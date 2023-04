Đánh giá Canon EOS 1500D có tốt không chi tiết? 11 lý do nên mua

Ra mắt vào tháng 02/2018, Canon EOS 1500D hướng đến đối tượng lần đầu sử dụng dòng máy ảnh DSLR. “Dễ sử dụng, chất lượng, vừa túi tiền” chính là những cụm từ dành cho chiếc máy này. Các thông tin đánh giá Canon EOS 1500D dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm.



1. Đánh giá máy ảnh Canon EOS 1500D có tốt không

1.1. Xuất xứ máy ảnh Canon của nước nào

Dòng máy ảnh thuộc tập đoàn công nghệ đa quốc gia Canon Inc Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm về hình ảnh và quang học bao gồm các thiết bị: máy ảnh, máy photocopy, máy in. Được thành lập vào 10/08/1937 và trụ sở chính đặt tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ngoài ra, Canon Inc. còn có trụ sở khác nằm tại Lake Success, New York, Mỹ.

Trụ sở Canon Inc. đặt tại Lake Success, New York, Mỹ (Nguồn: vi.wikipedia.org)

1.2. Đánh giá độ nhạy ISO

Là sản phẩm được trang bị cảm biến mang tên CMOS kích cỡ APS-C với độ phân giải của ảnh sẽ được nâng lên đến 24 megapixel, độ nhạy sáng ISO có phạm vi là 100-6400 và có thể hoạt động được đến 12800. Tính năng trên kết hợp với CMOS cỡ APS-C cùng bộ xử lý DIGIC vận hành song song để được hình ảnh hạn chế mức nhiễu, chuyển màu đa dạng, thậm chí đối với góc chụp có độ ISO cao ở những nơi thiếu ánh sáng.

1.3. Các bánh xe và nút được thiết kế để dễ vận hành

Máy ảnh Canon EOS 1500D có thể chụp ở tốc độ liên tục 3 khung ảnh/giây (fps), khả năng AF nhanh trên 9 điểm (kiểu chữ thập có điểm AF ở trung tâm). Ngoài ra, máy còn sở hữu nhiều chức năng chụp bằng cách xoay bánh xe và tùy chỉnh chế độ.

Bên cạnh đó, thiết bị có khung ngắm quang – là một đặc điểm phù hợp cho các đối tượng muốn trải nghiệm sử dụng máy ảnh DSLR, cho phép bạn có thể lập khung hình ở thời gian thực tế trong khi chụp ngoài trời, đặc biệt rất có ích trong việc thực hiện hình ảnh cho các đối tượng chuyển động nhiều như: trẻ em, vật nuôi,… Ngoài ra, thiết kế thân máy được tối ưu hóa để chụp qua khung ngắm bởi báng cầm lớn, bánh xe, nút tùy chỉnh ở bên phải.

Canon EOS 1500D có nên mua không (Nguồn: techtimes.vn)

1.4. Các hiệu ứng Creative filter và thiết lập cài đặt sẵn sáng tạo

Sở hữu 6 chế độ cài đặt sẵn dựa trên cảnh quan, cung cấp cách thức sử dụng dễ dàng cho người mới chụp được các loại ảnh như: chân dung, phong cảnh, cận cảnh, chụp chân dung vào ban đêm, đồ ăn,… chỉ cần xoay bánh xe và điều chỉnh đến chế độ thích hợp. Hơn nữa, máy có 5 Creative filter được sử dụng cho các hiệu ứng nghệ thuật cho ảnh gồm các hiệu ứng: Toy camera, Fisheye, Soft Focus.

1.5. Chống rung quang học cho trải nghiệm DSLR chân thực

Những lỗi mà người mới sử dụng dòng máy DSLR chính là: rung, lắc, nhòe, không lấy nét,… Tuy nhiên, Canon 1500D đánh giá là một thiết bị khắc phục các lỗi này nhờ vào hệ thống chống rung quang học trên ống kính EOS 1500D kết hợp độ lấy nét nhanh, dễ dàng chụp được ảnh sắc nét, bắt trọn được khoảnh khắc.

1.6. Dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác

Giờ đây, bạn không còn trải qua nhiều khâu kết nối, sao chép qua nhiều thiết bị mới có thể lấy được ảnh, Canon EOS 1500 đều được sở hữu chức năng “ghép đôi” với smartphone qua Wifi/NFC cùng với ứng dụng kết nối với máy ảnh. Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng sử dụng điện thoại để xem, lưu, tải ảnh. Vì thế, những ai yêu thích dòng máy ảnh cơ có thể mang theo Canon EOS 1500D để đi du lịch và chia sẻ hình ảnh một cách nhanh chóng và thuận tiện.

1.7. Chất lượng quay video

Đánh giá Canon EOS 1500D với khả năng quay video thì máy cho chất lượng quay video Full HD ở 30/25/24p và chụp liên tục lên đến 3 khung hình/giây. Ngoài ra, bạn có thể mua thêm ống kính góc rộng, giá ưu đãi trên Adayroi để có thể mang đến chất lượng hình ảnh và video sắc nét, màu sắc chân thực nhé.

1.8. Hiệu năng

Máy ảnh Canon 1500D cho phép bạn có thể dễ dàng lựa chọn tính năng tùy theo khung cảnh chụp mang lại vô vàn ý tưởng sáng tạo cho bức ảnh thêm sinh động với 5 hiệu ứng. Thêm vào đó, thiết bị tương thích với “kho tàng” ống kính đồ sộ của hãng Canon, đồng nghĩa với việc bạn có thể nâng cao khả năng nhiếp ảnh từ ống kính cơ bản đến ống kính cao cấp.

Các thông số kỹ thuật Canon EOS 1500D (Nguồn: nguyenkim.com)

1.9. Tốc độ màn trập

Vậy để đánh giá Canon EOS 1500D có tốt không thì phạm vi tốc độ màn trập cũng là một yếu rất qua trọng. Theo đó, tốc độ màn trập của thiết bị là 1/4000 giây đến 30 giây (tổng phạm vi tốc độ màn trập và phạm vi có sẵn khác nhau theo các chế độ chụp ảnh), Bulb, X-sync ở 1/200 giây.

1.10. Thời hạn bảo hành

Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối chính hãng trên website Adayroi với chính sách bảo hành uy tín có thời hạn lên đến 24 tháng kết hợp với các dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt dành cho người mua hàng.

1.11. Canon 1500D giá bao nhiêu

Sản phẩm có các tính năng cao cấp cùng với những ưu điểm vượt trội, tuy nhiên mức giá của máy ảnh Canon 1500D khá “dễ chịu” chỉ 11,39 triệu đồng phù hợp với các đối tượng mong muốn tìm một thiết bị chất lượng, vừa với túi tiền của mình.

Đầy đủ các linh phụ kiện đi kèm Canon 1500D (Nguồn: theroyalcamera.com)

2. Mua máy ảnh Canon EOS 1500D đảm bảo chính hãng, giá tốt?

2.1. Siêu thị điện máy Vinpro

Là hệ thống bán lẻ hàng Công nghệ – Điện máy của VinGroup, đa dạng các dòng sản phẩm như: điện thoại, laptop, máy tính bảng,… và trong đó có thiết bị máy ảnh chất lượng chính hãng, lấy nét nhanh mà bạn có thể đến trực tiếp để xem thiết kế, trải nghiệm các tính năng và đánh giá hiệu năng sử dụng của máy. Bên cạnh đó, Vinpro có rất nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá, hưởng chế độ bảo hành chính hãng, mức giá ưu đãi, mua trả góp với 0% lãi suất. Tất cả nhằm hỗ trợ khách hàng có thể nhanh chóng sở hữu cho mình thiết bị tốt và ưng ý nhất.

Vinpro – Hệ thống bán lẻ hàng Công nghệ và Điện máy hàng đầu tại Việt Nam (Nguồn: vincom.com.vn)

2.2. Trang thương mại điện tử Adayroi

Nếu như bạn là người khá bận rộn trong cuộc sống, không có nhiều thời gian để đi tham khảo và xem trực tiếp thiết bị, thì website mua sắm online với nhiều sản phẩm chính hãng cũng mức giá ưu đãi tại Adayroi sẽ phù hợp cho bạn. Bạn có thể rinh về dòng máy ảnh DSLR cơ bản, chuyên nghiệp, giá hợp lý cũng như đảm bảo được các quyền lợi như mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng. Thêm vào đó, các chế độ bảo hành, chương trình khuyến mãi, tích điểm thưởng VinID và đặc biệt là dịch vụ giao hàng linh động tận nơi giúp bạn nhận hàng một cách nhanh nhất.

Mua sắm trực tuyến nhiều tiện ích cùng với Adayroi (Nguồn: pinterest.com)

Với các tiêu chí đánh giá Canon EOS 1500D trên, chắc hẳn bạn đọc đã có cho mình những kinh nghiệm hữu ích trong cách chọn máy ảnh chuyên nghiệp, bắt hình nét và phù hợp nhất cho bản thân mình rồi đúng không nào. Ngoài ra, để có thể trải nghiệm tối ưu nhất máy ảnh Canon thì bạn có thể lựa mua thêm phụ kiện máy ảnh bền đẹp, giá ưu đãi trên Adayroi nhé.