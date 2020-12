Đánh giá đệm bông ép có tốt không, ưu nhược điểm, giá bao nhiêu

Tuy là đệm bông khá phổ biến và có giá thành khá rẻ, nhưng liệu đệm bông ép có tốt hay không, có nên mua về dùng. Tham khảo những đánh giá đệm bông ép chi tiết trên 7 tiêu chí dưới đây để có sự lựa chọn sáng suốt, phù hợp cho mình nhé!



1. Đánh giá đệm bông ép có tốt không?

1.1. Nệm bông ép là gì?

Nệm bông ép là sản phẩm đệm được làm từ lượng bông thừa được ép lại bằng máy. Nhược điểm lớn nhất của đệm là không có độ đàn hồi cao. Ưu điểm nổi bật là giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng nên được khá nhiều người tiêu dùng chọn lựa.

Nệm bông ép (Nguồn: alogap.com)

1.2. Các loại nệm bông ép

Hiện nay, trên thị trường đang phân sản phẩm thành các loại sau đây: nệm bông thẳng, nệm bông gấp, nệm bông cuộn…

1.3. Độ đàn hồi

Do lõi của nệm bông được làm từ những sợi polyester đồng thời sử dụng phương pháp ép cách nhiệt cho nên không có được độ đàn hồi cao. Cảm giác mang lại không thoải mái. Nệm bông có độ cứng nhất định nên người dùng cảm thấy không đau lưng, không bị tác động vào xương sống.

1.4. Độ bền

Nệm bông có độ bền không cao. Tuy nhiên, trong điều kiện lý tưởng, sử dụng có bảo quản và vệ sinh đúng cách thì nệm có thể dùng được từ 5 – 6 năm.

1.5. Độ thoáng mát

Độ thoáng mát và thoát hơi, không khí ẩm được ghi nhận ở nệm bông. Sản phẩm mang lại cảm giác dễ chịu cho người dùng. Đặc biệt, không có cảm giác nóng lưng quá mức.

1.6. Khối lượng

Tuỳ vào loại nệm, kích thước, hình dáng mà khối lượng sản phẩm sẽ khác nhau. Trung bình một tấm nệm bông ép có khối lượng từ vài 15 -20kg.

1.7. Đệm bông ép giá bao nhiêu?

Giá thành của một sản phẩm nệm bông ép sẽ được tính dựa trên hình dáng, kích thước. Giá có thể dao động trong khoảng từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Nệm bông ép có nhiều mẫu mã, màu sắc cho người dùng chọn lựa (Nguồn: thegioinem.com)

2. Có nên mua nệm bông ép không?

Việc đưa ra quyết định có nên chọn mua sản phẩm hay không sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bạn và gia đình. Vấn đề tài chính cũng ảnh hưởng đến quyết định này cũng như việc tìm hiểu nệm bông ép có tốt không, ưu nhược điểm là gì trước khi mua sản phẩm.

2.1. Ưu điểm

Những ưu điểm của sản phẩm đệm bông được đánh giá cao là do có độ cứng phù hợp mà đệm bông chống thoái hoá cột sống cho người dùng. Nhược điểm đàn hồi kém đã giúp sản phẩm mang lại lợi ích này cho người dùng.

Sợi polyester có đặc điểm an toàn không gây kích ứng, dị ứng và hoàn toàn phù hợp với người lớn trẻ em. Đệm bông ép có khả năng hút ẩm mạnh nhờ vào nguyên liệu sợi bông sử dụng. Do đó, bạn có thể an tâm dùng ngay cả trong mùa hè nóng khó chịu.

Ngày nay, hầu hết sản phẩm nệm bông được thiết kế dạng gấp nên sử dụng tiện lợi. Ngoài những ưu điểm trên thì sản phẩm nệm bông còn được đánh giá cao bởi giá thành rẻ, có thể đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của người dùng.

2.2. Nhược điểm

Tuy nhiên, bản thân sản phẩm nệm bông cũng còn tồn tại những nhược điểm chưa được khắc phục. Bạn nên cân nhắc thêm những nhược điểm này trước khi quyết định chọn mua sản phẩm để sử dụng.

Nệm bông ép có độ đàn hồi thấp do bản chất của nguyên liệu cấu tạo nên sản phẩm. Quá trình dùng máy ép cũng ảnh hưởng đến tính năng này. Về độ bền khi sử dụng cũng cần xác định là đệm bông ép không có được độ bền lâu dài.

Tuổi thọ của sản phẩm chỉ trong 4 – 5 năm. Nệm dễ bị biến dạng, bị xẹp khi sử dụng. Song song với hiệu quả thoáng khí hút ẩm thì nệm bông ép lại rất dễ bị ám mùi. Những gia đình có em bé nhỏ cần cân nhắc khi sử dụng nệm bông ép.

Nệm bông ép có độ đàn hồi không tốt (Nguồn: noithatgiadinhgiare.com)

3. Mua đệm bông ép ở đâu tốt và chất lượng?

Thị trường hiện nay có khá nhiều địa điểm cung cấp sản phẩm đệm bông ép cho bạn chọn lựa. Tuy nhiên, sau khi có được đánh giá đệm bông ép thì bạn cần xác định rõ ưu và nhược điểm cùng nhu cầu sử dụng để quyết định chọn mua.

Ngoài việc đến tận những showroom chuyên phân phối các sản phẩm này chính hãng, uy tín bạn có thể lựa chọn mua nệm online hàng chính hãng 100%, lại được ưu đãi giá hấp dẫn tại trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily.com.

Chắc hẳn qua những đánh giá đệm bông ép chi tiết trong bài viết này đã giúp bạn có được quyết định phù hợp. Đừng bỏ lỡ, cơ hội sở hữu nệm bông ép chất lượng, giá rẻ tại Saigon-Gpdaily trong tầm tay bạn chỉ với một vài thao tác cơ bản trên website hoặc App Saigon-Gpdaily bạn nhé!