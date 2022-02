Đánh giá đệm Hanvico có tốt không? Mua ở đâu chính hãng giá tốt

Bạn đang có nhu cầu mua đệm cho chiếc giường của mình. Và bạn đang băn khoăn là hãng đệm Hanvico có tốt không. Đừng lo, bài viết sau cũng sẽ giúp bạn chọn mua được đệm Hanvico chính hãng với giá tốt nhất.



1. Đánh giá đệm Hanvico có tốt không qua 7 tiêu chí

1.1. Thương hiệu đệm Hanvico

Hãng sản xuất Hanvico được biết đến là đơn vị cung cấp các dòng sản phẩm chăn ga, mền chất lượng tại Việt Nam. Hanvico đã khẳng định được vị thế của mình ở cả thị trường trong nước và ngoài nước. Các sản phẩm đệm Hanvico chính hãng đều có chất lượng rất tốt, luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng.

1.2. Các dòng sản phẩm đệm Hanvico

Hiện tại thương hiệu nệm cao su cao cấp Hanvico đang cung cấp rất nhiều dòng sản phẩm trên thị trường. Bộ phận thiết kế của công ty đã cải thiện thêm rất nhiều các tính năng cho các dòng sản phẩm: đệm bông chống khuẩn, đệm túi, đệm lò xo, đệm Nano, đệm sưởi, đệm nước… Người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích của mình.

Đệm bông TC chống khuẩn: Đệm bông Hanvico TC chống khuẩn được làm từ sợi Polyester. Nếu mua đúng đệm Hanvico chính hãng thì nó có khả năng chống các loại vi trùng rất cao. Bên cạnh đó, loại đệm này có có khả năng chống mùi, ngăn ngừa bụi bẩn và rất tốt cho sức khỏe.

Đệm bông bọc gấm: Lớp vỏ đệm được làm từ gấm cao cấp của Hàn Quốc. Vỏ đệm làm từ chất liệu gấm có khả năng chống thấm nước cao. Và nó góp phần làm cho sản phẩm trông đẹp và sang trọng hơn.

Đệm bông PE – HQ: Được làm từ nhiều lớp bông chống khuẩn xếp chồng nhau. Ở giữa sản phẩm có một lớp bông PE công nghệ Nano bạc có khả năng chống khuẩn cực cao. Bên cạnh đó, sản phẩm nệm bông ép Hanvico ép nhiệt công nghệ Hàn Quốc vô cùng hiện đại.

Do nguyên liệu làm đệm bông Hanvico được nhập khẩu từ Hàn Quốc nên giá thành có thể nhỉnh hơn chút so với các sản phẩm khác trên thị trường. Đồng thời, đệm bông dễ bị xẹp khi dính nước do đó bạn nên hạn chế giặt.

Đệm lò xo túi: Lò xo của đệm Hanvico sẽ được cho vào bên trong những chiếc túi riêng biệt, sau đó chúng được nối lại với nhau bằng một loại keo chuyên dụng. Đệm lò xo túi có tính đàn hồi cao, không gây ra tiếng động khi bạn thay đổi vị trí nằm. Đồng thời, nó còn rất tốt cho cột sống của người dùng.

Đệm lò xo liên kết: Loại đệm này được kết cấu tạo thành từ nhiều con lò xo. Các lò xo được nối với nhau bằng mối nối kim loại. Độ đàn hồi không quá sâu nên nó giúp tấm đệm thêm phần chắc chắn hơn. Và đệm lò xo liên kết Hanvico có khả năng nâng đỡ cơ thể và giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng đệm lò xo túi và lò xo liên kết sẽ mất đi tính đàn hồi. Do đó, bạn sẽ cần phải thay những chiếc đệm khác cho phòng ngủ của mình.

Đệm mát, nano: Các loại đệm mát và đệm nano có khả năng làm mát rất tự nhiên. Thành phần gel nước có trong đệm giúp bạn cảm thấy thoải mái và mát mẻ hơn. Các loại đệm này rất dễ vệ sinh, kiểu dáng nhỏ gọn rất dễ di chuyển và cất giữ.

1.3. Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành là một trong những điều mà khách hàng rất quan tâm. Thông thường, sau khi mua sản phẩm đệm Hanvico khách hàng sẽ được bảo hành từ 5 năm đến 8 năm tùy vào từng loại sản phẩm. Thời gian bảo hành sản phẩm được tính từ theo ngày mà các bạn mua hàng.

1.4. Chất lượng thiết kế gia công

Khi bạn muốn đánh giá đệm Hanvico có tốt không bạn có thể nhìn vào chất lượng thiết kế gia công của sản phẩm. Hanvico đã tung ra thị trường rất nhiều sản phẩm đệm có mẫu mã đa dạng. Các thiết kế vô cùng ấn tượng khiến người mua không thể rời mắt.

Bên cạnh đó, từng đường kim mũi chỉ được người thợ may rất cẩn thận và chắc chắn Điều này đã giải đáp được băn khoăn của bạn là mua đệm Hanvico có tốt không rồi nhé. Hanvico luôn mang đến những sản phẩm chất lượng tới tay của quý khách hàng.

1.5. Chất liệu sản phẩm

Đệm Hanvico có tốt không còn được đánh giá dựa vào chất liệu tạo ra sản phẩm. Nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ nước ngoài, có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, nguyên liệu đã được xử lý công nghệ tiên tiến nên vô cùng an toàn với sức khỏe của người sử dụng.

1.6. Độ bền của sản phẩm

Các sản phẩm đệm của Hanvico có thời gian bảo hành lâu dài từ 5 – 8 năm. Do đó, chất lượng và độ bền của sản phẩm là điều không cần phải bàn cãi. Độ bền lâu của những sản phẩm đệm cũng giúp bạn đánh giá đệm Hanvico có tốt không rồi phải không.

1.7. Đệm Hanvico giá bao nhiêu

Hiện nay đệm Hanvico chính hãng là sản phẩm nội thất phòng ngủ sang trọng, sở hữu ưu điểm vượt trội được các đại lý cung cấp với giá niêm yết của nhà sản xuất. Mức giá đệm thay đổi phụ thuộc vào kích thước, độ dày và từng chất liệu của đệm. Trên thị trường giá đệm Hanvico được niêm yết dao động từ 2.000.000đ trở lên tùy thuộc vào từng loại sản phẩm.

2. Có nên mua đệm Hanvico không? Ưu nhược điểm cần quan tâm

Từ những phân tích trên các bạn đã biết được chất lượng của đệm Hanvico rồi phải không? Bạn nên mua đệm Hanvico làm quà tặng cho các thành viên trong gia đình của mình nhé.

2.1. Ưu điểm của đệm Hanvico

Các dòng sản phẩm đệm bông và đệm lò xo của Hanvico đều có chất lượng tốt. Đây là một trong những loại nội thất mà bất kỳ ai cũng phải quan tâm. Đệm Hanvico được làm từ chất liệu nhập khẩu Hàn Quốc rất êm ái, giúp tạo giấc ngủ ngon cho người sử dụng. Đồng thời, đây còn là loại nệm cho người đau lưng, bị thoát vị đĩa đệm, đặc biệt là những người mắc bệnh về cột sống.

2.2. Nhược điểm của đệm Hanvico

Một số loại đệm bông của Hanvico sau quá trình sử dụng có thể bị xẹp lún khi gặp nước. Do đó, các bạn nên hạn chế giặt đệm hoặc không để đệm bị dính nước. Hoặc khi lựa chọn đệm bông ép cần chú ý đến khả năng chịu lực và đàn hồi của chúng. Hai tính năng này sẽ giảm dần qua thời gian, nó không phù hợp với những người thích sự êm ái.

Bài viết trên đây đã giúp bạn đánh giá được chất lượng của đệm Hanvico có tốt không rồi phải không? Các bạn đừng chần chừ gì nữa mà không mua ngay đệm Hanvico 100% bảo hành chính hãng. Truy cập Saigon-Gpdaily và lựa chọn đúng sản phẩm đệm phù hợp để có được giấc ngủ sâu và ngon hơn bạn nhé.