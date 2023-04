Đánh giá máy in ảnh Canon Selphy CP1300 có tốt không, giá bao nhiêu

Nếu bạn là tín đồ của công nghệ, chắc hẳn sẽ không quá lạ lẫm với chiếc máy in Canon CP1300 đa tính năng nổi bật. Thế nhưng, để đánh giá máy in ảnh Canon Selphy CP1300 có tốt hay không thì cần xem xét rất nhiều tiêu chí khác nhau. Cùng Adayroi đánh giá chi tiết sản phẩm này nhé!



1. Đánh giá máy in ảnh Canon Selphy CP1300 có tốt không?

1.1. Xuất xứ máy in ảnh wifi Canon của nước nào?

Nằm trong top 5 máy in ảnh cho điện thoại giá từ 2 triệu đồng, máy in ảnh Canon Selphy CP1300 được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới của tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản – Canon. Thương hiệu nổi tiếng này chuyên sản xuất các loại sản phẩm thiên về hình ảnh và quang học, có thể kể đến như máy camera, photocopy và máy in nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng.

Máy in ảnh wifi Canon có kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi di chuyển xa (Nguồn: tinhte.vn)

1.2. Thiết kế bên ngoài

So với các thế hệ tiền nhiệm, theo nhiều đánh giá máy in ảnh Canon Selphy CP1300 có rất nhiều thay đổi cả về thiết kế lẫn tính năng sử dụng. Đặc biệt, nhìn bên ngoài, máy nhỏ gọn, có màn hình LCD ở trên và xung quanh là các phím điều hành. Điều này giúp bạn dễ dàng sử dụng sản phẩm một cách thành thạo. Thêm vào đó, máy có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ giúp bạn có thể mang chúng đi theo bất cứ đâu, đồng thời kết nối với nhiều loại máy tính, thiết bị di động mà không cần đến cài đặt phần mềm phức tạp.

1.3. Công nghệ in được trang bị

Máy in ảnh Canon Selphy CP1300 công nghệ in nhiệt thăng hoa màu tiên tiến bậc nhất cho ra đời những tấm hình sắc nét, rõ ràng, tự nhiên đến từng chi tiết. Màn phủ phim đặc biệt giúp cho hình ảnh không chỉ trở nên bắt mắt mà còn bảo vệ chúng bền màu qua thời gian. Máy có thể tùy chọn kết nối wifi và các ứng dụng tiện ích khác, cung cấp hình ảnh nhanh chóng, sửa ảnh trực tiếp trên máy. Đặc biệt, viên pin sử dụng lâu dài, cho phép bạn in 54 hình ảnh liên tục mà không cần phải sạc.

1.4. Giao diện và phần mềm của máy

Với tính năng Instant Wireless Printing, giao diện máy trực quan, thân thiện giúp người dùng định vị và điều chỉnh dễ dàng thông qua nhiều cài đặt. Ngoài ra, việc chuyển đổi linh hoạt dạng văn bản sang biểu tượng giúp cho việc tìm kiếm hình ảnh trở nên dễ dàng hơn, tua hình nhanh hơn và xem ảnh theo ngày tiện ích. Cùng với đó, bạn có thể cảm nhận được sự thú vị trong cách từng cá nhân người dùng sáng tạo mỗi khung hình vào bất cứ sự kiện hay dịp đặc biệt nào.

Chất lượng hình ảnh in từ máy in ảnh Canon CP1300 sắc nét, chi tiết (Nguồn: kythuatcanon.blogspot.com)

1.5. Tốc độ in

Loại linh phụ kiện máy ảnh độc đáo, đa năng này cho phép tốc độ in cực kỳ vượt trội với 1 trang giấy chỉ mất khoảng 27 giây đến 1 phút, tùy thuộc vào kích thước ảnh và thiết lập viền ảnh. Máy in mini Canon Selphy CP1300 hỗ trợ in trực tiếp từ thẻ nhớ SD nên tốc độ đọc gần như tức thì, in ảnh nhanh chóng, phục vụ nhu cầu thiết yếu của mọi người dùng. Ngoài ra, chất lượng bản in tốt, lớp phủ bảo vệ ảnh bền bỉ, trọng lượng nhỏ gọn nên dễ mang theo khắp chốn, từ các chuyến đi, sự kiện, công việc hay kinh doanh in ảnh.

1.6. Loại giấy sử dụng

Trong số các tiêu chí đánh giá máy in ảnh Canon Selphy CP1300, bạn không thể bỏ qua loại giấy in thường xuyên được sử dụng, với 3 màu: đen, trắng, hồng, giấy in khổ 10 x 15cm với nhiều chế độ phân chia khổ khác nhau một cách tùy biến. Máy được trang bị loại giấy in ảnh cao cấp chống thấm nước, ngăn ngừa bụi cực hiệu quả. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi bạn sở hữu những tấm hình có màu sắc chất lượng, độ bền màu lâu dài.

1.7. Máy in ảnh wifi Canon Selphy CP1300 giá bao nhiêu?

Một tiêu chí nữa để đánh giá xem có nên mua loại máy này hay không đó là giá máy in ảnh Canon Selphy CP1300. Thông thường, trên thị trường máy có giá 2.990.000 đồng nhưng khi mua ở Adayroi, bạn sẽ chỉ cần bỏ ra 2.460.000 đồng để sở hữu chúng. Mức giá này khá phù hợp với các nhu cầu đơn giản, ưa thích gọn nhẹ khi tham gia hoạt động hoặc đi du lịch. Thêm vào đó, chi phí giấy mực cũng rất phải chăng, chỉ rơi vào khoảng 5.500 đồng/tờ giấy ảnh.

Canon Selphy CP1300 sử dụng khá đơn giản, dễ dàng (Nguồn: inkdtex.com)

2. Hướng dẫn sử dụng Canon Selphy CP1300

Để phát huy tối đa công năng của sản phẩm, bạn cần phải nắm rõ cách sử dụng máy in ảnh Canon Selphy CP1300 đúng đắn, tuân thủ các quy trình trong hướng dẫn như sau: cài đặt phần mềm Canon Selphy trên máy tính, cài đặt Canon Print Inkjet/Selphy trên điện thoại rồi thiết lập kết nối mạng wifi chung ở cả máy in và thiết bị di động.

Đối với máy in Canon CP1300, bạn sử dụng phím mũi tên, chọn Wifi Setting hoặc Connect rồi nhấn OK. Cách sử dụng máy in ảnh Canon Selphy CP1300 tiếp theo là chọn Direct Connection rồi nhấn nút OK. Nếu muốn cài đặt mật khẩu nhằm kiểm soát thiết bị kết nối, bạn chọn Edit, đặt mật khẩu bảo mật rồi ấn OK xác nhận thao tác.

Với các thiết bị điện thoại, việc kết nối wifi, tìm kiếm truy cập chung sẽ được tiến hành theo từng bước sau đây: mở phần mềm Canon Inkjet/Selphy, chọn Ảnh, chọn Photo Print để tiến hành in ảnh. Sau khi hoàn tất in ảnh, bạn sẽ quay lại các bước đầu tiên để tiếp tục cho ra đời những shoot hình ấn tượng của riêng mình.

3. Mua máy Canon Selphy CP1300 ở đâu tốt?

Chắc hẳn có rất nhiều người tiêu dùng băn khoăn không biết mua máy in ảnh Canon Selphy CP1300 ở đâu chính hãng, giá rẻ? Nhất là trong bối cảnh thị trường rối ren, hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn với mức độ gia tăng nhanh chóng khiến ai nấy đều rất hoang mang, lo lắng. Tận dụng tiện ích công nghệ 4.0, Adayroi là một trang thương mại điện tử cung cấp đa dạng các loại sản phẩm chất lượng, đặc biệt là các loại máy in ảnh 100% chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới.

Ghé thăm kênh bán hàng Adayroi.com, bạn sẽ có thể thỏa sức lựa chọn loại máy mình ưng ý, không phải bận tâm về chất lượng cũng như về giá. Cách thức mua hàng đơn giản, giao hàng tận nơi nhanh chóng chỉ qua một vài thao tác trên điện thoại giúp người dùng không phải mất công đến trực tiếp cửa hàng. Hơn thế, giá máy in ảnh Canon Selphy CP1300 khi đặt hàng tại đây rất phải chăng, phục vụ nhiều phân khúc khách hàng.

Sẵn sàng mua sắm máy in ảnh chất lượng giá tốt tại Adayroi (Nguồn: vinid.net)

Hy vọng với những đánh giá máy in ảnh Canon Selphy CP1300 một cách khách quan trên đây, các bạn đã có thể tự tin sắm ngay chiếc máy in ảnh Canon tiện ích, chất lượng hình ảnh chân thực, sắc nét đến từng chi tiết về sử dụng và làm đầy lên những bức hình độc đáo lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống của mình bạn nhé!