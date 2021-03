Đánh giá loa Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 có tốt không chi tiết

Không chỉ là loa không dây, Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 còn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khách hàng bởi thiết kế độc đáo, công nghệ hiện đại và chất lượng âm thanh tuyệt vời. Cùng đánh giá loa Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 chi tiết qua bài viết dưới đây!



1. Đánh giá loa sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 có tốt không?

1.1. Xuất xứ loa Glass Sound Speaker LSPX-S2 của nước nào?

Loa Glass Sound Speaker LSPX-S2 là sản phẩm ấn tượng của ông lớn về ngành điện tử tiêu dùng đến từ Nhật Bản: Sony. Với thiết kế độc đáo của mình, LSPX-S2 đã đoạt giải thưởng thiết kế Red Dot Design Award Best of the Best 2019.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm loa Glass Sound Speaker LSPX-S2 chính hãng chủ yếu có xuất xứ từ nước thứ ba và được kiểm định khắt khe từ chất liệu, công nghệ, thiết kế, đảm bảo đến tay người dùng những sản phẩm chất lượng nhất.

Sản phẩm loa thủy tinh LSPX-S2 đến từ thương hiệu Sony của Nhật Bản (Nguồn: phileweb.com)

1.2. Thiết kế

Để đánh giá loa Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2, yếu tố đầu tiên đó chính là thiết kế. LSPX-S2 sở hữu thiết kế hình ngọn nến siêu độc đáo. Với người Việt, sản phẩm còn gợi nhớ đến chiếc đèn dầu cổ kính.

Sản phẩm có thiết kế 2 phần cơ bản: phần ống chụp và phần đế loa. Phần ống chụp được làm bằng thủy tinh hữu cơ (hay nhựa acrylic) cao cấp, tạo độ rung nhẹ khi bật nhạc. Còn phần đế loa được làm bằng nhôm và được tích hợp các cổng kết nối, sạc pin,… Cả hai phần kết hợp với nhau mang lại cảm giác vừa hiện đại, vừa cổ điển mà hiếm sản phẩm loa bluetooth hiện có trên thị trường nào khác có được.

1.3. Đèn LED

Tiếp theo phần đánh giá loa Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 là đèn LED được trang bị trên sản phẩm. Điểm nhấn của đèn LED trên loa thủy tinh đến từ Sony này là khả năng phát ánh sáng với 32 độ sáng khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng điều chỉnh theo cảm xúc cũng như giai điệu nhạc.

Đèn LED phát sáng với 32 độ sáng khác nhau (Nguồn: hdradio.vn)

1.4. Chất âm

Chất âm loa thủy tinh không dây Sony LSPX-S2 có tốt không? Với công nghệ Advanced Vertical Drive, sản phẩm sẽ giúp âm thanh lan truyền 360 độ, kết hợp độ rung nhẹ nhàng tạo ra từ ống chụp giúp âm thanh thêm trong trẻo, vang khắp gian phòng.

Tuy nhiên, chất âm của loa thủy tinh LSPX-S2 còn tùy thuộc vào vị trí mà bạn đặt loa cũng như thể loại nhạc đang chơi. Thực tế, loa LSPX-S2 truyền tải tốt nhất khi phát nhạc jazz nhẹ. Còn muốn cải thiện âm thanh khi nghe nhạc dance, pop thì bạn nên đặt loa ở gần tường hay góc tường để tận hưởng âm thanh tốt nhất.

1.5. Thời lượng pin

Thời lượng pin sử dụng cho một lần sạc đầy của Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 khoảng 8 tiếng. Sản phẩm thiết kế cổng sạc micro USB và khi mua, bộ sạc được trang bị đầy đủ.

1.6. Mức giá bán

Loa thủy tinh không dây Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 giá bao nhiêu? Có rất nhiều người chắc hẳn rất tò mò về điều này! Blog Saigon-Gpdaily xin tiết lộ ngay: sản phẩm loa LSPX-S2 chính hãng đang niêm yết trên thị trường là 12.990.000đ.

Giá bán của loa thủy tinh không dây LSPX-S2 là 12.990.000đ (Nguồn: fitgearshop.vn)

2. Có nên mua loa Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 không?

Sau khi đánh giá những chi tiết quan trọng của sản phẩm, bạn dễ thấy rằng, loa không dây Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 vừa là thiết bị phát nhạc, vừa đóng vai trò như một món đồ trang trí nội thất dành cho những người dùng ‘chất chơi’ rất đáng để sở hữu.

Vậy loa Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 mua ở đâu nhanh chóng, tiện lợi và giá tốt trên thị trường? Bạn có thể tìm đến những cửa hàng chuyên phân phối các đồ phục kiện này uy tín hoặc mua sắm trên Saigon-Gpdaily.com. Tại đây, bạn sẽ tiết kiệm một khoản tiền đáng kể khi thanh toán qua thẻ VinID, được cung cấp mọi thông tin về sản phẩm cũng như dịch vụ bảo hành chính hãng. Không những vậy, bạn dễ dàng tham khảo nhiều thiết bị âm thanh chất lượng cao khác như dàn âm thanh gia đình, máy Cassette – Radio hay linh phụ kiện âm thanh để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu nghe nhạc, giải trí với những trải nghiệm âm thanh đỉnh cao, mượt tai.

Hy vọng bài đánh giá loa Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 về xuất xứ, giá cả, địa chỉ mua sắm, thiết kế, chất lượng âm thanh… một cách chi tiết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm này. Từ đó bạn sẽ có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng về tài chính của mình nhé!