Đánh giá có nên mua loa Bluetooth Xiaomi nghe không? 6 lý do nên chọn

Hiện nay, loa có kết nối không dây là một thiết bị âm thanh đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Xiaomi là một trong các thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực này, cùng tìm hiểu xem có nên mua loa Bluetooth Xiaomi hay không nhé.



1. Đánh giá loa Bluetooth Xiaomi có tốt không

Loa Bluetooth được hiểu là thiết bị phát nhạc kết nối không dây, bạn có thể phát nhạc ra loa trực tiếp bằng cách kết nối Bluetooth loa với điện thoại của bạn hoặc các thiết bị khác. Sản phẩm này vừa nhỏ gọn, vừa tiện lợi, bạn có thể mang theo mọi nơi và không lo vấn đề về dây nối mà vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh như những dàn loa hiện đại khác.

Loa Bluetooth Xiaomi có nên mua không (Nguồn: dominpixel.com)

1.1. Loa bluetooth Xiaomi của nước nào sản xuất

Hãng công nghệ Xiaomi Trung Quốc luôn tiên phong trong các thiết bị công nghệ, kỹ thuật số giá rẻ. Bên cạnh các sản phẩm công nghệ như điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính bảng,… thì Xiaomi còn sản xuất thêm loa Bluetooth, đây là một trong những dòng sản phẩm đang ăn khách trên thị trường hiện nay. Vậy có nên mua loa Bluetooth Xiaomi không?

1.2. Thiết kế

Ấn tượng thiện cảm đầu tiên của một sản phẩm chính là dựa vào thiết kế đẹp trong mắt người nhìn. Loa Bluetooth Xiaomi được đánh giá một cách toàn diện và khách quan chính là: đơn giản, gọn nhẹ, tinh tế và sang trọng. Các chi tiết nhỏ của loa cũng được hoàn thiện một cách tỉ mỉ, các chỗ ghép nối với nhau liền mạch chắc chắn. Bạn khó có thể tìm ra lỗi nhỏ nào trên thiết bị này. Các nút điều chỉnh cũng được thiết kế tỉ mỉ và đặt ở vị trí cạnh trên thuận tiện cho việc tăng giảm âm lượng.

1.3. Tính năng

Ngoài tính năng chủ yếu là phát nhạc thì Xiaomi còn tích hợp thêm một chức năng mới nữa chính là micro hỗ trợ đàm thoại. Khi bạn đang nghe nhạc mà có cuộc gọi đến bạn có thể nghe trực tiếp mà không cần phải chuyển đổi phức tạp. Bên cạnh đó còn có thể kết nối với nhiều thiết bị phát nhạc khác nhau.

1.4. Chất âm

Bên cạnh vẻ ngoài sang trọng và chắc chắn thì loa Bluetooth Xiaomi còn có chất lượng âm thanh rất tốt. Âm thanh được phát ra trong trẻo, không bị rè hay vỡ tiếng, ngoài ra bạn có thể điều chỉnh âm phát ra theo 2 kênh Stereo khác nhau. Cho dù âm lượng có cao đi chăn nữa thì âm thanh phát ra vẫn êm và không bị chói tai. Tiếng Bass của loa cũng chắc chắn và không bị lẫn với các dải âm khác nên thích hợp chơi được nhiều loại nhạc khác nhau.

1.5. Thời gian pin

Ở cạnh bên của loa được trang bị cổng sạc pin microUSB, rất tiện lợi phải không nào, chúng ta có thể sạc chiếc loa này tương tự như sạc pin điện thoại mà không cần phải thay pin như các loại loa cũ. Một điểm cộng cho loa Bluetooth Xiaomi chính là dung lượng pin của loa lên đến 1200 mAh với thời gian sử dụng lâu đến 10 giờ đồng hồ.

1.6. Loa Bluetooth Xiaomi giá bao nhiêu

Giá thấp nhất của loa Bluetooth thương hiệu Xiaomi là 279.000 đồng hoặc cao nhất là 890.000 đồng cho một loa kèm dây sạc. So với các dòng loa Bluetooth của các thương hiệu khác thì loa Xiaomi được xem như là một thiết bị âm nhạc vừa đảm bảo hình thức lẫn chất lượng giá rẻ đáng mua trong thời điểm hiện nay.

Loa bluetooth Xiaomi có tốt không (Nguồn: firstpost.com)

2. Đánh giá top 4 loa bluetooth Xiaomi tốt nhất hiện nay

2.1. Đánh giá loa Bluetooth Xiaomi Square Box 2 (Model: NDZ-03-GB)

Xiaomi Square Box 2 được biết đến như là một trong những dòng loa Bluetooth nổi tiếng đến từ thương hiệu Xiaomi. Tại hai giải thưởng Good design của Nhật Bản và China Good Design, đánh giá loa Bluetooth Xiaomi NDZ-03-GB là hoàn hảo về thiết kế lẫn tính năng và chất lượng, với mục tiêu mang lại những trải nghiệm phong phú và tốt hơn. Xiaomi Square Box 2 có thiết kế bên ngoài cứng cáp với vỏ nhôm nguyên khối làm cho các chi tiết sản phẩm kết nối mạch lạc hơn bao giờ hết. Độ dày của vỏ nhôm là khoảng 1mm, tuy có kích thước lớn (168 x 24.5 x 58)mm nhưng do chất liệu được làm từ nhôm nên chỉ nặng 270g, rất nhẹ, dễ dàng mang theo khi đi du lịch hoặc công việc.

Hơn nữa còn có nhiều màu sắc khác nhau cho bạn thoải mái lựa chọn như vàng đồng, xanh dương, đỏ hồng, hồng hay màu tím. Dung lượng pin của loa Bluetooth này lên đến 1500 mAh cho thời gian hoạt động liên tục đến 8 giờ và việc sạc pin cũng rất nhanh chóng, chỉ mất khoảng 2.5 giờ.

Mặt trước của loa là các lỗ nhỏ tròn li ti, đây là nơi để âm thanh phát ra, điểm sáng của thiết kế này là xử lý vật liệu bằng quá trình phun cát, cắt laser và phun 2 lớp màu anodized oxide. Bên cạnh đó là logo của thương hiệu Xiaomi được đặt ở phía dưới của mặt trước. Bộ nút điều chỉnh tăng giảm âm lượng được thiết kế phía bên phải của tay cầm, ngoài ra còn có thêm nút bật, tắt nguồn có hiển thị bằng đèn led và nút kết nối với Bluetooth. Còn phía bên trái của loa là cổng sạc microUSB, jack cắm 3.5mm, micro đàm thoại và một khe thẻ nhớ microSD. Khe thẻ nhớ này được sử dụng khi bạn không muốn kết nối với điện thoại, bạn có thể sao chép nhạc vào thẻ nhớ SD và sau đó cho vào khe thẻ nhớ này là đã có thể nghe nhạc bình thường. Ngoài ra khi sử dụng khe thẻ nhớ này bạn sẽ tiết kiệm pin nhiều hơn so với kết nối bằng Bluetooth hay Jack cắm. Hơn nữa bạn cũng sẽ không bị gián đoạn nghe nhạc khi có cuộc gọi đến và mặt dưới của loa là một dải cao su mỏng giúp tăng độ bám của loa.

Về mặt tính năng thì loa Bluetooth này là chuẩn 4.0 vẫn đang rất thịnh hành hiện nay. Trong sản phẩm này còn có sự kết hợp đặc biệt với chuẩn Wifi tiên tiến cho phép truyền tải với tốc độ nhanh hơn và ít tốn năng lượng hơn. Bên cạnh đó đảm bảo độ an toàn kết nối cao hơn với các kết nối đa điểm. Một điểm đặc biệt nữa là chiếc loa này sử dụng nam châm vĩnh cửu NdFeB ( Neodymium-Sắt-Bo ), đây là loại nam châm vĩnh cửu mạnh nhất cho đến hiện tại. Loa Bluetooth Xiaomi ndz-03-gb còn sở hữu chip xử lý âm thanh Avnera AV3120 giúp cân bằng chất âm và chỉnh được 19 mức volume và 12 mức vang PEQ. Ngoài ra, một số nhà phê bình còn đánh giá loa Bluetooth Xiaomi NDZ-03-GB ở một số điểm mạnh khác: công nghệ làm mát từ Ferrotec FRM 4005, màng loa được làm từ hợp kim nhôm Anodized oxide cho chất lượng âm thanh chân thật, sự kết hợp loa bức xạ âm trầm và TPU giảm chất cho âm thanh trầm, trung, bổng đều hoàn hảo. So với kích thước nhỏ và công suất chỉ có 3W thì âm thanh cho ra vân rất lớn bởi có tới tận hai dải loa công suất 3W và đi kèm mỗi dải là 1 loa trầm thụ động hình chữ nhật. Việc sử dụng cũng rất đơn giản mặc dù sử dụng tiếng Trung. Để mở hoặc tắt bạn chỉ cần ấn nút power khoảng 2 giây, để tăng hoặc giảm âm lượng thì ấn volume up/ down 1 lần, còn 2 lần là để chuyển bài hát, nếu bạn ấn nút Bluetooth 5 giây thì chế độ Bluetooth sẽ được reset lại.

Giá của sản phẩm này hiện tại trên Adayroi là 790.000 đồng so với giá gốc là 890.000 đồng.

Có nên mua loa Bluetooth Xiaomi Square Box 2? (Nguồn: tinhte.vn)

2.2. Nhận xét về loa Bluetooth Xiaomi Mini

Loa Bluetooth Xiaomi Mini có thiết kế khá độc đáo, kích thước siêu nhỏ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay bạn. Mặt trước có các lỗ tròn đồng tâm cách đều nhau được gia công tỉ mỉ. Mặt sau là nút tắt mở nguồn và cổng sạc microUSB, khu vực điều khiển gồm bốn nút tăng, giảm âm lượng, dừng và phát nhạc. Bên cạnh đó còn trang bị thêm dải đèn led thông báo từng hoạt động của loa. Dung lượng pin là 300mAh cho khả năng sử dụng liên tục trong vòng 4 giờ. Công suất 2W và chip âm thanh cao cấp cho âm thanh chân thật, ấn tượng cùng với âm bass có chiều sâu và mạnh mẽ.

Dòng sản phẩm này sử dụng Bluetooth chuẩn 4.0 cho kết nối dễ dàng với khoảng cách tối đa 5m. Có thể kết nối được với nhiều thiết bị khác một cách nhanh chóng. Ngoài ra còn tích hợp thêm micro đàm thoại rảnh tay cho phép bạn nghe các cuộc gọi mà không cần sử dụng điện thoại và còn có thêm tính năng giảm tiếng ồn để đảm bảo chất lượng các cuộc nói chuyện.

Loa Bluetooth Xiaomi Mini có hai màu chính là bạc và vàng kim. Giá tham khảo chỉ có 290.000 đồng.

Bluetooth Xiaomi Mini speaker (Nguồn: 24hstore.vn)

2.3. Đánh giá loa Bluetooth Xiaomi Mi Pocket 2

Đây là chiếc loa Bluetooth mang hình dáng của ống kính canon, thiết kế này đã tối giản hóa các khía cạnh đem lại sự mới mẻ và hiện đại. Bạn có thể dễ dàng bỏ túi và đi đến bất cứ đâu bạn muốn. Chiếc loa này được thiết kế thành hai phần, phần đế là nơi chứa các vi xử lý và pin của chiếc loa, còn phần trên chính là màng loa. Phần màng loa này vừa đóng vai trò là nút nguồn vừa dùng để tăng giảm âm lượng khi xoay tròn, có phải là quá độc đáo và thú vị phải không nào. Phần dưới còn kèm theo đèn báo giúp theo dõi trạng thái hoạt động và thời lượng pin, đảm bảo cho thiết bị hoạt động một cách tốt nhất. Bên cạnh đó ở phía dưới còn có thêm cổng sạc và phần đế được làm từ cao su giúp cho loa đứng vững hơn.

Kết hợp cùng thương hiệu loa nổi tiếng của Đức với thiết kế lưới vải cho âm thanh trong trẻo với âm bass & treble hoàn hảo. Công nghệ kết nối không dây Bluetooth v4.1 giúp cải thiện khả năng kết nối, kết hợp được với nhiều thiết bị di động thông minh như Smartphone hay máy tính bảng, laptop với phạm vi lên đến 10m. Dung lượng pin cao 1200mAh có thể dùng liên tục 7 giờ. Ngoài ra còn tích hợp thêm micro thoại giúp bạn nhận các cuộc gọi dễ dàng. Giá tham khảo tại Adayroi: 549.000 đồng.

Loa Bluetooth Xiaomi Mi Pocket 2 (Nguồn: xiaomitoday.com)

2.4. Nhận xét loa Bluetooth Xiaomi Mi Basic 2

Xiaomi Mi Basic 2 có thiết kế tối giản với khung nhôm nguyên khối, có sự kết hợp hài hòa của kim loại với nhựa trong sản phẩm này. Màng loa được làm từ nhựa cứng cao cấp và đục lỗ tỉ mỉ đều đặn. Bên trên là các phím điều khiển như nút nguồn, tăng, giảm âm lượng. Mặt lưng có cổng audio 3,5mm và một cổng sạc.

Tuy thiết kế khá nhỏ gọn nhưng có thể chơi nhạc liên tục đến 10 giờ đồng hồ nhờ dung lượng pin cao 1200mAh, công suất loa 5W cho âm thanh rõ, chân thực, sống động, âm bass dứt khoát, dải mid và treble ở mức độ ổn định. Công nghệ Bluetooth 4.2 cho đường truyền nhanh, âm thanh không bị gián đoạn mà lại rất trong trẻo. Ngoài ra cũng có tích hợp thêm micro thoại cho nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Giá tham khảo 479.000 đồng

Loa Bluetooth Xiaomi Mi Basic 2 (Nguồn: ytimg.com)

3. Mua loa Bluetooth Xiaomi ở đâu chính hãng

Để mua các sản phẩm loa Xiaomi chính hãng, các bạn có thể mua tại các hệ thống cửa hàng của Vinpro. Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bạn còn có thể nhận thêm những ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký thành viên VinID. Khi mua hàng tại Adayroi các bạn hãy yên tâm về nguồn gốc chính hãng cũng như chất lượng và được bảo hành sản phẩm miễn phí trong vòng 1 năm và được đổi trả sản phẩm khi có lỗi do nhà sản xuất. Đồng thời, hiện nay đang có nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn với nhiều sản phẩm khác nhau. Tại đây bạn sẽ được tư vấn trước khi mua sản phẩm và Adayroi còn hỗ trợ thanh toán trả góp 0%. Ngoài ra các bạn có thể mua loa bluetooth Xiaomi từ các nhà cung cấp chính hãng Adayroi.

Qua những thông tin vừa tìm hiểu ở trên, chúng ta đã có thể tìm ra câu trả lời cho việc có nên mua loa Bluetooth Xiaomi đúng không nào. Đây quả thật là một thiết bị âm thanh tuyệt vời, vừa có thiết kế sang trọng lại vừa có nhiều tính năng phong phú. Tạo nên nhiều trải nghiệm âm nhạc mới mẻ và thú vị hơn trong khi giá thành lại rất phải chăng. Blog Adayroi hy vọng đã cung cấp thêm cho các bạn nhiều điều bổ ích khi lựa chọn mua các loại loa di động bluetooth đời mới, chất lượng âm thanh vượt trội này.