Đánh giá iPad Pro 12.9 có tốt không chi tiết? 11 lý do nên mua dùng

Phân tích chi tiết đánh giá iPad Pro 12.9 qua các tiêu chí khác nhau thì liệu đây có phải là một chiếc máy tính bảng có cấu hình khủng nhất? Tìm hiểu để có câu giải đáp trọn vẹn cho mình bạn nhé.



1. Thời gian ra mắt iPad Pro 12.9

Nằm trong khuôn khổ sự kiện WWDC 2017 được diễn ra vào sáng nay 6/6/2017, hãng iPad Apple đã cho ra mắt phiên bản iPad Pro 12.9-inch bên cạnh việc giới thiệu iOS 11 và iPad Pro 10.5 inch. Từ khi ra mắt cho đến nay, iPad Pro 12.9 luôn được xem là một siêu phẩm của Apple.

2. Màn hình

Apple iPad Pro 12.9 thế hệ mới có màn hình với độ phân giải 2048 x 2732. Sở hữu màn hình có kích thước và độ phân giải lớn nên chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét và chi tiết.

Cả hai phiên bản iPad Pro 12.9 và 10.5 đều được áp dụng công nghệ mới có tên ProMotion. Nó cho phép màn hình đạt tần số quét đạt 120Hz nhằm mang đến những chuyển động mượt mà và rõ nét nhất. Đánh giá iPad Pro 12.9 thì đây là chiếc máy sử dụng màn hình có độ cân bằng tốt, màu sắc được tái tạo chuẩn hơn các phiên bản khác.

iPad Pro 12.9 có cấu hình cực khủng (Nguồn: cdn.vox-cdn.com)

3. Cấu hình

Hãng công nghệ máy tính Apple đã tuyên bố iPad Pro 12.9 thế hệ mới này có hiệu năng vượt trội hơn rất nhiều so với các thế hệ cũ. Thiết bị tiên tiến này được tích bộ con chip mới nhất của Apple là A10X , hơn nữa cấu hình sẽ tăng thêm 30% hiệu năng và tăng tới 40% khả năng xử lý đồ họa.

Đã có rất nhiều người kiểm tra hiệu năng và kết quả đạt được vô cùng ấn tượng. iPad Pro 12,9 inch này có hiệu năng cao hơn từ 20-25% so với iPhone 7. Khi tiến hành đánh giá iPad Pro 12.9 thì tất cả mọi ứng dụng đều vô cùng mượt mà.

Apple iPad Pro 12.9 được trang bị RAM 4GB LPDDR4. Đây là con số ấn tượng, giúp chạy đa nhiệm rất mượt mà. Hơn nữa, Apple lại cung cấp tới 3 tùy chọn bộ nhớ trong: 64GB, 256GB, 612GB với mức giá lần tương ứng với 800 USD, 900 USD và 1100 USD.

4. Thiết kế

Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước kích thước vô cùng lớn của chiếc iPad Pro này. Nếu bạn mới dùng thì màn hình to sẽ tạo cảm giác không thể quan sát hết toàn bộ.

Tuy nhiên iPad Pro 12.9 đánh giá là vừa đủ với một chiếc máy tính bảng. Nó phục vụ cho công việc sáng tạo của dân chuyên nghiệp. Nếu so sánh với chiếc iPad Air 2 thì chiếc máy này thậm chí vẫn to hơn nhiều.

Còn nếu bạn so sánh với các loại máy khác cùng kích cỡ như Galaxy Note Pro 12.2 của thương hiệu tablet Samsung hay Surface Pro 4 thì iPad Pro 12.9 trông mỏng và nhẹ dù tỉ lệ màn hình to hơn.

Thiết kế iPad Pro 12.9 có màn hình cực lớn (Nguồn: cdn.didongthongminh.vn)

Mặt khác, ngôn ngữ thiết kế trên iPad Pro 12.9 không khác biệt nếu so với các dòng iPad trước đây. Máy được trang bị vỏ nhôm nguyên khối và có độ dày 6,9mm và nhẹ chỉ chỉ 712 gram. Mặt trước của máy vẫn được trang bị một lớp kính bao phủ.

Lần đầu tiên cầm thử chiếc máy tính bảng iPad Pro 12.9, người dùng sẽ cảm thấy không quen với kích thước ngoại cỡ của máy. Nhưng thay vào đó chiếc máy này giúp cảm giác cầm rất thoải mái vì trọng lượng trải đều khắp thân máy.

Đặc biệt, với những người dùng đã mua dòng iPad Air cấu hình khủng thì có lẽ sẽ không hề cảm thấy xa lạ với iPad Pro. Giống với iPad Air 2 thì việc sắp xếp cổng kết nối và nút điều khiển của chiếc ipad này tương tự nhau.

Cụ thể: Lỗ cắm tai nghe trên chiếc iPad Pro được nằm ở phần cạnh máy. Nút điều khiển âm lượng nằm cạnh phải trong khi cổng kết nối Lightning sẽ được nằm ở cạnh dưới.

Và một điều đặc biệt, iPad Pro 12.9 sẽ không thể trở thành máy tính bảng mới nhất với cấu hình của Apple nếu nó thiếu đi tính năng Touch ID. Nếu đánh giá iPad Pro 12.9 inch thì tính năng này máy xử lý khá chính xác và có độ tin cậy rất cao. Tuy nhiên, một thực tế là chiếc máy này vẫn không thể nhanh bằng tốc độ quét vân tay trên thế hệ iPhone mới.

5. Camera

Có nhiều người nói rằng máy tính bảng có camera dùng để chụp ảnh giống như bạn đi tất với dép vậy. Với nhiều người thì dường như camera tốt không thực sự phù hợp với iPad hoặc không tạo được sự hiệu quả cao và thống nhất.

Tuy nhiên, có thể bạn sẽ phải nghĩ lại khi chứng kiến những gì mà Apple làm với camera trên iPad Pro 12.9 này. iPad Pro 12.9 đánh giá là được trang bị camera tương tự như iPhone 7. Với cảm biến chính 12MP và thấu kính khẩu độ f/1.8, nó còn được hỗ trợ chống rung quang học OIS. Bạn có thể thấy, cụm camera này sẽ đã tạo ra những trải nghiệm chụp ảnh tuyệt vời.

Trên iPad Pro 12.9 thì cụm camera này được đặt lệch về một góc. Điều này đã tạo ra sự không thoải mái và thân quen đối với người chụp, đó là do kích thước của chiếc máy. Thay vào đó chất lượng hình ảnh thu được từ chiếc camera này sẽ làm bạn vô cùng hài lòng như chụp ảnh trên chiếc iPhone 7 vậy.

Chế độ chụp HDR-mode được hoạt động vô cùng hiệu quả cho ra những bức ảnh vô cùng ấn tượng. Còn nếu như bạn muốn chụp các bức ảnh phong cảnh thì một camera phụ 7MP FaceTime HD cũng sẽ làm bạn thích thú với những bức ảnh tuyệt đẹp.

Camera trên iPad Pro 12.9 còn có thể quay phim 4K cũng như full HD ở tốc độ lên đến 60 khung hình/giây. Các hình ảnh được ghi trên chiếc ipad này lại hiển thị khá đẹp trên màn hình ProMotion.

6. Pin

iPad Pro là chiếc máy có đáp ứng khá tốt các yêu cầu công việc và giải trí của người dùng. Như bạn vẫn còn băn khoăn, phân vân chọn loại iPad nào để làm việc thì đây là một trong số các máy tính bảng phù hợp cho dân văn phòng đặc biệt là dân thiết kế. Chính vì vậy, pin máy dùng được bao lâu rất được quan tâm.

Máy được trang bị một cục pin có dung lượng 10307 mAh, đánh giá iPad Pro 12.9 inch này thì đây là thiết bị sở hữu pin cao nhất hiện nay. Bạn có thể sử dụng nó cho cho cả một ngày dài.

Nhiều người luôn muốn có một chiếc iPad có lượng pin sử dụng được lâu hơn, nhưng bạn cần chú đến việc màn hình của iPad Pro này quá to. Chính điều này sẽ tiêu tốn một lượng dung lượng pin rất lớn khi hoạt động máy.

Máy có thời gian sử dụng chỉ 8 tiếng nhưng lại phải sạc là trong thời gian khá dài, lên đến 297 phút cho một lần sạc.

iPad Pro 12.9 mang đến những trải nghiệm vô cùng chân thực (Nguồn: bachlongmobile.com)

7. Chức năng Apple Pencil

Khi đánh giá iPad Pro 12.9 thì nó có một điểm nhấn chính là sự kết nối cây bút ma thuật Apple Pencil. Theo Apple khi người dùng đè bút mạnh hơn thì ứng dụng Apple Pencil này sẽ cho ra nét đậm hơn, và ngược lại, khi sử dụng lực ít hơn thì sẽ cho ra các nét mảnh hơn.

Có thể nói đây chính là công cụ đắc lực để hỗ trợ các công việc liên quan đến đồ hoạ. Các ứng dụng hiện tại đang tương thích với Apple Pencil là: Mail, Notes, Office của Microsoft, Adobe Photoshop Fix, v..v. Giá bán cho một chiếc Apple Pencil là vào khoảng 99USD.

8. Hỗ trợ iOS 11

iOS 11 chính là bản cập nhật lớn nhất từ trước tới nay dành cho iPad của Apple. iOS 11 có những thay đổi vô cùng mạnh mẽ liên quan đến cách sử dụng chiếc tablet này, đặc biệt là chạy đa nhiệm.

Với các tính năng như Dock hay màn hình Control Center được liệt kê app theo kiểu dễ nhìn hơn và ứng dụng này được chia thành 2 màn hình kiểu mới có khả năng kéo thả để copy nội dung. Chắc chắn, Apple muốn biến iPad thành máy tính thực thụ, giúp người dùng sử dụng hiệu quả hơn.

9. Âm thanh

Cũng như sản phẩm trước, iPad Pro 12.9 inch được trang bị tận 4 loa ngoài. 4 chiếc loa này được bố trí đồng đều. Nó được bố trí cạnh trên 2 dãy loa và ở cạnh dưới là 2 dãy loa. Chính vì vậy mà giúp thiết bị phát âm thanh đều hơn và làm cho người nghe có những trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Như vậy, với việc thiết bị iPad Pro 12.9 inch được trang bị 4 loa. Cùng với cấu hình máy ổn định và nhiều tính năng hấp dẫn sản phẩm này sẽ gây chú ý lớn cho người dùng.

10. Trải nghiệm thực tế

Cảm giác đầu tiên khi bạn cầm iPad Pro 12.9 đó là kích thước nó vô cùng lớn. Tuy nhiên, trọng lượng của máy không quá nặng như kích thước của nó. Đó là những đánh giá iPad Pro 12.9 mà người dùng tự tay trải nghiệm.

Về cơ bản, chúng ta có thể hiểu Split View trên iPad Pro 12.9 là một tính năng giúp chia đôi màn hình thiết bị với 2 ứng dụng. 2 ứng dụng đó có thể chạy song song hoặc có 1 ứng dụng chạy và 1 ứng dụng chờ. Nhìn chung, chức năng này Split View sẽ giúp người dùng làm việc và giải trí đa năng hơn.

Còn khi thử nghiệm chơi game với Asphalt 8 thì bạn có thể vừa chơi game, vừa đọc báo, hay vừa chơi game vừa gọi điện thoại cho người thân. Có thể thấy ứng dụng iOS đã mang lại những trải nghiệm tuyệt vời. Chiếc máy có cấu hình khủng này giúp ích rất nhiều trong quá trình làm việc cũng như giải trí của bạn.

11. Giá bán

iPad Pro 12.9 có mặt trên thị trường với giá bán khá cao. Chiếc iPad Pro 12.9 này hiện là tablet màn hình lớn, cấu hình mạnh mẽ, giá thành đắt nhất của Apple. Tại Việt Nam, sản phẩm được bán với giá 19 triệu đồng cho bản 32GB Wi-Fi và gần 27 triệu đồng cho bản 128GB WiFi+Cellular đối với hàng xách tay. Ngoài ra, bạn có thể đặt mua iPad Pro tính năng tuyệt vời cấu hình khủng theo hình thức online nhanh chóng tại Saigon-Gpdaily vừa sở hữu sản phẩm chính hãng chất lượng vừa hưởng ưu đãi giá tốt hơn

Trên đây là toàn bộ đánh giá iPad Pro 12.9 cấu hình khủng nhất hiện nay. Nếu bạn là dân yêu công nghệ và đang phân vân không biết nên chọn mua loại iPad nào thông minh, tương thích thì còn chờ gì nữa? Đây chính là chiếc máy tính bảng tuyệt vời bạn nên sở hữu.