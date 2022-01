Đánh giá máy cạo râu Philips nào tốt, giá bao nhiêu, mua ở đâu uy tín?

Là nam giới, ắt hẳn việc sở hữu ngay một máy cạo râu là điều ai cũng cần để có một diện mạo lịch lãm “hút hồn” một nửa còn lại. Sau đây, hãy cùng với Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu và phân tích máy cạo râu Philips nào tốt nhé.



1. Máy cạo râu Philips nào tốt nhất hiện nay

1.1. Máy cạo râu du lịch dùng pin AA

Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, hệ thống dao cạo thông minh với khả năng cắt sát CloseCut hoàn hảo, hiện đại nhất được sử dụng, hơn nữa với thiết kế góc tròn dễ dàng di chuyển, điều khiển, kết hợp công nghệ Reflex Action độc đáo, cách sử dụng máy cạo râu Philips khá đơn giản, nó sẽ giúp điều chỉnh theo mọi đường cong trên khuôn mặt và cổ, hạn chế tổn thương cho da. Sản phẩm thích hợp cho những bạn đi công tác xa hay đi du lịch vài ngày. Ưu điểm của sản phẩm là tiện dụng, nhỏ gọn, dễ mang theo, lưỡi dao có khả năng tự mài bén. Vì do máy dùng pin sạc AA nên dùng lâu sẽ dẫn đến tình trạng chai pin, hỏng pin. bắt buộc các bạn phải thay pin sạc mới khi hỏng pin.

1.2. Máy cạo râu cơ bản

Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang theo, lưỡi dao tròn, ma sát thấp sẽ điều chỉnh theo đường cong khuôn mặt để hạn chế tổn thương cho da. Hệ thống Reflex Action của máy sẽ tự động điều chỉnh theo mọi đường cong trên mặt và cổ, thích hợp cho các bạn không thường xuyên đi xa. Ưu điểm dễ sử dụng sạc tiện lợi, cách sử dụng máy cạo râu Philips cơ bản khá dễ dàng bạn có thể dùng liên tục 30 phút sau khi sạc. Nhược điểm là thời gian sạc lâu. (8h – 10h) để đầy pin.

1.3. Máy cạo râu công nghệ cao Aqua Touch

Máy cạo râu công nghệ cao Aqua Touch là 1 trong các sản phẩm của thương hiệu Philips Nhật Bản uy tín. Với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, lưỡi dao bảo vệ da bạn gấp 10 lần so với dao cạo thông thường. Hệ thống lưỡi cạo ComfortCut được thiết kế cho da tránh tiếp xúc trực tiếp với dao. Đầu xoay 5 hướng linh hoạt, bo sát các góc trên mặt như cổ và hàm khi cạo, thích hợp cho các bạn mang đi xa. Ưu điểm của máy hơn hẳn 2 loại kia là máy vừa có thể cạo khô và ướt, sạc đầy chỉ trong 1h sẽ có được 40p cạo, dễ dàng vệ sinh. Nhược điểm là giá thành khá cao.

Qua 3 loại sản phẩm kể trên, ắt hẳn các bạn cũng đã có được câu trả lời cho mình là máy cạo râu Philips nào tốt và tìm mua được thiết bị chăm sóc cá nhân chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân rồi phải không.

2. Đánh giá 7 máy cạo râu PhiLips tốt nhất 2019

Sau khi tìm hiểu được các loại máy cạo râu hiện nay cũng như biết được máy cạo râu Philips nào tốt và phù hợp cho nhu cầu của bạn, thì tiếp theo, chúng ta cùng điểm qua từng dòng máy cạo râu cụ thể hơn nhé.

2.1. Máy cạo râu du lịch PQ217/18

Hiện nay, máy cạo râu du lịch PQ217/18 được trang bị lưỡi cạo closecut, pin sạc an toàn và giúp chúng ta có thể dễ dàng cạo sát và sạch hơn với công nghệ Reflex Action. Cũng như tránh được việc phải cạo đi cạo lại nhiều lần như các máy cạo râu tầm trung khác vì thế sản phẩm này là dòng máy đang được nhiều người ưa chuộng.

Lưỡi cạo closecut giúp cạo sát và sạch. Lưỡi dao sẽ tự điều chỉnh đường cong theo gương mặt và cổ vì được trang bị công nghệ Reflex Action. Máy có công suất lớn nhưng vẫn tiết kiệm được năng lượng, mang lại cảm giác êm ái và có thời gian cạo liên tục lên đến 30 phút.

Tuy nhiên, máy cũng có một nhược điểm nhỏ đó là việc làm sạch cũng khá lâu khi không sử dụng với kem cạo râu. Ngoài ra, còn nhược điểm nữa đó là thời gian sạc pin khá lâu dẫn đến tốn thời gian cho việc chuẩn bị trước.

Mức giá tham khảo khoảng 790.000 đồng. Là máy có mức giá có thể chấp nhận được với những người sử dụng muốn dùng một chiếc máy hiện đại và đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu.

2.2. Máy cạo râu Philips PQ206

Có thiết kế đẹp, tiện lợi, nhỏ gọn, có thể dễ dàng mang theo khi đi du lịch, máy cạo râu Philips PQ206 với khung máy được làm từ nhựa cao cấp và kim loại, đây là sản phẩm máy cạo râu sử dụng năng lượng pin AAA, giúp máy có thể sử dụng trong thời gian dài. Hệ thống cạo râu close up và đầu cạo xoay độc lập. Việc vệ sinh máy được dễ dàng hơn nhờ trang bị cây cọ, giúp quét sạch đường đi của từng sợi râu. Lưỡi dao cạo có độ bền lâu đến 2 năm và thiết kế để tự làm sắc khi sử dụng.

Tuy nhiên, máy có khuyết điểm là khi chưa quen thì sẽ bị rung tay khi sử dụng. Máy không hỗ trợ tính năng chống xước, sau khi sử dụng phải dùng cây cọ lau quét.

Mức giá tham khảo tầm 490.000 đồng, vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của mọi người và khá phù hợp cho những ai không quan tâm nhiều đến khả năng chống nước của máy.

2.3. Máy cạo râu Philips S5070

Là máy cạo râu khô và ướt, máy cạo râu Philips s5070 có thiết kế sang trọng, gọn gàng, đem lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Với hệ thống 3 dao cạo closecut và sử dụng đầu xoay 5 chiều, có cả đầu tỉa và công nghệ chống nước.

Giúp cạo cực sạch, cực nhanh và cực êm, không gây đau rát. Đặc biệt, máy có công nghệ chống nước hiện đại, giúp bảo vệ máy tốt hơn, máy bền hơn. Ngoài ra, sản phẩm máy cạo râu Philips còn sử dụng công nghệ pin tiên tiến và có khả năng sạc nhanh rất phù hợp cho những ai bận rộn. Một nhược điểm của máy là khi sử dụng không quen cần chú ý bị thương bởi lưỡi dao và đầu tỉa.

Mức giá tham khảo tầm 2.599.000 đồng, tương đối cao nhưng nó mang lại nhiều công dụng vượt bậc hơn các máy khác.

2.4. Máy cạo râu Philip AT600

Máy cạo râu Philips AT600 có thiết kế đẹp, nhỏ, gọn đem lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Máy được trang bị hệ thống 3 dao cạo closecut, được trang bị thêm đầu tỉa dạng bật có công nghệ chống nước. Ngoài ra, lưỡi cắt của máy có khả năng tự làm bén cho độ bền lên đến 2 năm, cộng thêm với việc máy sử dụng pin sạc cho những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Đây là phiên bản cải tiến của những loại trước, máy có thiết kế nhỏ gọn, các chi tiết nhỏ cũng được thiết kế khá tỉ mỉ và điểm cộng dành cho nó chính là hệ thống 3 đầu cạo closecut giúp cạo nhanh, mướt và rất sạch, không gây cảm giác lo sợ bị xước hay gặp phải bất cập nào. Thêm vào đó máy còn công nghệ chống nước giúp bạn dễ dàng vệ sinh máy một cách thoải mái dưới vòi nước trực tiếp.

Công nghệ pin chưa nổi bật lắm bởi vì với chiếc máy cạo râu philips AT600 này thì có thể sử dụng trong vòng 30 phút và cần sạc đầy trong thời gian 10 tiếng, 1 con số không quá ấn tượng. Ngoài ra, máy có đèn báo để khi nào pin yếu thì đèn led trên máy sẽ sáng để báo hiệu cho người sử dụng biết được.

Mức giá khoảng 900.000 đồng – có phần rẻ hơn so với máy cạo râu philips AT750 nhưng nếu so với thị trường các loại máy thì nó cũng có giá thành hơi cao một chút.

2.5. Máy cạo râu Philips AT750

Máy cạo râu Philips AT750 trang bị hệ thống lưỡi dao kép và được trang bị hệ thống Quick Rinse giúp bạn làm sạch máy cạo nhanh chóng.

Máy sở hữu một thiết kế vô cùng hiện đại, thân thiện với môi trường. Với đầu bịt Aquatec sẽ giúp mức độ an toàn cho người dùng được tăng cao. Đặc biệt với hệ thống lưỡi cạo kép sẽ nâng râu lên để cắt sát hơn giúp cho các bạn cực kỳ thoải mái bởi có thể loại bỏ hết cả những cọng râu mới mọc. Hơn nữa, nó cũng có thể được rửa sạch nhanh chóng và tiện lợi với hệ thống Quick Rinse là một hệ thống để rửa sạch dưới vòi nước. Bên cạnh đó, nó còn được tích hợp thêm cả đèn báo thông dụng nữa. Và bộ tích hợp này có thể giúp bạn kiểm soát và tối ưu hóa được lượng pin sử dụng.

Với những ưu điểm nổi bật như trên, đây là dòng máy được làm nhái khá nhiều nên rất dễ mua trúng hàng giả. Để tránh điều đó bạn nên mua sản phẩm tại các cửa hàng, trung tâm chính hãng hay trang web chính thức có uy tín trên thị trường hiện nay như Saigon-Gpdaily.com để đảm bảo được mọi quyền lợi cho mình nhé!

Giá của máy cạo râu Philips AT750 rơi vào khoảng 900.000đ. Đây là một mức giá hơi cao một chút so với những mặt hàng khác có cùng tính năng. Tuy nhiên, độ bền của chiếc máy này cũng trội hơn so với những sản phẩm khác cũng là một điều rất đáng để tâm so với sản phẩm khác.

2.6. Máy cạo râu Philips AT610

Máy cạo râu Philips AT610 sử dụng pin sạc và được trang bị công nghệ AquaTouch, Lưỡi cắt được trang bị công nghệ close cut với 3 lưỡi cắt êm ái, an toàn cho da. Ngoài ra, máy còn được trang bị đầu tỉa và vỏ bọc chống trơn trượt mang lại rất nhiều trải nghiệm tốt cho người sử dụng.

Với trọng lượng 300gr, thiết kế dễ cầm nắm và vỏ bọc chống trượt cho cảm giác cầm rất chắc tay, tự tin khi sử dụng. Việc trang bị lưỡi cắt close cut gồm 3 lưỡi dao có độ bền lên đến 2 năm giúp râu cạo thật sát, sạch sẽ và không gây tổn thương cho làn da của bạn. Đặc biệt với đầu bịt Aquatec, sau khi cạo xong, bạn chỉ cần bật đầu cạo lên và rửa dưới vòi nước để làm sạch máy cạo râu một cách dễ dàng. Sản phẩm còn được trang bị đầu tỉa tóc mai và ria mép tiện dụng, giúp mang đến nhiều sự chọn lựa hơn cho phái nam.

Tuy nhiên, máy cũng có một số khuyết điểm, bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên như: Khi có nhu cầu thay đầu cạo thì khá khó tìm và thời lượng sử dụng pin cũng chưa gây ấn tượng lắm bởi phải sạc 10h và cho thời lượng sử dụng khoảng 30 phút.

Mức giá của máy rơi vào khoảng 1.100.000 đồng đến 1.300.000 đồng, một mức giá hợp lý với những công nghệ mà Philips đã trang bị cho nó và những trải nghiệm mà nó mang lại.

2.7. Máy cạo râu Philips AT620

Máy cạo râu Philips AT620 với 3 lưỡi cắt thiết kế tiện điều khiển kiểu góc tròn, giúp bạn dễ dàng đưa máy cạo râu lướt một cách mềm mại, nhẹ nhàng, làn da sẽ không bị đau rát mà rất thoải mái như đang sử dụng máy massage mặt làm da mặt căng mịn, tràn đầy sức sống. Khi bạn có nhu cầu tỉa râu hay tóc con thì cũng đừng lo, vì đã có tông đơ bật ra, có chiều rộng chuẩn hoàn hảo cho việc tỉa tóc mai và ria mép.

Máy có thiết kế đầu bịt Aquatec cho phép bạn cạo khô hay cạo ướt đều thoải mái và dễ chịu cho da cũng như dùng kèm với kem cạo râu để bảo vệ da tốt hơn. Ngoài ra, máy còn được trang bị lưỡi cắt CloseCut có các góc tròn, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh theo đường cong khuôn mặt hạn chế làm tổn thương da bạn. Tay cầm được bọc vỏ chống trượt với vị trí nắm tiện dụng giúp bạn dễ dàng cầm nắm và thao tác nhanh hơn.

Vẫn là một nhược điểm về pin khi sạc 10 tiếng cho thời lượng sử dụng chỉ khoảng 30 phút, nếu so với những sản phẩm khác thì con số này không mấy ấn tượng. Khi có nhu cầu thay lưỡi dao cũng còn khá khó mua gây nhiều bất tiện.

Với mức giá lên tới 1.500.000 đồng thì bạn gần như sẽ không thể chê nó ở điểm nào được, có chăng khi đem nó so sánh nó với những chiếc có giá cao hơn thì bạn thấy nó kém hơn thôi! Nên bạn đừng lo lắng gì về công dụng của chiếc máy vì nó cũng có đầy đủ và độ an toàn cao.

3. Địa chỉ mua máy cạo râu Philips chính hãng

Qua 7 sản phẩm kể trên chắc các bạn cũng chọn được cho mình máy cạo râu Philips nào tốt phù hợp với mình nhất rồi đúng không nào? Tiếp theo cùng tìm hiểu về cách mua sản phẩm này nhé! Mua máy cạo râu Philips ở đâu để có chất lượng tốt nhất và mức giá hợp lý nhất?

Hiện nay, bạn có thể mua tại các trung tâm, cửa hàng có uy tín trên thị trường như Vinpro, Asiamart Việt Nam, Shop Sao Mai, Điện máy Vàng Việt Nam, nhà cung cấp uy tín Điện máy Toàn Linh,.. hoặc mua các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử có uy tín để tiết kiệm thời gian cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng cực kì tốt.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn được các sản phẩm phù hợp cũng như biết được mua máy cạo râu Philips ở đâu tốt.