Đánh giá điện thoại Samsung Galaxy Note 10 có tốt không, giá bao nhiêu

Samsung Galaxy Note 10 hứa hẹn sẽ là một siêu phẩm mới mà ông lớn Samsung ra mắt thị trường. Hiện nay, có nhiều tin đồn về Galaxy Note 10 khiến cho các tín đồ công nghệ không khỏi tò mò. Cùng xem đánh giá điện thoại Samsung Galaxy Note 10 để hiểu hơn, nhanh chóng đặt gạch siêu phẩm này nhé.



1. Đánh giá điện thoại Samsung Galaxy Note 10

1.1. Samsung Galaxy Note 10 ra mắt khi nào?

Samsung Galaxy Note 10 được dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 7/8/2019 tại một sự kiện của Galaxy Unpacked ở New York – Mỹ. Ngày ra mắt này sẽ chính thức đặt Note 10 trở thành đối thủ trực tiếp của các siêu phẩm điện thoại iPhone thời thượng. Đây chắc hẳn sẽ phải là một thiết bị đặc biệt rất đáng mong chờ, xứng đáng nằm trong top các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Samsung Galaxy Note 10 sẽ được ra mắt vào ngày 7/8/2019 tại New York, Mỹ (Nguồn: viettimes.vn)

1.2. Thiết kế và các phiên bản màu

Theo báo cáo của The Bell, Hàn Quốc, Samsung sẽ phát hành 2 phiên bản Galaxy Note 10 khác nhau, nhưng đó không chỉ là vấn đề của các phiên bản LTE tiêu chuẩn hay phiên bản 5G đặc biệt. Trang web này đã tuyên bố rằng, Samsung đã có kế hoạch thiết kế Galaxy Note 10 với một phiên bản nhỏ hơn của Note 10 đặc biệt dành cho những người không muốn sở hữu một chiếc điện thoại siêu lớn nhưng vẫn thích bút Stylus.

Phiên bản nhỏ hơn này sẽ chỉ được phát hành ở các nước Châu Âu, trong khi đó, chiếc Note 10 tiêu chuẩn sẽ ra mắt quốc tế như thường lệ. Về màu sắc, cũng như các màu của điện thoại Samsung Galaxy Note 9, Galaxy Note 10 sẽ có 5 màu cơ bản là màu đen, trắng, bạc, đỏ và hồng cho bạn lựa chọn.

1.3. Màn hình

Màn hình của chiếc Samsung Galaxy Note 9 đã ra mắt có kích thước là 6,4 inch. Nhưng có vẻ rằng, Samsung Galaxy Note 10 sẽ có kích thước màn hình lớn hơn nữa. Theo như tin đồn từ các trang web uy tín tại Hàn Quốc, Samsung dự kiến sẽ sử dụng màn hình 6,66 inch cho dòng Note tiếp theo của mình.

1.4. Thông số cấu hình và bộ nhớ

Đánh giá điện thoại Samsung Galaxy Note 10 sẽ có các thông số cấu hình và bộ nhớ vô cùng nổi trội. Trong đó, tiêu biểu chính là màn hình lớn với kích thước 6,66 inch, full HD mang đến những hình ảnh sắc nét, sống động. Samsung Galaxy Note 10 sử dụng hệ điều hành Android 9.0 với 2 camera sau có độ phân giải 16 MP và camera trước có độ phân giải 12MP.

Bên cạnh đó, Samsung Galaxy Note 10 có dung lượng RAM 8GB, bộ nhớ trong lên đến 128 GB và thẻ nhớ MicroSD có khả năng hỗ trợ tối đa 512 GB. Ngoài ra, dung lượng pin của Samsung Galaxy Note 10 lên đến 4400mAh với chế độ sạc nhanh, giúp người dùng dễ dàng nạp đầy năng lượng cho điện thoại để đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của mình.

Samsung Galaxy Note 10 mang trên mình những thông số kỹ thuật vượt trội so với các dòng điện thoại khác trên thị trường (Nguồn minmobile.net)

1.5. Camera

Theo tin đồn, chiếc Galaxy S10 được cho là có đến 5 camera: 3 camera ở phía sau và 2 camera ở phía trước, với ống kính góc siêu rộng lên đến 120 độ, độ phân giải 16 MP.

Nếu như những tin đồn này là hoàn toàn chính xác, thì chắc hẳn rằng, chiếc Samsung Galaxy Note 10 cũng sẽ có được những cải tiến tuyệt vời này. Ngoài ra, hiện nay Samsung cũng đã xác nhận chiếc Galaxy S9 có một camera 4 ống kính ở phía sau. Vì thế, chúng ta vẫn có thể hy vọng rằng, đây chính là dòng Note tiếp theo sở hữu camera ưu việt này.

1.6. Thời lượng pin

Samsung Galaxy Note 10 được cho là sẽ có dung lượng pin lên đến 4400mAh và có khả năng sạc nhanh. Hiện nay, Samsung đang phát triển công nghệ pin Graphene mới để thay thế cho tiêu chuẩn li-on hiện tại.

Công nghệ đặc biệt này có khả năng lưu trữ nhiều năng lượng hơn 45% so với pin thông thường. Bên cạnh đó, công nghệ này cũng sẽ giúp Samsung Galaxy Note 10 sạc nhanh gấp 5 lần so với các công nghệ hiện tại, an toàn và có thể hạn chế gây nổ.

1.7. Spen

Chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 9 năm ngoái đã thêm khả năng kết nối Bluetooth vào bút Spen. Và Galaxy Note 10 năm nay còn hứa hẹn làm được một điều thậm chí còn vượt trội hơn thế, đó chính là đặt máy ảnh vào chiếc bút này.

Tuy chưa có gì là chắc chắn, nhưng mới đây, Samsung đã xin được cấp bằng sáng chế cho một tính năng như vậy. Mặc dù vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tính năng này sẽ được ứng dụng trên chiếc Galaxy Note 10, tuy nhiên, đó vẫn sẽ là một bước ngoặt thú vị và rất đáng mong chờ nếu Samsung có thể sử dụng nó.

Chiếc bút Spen của Galaxy note 10 có khả năng sẽ được gắn camera với độ phân giải lớn (Nguồn minmobile.net)

1.8. Công nghệ Galaxy Note 10 được trang bị

Kết nối 5G

Chiếc Galaxy S10 cũng được đồn đại là sẽ có hỗ trợ kết nối 5G. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì chắc chắn rằng, chiếc Samsung Galaxy Note 10 cũng sẽ được hỗ trợ kết nối 5G. Công nghệ màn hình Infinity-O

Công nghệ màn hình Infinity-O được xem là một vũ khí bí mật sẽ được xuất hiện trên chiếc Galaxy Note 10. Chiếc máy này sẽ có màn hình tràn viền hoàn toàn, cạnh trên và các cạnh dưới đều được thiết kế tối ưu triệt để. Để hiện thực hóa điều này, các chuyên gia công nghệ cho rằng, Samsung chắc hẳn sẽ phải đem hệ thống cảm biến của mình xuống dưới màn hình.

Snapdragon 855

Điện thoại Samsung Galaxy Note 10 256GB đen sẽ sử dụng chip xử lý Snapdragon 855 và máy có thể tích hợp RAM lên đến 12GB. Nhiều tin đồn gần đây đã rộ lên rằng, phiên bản nâng cấp này sẽ chạy trên quy trình 7nm thay vì 8nm như các mẫu chip xử lý tiền nhiệm khác.

Cảm biến vân tay trong màn hình

Samsung Galaxy Note 10 sẽ có sự thay đổi lớn về đầu đọc vân tay, cụ thể, siêu phẩm này sẽ có cảm biến vân tay trong màn hình. Sau rất nhiều năm nhá hàng công nghệ vân tay chìm này, có lẽ, đây chính là lúc Samsung sẵn sàng biến lý thuyết thành thực tế trên chiếc Galaxy Note 10.

Phần mềm

Samsung sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm mới nhất thông qua OTA cho cho các dòng điện thoại Samsung Galaxy Note 10. Các phần mềm này sẽ khắc phục tối đa các lỗi và sự cố hệ thống cùng với rất nhiều cải tiến về camera.

1.9. Mức giá Samsung Galaxy Note 10 bao nhiêu

Chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 10 với rất nhiều tính năng cải tiến cùng chiếc bút Spen độc quyền sẽ có giá bán rơi vào khoảng 20 triệu đồng. Khả năng rằng, sản phẩm này sẽ ra mắt thị trường vào tháng 8, trước thời điểm Apple lên kệ sản phẩm mới nhất của mình.

Với những ưu điểm vượt trội của mình, Galaxy Note 10 hiện nay là một dòng sản phẩm rất đáng để mong chờ của các tín đồ công nghệ (Nguồn photo-3-baomoi.zadn.vn)

2. Có nên mua điện thoại Samsung Galaxy Note 10

2.1. Những tính năng mong chờ

Samsung Galaxy Note 10 sẽ được trang bị màn hình và dung lượng pin lớn hơn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, công nghệ máy ảnh mới, các thủ thuật mới của bút Spen cũng rất đáng để bạn mong chờ vào siêu phẩm mới nhất này. Ngoài ra, Samsung hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều tính năng đáng mong chờ khác ở siêu phẩm Galaxy Note 10 của mình để có thể sánh vai cùng các dòng smartphone đình đám trên thị trường hiện nay.

2.2. Lý do bạn nên sở hữu Galaxy Note 10

Có ít nhất 5 lý do khiến bạn nên sở hữu chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 10 trong thời gian sắp tới:

Màn hình lớn, có khả năng tối ưu hóa cho nhu cầu sử dụng và giải trí chất lượng hàng đầu.

Camera tuyệt vời với rất nhiều tính năng phần mềm giúp người dùng chụp ảnh và quay video với chất lượng tốt nhất.

Dung lượng pin lớn, có hỗ trợ chế độ sạc nhanh nạp đầy năng lượng trong thời gian ngắn nhất.

Hiệu năng tốt, cảm ứng vân tay thông minh ngay trong màn hình.

Sở hữu 5 màu sắc đa dạng, độc đáo và đẹp mắt.

Sau khi tham khảo những đánh giá điện thoại Samsung Galaxy Note 10, hãy chờ ngày lên kệ và đặt hàng sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 từ bây giờ để có thể trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm này từ ông trùm Samsung nhé.