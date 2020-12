Đánh giá giày cao gót Geox D Elisangel MA có đẹp không, giá bao nhiêu

Thương hiệu Geox được rất nhiều người đánh giá cao, trong đó có dòng giày cao gót cho nữ thời trang. Cùng Blog Saigon-Gpdaily đánh giá giày cao gót Geox D Elisangel MA có tốt không? Ưu điểm của dòng này là gì trong bài viết dưới nhé.



1. Đánh giá giày cao gót Geox D Elisangel MA có tốt không?

1.1. Xuất xứ giày cao gót Geox của nước nào?

Giày cao gót Geox D Elisangel MA là sản phẩm của thương hiệu Geox cao cấp có xuất xứ từ Ý. Gần 10 năm từ lúc ra mắt, đến nay thương hiệu này được triệu tín đồ thời trang yêu thích từ kiểu dáng thiết kế đến tính năng đặc biệt ‘“biết thở” của giày. Không chỉ tại thế giới mà ngay cả Việt Nam, Geox đã gây dựng thành công hình ảnh sản phẩm Giày Biết Thở độc đáo.

Các dòng sản phẩm chính của hãng là giày dép và quần áo. Nổi bật nhất trong đó phải kể đến các dòng giày sneaker trẻ trung và được nằm trong danh sách 19 mẫu giày đi phượt êm ái thời trang.

1.2. Thiết kế

Đến với thương hiệu, khách hàng sẽ có vô vàn sự lựa chọn về thiết kế phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân. Do được thành lập bởi nhà thiết kế của Ý nên các mẫu giày của Geox luôn mang dáng dấp của phong cách Châu Âu: tinh tế, tối giản nhưng lại vô cùng thời thượng và đẳng cấp. Bên cạnh đó, hãng cũng thường xuyên cập nhật các xu hướng mới trên thị trường để khách hàng có những phong cách sành điệu, thể hiện được cá tính của người sở hữu giày Geox.

1.3. Thành phần chất liệu

Điểm chung của giày Geox là đều được áp dụng chất liệu cao cấp, êm chân và bền đẹp theo thời gian. Đặc biệt, trong đó phải kể đến dòng Geox: New Do với chất liệu thân thiện với môi trường và thậm chí còn được Tổ chức Da Thuộc I.CE.C cấp chứng nhận. Không chỉ thế, nhà sáng lập ra thương hiệu còn xây dựng trung tâm nghiên cứu để nghiên cứu và tìm ra những công nghệ mới cho các sản phẩm giày của hãng.

1.4. Điểm đặc biệt của giày cao gót Geox D Elisangel MA

Không chỉ được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ mà giày cao gót cao cấp của Geox còn ghi điểm tuyệt đối ở những ứng dụng công nghệ chỉ có của hãng. Sự tạo nên đẳng cấp của Geox so với những thương hiệu khác là ở lớp màng lọc giúp không cho nước tràn vào bên trong nhưng vẫn mang đến độ thông thoáng tuyệt đối. Lý do bởi vì nhà sản xuất đã tạo ra các đôi giày có những lỗ nhỏ lớn hơn so với phân tử hơi nước nhưng nhỏ hơn giọt nước bên ngoài. Bên cạnh đó là một số điểm đặc biệt khác:

Đế giày cao su thoát hơi: Đây cũng là bước đánh dấu cho sự phát triển của thương hiệu giày Geox. Các đôi giày đều được đục sẵn ở phần đế cùng lớp màng lọc để tạo nên ưu điểm chống thấm nước, thông thoáng. Do đó khi mang giày của Geox, đặc biệt vào mùa hè hay nóng ẩm bạn sẽ không còn cảm thấy khó chịu như đi giày thông thường.

Đế giày bằng da chống thấm nước: Geox là thương hiệu đi đầu trong việc tìm ra tính năng chống thấm nước, khả năng ‘’thở’’ tự nhiên của đế giày.

Công nghệ Amphibiox: Không chỉ có các lỗ thông hơi mà các đôi giày của hãng còn được áp dụng công nghệ Amphibiox chống thấm nước toàn diện. Với công nghệ hiện đại này, đôi chân bạn sẽ luôn ở trong tình trạng khô ráo, thoải mái, thoáng khí từ đó độ bền giày cũng cao hơn.

Công nghệ XAND: Bên cạnh các công nghệ trên, Geox còn được biết đến với XAND mang tới cảm giác như đi chạy trong không trung, kiểm soát được cả trọng lượng và nhiệt độ. Kết hợp cùng chất liệu PU lót trong đế giày sẽ giúp mỗi bước chân của bạn trở nên êm ái hơn.

1.5. Giày Geox D Elisangel MA có độ bền cao

Với những công nghệ sản xuất giày hiện đại kết hợp cùng chất liệu hảo hạng đã tạo nên các sản phẩm cao cấp mang tên thương hiệu Neox. Nhờ các ưu điểm trên mà giày Geox D Elisangel MA có độ bền cao theo thời gian sử dụng.

1.6. Giày cao gót Geox D Elisangel MA giá bao nhiêu?

Giày cao gót Geox Elisangel MA có giá dao động từ 1.560.000đ – 4.800.000đ tùy vào chất liệu và kiểu dáng. Điển hình có mẫu giày cao gót Geox Elisangel MA 6cm làm từ 60% da dê lộn và 40% da bò có giá là 3.360.000đ.

2. Có nên mua giày cao gót Geox D Elisangel MA

Tùy theo nhu cầu và sở thích thì bạn có thể chọn ra được mẫu phù hợp với mình. Với những ai yêu thích sự nhẹ nhàng có thể mua các đôi cao gót với tông màu trung tính như nude, vàng be, tím nhạt… còn nếu thích nổi bật có thể chọn các đôi có màu sắc nổi hoặc họa tiết bắt mắt.

Trên đây là những đánh giá giày cao gót Geox D Elisangel MA của Blog Saigon-Gpdaily.