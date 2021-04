Đánh giá chảo gang có tốt không chi tiết? 7 lý do nên mua dùng

2. Cách sử dụng chảo gang đúng cách, an toàn

Hiện nay chảo có nhiều dòng sản phẩm được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, trong đó chảo gang là phổ biến hơn cả. Tuy nhiên chảo gang có tốt không và cách dùng chảo gang thế nào là đúng cách? Hãy khám phá ngay trong bài đánh giá chi tiết sau.



1. Đánh giá chảo gang có tốt không?

1.1. Chất liệu chảo gang có an toàn không?

Trong tất cả các chất liệu dùng để sản xuất các thiết bị nhà bếp đa năng dành cho bà nội trợ thì gang là chất liệu an toàn nhất cho người dùng. Chính vì thế sản phẩm chảo gang cực kỳ an toàn trong quá trình nấu ăn và vệ sinh. Chất liệu gang sẽ không sản sinh ra hợp chất có hại nào khi nấu ăn, đồng thời chảo gang có thể sử dụng trên lửa to để đun nấu mà không gây ra bất kỳ phản ứng nào.

Chảo gang là sản phẩm cực kỳ phổ biến trong căn bếp của người Việt (Nguồn: ducankitchen.com)

1.2. Chảo gang có mấy loại?

Hiện nay trên thị trường có 2 dòng chảo gang chính đó là chảo gang Mỹ và chảo gang truyền thống. Các sản phẩm chảo gang Mỹ được làm chủ yếu từ sắt với hàm lượng sắt chiếm 98% cùng với 2% carbon, các nhà sản xuất đã cố gắng loại bỏ hoàn toàn bên trong nguyên liệu làm chảo.

Còn đối với các loại chảo gang truyền thống tại Việt Nam sản xuất tiêu thụ thì thường được làm từ chất liệu sắt, nhôm và được đúc thủ công. Chính vì thế bên trong thành của chảo có nhiều chứa tạp chất không an toàn với sức khỏe của người dùng.

1.3. Độ truyền nhiệt

Chảo gang có khả năng truyền nhiệt khá tốt nên trong quá trình nấu nướng nhiệt sẽ được truyền đến thức ăn một cách đều hơn. Điều này sẽ giúp người dùng có thể nấu ăn chín đều hơn trong một thời gian ngắn nhất.

1.4. Độ giữ nhiệt

Bên cạnh độ truyền nhiệt tốt thì dòng chảo gang còn có độ giữ nhiệt tốt nhất trong các loại chảo. Điều này sẽ làm cho thức ăn được nấu lâu hơn sau khi đã nấu chín, đảm bảo thức ăn được nóng hổi và ngon miệng hơn khi dọn lên bàn ăn cho cả gia đình. Tuy nhiên cũng vì ưu điểm này mà bà nội trợ cũng phải cẩn thận trong quá trình cầm nắm chảo để chế biến và lấy thức ăn.

1.5. Chảo gang dùng được cho bếp nào

Một trong những ưu điểm mà nhiều người dùng đánh giá cao chảo gang khi được hỏi chảo gang có tốt không? chính là dùng được cho nhiều loại bếp hay không. Đa số các dòng chảo và nồi gang đều có thể sử dụng được cho các loại bếp đun nấu phổ biến hiện nay như: bếp củi, bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại hay bếp điện. Chính nhờ sự tiện lợi này mà người dùng có thể linh động sử dụng chảo gang để chế biến được thức ăn mọi lúc mọi nơi.

1.6. Khả năng vệ sinh

Việc vệ sinh và cọ rửa chảo gang cũng vô cùng tiện lợi và không tốn quá nhiều công sức. Nếu chảo dính quá nhiều thức ăn dầu mỡ thì bạn có thể sử dụng nước rửa chén đánh bay dầu mỡ, khử sạch mùi cùng giẻ rửa nồi. Còn nếu chảo không quá dơ thì bạn cũng có thể khăn sạch hay khăn giấy để vệ sinh và chùi chảo được sạch sẽ một cách nhanh chóng và tiện lợi.

1.7. Độ bền của chảo gang

Với chảo gang bạn càng dùng thì chảo càng bền và sử dụng được tốt hơn. Với mỗi lần bạn vệ sinh lòng chảo dính dầu mỡ sẽ giúp cho chảo được mài nhẵn và tăng được khả năng chống dính tốt hơn trong quá trình nấu ăn.

1.8. Có nên mua chảo gang không

Chính vì những ưu điểm vượt trội trên nên việc sở hữu một chiếc chảo gang trong gian bếp là điều cần thiết. Việc lựa chọn được một chiếc chảo gang loại nào tốt cho gia đình còn phụ thuộc vào chi phí bạn sẽ bỏ ra cũng như nhu cầu sử dụng để chọn được một sản phẩm phù hợp nhất.

Chảo gang có thể dùng được cho bếp từ (Nguồn: bepnamduong.vn)

2. Cách sử dụng chảo gang đúng cách, an toàn

2.1. Sử dụng chảo gang trong lần đầu

Với những chiếc chảo gang mới mua và dùng lần đầu bạn nên tráng chảo bằng một lớp mỏng dầu ăn nguyên chất dùng chế biến thực phẩm và đun sôi trên bếp khoảng 5 phút. Sau đó bạn để dầu nguội rồi dùng khăn giấy hay khăn khô để lau sạch chảo. Sau đó bạn cũng có thể dùng chảo để nấu ăn.

2.2. Cách sử dụng chảo gang đúng cách

Trong quá trình sử dụng chảo, để tăng khả năng chống dính bạn chỉ cần đun dầu nóng ở bên trong chảo. Bạn cũng nên thường xuyên cho vài giọt dầu ăn lên chảo chùi sơ nếu để lâu không sử dụng chảo. Điều này sẽ tránh tình trạng chảo bị gỉ sét và oxy hóa.

2.3. Những món ăn không nên nấu bằng chảo gang

Đối với những loại đồ ăn có mùi hay thức ăn dễ bị dính trong quá trình chế biến thì bạn không nên nấu bằng chảo gang. Trứng và cá là 2 loại thực phẩm được nhiều người khuyên dùng không nên chế biến bằng chảo gang. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên chế biến thực phẩm có tính axit cao vì có thể tác dụng với thành phần của chảo tạo ra các chất oxy hóa không tốt cho sức khỏe của bạn.

2.4. Cách vệ sinh chảo gang đúng cách

Bạn có thể vệ sinh chảo với một ít nước rửa chén và đồ rửa nồi khi chảo có dấu hiệu bị oxy hóa. Ngoài ra trong quá trình chế biến thức ăn nếu chảo không quá dơ bạn có thể dùng khăn giấy để lau sạch chảo mà không nên dùng các chất tẩy rửa.

Cần vệ sinh đúng cách để giữ chảo gang bền lâu hơn (Nguồn: kitchenart.vn)

3. Mua chảo gang ở đâu tốt và chất lượng nhất

Hy vọng với những đánh giá khách quan trên đây sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời xác đáng nhất cho thắc mắc chảo gang có tốt không được đưa ra ở đầu bài. Với chiếc chảo này bạn sẽ nấu được rất nhiều món ăn thơm ngon và bổ dưỡng cho gia đình thân yêu của mình đấy, hãy trải nghiệm nhé!