Đánh giá máy lọc nước Coway P-300l có tốt không, giá bán, cách lắp

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm máy lọc nước đang vô cùng phổ biến ở các gia đình Việt. Cùng Blog Saigon-Gpdaily đánh giá máy lọc nước Coway P-300l chất lượng cụ thể như thế nào, cách lắp chuẩn và địa chỉ mua hàng chính hãng ở bài viết sau nhé.



1. Đánh giá máy lọc nước Coway P-300l có tốt không

1.1. Xuất xứ máy lọc nước Coway của nước nào

Máy lọc nước Coway là sản phẩm thuộc thương hiệu Coway xuất xứ Hàn Quốc. Đây là thương hiệu vốn đã quá quen thuộc với khách hàng về lĩnh vực đồ gia dụng trong suốt 20 năm qua. Về thị trường máy lọc nước, Coway dẫn đầu với kiểu dáng sang trọng, chất lượng cao và đã được công nhận ở gần 80 nước trên thế giới.

Đánh giá máy lọc nước Coway P-300l (Nguồn: livesmart.vn)

1.2. Thiết kế sản phẩm

Không chỉ riêng model P-300L mà các lựa chọn dòng máy lọc nước cao cấp khác của Coway đều được đánh giá cao về mặt thiết kế, tập trung vào mặt thẩm mỹ. Hơn thế nữa, máy lọc nước được nhà sản xuất thiết kế kín giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn, bụi bẩn giúp mang tới nguồn nước chất lượng cao nhất. Kết hợp với tông màu chính là trắng và xanh cùng kích thước nhỏ gọn, tiện dụng giúp tăng thêm vẻ đẹp của không gian sống.

1.3. Các lõi lọc

Máy áp dụng công nghệ lọc RO thẩm thấu ngược kết hợp cùng hệ thống 5 lõi lọc với từng chức năng khác nhau:

Lõi 1 Plus Sediment: có chức năng chính để lọc hết các bùn đất thô, tạp chất với kích thước lớn mà bạn có thể nhìn bằng mắt thường.

Lõi 2 Pre Cacbon: giúp lọc clo dư, các chất hữu cơ ở trong nguồn nước.

Lõi 3 màng lọc RO: lõi 3 được coi như trung tâm của máy lọc nước Coway với chức năng loại tạp chất, virus, kim loại nặng và vi khuẩn.

Lõi 4 Plus Nine Sense: lõi này có tác dụng tăng thêm vị ngọt tự nhiên và khử mùi lạ của nước.

Lõi 5 kháng khuẩn: lõi cuối cùng có tác dụng chống tái nhiễm khuẩn, tránh sự hình thành rong rêu giúp nước trong sạch.

1.4. Khả năng, dung tích lọc

Máy lọc nước Coway P-300L có bình chứa lớn lên tới 8L kết hợp công suất cao có khả năng đáp ứng được nguồn nước sinh hoạt hàng ngày dù là gia đình ít hay những nơi đông người như bệnh viện, trường học, cơ quan…

1.5. Không dùng điện, dễ dàng sử dụng

Một số model như Coway P-300L còn được nhà sản xuất trang bị bằng công nghệ tân tiến, không cần sử dụng đến điện nên không gây tốn điện năng, giúp người dùng tiết kiệm được chi phí tiền điện.

Nhiều tiện ích (Nguồn: kingwater.vn)

1.6. Máy lọc nước Coway P-300l giá bao nhiêu

Máy lọc nước model Coway P-300L chính hãng Hàn Quốc có giá là 6.800.000đ, tuy nhiên khi đặt mua ở Saigon-Gpdaily thì máy chỉ còn khoảng 6.000.000đ, hơn nữa bạn còn được hoàn 132.000đ vào thẻ khách hàng VinID.

1.7. Dịch vụ bảo hành sửa chữa

Tất cả các dòng máy lọc nước Coway đều được hãng bảo hành 1 năm đối với tất cả bộ phận thân máy do nhà sản xuất không áp dụng với lõi phụ trợ và lõi lọc. Khách hàng sẽ được bảo hành trong điều kiện thiết bị còn nguyên tem bảo hành, còn thời gian bảo hành. Đối với thiết bị hết thời gian bảo hành, hỏng do các yếu tố bên ngoài tác động, hỏng do lỗi của khách hàng, tem bảo hành có dấu hiệu bị rách, nát… sẽ tính phí.

2. Cách lắp đặt máy lọc nước Coway P-300l

2.1. Điều kiện lắp đặt

Trước khi lắp đặt máy, người dùng cần xác định được chính xác vị trí lắp đặt an toàn tiêu biểu như sau:

Có nguồn nước ổn định và có bộ phận van riêng. Bạn tuyệt đối không nên lắp đặt vào đường cấp nước nóng.

Là nơi tiện lợi để các thành viên có thể dễ dàng lấy nước hàng ngày khi cần.

Tiện lợi để người dùng có thể kiểm tra máy và thay lõi khi cần bảo hành.

Bạn không nên đặt máy lọc nước ngoài trời, nơi ánh nắng trực tiếp chiếu vào hay chỗ có độ ẩm cao.

Đặc biệt không để vị trí dễ cháy nổ, để cách xa nguồn nhiệt như bếp, lò sưởi.

Đặt thiết bị ở nơi có diện tích vừa, bề mặt ổn định.

Nếu gia đình có em bé chưa thể lấy nước an toàn thì người sử dụng cần bố trí máy xa tầm với của bé.

2.2. Các bước lắp đặt máy lọc nước Coway P-300l

Với sở hữu máy lọc nước các model của hãng Coway, người dùng không cần đấu điện. Các bước lắp đặt cơ bản thường sẽ bao gồm mở nắp thiết bị, tháo lõi lọc để vệ sinh rồi lắp lại, tiếp theo đóng nắp và bắt đầu xả nước. Chi tiết như sau:

Bước 1: Đóng van cấp nước chính của máy lọc nước Coway để tách vòi nước

Bước 2: Dùng cuộn băng teflon ở bộ chuyển đổi và lắp vào ống. Tuy nhiên không xoay ống dẫn.

Bước 3: Nối ống với bộ đổi nguồn. Lúc này bạn hãy thiết lập bộ chuyển đổi với đầu nối.

Bước 4: Gắn ống dẫn nước với mối nối ở bộ chuyển đổi. Rửa sạch toàn bộ các bộ lọc bằng nước.

Bước 5: Kết nối với điện áp thích hợp. Tiếp theo mở van cấp nước cho hệ thống lọc.

2.3. Thay thế lõi lọc máy lọc nước Coway P-300l như thế nào

Sau một thời gian sử dụng nếu không thay lõi kịp thời sẽ xảy ra các tình trạng như nước chảy chậm, chất lượng nước không đảm bảo, tuổi thọ của thiết bị giảm. Do đó, bạn nên thay lõi định kỳ, quy trình thay tại nhà tương đối phức tạp nên bạn hãy liên hệ với trung tâm bảo hành.

Mua máy ở Saigon-Gpdaily giá tốt (Nguồn: livesmart.vn)

3. Máy lọc nước Coway P-300l mua ở đâu tốt

Như đã nói ở trên, Saigon-Gpdaily là địa chỉ mua sắm online tin cậy được nhiều khách hàng Việt yêu thích. Ngoài các dòng máy lọc nước chất lượng cao chính hãng, Saigon-Gpdaily còn đem tới nhiều phụ kiện máy lọc nước với mức giá cạnh tranh.

Trên đây là những đánh giá máy lọc nước Coway P-300l của Blog Saigon-Gpdaily.