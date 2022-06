Đánh giá bộ máy vặn vít Bosch Go 33 chi tiết có tốt không, giá bán

Hiện nay rất nhiều người chọn sử dụng máy vặn vít Bosch Go để hỗ trợ các công việc tháo, lắp ốc vít trong sửa chữa dân dụng. Vậy, bộ máy vặn vít Bosch Go 33 chi tiết có ưu điểm gì khiến người dùng tin tưởng chọn dùng đến thế.



1. Đánh giá bộ máy vặn vít Bosch Go 33 chi tiết có tốt không?

Bộ dụng cụ vặn vít Bosch Go là lựa chọn số 1 của những tay thợ dân dụng chuyên nghiệp. Đa năng, tiện lợi và bền đẹp là những ưu điểm giúp bộ dụng cụ vặn vít này chiếm trọn cảm tình của người tiêu dùng, trở thành trợ thủ đắc lực khi sửa chữa máy móc.

Bosch Go 33 rất được người tiêu dùng yêu thích lựa chọn (Nguồn: amazon.de)

1.1. Xuất xứ máy vặn vít Bosch của nước nào?

Bosch là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đến từ Đức, mạng lưới phủ rộng trên toàn thế giới. Bosch nổi tiếng với các dụng cụ điện cầm tay, hãng luôn mang đến thị trường các dòng sản phẩm có chất lượng cao, hội tụ nhiều công nghệ tiên tiến cùng hiệu năng hoạt động mạnh mẽ. Máy vặn vít Bosch là một trong những dòng sản phẩm rất được ưa chuộng của hãng, được sản xuất tại nhà máy chính của Bosch tại Malaysia. Nhờ được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ hiện đại nên máy vặn vít Bosch đáp ứng được mọi yêu cầu và đảm bảo an toàn khi sử dụng.

1.2. Bộ máy bắt vít dùng pin Bosch Go 33 bao gồm những chi tiết nào

Sở dĩ nhiều người lựa chọn máy bắt vít dùng pin Bosch Go 33 thay vì dùng các loại máy bắt vít hay tuốc nơ vít thông thường khác là bởi bộ sản phẩm này rất tiện dụng. Bộ máy được trang bị 33 chi tiết, tùy vào loại vít bạn muốn tháo lắp mà các bạn có thể lựa chọn chi tiết phù hợp nhất để lắp vào máy. Bosch Go 33 chi tiết sẽ hỗ trợ tốt trong mọi công việc, giúp người dùng làm việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

1.3. Thông số kỹ thuật của bộ máy bắt vít bằng pin Bosch Go

Bộ máy bắt vít bằng pin Bosch Go có hiệu năng hoạt động mạnh mẽ, chất lượng vượt trội nhờ sở hữu hệ thông số kỹ thuật rất ấn tượng. Máy có tốc độ không tải lên đến 300 vòng/phút, mô men xoắn 5/2.5N.m, có khả năng đảo chiều và khóa trục chính, điện thế pin 3.6V/1.5Ah, cỡ vít tối đa 5mm,… Tất cả những yếu tố trên góp phần mang đến người dùng một sản phẩm chất lượng, đa năng và tiện dụng.

1.4. Về thiết kế

Bộ máy bắt vít dùng pin Bosch Go 33 vận hành bởi nguồn điện từ pin. Máy có kiểu dáng vô cùng gọn gàng, dễ dàng mang theo bên mình do đã có lưu trữ nguồn điện trong viên pin nên ít phụ thuộc vào nguồn điện. Máy được trang bị cổng sạc Micro USB tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng sạc lại thiết bị khi hết pin.

1.5. Về cấu tạo

Máy vặn vít bằng pin Bosch Go 33 có cấu tạo khá đơn giản nhưng lại có hiệu năng vô cùng mạnh mẽ. Bộ sản phẩm bao gồm một thân máy, bộ phụ kiện gồm 33 chi tiết, pin, dây sạc pin. Khi sử dụng, các bạn chỉ cần lắp chi tiết phù hợp vào thân máy, lắp pin và khởi động máy để tháo lắp ốc vít. Máy có hiệu năng hoạt động mạnh mẽ, rất an toàn và hiệu quả.

Bosch Go 33 giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức (Nguồn: vatgia.vn)

1.6. Về chất liệu

Bộ máy vặn vít bằng pin Bosch Go được làm từ chất liệu cao cấp, mang đến người dùng một sản phẩm có vẻ ngoài cứng cáp và bền bỉ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bền đẹp, nhỏ gọn và tiện lợi mà người dùng luôn cần ở một chiếc máy bắt vít.

1.7. Bộ máy vặn vít Bosch Go 33 chi tiết hoạt động như thế nào?

Máy vặn vít dùng pin Bosch Go có hiệu điện thế 33 3,6V – 1,5Ah, độ bền rất cao. Máy vận hành với tốc độ 360 vòng/phút cùng với lực xoắn 2.5 – 5 N/m, giúp tháo lắp vít nhanh và hiệu quả. Máy còn cho phép người dùng điều chỉnh lực xoắn, tùy nhu cầu sử dụng để tùy chỉnh. Thân máy vặn vít có hiển thị pin giúp bạn kiểm soát được lượng pin, nếu thấy pin sắp hết các bạn có thể sạc. Máy rất an toàn cho người sử dụng nhờ có khóa trục chính.

1.8. Giá bộ máy vặn vít Bosch Go 33 chi tiết bao nhiêu?

Có rất nhiều lý do khiến người tiêu dùng tin chọn máy vặn vít dùng pin của Bosch Go. Bên cạnh sở hữu chất lượng vượt trội, hỗ trợ người dùng tháo lắp vít nhanh chóng, an toàn và hiệu quả thì sản phẩm còn có giá thành rất hợp lý. Chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 669.000đ là các bạn có thể sở hữu ngay bộ máy bắt vít Bosch Go gồm 33 chi tiết bền đẹp, tiện ích.

1.9. Chế độ bảo hành

Máy vặn vít bằng pin Bosch Go rất bền đẹp và tiện lợi khiến nhiều người yêu thích lựa chọn. Bên cạnh đó, bộ sản phẩm này còn có chế độ bảo hành rất uy tín, các bạn sẽ được bảo hành 6 tháng khi mua sản phẩm. Độ bền cao, hiệu năng mạnh mẽ, Bosch Go chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Bosch Go 33 có độ bền rất cao (Nguồn: aritrans.cl)

2. Có nên mua bộ máy vặn vít Bosch Go 33 chi tiết không?

Qua đánh giá bộ máy vặn vít bằng pin Bosch Go 33 chi tiết chắc hẳn các bạn đã hiểu hơn về sản phẩm và đưa ra quyết định lựa chọn cho riêng mình. Dù các bạn có quyết định chọn mua hay không thì bộ máy vặn vít bằng pin Bosch Go 33 vẫn là một sản phẩm chất lượng, rất đáng để sở hữu. Hội tụ nhiều tính năng tốt, hiệu năng hoạt động mạnh mẽ, có độ bền cao, an toàn và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Bộ máy vặn vít bằng pin Bosch Go 33 chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn khi làm việc. Nếu các bạn đang có ý định chọn mua các thiết bị hỗ trợ vặn vít hiệu năng hoạt động tốt, bền bỉ thì Bosch Go sẽ là gợi ý hoàn hảo nhất. Bạn cũng có thể tham khảo 10 máy khoan dùng pin Bosch công suất mạnh giá rẻ ngay trên Blog Adayroi để có cái nhìn tổng quan hơn.

Để tiết kiệm thời gian, công sức lao động khi bắt vít thì việc sử dụng các sản phẩm như bộ máy vặn vít Bosch Go 33 chi tiết rất cần thiết. Hội tụ đầy đủ các tính năng cần thiết, tiện lợi và chất lượng vượt trội khiến Bosch Go rất được đánh giá cao, yêu thích lựa chọn. Các bạn có thể tìm mua máy vặn vít chính hãng thương hiệu Bosch tại các đại lý chuyên dụng hoặc mua online tại Adayroi.com. Khi mua hàng trên Adayroi.com, các bạn ngoài việc mua được sản phẩm chính hãng, giá tốt thì còn nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nhanh tay truy cập và trải nghiệm nhé!