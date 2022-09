Đánh giá Asus Zenfone 3 max 5.5 inch có tốt không? 11 lý do nên mua

Nếu bạn yêu thích các sản phẩm của thương hiệu Asus thì các bạn không nên bỏ qua bài đánh giá Asus Zenfone 3 max dưới đây. Blog Adayroi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất về sản phẩm đang được yêu thích này nhé!



1. Đánh giá Asus Zenfone 3 max về thông số kỹ thuật

Để đánh giá Asus Zenfone 3 max ta cần tìm hiểu về thông số kỹ thuật của sản phẩm này. Asus Zenfone 3 Max được nhà sản xuất cài đặt hệ điều hành Android 6.0. Máy có bộ vi xử lý MediaTek cùng RAM 3 GB. Sản phẩm được trang bị bộ nhớ trong 32GB và hỗ trợ sử dụng thẻ nhớ ngoài. Màn hình của Asus Zenfone 3 max là màn IPS LCD HD 5.2 inch với độ phân giải 720 x 1280 pixels. Máy có chip đồ họa Mali T720 và chipset Mediatek MT6737 4 nhân. Máy có thiết kế kim loại nguyên khối với các cạnh mép cong 2,5D. Camera sau của Asus Zenfone 3 max có độ phân giải 13MP và camera trước có độ phân giải 5 MP. Máy có 2 khe cắm sim và cảm biến vân tay 360 độ.

Asus Zenfone 3 max (Nguồn: techz.vn)

2. Đánh giá Asus Zenfone 3 max về thiết kế

Đây là một sản phẩm có sự thay đổi rõ rệt về mặt thiết kế so với các dòng sản phẩm công nghệ của hãng điện tử Asus. Zenfone 3 max có thiết kế viền máy và các góc cạnh bo tròn chạy theo xu hướng hiện nay khá giống với những đánh giá về điện thoại Xiaomi 2018. Asus đã không áp dụng chi tiết nắp lưng cong vào sản phẩm này mà thay vào đó là nắp lưng phẳng trơn chu cùng chất liệu kim loại tạo sự sang trọng, lịch lãm. Sự thay đổi này là để hướng tới thị hiếu của phần đông người tiêu dùng. Tuy nhiên đối với các fan của Asus, thiết kế phẳng này lại làm mất đi sự vừa vặn của sản phẩm khi nắm trong lòng bàn tay.

Zenfone 3 Max có một số thay đổi so với sản phẩm tiền nhiệm là Zenfone Max. Thay vì thiết kế màn hình to, máy chỉ khiêm tốn với màn hình 5,2 inch. Dung lượng pin 4100 mAh nhỏ hơn dòng sản phẩm trước. Thiết kế viền nhôm cũng giúp giảm trọng lượng của sản phẩm. Zenfone 3 Max được đánh giá là khá gọn nhẹ, phù hợp với nhiều đối tượng tiêu dùng hơn sản phẩm Zenfone Max.

Cạnh trên của máy được bố trí jack cắm tai nghe 3.5 mm. Cạnh dưới là cổng sạc và mic đàm thoại. Phím nguồn, và bộ phím điều chỉnh âm lượng được thiết kế bên cạnh phải của máy. Tại cạnh trái bạn có thể tìm thấy khay SIM đa năng với 2 khe cắm, có thể cắm hai SIM cùng lúc hoặc sử dụng một SIM và một thẻ nhớ ngoài.

Mặt lưng của Zenfone 3 Max là cụm camera 13 MP, đèn flash hỗ trợ và bộ phận cảm biến vân tay hình vuông. Khe loa được thiết kế nằm ở dưới logo Asus phía sau sản phẩm.

Mặt trước có logo ở cạnh dưới. Hệ thống nút điều hướng được bố trí bằng phím cảm ứng ngay dưới màn hình. Camera trước có độ phân giải 5MP được đặt ở cạnh trên cùng với loa thoại và đèn flash. “Ngoại hình” của Zenfone 3 Max rất tinh tế, sang chảnh với mặt kính cong 2.5D.

3. Hiển thị

Tiếp theo đây, Blog Adayroi sẽ đánh giá Asus Zenfone 3 max thông qua chất lượng hiển thị của thiết bị. Màn hình của Zenfone 3 max là màn HD 16 triệu màu 5.2 inch, màn sử dụng công nghệ nền IPS LCD giúp hình ảnh hiển thị rõ nét và chân thực hơn. Độ phân giải màn hình 720 x 1280 pixels cho phép hiển thị hình ảnh chi tiết và thuyết phục người dùng.

Nhìn chung, khả năng hiển thị hình ảnh của sản phẩm này ở mức chấp nhận được so với giá thành. Tuy nhiên, do màn hình chỉ có 5,2 inch, ba nút điều hướng lại được đặt vào màn hình khiến diện tích hiển thị hình ảnh thực vị giảm đi. Nếu xét độ bão hòa và tương phản màu của màn Zenfone 3 Max so với các sản phẩm tiền nhiệm thì Zenfone 3 Max nổi trội hơn.

Mặt sau Asus Zenfone 3 max (Nguồn: tinhte.vn)

4. Đánh giá Asus Zenfone 3 max về hệ điều hành

Zenfone 3 Max được cài đặt sẵn chạy hệ điều hành Android 6.0 cùng giao diện ZenUI 3.0. Màn hình hiển thị của giao diện này vô cùng tinh tế. Giao diện đã được thiết kế hơn 1000 mẫu tiêu chuẩn khác nhau. Phiên bản mới nhất của Zenfone 3 max tối ưu hóa hơn sự trải nghiệm, hỗ trợ công việc tốt hơn, tạo sự thuận lợi cũng như mang lại tiện ích cho người sử dụng.

5. Cấu hình – Hiệu suất

Zenfone 3 Max là mẫu smartphone đầu tiên của hãng điện tử ASUS được trang bị bộ vi xử lý trung tâm MediaTek, model MT6735 4 nhân. Bên cạnh đó, máy có 3 GB RAM, hỗ trợ bộ nhớ trong 32GB cùng thẻ nhớ ngoài, hứa hẹn mang lại khả năng hoạt động mượt mà và khả năng lưu trữ cao cho người sử dụng.

Với cấu hình kể trên, Zenfone 3 max không phải là smartphone thích hợp để chơi game yêu cầu cấu hình cao, tuy nhiên đối với các tác vụ thông thường, các nhu cầu nghe gọi thông thường thì Zenfone 3 max hoàn toàn có thể đảm nhận tốt. Điểm mạnh của chiếc smartphone Asus này là dung lượng pin khủng, thời lượng sử dụng pin lớn, đặc biệt thích hợp với những bạn thường xuyên phải di chuyển, không có nhiều thời gian sạc thiết bị.

Một số các game mobile được yêu thích như Need For Speed – No Limits, Sim City – Built It và Asphalt 8… đều có thể chạy ổn định trên Zenfone 3 Max, tuy nhiên các bạn chỉ nên cài đặt cấu hình game ở mức trung bình, máy vẫn chạy được ở cấu hình cao nhưng sẽ không được ổn định bẳng mức thấp hơn. Thiết bị này còn được hãng Asus cài sẵn app Game Genine cho phép bạn phát trực tiếp màn hình chơi game YouTube hay Twitch.

Về chất lượng cuộc gọi, micro của Zenfone 3 Max ngăn tiếng ồn tốt tuy nhiên loa thoại lại hơi nhỏ. Điều này sẽ gây khó khăn cho bạn khi gọi điện thoại ở môi trường đông người, ồn ào.

Smartphone Asus Zenfone 3 max (Nguồn: amazon.com)

6. Đánh giá Asus Zenfone 3 max về tính năng

Zenfone 3 max được trang bị cảm biến vân tay vừa nâng cao hiệu quả bảo mật thiết bị vừa tạo sự tiện lợi khi sử dụng. Bộ phận cảm biến này có tốc độ xử lý tác vụ khá nhanh, có khả năng mở khóa màn hình chỉ trong 0,3 giây, và hỗ trợ bảo mật với 5 vân tay khác nhau.

Bộ phận cảm biến vân tay được bố trí ở mặt sau của Zenfone 3 max rất tiện dụng với thao tác cầm điện thoại thông thường. Ngoài tính năng mở khóa nhanh, máy còn có tính năng vuốt dọc cảm biến vân tay theo chiều hướng xuống để mở nhanh camera selfie và chạm nhanh đầu ngón tay để chụp ảnh.

7. Kết nối

Sản phẩm được trang bị cổng sạc Micro USB đồng thời cũng là cổng kết nối USB. Máy có trang bị thêm jack cắm tai nghe 3.5mm tiêu chuẩn, mang đến trải nghiệm lý tưởng khi thưởng thức âm nhạc. Zenfone 3 max có hỗ trợ A-GPS, GLONASS và định vị GPRS. Ngoài ra thiết bị còn có kết nối Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot; bluetooth v4.0. Máy có hỗ trợ mạng 2G, 3G, 4G với 2 khe cắm sim. Bạn có thể sử dụng một Micro SIM và một Nano SIM.

Điện thoại Asus Zenfone 3 max (Nguồn: sanmua.vn)

8. Camera

Camera của Zenfone 3 max không có cảm biến laser, không hỗ trợ lấy nét tự động. Đây là điểm thụt lùi của thiết bị này nếu đem so sánh với dòng sản phẩm tiền nhiệm. Tuy nhiên khi đánh giá điện thoại Asus Zenfone 3 max, chất lượng hình ảnh được chụp bởi thiết bị lại được đánh giá khá tốt. Nếu bạn thực hiện chụp ảnh bằng camera sau 13MP trong điều kiện đầy đủ ánh sáng thì hình ảnh nhận được sẽ có màu sắc phong phú, độ tương phản cao. Độ sắc nét thể hiện trên bức ảnh được đánh giá cao và tốc độ chụp cũng khá ấn tượng. Tuy nhiên màu của bức ảnh lại hơi ám màu, tạo cảm giác ấm hơn bình thường.

9. Phần mềm

Zenfone 3 max được cài sẵn rất nhiều phần mềm. Các ứng dụng này phần lớn không có tính hữu dụng rõ rệt hay còn được gọi là các “ứng dụng rác” gây khó chịu cho người dùng. Các ứng dụng chạy ngầm sẽ chiếm phần lớn dung lượng lưu trữ của sản phẩm, có thể dẫn đến hiện tượng giật lag, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng. Các bạn có thể lựa chọn gỡ bỏ bớt các ứng dụng này để thiết bị có thể hoạt động mượt mà hơn.

Một số các ứng dụng ít được sử dụng trên Zenfone 3 Max như: trình duyệt Pufin, app du lịch TripAdvisor, một số các ứng dụng mua sắm khác…. Tuy nhiên cũng có một số ứng dụng khác Asus thiết kế cho người dùng và cho thấy sự hữu hiệu như ứng dụng tạo các đoạn film ngắn MiniMovie, ứng dụng chỉnh sửa ảnh Photo Collage… Đối với ứng dụng mạng xã hội Facebook, màn hình của Zenfone 3 max đáp ứng lại các tác vụ rất tốt. Bàn phímđược trang bị thêm tính năng lướt, nhưng người sử dụng vẫn cần thời gian để thích nghi, tính năng đoán từ của Zenfone 3 max có được trang bị nhưng hiệu quả không cao, chậm, gây khó chịu cho người dùng.

Asus Zenfone 3 max ZC520TL (Nguồn: ytimg.com)

10. Đánh giá Asus Zenfone 3 max về tuổi thọ Pin

Trong các bài đánh giá Asus Zenfone 3 max, Pin là điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm này. Dung lượng pin của thiết bị lên đến 4.100 mAh trong khi màn hình HD IPS 5,2 inch lại không tiêu tốn quá nhiều điện năng nên thời lượng sử dụng pin lớn hơn nhiều so với các dòng máy khác. Thời gian sử dụng liên tục của Zenfone 3 max có thể lên đến 12 tiếng. Đây là một con số ấn tượng so với các sản phẩm cùng phân khúc giá.

Zenfone 3 max tuy không có tính năng sạc nhanh nhưng nhờ củ sạc với điện áp 5V 2A người sử dụng sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm đầy thiết bị. Thời gian chờ rút ngắn, thời gian trải nghiệm lại kéo dài là điểm cộng rất lớn của sản phẩm.

11. Giá tham khảo

Smartphone Asus Zenfone 3 max có mức giá khi ra mắt là hơn 4 triệu đồng là một sản phẩm trong phân khúc giá rẻ, thích hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng. Hiện nay giá của sản phẩm này đã giảm chỉ còn hơn 2 triệu đồng, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu về sản phẩm này trên trang thương mại điện tử Adayroi.

Asus Zenfone 3 max 5,5 inch (Nguồn: tgdd.vn)

Nhìn chung, với mức giá phải chăng, Zenfone 3 max cũng là một sản phẩm đáng để các bạn trải nghiệm. Sau khi đọc hết 11 tiêu chí đánh giá Asus Zenfone 3 max này chắc hẳn các bạn cũng đã có quyết định lựa chọn của riêng mình. Chúc các bạn mau chóng rinh ngay chiếc điện thoại Asus chính hãng đang bán giá ưu đãi trên Adayroi phù hợp nhé!