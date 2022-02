Đánh giá điện thoại Nokia 7 Plus 2019: Pin, Giá bán, Tính năng, Camera

6. Mua Nokia 7 Plus ở đâu chính hãng giá tốt

Xu hướng phát triển của công nghệ khiến các hãng điện thoại phải không ngừng đổi mới. Cựu vương của ngành công nghệ điện thoại di động, Nokia hiện đã là sở hữu của HMD Global. Vậy sản phẩm mà hãng mới ra mắt vào đầu năm 2018 có gì khác biệt? Blog Saigon-Gpdaily sẽ giúp bạn đánh giá điện thoại Nokia 7 Plus.



1.1. Thiết kế kiểu dáng ấn tượng

Kích thước, khối lượng

Nokia 7 Plus có thiết kế nguyên khối bằng chất liệu kim loại. Máy khá lớn với trọng lượng 183g và kích thước (DxRxC) là 158.4×75.6×8 mm.

Nokia 7 Plus là chiếc điện thoại đầu tiên của thương hiệu smartphone Nokia có kiểu thiết kế màn hình dài. Màn hình có kích thước 6 inch nên chiếc điện thoại này khá lớn. Do đó việc sử dụng máy bằng một tay đôi khi có chút khó khăn. Nhưng nhìn chung, sản phẩm vẫn khá thoải mái khi cầm nắm để sử dụng.

Nokia cũng bắt kịp xu hướng khi thiết kế tỉ lệ màn hình là 18:9 tràn viền. Điều này sẽ giúp cho thân máy không bị quá to, tạo sự thanh thoát cho sản phẩm. Kích thước sử dụng lớn nhưng cảm giác nhận về vẫn là sự tiện dụng nhỏ gọn của smartphone.

Màu sắc

Điện thoại Nokia 7 Plus có hai màu chính là đen và trắng. Tuy nhiên, đánh giá điện thoại Nokia 7 Plus về màu sắc lại không hề đơn điệu mà vô cùng cá tính và khác biệt. Lý do là vì cả hai phiên bản màu sắc trên đều được phối với điểm nhấn màu đồng.

Đường viền màu đồng được thiết kế ở phần khung máy, quanh màn hình, logo Nokia và camera. Thiết kế ấn tượng này cho Nokia 7 Plus có tổng thể ấn tượng mà tinh tế.

Mặt lưng

Nokia 7 Plus có thiết kế mới mẻ nhưng vẫn có những phần gắn liền với điện thoại Nokia đó là sự bền bỉ. Smartphone Nokia ấn tượng nhờ phần vỏ làm bằng chất liệu tráng nhiều lớp khá trẻ trung tạo vẻ ngoài cá tính. Khác với những chiếc smartphone lưng gốm khác, mặt lưng của máy không bóng mà êm, mịn và bám tay.

Chất liệu gốm sẽ hạn chế sự mong manh, dễ vỡ, dễ xước của kính nhưng lại dễ bám vân tay và khó lau sạch. Máy có cảm biến vân tay đặt ở vị trí vô cùng hợp lý tại mặt sau nên rất tiện dùng với cả hai tay khi sử dụng.

Bên dưới

Nokia 7 Plus có thiết kế cổng USB type C, micro và loa ngoài ở cạnh đáy của máy. Những chi tiết phay kim loại ở cổng kết nối, loa được làm khá tỉ mỉ. Tuy nhiên khi chơi game hoặc xem video cần xoay ngang điện thoại, phần loa có thể bị che lấp. Điều này sẽ làm giảm âm lượng của âm thanh phát ra nhưng bạn có thể khắc phục bằng việc đeo tai nghe.

Bên trên

Hãng Nokia vẫn giữ lại những thiết kế truyền thống phổ biến cho Nokia 7 Plus ở phần giắc cắm tai nghe. Máy được trang bị chân cắm tai nghe 3.5 phổ thông khá quen thuộc. Nếu đánh giá điện thoại Nokia 7 Plus ở phần tai nghe thì đó là sự tiện dụng, Phần giắc cắm ở bên trên máy cho người dùng đeo tai nghe để sử dụng mà không cần phải kết nối với loa Bluetooth.

Điện thoại Nokia 7 Plus thiết kế mạnh mẽ và tiện dụng (Nguồn: baomoi.vn)

2. Màn hình Nokia 7 Plus

Kích thước

Nokia 7 Plus có màn hình rộng 6 inch nên chất lượng hình ảnh hiển thị rất đẹp. Khi đánh giá chi tiết Nokia 7 Plus, điểm cộng của máy là ở công nghệ màn hình IPS LCD. Màn hình có thể hiển thị tốt ở ngoài trời nắng, không bị lệch màu dù bị ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Tỷ lệ màn hình, độ phân giải

Nokia 7 Plus là smartphone đầu tiên của Nokia sử dụng tỉ lệ màn hình 18:9. Độ phân giải của màn hình là Full HD + (1080 x 2160 Pixels). Màn hình của Nokia 7 Plus sử dụng công nghệ IPS LCD , 6″ , kính cường lực Gorilla Glass 3.

Sở hữu smartphone Nokia chính hãng người dùng có thế tận hưởng cảm giác xem phim ấn tượng hoặc cùng xem và trò chuyện đồng thời. Đây là điểm ấn tượng của Nokia 7 Plus được thực hiện bằng cách chia tách màn hình thành hai cửa sổ 1:1 để sử dụng cho 2 mục đích.

Màn hình Nokia 7 Plus khá rộng mang đến trải nghiệm thú vị (Nguồn: phuongtung.info)

Góc màn hình

Điện thoại có độ hoàn thiện tốt với các mép ghép nối các chất liệu phủ liền mạch. Mặt lưng được bo cong, 4 góc máy cũng bo cong tròn trịa, tự nhiên. Điểm thiết kế quen thuộc là màn hình cong nhẹ nhàng thuận tiện cho người dùng cầm sử dụng. Đặc biệt thiết kế này còn giúp màn hình bền bỉ, khó nứt vỡ hơn. Bền đẹp là điểm bản chất của các sản phẩm Nokia.

Công nghệ double touch

Điện thoại cảm ứng ở chế độ đa điểm. Cảm biến vân tay ở mặt lưng cho người dùng mở khóa dễ dàng và bảo mật dữ liệu cá nhân an toàn hơn. Đặc biệt, công nghệ double touch cho phép người sử dụng chạm 2 lần để bật sáng màn hình vô cùng tiện lợi.

Góc màn hình cong tinh tế của Nokia 7 Plus (Nguồn: phuongtung.info)

3. Đánh giá camera Nokia 7 Plus

Camera trước

Camera trước của Nokia 7 Plus có độ phân giải 16MP với khẩu độ f/2.0. Vì thế nó cho chất lượng ảnh tương đối tốt. Đồng thời, người dùng cũng có thể chụp selfie xóa phông với sản phẩm này. Máy còn hỗ trợ VideoCall, có chế độ làm đẹp, nhận diện khuôn mặt, quay video Full HD và tự động lấy nét. Camera sử dụng ống kính của Zeiss rất nổi tiếng về chất lượng bền bỉ.

Camera sau

Nokia 7 Plus được trang bị camera kép ở mặt sau có độ phân giải 12MP (f/1.75) và 13MP (f/2.6). Máy có khả năng quay phim 4K 2160p@30fps, đèn Flash là đèn LED kép. Camera kép ống kính Zeiss chế độ xóa phông nền và zoom quang học 2x tùy chọn.

Điện thoại có thể tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt chuyên nghiệp. Máy không được thiết kế riêng phím chụp vật lý. Tuy nhiên bạn có thể chọn nhanh ứng dụng camera khi ấn phím Power 2 lần rất tiện lợi. Nokia 7 Plus có khả năng chụp thiếu sáng và ngược sáng vô cùng tốt. Ảnh cho về chi tiết, màu sắc tốt, không bị nhiễu.

Nokia 7 Plus test camera (Nguồn: livemint.com)

4. Hiệu năng Nokia 7 Plus

Ram

Máy có Ram 4GB. Khi chơi game tốc độ cao Nokia 7 Plus vẫn load rất mượt. Điện thoại này còn có khả năng tản nhiệt cực tốt nên không nóng máy khi cầm sử dụng lâu.

Hệ điều hành

Hệ điều hành (OS) mà Nokia 7 Plus sử dụng là Android 8.0 (Oreo). Khi máy chạy trên hệ điều hành Android One, các ứng dụng và tính năng dư thừa được cắt giảm nên chạy rất mượt. Hệ điều hành này cũng được lời hứa hẹn của Google về tính cập nhật, nâng cấp liên tục. Người dùng có thể dễ dàng cập nhật đủ mọi phần mềm, dịch vụ mà google có sẵn. Bên cạnh đó, Android One được Google hứa hẹn cập nhật liên tục để có được những hiệu năng và khả năng bảo mật tốt nhất nên đây là điểm cộng mà người tiêu dùng có thể có được.

Chip xử lý

Nokia 7 Plus có bộ vi xử lý sử dụng là Octa-core (4×2.2GHz Kryo 260 & 4×1.8GHz Kryo 260). Chipset (hãng SX CPU) là qualcomm Snapdragon 660 8 nhân cung cấp sức mạnh cho máy cực tốt. Cấu hình đủ hài lòng người dùng, kể cả những bạn chơi những game mạnh mẽ như liên quân.

Bộ nhớ trong

Nokia 7 Plus có bộ nhớ trong (ROM) 64GB khá lớn. Người dùng cũng có thể tăng dung lượng máy bằng cách dùng thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa lên tới 256 GB. Thẻ nhớ dùng chung khe sim. Người dùng lưu ý, máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng 4G, sim Nano 2 và thẻ nhớ chung khe cắm.

Nokia 7 Plus cấu hình thỏa mãn người mê chơi game (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

5. Đánh giá pin Nokia 7 Plus

Đánh giá thời lượng pin Nokia sạc nhanh luôn rất tốt và sản phẩm Nokia 7 Plus cũng không ngoại lệ ở đặc điểm này. Sản phẩm sử dụng viên pin dung lượng khủng tới 3.800 mAh, có chế độ sạc nhanh.

Với viên pin này, bạn có thể sử dụng điện thoại thoải mái trong 1 ngày. Đặc biệt trong 1 ngày này, các tính năng không bị bó hẹp. Bạn có thể lướt facebook, đọc báo, chơi game, nghe nhạc, chụp ảnh, xem phim … Đánh giá điện thoại Nokia 7 Plus về tiêu chí tuổi thọ pin thì sản phẩm này ở mức tương đối ổn

Ngoài ra Nokia 7 Plus còn được hỗ trợ tính năng sạc nhanh cùng củ sạc đạt chuẩn Quick Charge 3.0. Bạn có thể sạc đầy cho chiếc điện thoại Nokia 7 Plus này trong khoảng 1 tiếng 40 phút. Trong đó sau 30 phút đầu tiên sản phẩm sẽ sạc được khoảng 40% dung lượng viên pin.

Nokia 7 Plus được trang bị chức năng sạc pin nhanh (Nguồn: misstechy.com)

6. Mua Nokia 7 Plus ở đâu chính hãng giá tốt

Từ những đánh giá chi tiết và khách quan từ các thông số trên đây, có thể khẳng định sản phẩm này hơn cả chữ tốt. Bởi thế, với phân khúc dòng sản phẩm cận cao cấp thì Nokia 7 Plus được coi là gần hoàn hảo.

Cũng vì những tính năng vượt trội của mình mà sản phẩm này được khá nhiều người tiêu dùng tin yêu lựa chọn. Tuy nhiên, đồng hành với đó là quá nhiều nơi cung cấp sản phẩm này khiến người mua hàng hoang mang về địa chỉ đáng tin.

Lời khuyên cho bạn là hãy đến những địa chỉ cung cấp uy tín để có thể sở hữu chiếc điện thoại Nokia 7 Plus chính hãng. Đơn cử về một địa điểm hàng đầu dành cho bạn là cửa hàng điện máy uy tín Vinpro hay mua hàng online tại nhà tại Saigon-Gpdaily.com. Đây là địa chỉ lớn, đáng tin cậy nên người dùng hoàn toàn yên tâm sản phẩm là chính hãng.

Đặc biệt, giá cả sản phẩm vô cùng hợp lý lại kết hợp thêm chính sách bảo hành hậu mãi cho khách hàng cực kỳ tốt. Tập đoàn Vingroup còn có chương trình tạo tài khoản VinID cho khách hàng. Bạn có cơ hội được hưởng giá ưu đãi, nhận thông tin khi khuyến mãi cực hấp dẫn ở tất cả các sản phẩm trong hệ thống cửa hàng của tập đoàn.

Khi mua hàng tại Saigon-Gpdaily bạn có thể thanh toán bằng hình thức trả góp 0%. Bạn có thể yêu cầu xuất hóa đơn cho sản phẩm khi mua hàng cho doanh nghiệp. Hàng chính hãng là điều bạn có thể tuyệt đối tin tưởng tại Saigon-Gpdaily.

Saigon-Gpdaily cung cấp sản phẩm Nokia 7 Plus chính hãng (Nguồn: xahoithongtin.com.vn)

Blog Saigon-Gpdaily đã đưa ra những thông tin chi tiết và khách quan nhất để đánh giá điện thoại Nokia 7 Plus chính xác. Sản phẩm này xứng đáng được đầu tư trong tầm phân khúc giá. Mong rằng bài viết đã giúp các bạn rinh về smartphone cấu hình mạnh, thao tác mượt mà chính hãng và phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, bạn hoàn có thể tham khảo và đăng ký mua ngay smartphone Vsmart đẹp, giá mềm để tha hồ trải nghiệm mọi tính năng công nghệ tuyệt vời bạn nhé.