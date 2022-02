Đánh giá máy hút sữa Medela Swing có tốt không? 10 lý do nên mua

1.2. Chất liệu an toàn



Máy hút sữa Medela Swing có tốt không, giá bao nhiêu, mua ở đâu chính hãng, nên mua loại đơn hay đôi, hướng dẫn sử dụng như thế nào.



1. Đánh giá máy hút sữa Medela Swing có tốt không

1.1. Xuất xứ thương hiệu

Medela Swing – Thương hiệu chăm sóc mẹ và bé đến từ Thụy Sĩ, thuộc quyền sở hữu của gia đình Larsson. Hiện nay Medela phục vụ khách hàng với mạng lưới các đối tác phân phối trên toàn thế giới trong hơn 90 quốc gia và 13 công ty con.

1.2. Chất liệu an toàn

Một điều làm các bà mẹ băn khoăn có nên mua máy hút sữa Medela Swing không đó chính là chất liệu và độ an toàn của sản phẩm. Medela Swing được làm chất liệu tốt, cao cấp. Tất cả những bộ phận trực tiếp tiếp xúc với sữa mẹ thì đều được làm từ nhựa an toàn PP (polypropylene), không chứa BPA (Bisphenol A), Medela Swing là sản phẩm cực kỳ an toàn với sức khỏe của mẹ và bé, thân thiện với môi trường và có thể được vệ sinh bằng nhiều cách: rửa thật sạch, đun sôi và tiệt trùng bằng hơi nước,…

1.3. Thiết kế phù hợp với trẻ sơ sinh

Máy hút sữa Medela thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, trọng lượng thân máy chỉ 200g, dễ sử dụng với điện áp 220V hoặc có thể chạy bằng pin, khi chạy máy không phát ra tiếng ồn lớn mà rất êm dịu và yên tĩnh, tạo cảm giác dễ chịu cho cả mẹ và bé. Máy gồm 2 phễu, 2 bình sữa với kích thước vừa vặn với kích cỡ bầu ngực chung của phụ nữ, hơn nữa còn giúp các mẹ dễ dàng mang theo rất thuận tiện khi ở nhà hoặc cơ quan.

1.4. Công nghệ 2 chu kỳ

Khi review máy hút sữa Medela Swing Maxi thì công nghệ tiên tiến là điểm nổi bật cần phải được chú ý. Máy được chế tạo với công nghệ hai chu kỳ đó là giai đoạn massage kích thích bầu vú và giai đoạn hút sữa. Medela Swing được tạo ra dựa trên mô phỏng quá trình bú ti mẹ của trẻ, máy có nhiều chế độ khác nhau có thể điều chỉnh được lực hút sữa.

1.5. Cơ chế hút sữa

Khi đánh giá máy hút sữa Medela Swing có tốt không phải nhắc đến cơ chế hút sữa của sản phẩm. Medela Swing có đặc điểm nổi trội hơn hẳn các sản phẩm máy hút sữa nhờ vào tính năng hút sữa 2 bên cùng lúc không chỉ giúp mẹ tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện cho mẹ có thêm thời gian thư giãn bản thân và chăm sóc bé mà còn tiết kiệm tài chính. Nhờ có cơ chế thay đổi lực hút, Medela Swing giúp mẹ dễ dàng điều chỉnh theo ý, mang lại cảm giác thoải mái nhất.

1.6. Cách sử dụng máy Medela hút sữa

Cách sử dụng thiết bị khá đơn giản, gồm 2 bước:

Bước 1 – Giai đoạn lắp đặt: Đầu tiên, chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ và tiệt trùng từng bộ phận thật kỹ lưỡng ngoại trừ một số bộ phận như động cơ, van 1 chiều, adapter và dây dẫn chân không để đảm bảo an toàn. Sau đó lắp van cao su vào bên trong nút nhựa và lắp vào vị trí cút nối sao cho van cao su kín khít với cút nối . Sau khi lắp cút, vặn cút nối khít chặt vào cổ bình sữa, tiếp tục lắp phễu hút và cút nối lại với nhau, sau đó lắp tiếp dây dẫn chân không nối động cơ và cút nối lại với nhau. Cuối cùng ở bước thứ nhất, cắm adapter hoặc thay thế 6 quả pin nhỏ AAA 1.5V vào trong khoang chứa pin.

Bước 2 – Giai đoạn hút sữa: Đầu tiên, chụp phễu hút sao cho vừa vặn vào bầu ngực (lưu ý một điều, đầu ti mẹ phải đảm bảo kín khít với ống hút, không để không khí lọt vào. Sau đó khởi động nút nguồn, ở đây chế độ massage sẽ được mặc định, nếu bạn muốn tăng lực hút thì nhấn nút (+), nếu cảm thấy lực hút quá mạnh thì nhấn nút (-) để giảm lực hút. Sau khi kích thích khoảng 2 phút thì máy sẽ mở qua giai đoạn hút sữa một cách tự động (hoặc khi sữa đọng thành một vài giọt ở phễu), ấn tiếp hình giọt sữa ngay sau đó để bắt đầu chế độ hút sữa, và cứ thế tiếp tục nhấn nút (+) và (-) để điều chỉnh lực hút theo mong muốn.

1.7. Tính tiện dụng – Lợi ích

Với những gia đình quá bận rộn không có thời gian cho con bú thì nên mua chuẩn bị sẵn đồ mẹ và bé hữu dụng chất lượng đang bán giá ưu đãi. Máy hút sữa Medela Swing với thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi, thích hợp sử dụng ở cả văn phòng hoặc ở nhà, đảm bảo con bạn luôn có đủ nguồn sữa dinh dưỡng và đảm bảo chất lượng.

1.8. Các loại máy hút sữa Swing Medela

Máy hút sữa Medela Swing được chia làm hai loại:

Máy hút sữa Medela Swing đơn 1 phễu và một bình chứa sữa, khá gọn nhẹ phù hợp cho các mẹ muốn mang đi nhiều nơi.

Máy hút sữa Medela Swing đôi có 2 phễu, 2 bình chứa, giúp hút một lúc được gấp đôi lượng sữa, giúp lượng sữa 2 bầu vú của mẹ đều nhau. Sản phẩm này phù hợp với những người bận bịu, cần tiết kiệm thời gian để hút sữa cho con.

1.9. Giá thành

Điều làm nhiều người quan tâm có nên mua máy hút sữa Medela Swing hay không là ngoài tính năng của máy chính là giá máy hút sữa Medela Swing Maxi. Hiện nay chi phí để sở hữu chiếc máy này tầm khoảng 4 đến 5 triệu. Với chất lượng tương ứng mức giá cả nên đây là lựa chọn khá tốt cho mọi bà mẹ.

1.10. Bảo hành

Giá máy hút sữa Medela Swing Maxi chỉ thuộc khoảng tầm trung nhưng thời gian bảo hành lên đến 24 tháng. Qua đó, bạn có thể biết máy hút sữa Medela Swing có tốt không vì thời gian bảo hành này kéo dài nên nhà sản xuất đảm bảo được mọi vấn đề cho người tiêu dùng khi sử dụng máy. Thời gian bảo hành dài như thế, nếu trong quá trình sử dụng không may xảy ra hư hỏng chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá để sửa chữa.

2. Cấu tạo máy hút sữa Medela Swing

Một bộ máy hút sữa sẽ bao gồm các bộ phận:

Đầu tiên phải kể đến đó là động cơ. Máy có nút nguồn để khởi động máy, ngoài ra để điều chỉnh lực hút sữa, nút tăng (+) khi cần tăng lực hút và nút giảm (-) lực khi hút quá mạnh hoặc đầu ti bị đau rát. Ngoài ra còn có nút điều chỉnh việc hút sữa, sử dụng nút này khi đã massage xong và bắt đầu quá trình hút sữa.

Tiếp đến một thành phần quan trọng của máy đó chính là dây dẫn truyền lực chân không được làm bằng nhựa PP, 1 đầu thì kết nối với động cơ, 2 đầu còn lại được nối vào 2 phễu hút. Dây dẫn sẽ dẫn sữa từ phễu đến bình chứa.

Adapter có nhiệm vụ kết nối với nguồn điện hoặc pin cho quá trình sử dụng.

Một phần không thể thiếu đó phễu chụp để hút sữa. Phễu sẽ úp vừa vặn vào đầu ngực để hút sữa và truyền đến bình chứa.

Ngoài ra, các cút nối có tác dụng kết nối các thành phần chặt lại với nhau, giúp cho quá trình hút sữa diễn ra trơn tru.

Sau khi hút sữa, dây dẫn sẽ dẫn sữa đến bình sữa, bình được trang bị nắp đậy. Lượng sữa vào bình được điều chỉnh bởi van cao su. Ngoài ra van cao su còn giúp ngăn cho không khí lọt vào trong.

Chân đế của bình sữa giúp cho bình sữa đứng vững hơn, không bị nghiêng trong lúc hút sữa. Khi mua máy hút sữa Medela Swing bạn còn được tặng thêm núm ty có thể giúp bé nhà bạn tập bú.

3. Lưu ý khi dùng máy hút sữa Medela Swing

Điều đầu tiên đó chính là đảm đảm bảo các bộ phận kết nối khít với nhau để đảm bảo lực hút. Nếu các bộ phận không khít với nhau, không khí sẽ lọt vào, máy hút không đủ lực, trong quá trình hút sẽ gặp khó khăn, sữa không ra hoặc bị bắn ra ngoài.

Không nghiêng bình trong lúc hút sữa để tránh tình trạng đổ hoặc tràn sữa ra ngoài. Ngoài ra các mẹ cũng không nên hút sữa quá đầy để tránh tình trạng sử dụng không hết sữa còn thừa sẽ không đảm bảo chất lượng sữa cho lần sau.

Khi hút sữa, mẹ nên giữ tâm trạng thoải mái và mỗi lần hút sữa cách nhau ít nhất 2 tiếng để đảm bảo lượng sữa được tích đủ sau lần hút trước. Hơn nữa khi tâm trạng thoải mái nguồn sữa sẽ chất lượng hơn.

Một điều cần lưu ý khi vắt sữa đó chính là phải vệ sinh bầu ngực thật sạch, để tránh vi khuẩn xâm nhập vào nguồn sữa cho bé. Hệ miễn dịch của bé còn khá yếu, nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối, các mẹ cần vệ sinh thật kỹ bầu ngực bằng nước ấm.

Cuối cùng để có nhiều sữa và đảm bảo lượng sữa mỗi lần hút đủ chất, mẹ nên bổ sung nhiều nước và các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Nếu không đủ nước, sữa sẽ không tái tạo đủ, sẽ gây khó khăn cho quá trình hút sữa.

Vừa rồi Blog Saigon-Gpdaily vừa review máy hút sữa Medela Swing Maxi. Hy vọng với những đánh giá vừa rồi các mẹ sẽ có cho mình câu trả lời máy hút sữa Medela Swing có tốt không và lựa chọn mua máy hút sữa tính năng thông minh, an toàn và kiểu dáng bắt mắt phù hợp nhé.