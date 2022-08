Đánh giá máy in ảnh mini Canon PV-123 có tốt không, giá bao nhiêu

3. Mua máy in ảnh mini Canon PV-123 ở đâu tốt nhất

Chỉ mất vài giây để in được bức ảnh sắc nét, chiếc máy in ảnh mini Canon PV-123 nhỏ gọn chắc chắn sẽ thu hút những ai muốn lưu giữ khoảnh khắc mọi lúc mọi nơi. Cùng Blog Adayroi khám phá sản phẩm thú vị này để biết vì sao thời gian qua chúng lại được yêu thích đến thế nhé.



1. Đánh giá máy in ảnh mini Canon PV-123 có tốt không

Ngay từ khi ra mắt vào cuối năm 2018, chiếc máy in ảnh mini Canon đã thu hút sự quan tâm của các tín đồ công nghệ và nhận được nhiều đánh giá rất tích cực. Chi tiết về xuất xứ, thiết kế, công nghệ và những trải nghiệm sử dụng thực tế sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thiết bị này.

Chiếc máy in ảnh nhỏ gọn của thương hiệu Canon (Nguồn: techsignin.com)

1.1. Xuất xứ máy in ảnh mini Canon của nước nào?

Là thiết bị của hãng công nghệ danh tiếng đến từ Nhật Bản – Canon, chiếc máy in ảnh mini Canon nhanh chóng được cộng đồng đón nhận với niềm tin về một sản phẩm chất lượng mà mức giá phải chăng. Không khiến người dùng phải thất vọng, chiếc máy in ảnh tiện lợi này đã đáp ứng rất tốt những gì mà hãng đã hứa hẹn, đồng thời mang lại trải nghiệm sử dụng thú vị, độc đáo cho người dùng. Chính vì vậy, dù mới ra mắt chưa lâu nhưng nó đã nhanh chóng lọt vào top những chiếc máy in ảnh cho điện thoại bỏ túi giá rẻ được yêu thích tại các cửa hàng điện máy và công nghệ.

1.2. Thiết kế bên ngoài

Ngay từ bên ngoài thiết bị, bạn có thể thấy thiết kế sản phẩm toát lên vẻ tươi sáng, năng động, phù hợp với thế hệ trẻ. Vỏ máy in ảnh Mini Canon PV-123 được làm bằng nhựa với hai tông màu khác nhau, trong đó mặt trên là màu trắng, bên còn lại có các màu cho bạn lựa chọn, gồm vàng hồng (Rose Gold), xanh bạc hà (Mint Green) và xám đen (Slate Grey).

Máy có kích thước dài – rộng – cao lần lượt là 118.31 – 82.36 – 18.7 mm, trọng lượng 160g, rất gọn nhẹ. Với kích thước thậm chí còn nhỏ hơn các dòng smartphone phổ biến hiện nay nên bạn có thể cho vào túi xách, túi áo và mang đi khắp mọi nơi, đặc biệt đây sẽ là người anh em tuyệt vời đồng hành cùng những chuyến du lịch khám phá các miền đất xinh đẹp, lý thú.

Ngoài ra, thiết bị chỉ có duy nhất một nút nguồn là phím bấm vật lý, có đèn LED báo hiệu bên cạnh. Ở cạnh bên có logo Zink Zero Ink, lỗ reset thông tin lưu trên máy, đèn LED báo sạc, khe luồn dây treo và cổng microUSB. Cạnh bên còn lại chính là khe để xuất ảnh khi in ra.

3 tùy chọn về màu sắc của chiếc máy in ảnh mini Canon (Nguồn: techtimes.vn)

1.3. Công nghệ in được trang bị

Điều thú vị là bạn không cần phải lo máy hết mực, bởi Canon đã ứng dụng công nghệ in Zink Zero Ink, tức là không sử dụng mực như các loại máy ảnh lấy liền Polaroid hiện nay. Những bức hình xuất ra là kết quả của sự sắp xếp các tinh thể màu sắc trên giấy Zink, thông qua quá trình tính toán vị trí chính xác, mô phỏng nội dung ảnh bạn chọn.

Theo đánh giá máy in ảnh mini Canon PV-123 của nhiều người dùng thì thiết bị cho chất lượng ảnh có chi tiết sắc nét. Tuy nhiên, bạn sẽ cần tới những bí quyết chụp ảnh du lịch đẹp và xử lý màu khéo léo để không gặp phải tình trạng cháy màu hoặc không rõ vùng sáng tối.

1.4. Giao diện và phần mềm của máy

Mini Printer Canon PV-123 hiện đại được điều khiển hoàn toàn thông qua smartphone hoặc máy tính bảng. Do đó sau khi mua về, người dùng cần truy cập App Store hoặc Google Play để tải app tên là “Canon Mini Print”. Cách sử dụng rất đơn giản, sau khi kết nối Bluetooth, bạn mở ứng dụng và chọn ảnh từ các ứng dụng như Instagram, Facebook, Dropbox, Google Photos chỉnh sửa bằng các công cụ được tích hợp sẵn nếu cần, sau đó chọn in là xong.

Mọi thao tác điều khiển máy in đều thực hiện trên smartphone cực tiện lợi (Nguồn: congngheviet.com)

1.5. Tốc độ in

Người dùng sẽ không phải chờ đợi quá lâu vì tốc độ in ảnh lý thuyết của thiết bị nằm trong khoảng từ 10 đến 20 giây, còn thực tế khi in một bức ảnh chất lượng sẽ mất trung bình là 44 giây, mức giao động từ 38 đến 52 giây. Con số chính xác tùy thuộc vào độ phân giải và các thông số kỹ thuật của ảnh cùng với khả năng xử lý của thiết bị điều khiển bạn đang kết nối.

1.6. Loại giấy sử dụng

Với thiết bị này, bạn cần tới giấy in ảnh chuyên dụng. Đó là loại giấy Zink glossy khổ 2×3 inch (tương đương 5cm x 7.6cm), bề mặt láng bóng, có khả năng chống lem màu, chống thấm nước, phản xạ ánh sáng tốt, dai bền, hạn chế bám bẩn và trầy xước. Mặt sau của giấy có thể tách ra để dính ảnh vào các bề mặt phẳng thông dụng như tường, bàn, ốp điện thoại, sổ sách.

Canon cho ra mắt 2 phiên bản gồm gói giấy 20 tờ và 50 tờ, còn bên trong máy có thể để tối đa là 10 tờ để in ảnh. Khi hết, bạn có thể trượt mở nắp và thêm vào một cách dễ dàng.

Bạn có thể tách 2 lớp giấy in và dán ảnh trên bề mặt phẳng (Nguồn: techtimes.vn)

2. Máy in ảnh mini Canon PV-123 giá bao nhiêu?

Ngay từ khi ra mắt, thông tin máy Canon mini photo printer giá bao nhiêu được rất nhiều người quan tâm. Hiện nay, mức giá sản phẩm tại các điểm bán có sự chênh lệch đáng kể. Tham khảo trên kênh thương mại điện tử Adayroi.com của tập đoàn Vingroup, giá thiết bị giao động từ 2.690.000 – 3.300.000 VNĐ tùy vào nhà phân phối và các chương trình ưu đãi tại mỗi thời điểm. Giấy in ảnh Canon Zink Photo Paper hộp 20 tờ có giá trung bình là 350.000 VNĐ/tập.

3. Mua máy in ảnh mini Canon PV-123 ở đâu tốt nhất

Là thiết bị điện tử có mức giá không nhỏ, việc mua máy in ảnh mini Canon PV-123 ở đâu đảm bảo chính hãng, chất lượng, bảo hành tốt và có giá cả phải chăng là vấn đề khiến nhiều người phải băn khoăn.

Với mong muốn mang đến các sản phẩm chính hãng giá tốt cho người dùng toàn quốc, Adayroi hợp tác với các nhà phân phối uy tín, kiểm duyệt kỹ lưỡng và áp dụng các chính sách đảm bảo quyền lợi tối ưu cho người dùng. Trên nền tảng công nghệ hiện đại, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, tra cứu thông tin chuẩn xác và đặt hàng trên website hoặc ứng dụng với mức giá hấp dẫn.

Chỉ sau vài thao tác nhanh gọn, sản phẩm sẽ được ghi nhận trên hệ thống và nhanh chóng được chuyển đến địa chỉ bạn mong muốn. Hơn nữa, mọi chính sách bảo hành, đổi trả và chăm sóc sau bán đều được bảo đảm từ cả phía Adayroi và nhà cung cấp, giúp bạn thảnh thơi mua sắm và nhận được những trải nghiệm hài lòng.

Mua sắm tại Adayroi, bạn có rất nhiều cơ hội nhận được ưu đãi khủng từ nhà phân phối, đồng thời tích lũy thêm điểm tiêu dùng để sử dụng cho lần thanh toán sau tại các điểm bán của Vingroup.

Mua sắm dễ dàng tại trang thương mại điện tử Adayroi.com (Nguồn: adayroi.com)

Như vậy, chiếc máy in ảnh mini Canon PV-123 rất phù hợp với những ai thích đi du lịch, chụp ảnh, muốn lưu trữ những khoảnh khắc đẹp trên giấy in chất lượng. Để được hưởng giá tốt, đừng quên truy cập ngay Adayroi và chớp lấy những cơ hội mua sắm máy in ảnh chính hãng với ưu đãi hấp dẫn bạn nhé.