Đánh giá bỉm Pamper Nhật có tốt không chi tiết? 8 lý do nên mua

Review đánh giá bỉm Pamper dùng có tốt không, giá bao nhiêu, mua ở đâu rẻ nhất, khả năng thấm hút thế nào. kiểu dáng chất liệu có phù hợp với da bé.



1. Chất liệu bỉm Pamper Nhật có tốt không

Bỉm Pamper Nhật có tốt không? Bỉm Pamper được làm từ chất liệu bông kết hợp với các hạt chống thấm giúp khử mùi và chống hăm da. Bên ngoài cùng của tã được thiết kế màng siêu hở tạo sự thông thoáng, thoải mái cho bé. Các loại bỉm của Pamper luôn được làm từ chất liệu an toàn do đó mẹ có thể an tâm khi cho bé sử dụng.

Bỉm Pamper Nhật có tốt không? (Nguồn: kidsplaza-1.cdn.vccloud.vn)

2. Khả năng thấm hút

Sản phẩm được sản xuất trên công nghệ hiện đại, đã qua kiểm duyệt nhiều lần trước khi tung ra thị trường. Bỉm Pamper có khả năng thấm hút tốt, mặt bông của bỉm còn giúp chống thấm ngược hiệu quả.

Gel chống thấm chính là yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng thấm hút của tã. Chất liệu này được sử dụng trong lõi thấm của Pamper giúp bé yêu luôn được khô ráo suốt cả ngày dài. Vì vậy, đây là một trong những loại bỉm dành riêng cho bé trai được các mẹ tin tưởng lựa chọn nhất hiện nay.

Thông thường, khi được đưa vào tã giấy, các gel này có dạng kết tinh khô, nhưng khi hút chất lỏng sẽ biến thành dạng gel. Với khả năng hút lượng chất lỏng bằng 30 lần trọng lượng của chính nó, gel sẽ giữ cho chất lỏng không thấm ngược lên bề mặt.

3. Thiết kế, băng keo

Bỉm Pamper có thiết kế vừa vặn ôm sát cơ thể giúp bé có thoải mái vui chơi hoạt động mà mẹ không cần lo lắng bỉm bị xê dịch. Phần băng keo ở hai bên đai quần được thiết kế chắc chắn, không lo bị tuột. Khi các mẹ tháo ra, độ dính vẫn y nguyên như cũ chứ không hề bị giảm đi.

Ngoài ra, bỉm còn được thiết kế nhiều họa tiết ngộ nghĩnh, đáng yêu để bé thích thú hơn khi sử dụng. Khi bé còn nhỏ thay vì mua tã quần, mẹ nên chọn các loại tã dán Pamper đảm bảo hiệu quả thấm hút và tiết kiệm chi phí.

4. Tính năng hay khác

Tã Pampers với chất liệu mềm mại chuyển động nhịp nhàng theo cử động của bé. Sản phẩm đã được các chuyên gia hàng đầu về da liễu và nhi khoa kiểm tra độ an toàn, do đó mẹ có thể an tâm khi dùng cho bé.

Cấu trúc từng lớp của tã cho phép hút chất lỏng tối ưu, khóa chặt chất lỏng bên trong tã để bé có thể khô thoáng với thời gian lên đến 12 giờ.

Ngoài ra, nhiều loại tã bỉm Pamper thấm hút tốt, an toàn cho da bé với thiết kế đa dạng cho các mẹ có thể thoải mái lựa chọn. Tuy nhiên bạn cũng nên tham khảo thêm cách mặc bỉm Pamper khoa học để đảm bảo mang đến hiệu quả tốt nhất khi sử dụng cho bé.

Mẹ nên tham khảo cách mặc bỉm Pamper chuẩn để mang lại hiệu quả tốt nhất (Nguồn: Internet)

5. Khả năng ngăn ngừa hăm tã

Nhờ sử dụng các chất liệu cao cấp, Pamper luôn tự tin khẳng định tính an toàn của sản phẩm, không gây dị ứng mẩn ngứa hay hăm tã cho bé. Điều này cũng đã được các chuyên gia thử nghiệm và chứng minh.

6. Khử mùi hôi

Không chỉ có khả năng khử mùi hôi, tã Pamper còn mang lại hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết với lượng nước hoa vừa đủ được dùng trong từng miếng tã. Tất nhiên hương nước hoa này cũng đã được cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo không gây ngứa hay dị ứng cho bé.

7. Giá thành

Hiện trên thị trường bỉm Pamper là một trong những sản phẩm có mức giá bình dân phù hợp với túi tiền của đa số người Việt. Tùy vào đơn vị cung cấp và loại tã mà bạn mua mà giá tã có thể chênh lệch.

Các loại bỉm dán thường có mức giá rẻ hơn so với bỉm quần. Tùy vào thời điểm mà mẹ sẽ quyết định nên dùng tã dán hay tã quần cho bé, lựa chọn nào phù hợp hơn.

8. Mua bỉm Pamper ở đâu rẻ?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều địa chỉ cung cấp tã Pamper, tuy nhiên không phải đại lý nào cũng cung cấp hàng chính hãng với mức giá phải chăng. Rất nhiều trường hợp các sản phẩm tã được làm giả và đem bán tràn lan trên thị trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Ngoài việc quan tâm chọn nhãn hàng bỉm tã an toàn cũng như loại sản phẩm phù hợp với kích thước của bé, các mẹ cũng nên tìm hiểu xem mua hàng ở đâu uy tín giá rẻ. Tốt nhất nên tham khảo chọn mua tại những cửa hàng lớn như Kidsplaza.vn, Bibomart.vn, Tuticare.com hoặc mua tã Pamper chính hãng, chất lượng tại Adayroi, siêu thị VinMart, cửa hàng tiện lợi VinMart +.

Mua ở những đơn vị này bạn sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi cũng như thường xuyên nhận được nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá giúp bạn tiết kiệm chi phí.

Mua bỉm Pamper ở đâu rẻ? (Nguồn: binomart.net)

Qua bài viết trên đây hi vọng sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc bỉm Pamper Nhật có tốt không cũng như tìm được địa chỉ mua bỉm uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các so sánh giữa tã Pamper với các thương hiệu khác như Huggies, Bobby để đưa ra quyết định đúng đắn. Chúc bạn lựa chọn các loại tã bỉm cho bé chất lượng tốt, phù hợp và an toàn cho làn da sơ sinh non nớt.