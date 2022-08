Đánh giá gối cao su non có tốt không, mua loại nào chống ngáy ngủ

Được biết đến với nhiều công dụng nhưng thực sự gối cao su non có tốt không đặc biệt là trong việc chống ngáy ngủ, hãy cùng Blog Adayroi tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây nhé!



1. Đánh giá gối cao su non có tốt không

1.1. Chất liệu cao su non là gì

Cao su non là loại vật liệu được hình thành từ một loại polymer tên là polyurethane, có độ bền và độ đàn hồi cực kỳ cao, khi dùng tay ấn vào có thể để lại dấu ấn nhẹ sau đó sẽ biến mất. Bề mặt của cao su non vô cùng bóng mịn và trơn nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Để biết được gối cao su non có tốt không, ta cần tìm hiểu về ưu nhược điểm của nó.

1.2. Ưu điểm của gối cao su non

Cao su non có đặc tính êm ái và đàn hồi tốt. Khi nằm, gối cao su non sẽ thay đổi hình dạng dựa theo trọng lực cơ thể, tạo cảm giác êm ái tuyệt đối. Ngoài ra, khi dùng gối cao su non, vai và cổ sẽ được massage nhẹ nhàng và tự nhiên mỗi đêm, giúp giảm hiện tượng đau nhức ở các vị trí này. Khi ngủ nhiều người hay trở mình, các loại gối khác có thể gây tiếng động khó chịu nhưng với gối cao su non thì hoàn toàn không. Đặc biệt hơn cả, cao su non là chất liệu cực kỳ an toàn với người dùng vì đã được loại bỏ vi trùng và tạp chất, không gây kích ứng da.

Gối cao su non có nhiều lỗ thoát khí (Nguồn: nemkimcuong.vn)

1.3. Khuyết điểm của gối cao su non

Một số thiết kế gối cao su non không có lỗ thoát khí có thể gây hầm nóng cho người sử dụng, đặc biệt là khả năng thấm mồ hôi kém có thể sinh ra mùi hôi khó chịu. Ngoài ra, một số nhà sản xuất không tuân thủ đúng quy định trong quá trình sản xuất có thể làm giảm chất lượng của sản phẩm, tác động xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

1.4. Gối cao su non dành cho ai

Để cải thiện giấc ngủ bạn nên dùng một chiếc gối thật tốt. Đối với gối cao su non, người dùng chủ yếu của loại gối này là các bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống cổ, những người mắc bệnh vai gáy và phải ngồi tàu xe, máy bay nhiều. Bên cạnh việc hỗ trợ người dùng không cần bận tâm khi ngủ nên gối đầu cao hay thấp để không bị đau mỏi cổ vai gáy thì gối cao su non còn có tác dụng chống ngáy ngủ nhờ thiết kế lượn sóng, giúp đường thở lưu thông, từ đó làm giảm tình trạng ngáy ngủ.

2. Cách chọn gối cao su non chống ngáy ngủ

Sau khi biết được gối cao su non có tốt không, ta cần biết rõ cách chọn gối cao su non phù hợp với nhu cầu của mình.

2.1. Nguyên nhân của việc ngủ ngáy

Ngủ ngáy có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như ngủ há miệng, lỗ mũi hẹp hay do thừa cân. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do khi ngủ, lưỡi bị tụt vào sâu trong cổ họng, gây hẹp đường thở. Hiện tượng ngủ ngáy thường gặp khi ngủ ở tư thế nằm ngửa, tuy nhiên, ở một số người, hiện tượng ngáy ngủ xuất hiện ngay cả khi nằm nghiêng. Do đó không thể chỉ thay đổi tư thế ngủ là có thể giảm ngáy mà còn phải áp dụng nhiều phương pháp khác.

Hiện tượng ngủ ngáy có thể ảnh hưởng tới người xung quanh (Nguồn: reviewsanphamtot.net)

2.2. Đặc điểm của gối chống ngáy ngủ

Không như một số loại ruột gối khác để khắc phục tình trạng ngủ ngáy, bạn có thể sử dụng các loại gối thiết kế riêng biệt có thiết kế đặc biệt với đường lượn sóng ở giữa, vừa giúp hỗ trợ đốt sống cổ, giảm áp lực lên cơ vai gáy, vừa giúp khai thông đường thở, từ đó giảm ngáy ngủ.

2.3. Dùng gối cao su non điều trị chứng ngáy ngủ

Gối cao su non chống ngáy ngủ được thiết kế đặc biệt giúp làm giảm bớt chứng ngáy ngủ. Do thiết kế đặc biệt, lại an toàn, không cần dùng thuốc hay thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe, dùng bền và giá cả lại phải chăng nên gối chống ngáy ngủ được nhiều người sử dụng. Nhiều người mắc chứng này khi sử dụng gối chống ngáy ngủ đã nhận thấy được hiệu quả chống ngáy ngủ ngay từ lần sử dụng đầu tiên.

3. 4 loại gối cao su non tốt nhất hiện nay

Nếu bạn đang phân vân không biết gối cao su non loại nào tốt, Blog Adayroi xin được gợi ý 5 loại gối cao su non tốt nhất hiện nay.

3.1. Gối chữ U cao su non Go&Fly

Gối chữ U cao su non Go&Fly tuy mới được tung ra thị trường nhưng lại được nhiều người tin dùng nhờ thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và hợp thời trang. Lớp vỏ gối làm từ cotton mềm mại và không gây kích ứng da. Ruột gối làm từ cao su non nên cực kỳ êm ái, không có mùi hôi, không độc hại, tuyệt đối an toàn với người sử dụng. Người thường xuyên di chuyển bằng máy bay đang tìm một chiếc gối đỡ cổ êm ái và gọn nhẹ thì gối chữ U Go&Fly chắc chắn là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Gối chữ U Go&Fly là sản phẩm bán chạy nhất thị trường (Nguồn: youtube.com)

3.2. Gối cao su non Kyoryo

Được làm từ cao su non, gối cao su Kyoryo rất êm ái và mịn màng. Thiết kế đặc biệt có khoang rỗng bên trong ruột gối giúp thông thoáng, không bị bí hơi. Khi nằm, gối luôn giữ ở một vị trí mà không xê dịch dù người dùng có thay đổi tư thế ngủ. Gối sẽ ôm sát vào cổ và gáy khi bạn nằm, nâng đỡ gáy hiệu quả và không gây ra đau vai, đau cổ như nhiều loại gối khác. Ruột gối cao su Kyuryo không có mùi hôi nếu sử dụng lâu ngày, nếu bị bẩn có thể làm sạch bằng khăn ướt, tuyệt đối không giặt máy và phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Gối cao su non Kyuryo có thiết kế khoang rỗng đặc biệt (Nguồn: kyoryo.vn)

3.3. Gối cao su non Sibling

Gối cao su non Sibling thiết kế gồm lớp vỏ ngoài là cotton mềm mại, bên trong là cao su non nguyên chất có độ đàn hồi cực cao. Gối cao su non Sibling có tác dụng nâng đỡ cổ tốt hơn nhiều so với nhiều loại gối khác nhờ thiết kế chuyên biệt và hiệu quả. Gối không bị xẹp khi sử dụng lâu ngày, độ bền lâu từ 5 tới 6 năm, đặc biệt là không có mùi khó chịu, khả năng kháng khuẩn cũng rất cao.

Gối cao su non Sibling có vỏ ngoài là cotton (Nguồn: tienichgiadung.com)

3.4. Gối đi máy bay cao su non Naturehike

Với thiết kế đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, giá cả phải chăng và an toàn tuyệt đối, gối cao su non Naturehike đang được nhiều người lựa chọn. Ưu điểm của gối Naturehike là thao tác vệ sinh rất đơn giản. Do có lớp vỏ bằng cotton, bạn có thể tháo lớp vỏ để giặt bằng máy, phơi khô như bình thường. Còn phần ruột, vốn cao su non không dễ bám bẩn và không gây mùi nên để vệ sinh phần ruột, bạn chỉ cần lau với khăn ẩm và hong khô trước gió nhẹ là được.

Hy vọng rằng những chia sẻ trên đã giúp bạn phần nào biết rõ gối cao su non có tốt không và công dụng của nó trong việc chống ngáy ngủ. Mong rằng bạn có một sức khỏe thật tốt đặc biệt là những giấc ngủ ngon nhất!