp sản phẩm có khả năng hiển thị hình ảnh ngoài trời tối bất chấp ánh sáng môi trường xung quanh.

1.4 Cấu hình

Nổi bật trong những mẫu laptop chơi game làm clip thiết kế lập trình đều tốt, Acer Predator Helios 300 chọn cấu hình chạy chip Intel Core i7, xử lý đồ hoạ từ GeForce RTX, 8GB RAM và bộ nhớ trong 1TB HDD + 128GB SSD, NVIDIA dùng kiến trúc Turing. Kiến trúc này dùng công nghệ Ray Tracing (RT) để mô phỏng ảnh sáng giống ngoài đời thực và đổ bóng hiệu quả hơn.

Do vậy, Helios 300 có khả năng xử lý tốt các game nặng với mức setting cao, bạn sẽ có những trải nghiệm chân thực, hình ảnh mượt mà sống động, chiến đấu không bị lag, bị giật như PUBG, Ghost Recon Wildlands, Shadow of the Tomb Raider… Các phần cứng khác của laptop giúp máy chạy nhanh bảo đảm việc tải các ứng dụng game mượt hơn.

Cấu hình huỷ diệt mọi loại game này tăng thêm sức mạnh, nhờ vậy bạn như sống trong game, đem tới phút giây trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Đánh giá Acer Predator Helios 300 có cấu hình khủng giúp chơi game mượt (Nguồn: cnet1.cbsistatic.com)

1.5 Cổng kết nối

Dòng máy gaming cao cấp với Thunderbolt tốc độ truyền tải dữ liệu cải thiện siêu tốc cao tới 40GBps gấp 4 lần cổng USB type C thông thường. Công nghệ thông minh Killer DoubleShot Pro tự động phát hiện và điều chỉnh tốc độ băng thông lên mức cao nhất mỗi khi bạn đang chơi game để máy duy trì kết nối ổn định, nhanh nhất có thể.

1.6 Trackpad, bàn phím

Hệ thống bàn phím Fullsize có sự bổ trí hợp lý, hành trình phím cao 1,6mm mang đậm chất gaming không đòi hỏi bạn dùng lực quá lớn. Bạn sẽ được trải nghiệm gõ phím thú vị vì các phím có độ phản hồi tốt. Ngoài ra, còn tích hợp thêm đèn led đơn sắc với 3 mức độ sáng để bạn dùng trong các môi trường khác nhau, các game thủ dễ dàng thao tác chính xác trong mỗi trận đấu khốc liệt bất kể ngày đêm. Bàn phím RGB 4 vùng được điều chỉnh thuận tiện qua ứng dụng Predator trên điện thoại cho pháp tự chỉnh đèn nền bàn phím, tản nhiệt, tốc độ quạt nhanh chóng, đơn giản.

1.7 Thời lượng pin và tản nhiệt

Laptop Acer Predator Helios 300 được gắn 2 quạt tản nhiệt bằng thép với 59 cánh quạt sử dụng công nghệ AeroBlade 3D độc quyền từ Acer để đảm bảo hệ thống luôn được giữ mát dù bạn chơi game suốt thời gian dài. Thêm vào đó ứng dụng Predator Sense giúp bạn tự chỉnh các thiết lập hệ thống như theo dõi nhiệt độ CPU hoặc tuỳ chỉnh tốc độ quạt.

Hệ thống tản nhiệt vượt trội hơn 45%, với cảm hứng thiết kế quạt AeroBlade 3D từ cánh chim cú mèo với tạo hình răng cưa cho phép chia các luồng khí khi toả ra thành mỗi gói khí nhỏ và truyền tới ống xả nhẹ nhàng, êm ái. Phím nóng Coolboost có vai trò tăng tốc cánh quạt ngay lập tức thêm 100% để tăng luồng gió tới thân máy.

1.8 Laptop Acer Predator Helios 300 giá bao nhiêu?

Sản phẩm này có nhiều mức giá tuỳ thuộc vào cấu hình, ổ cứng…. giá tham khảo gồm: 34.990.000 đồng, 37.990.000 đồng, 40.990.000 đồng, 44.990.000 đồng và 52.990.000 đồng. Bạn đừng quá lo lắng có nên mua Acer Predator Helios 300 dù giá hơi cao nhưng chất lượng tuyệt đỉnh, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt của sản phẩm khi trải nghiệm những trận chiến game siêu đẳng khác xa so với các dòng laptop khác cấu hình thấp hơn.

Laptop Acer Predator Helios 300 tản nhiệt tốt (Nguồn: answersby.com)

2. Mua Acer Predator Helios 300 ở đâu?

Đánh giá Acer Predator Helios 300 rất đáng để bạn bỏ tiền ra đầu tư nếu bạn đang “cày” các game khủng cần laptop chạy nhanh, tốc độ cao, cấu hình khủng, chơi game cực đã để mỗi trận chiến mạnh mẽ hơn. Còn chờ gì mà không nhanh tay rinh ngay laptop Acer Predator Helios 300 về cho mình!