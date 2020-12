Đánh giá máy chạy bộ điện Shua SH-T5500 có tốt không, giá bao nhiêu

Không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ điều kiện về thời gian và không gian để ra ngoài đường hay đến phòng tập chạy bộ rèn luyện thân thể. Trang bị trong nhà một sản phẩm siêu tiện ích như máy chạy bộ điện Shua SH-T5500 là một giải pháp hữu hiệu dành cho bạn.



1. Đánh giá máy chạy bộ điện Shua SH-T5500 có tốt không?

1.1. Xuất xứ máy Shua của nước nào

Shua là một nhà sản xuất đồ dùng, thiết bị thể thao đến từ Trung Quốc, được thành lập từ năm 1996. Tuy hiện nay vẫn chưa quá quen thuộc tại Việt Nam nhưng ở thị trường tỷ dân Trung Quốc đây được coi là một thương hiệu đồ thể thao lớn hàng đầu. Hãng đã đạt chứng nhận hệ thống tiêu chuẩn quốc tế IS0 9001:2000 và chứng nhận ISO 14001:2004 về quản lý môi trường. Ngoài thị trường châu Á như Việt Nam, sản phẩm Shua còn được xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu.

Tự chạy bộ tại nhà giờ đây thật đơn giản khi có máy chạy bộ hiện đại (Nguồn chimerabody.com)

1.2. Cấu tạo máy chạy bộ Shua SH-T5500

Máy chạy bộ Shua SH-T5500 là một sản phẩm tiêu biểu, đại diện cho chất lượng của Shua. Chiếc máy này có cấu tạo đầy đủ của một sản phẩm máy chạy hiện đại đời mới nhất với khung máy làm từ nhựa cao cấp siêu chắc chắn và bền vững. Màn hình điều khiển là màn hình LCD cảm ứng nhẹ nhàng chỉ với một nút chạm. Khu vực thảm chạy có kích thước 480 x 1350mm rộng rãi vừa phải để không tạo cảm giác quá xa bảng điều khiển. Cân nặng tối đa tải trọng mà chiếc máy này chịu được là 90kg.

1.3. Cách thức vận hành thông minh

Máy chạy bộ điện Shua SH-T5500 là dòng sản phẩm thông minh ứng dụng công nghệ cao nên có những tính năng hiện đại và tiện lợi hàng đầu. Để sử dụng máy ngay cả những người không rành công nghệ như người lớn tuổi cũng không gặp khó khăn. Chúng ta chỉ cần bước lên máy, ấn nút bật là có thể bắt đầu chạy, các thông số như số km, bước chạy, calo sẽ tự động hoạt động.

1.4. Tính năng đa dạng, nhiều tiện ích

Sự tiện ích khi có máy chạy bộ gia đình trong nhà ngày nay đã không còn là vấn đề cần bàn cãi. Vậy một máy chạy bộ cho gia đình cần những gì? Chức năng theo dõi sức khỏe và quá trình luyện tập của từng thành viên là điều rất cần thiết. Và Shua SH-T5500 đáp ứng được trọn vẹn nhu cầu này bằng ứng dụng kết nối với điện thoại thông minh dễ cài đặt, dễ dùng. Máy cũng có loa ngoài hoặc jack cắm tai nghe tiêu chuẩn để chúng ta vừa nghe nhạc vừa trải qua những giờ chạy bộ nhanh hơn, thư giãn hơn. Thậm chí chúng ta còn có giá để dựng máy tính bảng, điện thoại thông minh để phục vụ nhu cầu xem phim, xem video giải trí khi chạy. Không những thế, bên cạnh chức năng đo calo tiêu hao quen thuộc thì chiếc máy này còn có khả năng cảm biến đo nhịp tim có tính chính xác cao. Đây là một tính năng mà khi sở hữu các máy chạy bộ điện khác trên thị trường ít có được.

1.5. Máy chạy bộ Shua SH-T5500 giá bao nhiêu?

Máy chạy bộ điện Shua SH-T5500 chuẩn chính hãng có giá tham khảo là 23.170.000đ. Đây là giá đã được giảm 11% so với giá gốc 25.900.000đ và là giá do trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily.com phân phối. So với các đối thủ cùng phân khúc cao cấp thì mức giá này được coi là thuộc dạng trung bình. Vậy nên nếu đang thắc mắc máy chạy bộ điện Shua SH-T5500 mua ở đâu bạn cũng có thể tham khảo kênh mua sắm này.

Máy có thiết kế tiện dụng khi có thể gấp gọn lại khi không sử dụng (Nguồn rubyfitness.vn)

2. Có nên mua máy chạy bộ Shua SH-T5500?

Khi nghe đến giá sản phẩm, nhiều người sẽ cân nhắc e ngại xem có nên đầu tư hơn 20 triệu đồng cho một chiếc máy chạy bộ hay không. Nếu không muốn đầu tư quá nhiều chi phí, chúng ta vẫn luôn có thể tìm đến những chiếc máy chạy bộ giá tốt dưới 10 triệu đồng. Thế nhưng nếu bạn là một người chạy thường xuyên, người có nhu cầu cao về tiêu chuẩn tập luyện hay gia đình có nhiều người cùng chạy bộ mỗi ngày thì sở hữu một chiếc máy chất lượng như Shua SH-T5500 là một điều rất tuyệt vời. Trải nghiệm chạy bộ trên dòng máy cao cấp như thế này sẽ đem lại cảm giác khác hoàn toàn. Ngoài ra, không chỉ phục vụ tốt cho nhu cầu gia đình mà máy Shua SH-T5500 cũng là một thiết bị đáng cân nhắc đối với các phòng tập chuyên nghiệp lớn nhỏ.

3. Máy chạy bộ Shua SH-T5500 mua ở đâu?

Với một thiết bị khá lớn và giá trị cao như thế này, bạn cần tìm cơ sở phân phối uy tín, có chế độ bảo hành đầy đủ. Một gợi ý cho bạn là mua máy chạy bộ chính hãng nói chung và máy Shua SH-T5500 nói riêng trên Saigon-Gpdaily.com – kênh thương mại điện tử thuộc tập đoàn Vingroup. Mua hàng ở Saigon-Gpdaily không chỉ đảm bảo chính hãng mà còn đi kèm nhiều chương trình ưu đãi giảm giá hấp dẫn khác nữa.

Shua SH-T5500 có màn hình LCD cảm ứng tân tiến (Nguồn: rubyfitness.vn)

Máy chạy bộ điện Shua SH-T5500 được đánh giá là một trong những sản phẩm máy chạy bộ hoàn hảo và tân tiến hàng đầu trên thị trường lúc này. Hãy để người bạn này đồng hành cùng cả gia đình chúng ta trong công cuộc thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe mỗi ngày nhé!