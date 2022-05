Đánh giá hộp thủy tinh Glasslock có tốt không, giá bao nhiêu, mua ở đâu

Nhu cầu sử dụng hộp thủy tinh để thay thế hộp nhựa ngày càng phổ biến, cơ bản chúng an toàn hơn rất nhiều. Trên thị trường hiện nay hộp thủy tinh Glasslock được nhiều gia đình ưa chuộng. Tham khảo những đánh giá hộp thủy tinh Glasslock sau sẽ giúp bạn quyết định có nên tin dùng sản phẩm này không.



1. Đánh giá về hộp thủy tinh Glasslock

Glasslock là thương hiệu hộp thủy tinh được nhiều bà nội trợ tin dùng. Vậy sản phẩm hộp thủy tinh của hãng này có gì đặc biệt, ưu điểm là gì? Cùng đánh giá và tìm hiểu về hộp thủy tinh Glasslock qua các tiêu chí dưới đây nhé!

1.1. Hộp thủy tinh Glasslock của nước nào?

Glasslock đến từ đất nước Hàn Quốc chuyên về các đồ thủy tinh chất lượng, cao cấp, được cả thế giới biết đến, rất nổi tiếng về độ an toàn, bền đẹp. Sản phẩm của hãng được sản xuất tại chính quê hương Hàn Quốc và được nhập khẩu một cách trực tiếp vào Việt Nam. Với việc sử dụng dây chuyền tiên tiến cùng nguồn nguyên liệu sản xuất đảm bảo tự nhiên, an toàn, có thể tái chế, thân thiện với môi trường, các mẫu hộp thủy tinh Glasslock được thiết kế thông minh, đẹp mắt và chắc chắn đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt, được đánh giá là một trong những hộp cơm giữ nhiệt tốt nhất trên thị trường. Chỉ cần dựa vào xuất xứ thương hiệu cũng phần nào cho thấy hộp thủy tinh Glasslock có tốt không rồi phải không nào!

Hộp thủy tinh Glasslock rất được ưa chuộng (Nguồn: glasslock.vn)

1.2. Các kiểu hộp thủy tinh Glasslock

Hộp thủy tinh của Glasslock có kiểu dáng vô cùng đa dạng, thông minh và đẹp mắt. Tùy theo nhu cầu sử dụng hộp thủy tinh mà có thể lựa chọn loại hộp có thiết kế phù hợp. Glasslock nổi tiếng với bộ sản phẩm hộp bới cơm, hộp thủy tinh dùng để bới cơm Glasslock có hình tròn hoặc hình chữ nhật. Nhìn chung người ta thường sử dụng hộp thủy tinh thương hiệu Glasslock để chứa thức ăn vì tiện lợi và an toàn. Có ba kiểu hộp là hình vuông, chữ nhật và hình tròn, kích thước đa dạng, tùy nhu cầu mà bạn chọn hộp cho phù hợp.

1.3. Hộp thủy tinh Glasslock dùng được bao lâu

Không như hộp nhựa dùng lâu sẽ bị ố màu, dễ bị vỡ hoặc méo, hộp Glasslock rất bền nhờ được làm từ thủy tinh cường lực có khả năng chịu nhiệt. Bên cạnh đó nắp của hộp cũng được làm bằng nhựa PP cùng gioăng silicone nên rất tốt. Không khó để đưa ra một câu trả lời chính xác cho câu hỏi “hộp thủy tinh Glasslock dùng được bao lâu?” bởi nó tùy thuộc vào chính người sử dụng có cẩn thận và giữ gìn nó hay không. Nhìn chung nếu bạn cẩn thận, không làm rơi thì hộp thủy tinh Glasslock có thể đồng hành cùng bạn lâu dài.

Hộp thủy tinh Glasslock có tốt không? (Nguồn: binhnuocteen.com)

1.4. Khả năng chịu nhiệt

Hộp thủy tinh Glasslock được làm từ 100% thủy tinh tự nhiên, có khả năng chịu nhiệt và chịu lực rất tốt. Đặc biệt, với thiết kế phần nắp làm bằng nhựa PP cùng gioăng silicone có khả năng chịu nhiệt rất tốt, giúp giữ kín khí trong hộp tuyệt đối, tránh được việc gây tràn đổ thức ăn, nước canh ra ngoài. Hộp có thể chịu được nhiệt độ từ -20 độ C đến 120 độ C nên có thể bỏ vào lò vi sóng, tủ lạnh hay vào máy rửa bát đều được, rất tiện lợi. Đánh giá hộp thủy tinh Glasslock về khả năng chịu nhiệt có thể thấy hộp chịu nhiệt tối ưu, đem lại sự an toàn cao cho người dùng.

1.5. Cấu tạo chung của hợp cơm thủy tinh Glasslock

Hộp thủy tinh Glasslock gồm hai bộ chính là phần hộp và phần nắp. Hộp làm từ chất liệu thủy tinh tự nhiên 100%, trong suốt và không chứa chất độc hại BPA (Bisphenol-A), chịu lực và chịu nhiệt tốt. Nhờ đó, hộp có ưu điểm nổi bật là độ bền và chịu nhiệt cao nếu rơi dưới độ cao 1.5m rất khó vỡ. Phần nắp đậy được làm từ làm bằng nhựa PP có thiết kế 4 khớp chắc chắn với gioăng silicone nên có khả năng chịu nhiệt tốt, rất an toàn với sức khỏe, chống tràn hiệu quả. Chính vì thế, sở hữu hộp đựng thức ăn chất liệu tốt, an toàn lại bền đẹp như Glasslock chắc chắn bạn sẽ an tâm sử dụng lâu dài và yên tâm cho sức khỏe cả nhà nhé!

Hộp thủy tinh Glasslock với thiết kế chắc chắn và bền đẹp (Nguồn: everten.com.au)

1.6. Có nên mua hộp thủy tinh Glasslock không?

Từ những đánh giá trên đây thì có thể thấy rằng hộp thuỷ tinh Glasslock hội tụ rất nhiều ưu điểm nổi bật. Hộp có kiểu dáng đa dạng, thiết kế đẹp mắt và thông minh, bên cạnh đó nhờ được làm từ chất liệu cao cấp nên hộp rất bền đẹp và an toàn cho sức khỏe. Hộp thủy tinh Glasslock là sản phẩm tốt, hiện đại, mang đến cho người dùng sự an toàn và tiện lợi. Vì thế, GlassLock xứng đáng là một trong những hộp thủy tinh hàng đầu mà các bà nội trợ nên lựa chọn bên cạnh các tên tuổi đình đám khác như hộp đựng cao cấp Lock&Lock hay Luminarc,…

Hộp thủy tinh Glasslock rất bền và an toàn (Nguồn: melinhxinh.com )

2. Hộp thủy tinh Glasslock giá bao nhiêu?

Đánh giá hộp thủy tinh Glasslock thì rõ ràng đây là một sản phẩm tốt và đáng để sở hữu và càng không có gì lăn tăn khi chọn mua bởi nó có giá cả rất phải chăng, phù hợp điều kiện kinh tế của tất cả mọi người nên ai cũng có thể sử dụng. So với các thương hiệu khác thì Glasslock có giá cao hơn một ít nhưng đổi lại nó rất an toàn, bền đẹp và chất lượng, xứng đáng với giá tiền. Hộp thủy tinh Glasslock có giá tầm khoảng trên 70.000đ/ hộp, nếu mua trọn bộ thì giá sẽ rẻ hơn nhiều.

Các sản phẩm Glasslock được đánh giá cao trên thị trường (Nguồn: bigshop.vn)

Qua việc đánh giá hộp thủy tinh Glasslock này hy vọng bạn đã có cho mình sự lựa chọn có mua dùng sản phẩm hay không. Nhìn chung, để đảm bảo sức khỏe bên cạnh đó là tính thẩm mỹ và sử dụng được lâu dài, hộp đựng thủy tinh vẫn là sự chọn lựa hoàn hảo nhất thay vì hộp nhựa. Để mua các đồ dùng chất lượng, thiết yếu, giá cả hợp lý cho gia đình mình bạn có thể đến trực tiếp các cửa hàng uy tín hoặc muốn tiết kiệm thời gian, công sức đi lại bạn hãy ghé siêu thị online Adayroi.com đặt hàng nhé, rất nhiều ưu đãi hấp dẫn đang chờ bạn khám phá!