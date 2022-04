Đánh giá máy Yaman HDS 30N rửa mặt có tốt không, giá bao nhiêu

Làm sạch da được đánh giá là bước tiền đề và quan trọng, quyết định làn da bạn đẹp hay xấu. Hiểu được điều đó, Yaman- thương hiệu thiết bị chuyên về làm đẹp hàng đầu tại Nhật Bản đã cho ra đời máy Yaman HDS 30N. Tham khảo những đánh giá sau để biết sản phẩm này có thực sự tốt hay không?



1. Đánh giá máy Yaman HDS 30N có tốt không?

1.1. Máy Yaman Circle Peeling Pro HDS 30N có chức năng gì?

Hiện nay, bên cạnh những dòng máy rửa mặt đến từ Nhật Bản được ưa thích, sự xuất hiện của máy Yaman HDS 30N là dòng sản phẩm chăm sóc da đặc biệt dành cho những bạn có làn da thường bị mụn ẩn (những mảng mụn li ti, lấm tấm không có nhân) đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và làm mưa làm gió trong cộng đồng làm đẹp.

Máy rửa mặt Yaman HDS 30N loại đi tác nhân gây mụn từ sâu bên trong lỗ chân lông (Nguồn: img.alicdn.com)

Nói về nguyên nhân gây mụn ẩn: Lý do thứ nhất là do ăn uống không điều độ, uống ít nước. Lý do thứ hai đó là do da mặt của bạn chưa đủ sạch, dù bạn có rửa mặt hàng ngày, cố gắng làm sạch đến đâu thì cũng không thể làm sạch sâu được phần lỗ chân lông. Từ đó, làm bụi bẩn và dầu thừa tích tụ lâu ngày hình thành mụn ẩn.

Mụn ẩn chỉ có thể “thanh lý” khi bạn làm sạch sâu và làm sạch đúng cách. Chiếc máy dưỡng da Yaman Circle Peeling Pro HDS 30N có chức năng làm sạch sâu và sẽ có thể giải quyết vấn đề mụn ẩn của bạn trong khoảng thời gian ngắn.

1.2. Các công nghệ và tính năng nổi bật

Sóng âm: Làm sạch bề mặt da (Peeling)

Trong bước này, làn da của bạn sẽ được loại bỏ nhẹ nhàng những tế bào chết và những bụi bẩn, dầu thừa, cặn trang điểm trên bề mặt da và sâu trong lỗ chân lông nhờ tác động của sóng siêu âm và hoạt động rung lên đến 90,000 lần/giây. Tần suất này phải nói là vượt trội so với con số 300 hay 2000 lần/giây của những dòng máy dưỡng da khác trên thị trường.

Ion + : Làm sạch sâu lỗ chân lông (Pore)

Nguyên lý ion là cùng dấu đẩy nhau, khác dấu hút nhau. Bước Pore của máy Yaman HDS 30N hoạt động tương tự theo nguyên lý đó, ion (+) sẽ được sinh ra từ đầu máy và hút các tế bào chết già cỗi, các bụi bẩn cứng đầu mang ion (-), đem lại hiệu quả gấp đôi.

Ion – : Se khít lỗ chân lông (Tightening)

Tightening là bước cuối trong 3 bước dưỡng da của máy Yaman HDS 30N. Chế độ này bên cạnh khả năng massage giúp các chất dưỡng ẩm thẩm thấu nhờ sự kết hợp giữa rung sóng siêu âm còn giảm thiểu tình trạng lỗ chân lông to, đem lại một làn da săn chắc, căng mịn.

Phần thân máy có 2 nút điều khiển là nút nguồn và nút Mode (chọn chế độ). (Nguồn: img.alicdn.com)

1.3. Thiết kế và cấu tạo của máy dưỡng da Yaman HDS 30N

Máy có thiết kế nhỏ gọn, đơn giản và cầm khá chắc tay. Đầu máy hình tròn, phần thân có 2 nút điều khiển là nút nguồn và nút More (chọn chế độ), khá dễ hiểu. Không cần đọc hướng dẫn sử dụng bạn vẫn có thể sử dụng được những chức năng của máy. Tuy nhiên, để các có các thao tác, chuyển động đúng với máy giúp mang lại hiệu quả cao trên làn da, tốt hơn hết bạn vẫn nên đọc thêm phần hướng dẫn sử dụng.

1.4. Review về cách sử dụng và cảm giác khi dùng

Bạn băn khoăn có nên mua máy Yaman HDS 30N những review thực tế này sẽ trả lời cho bạn:

Khả năng lấy đi các tế bào chết: Các dòng máy thông thường khác sau khi lấy đi tế bào chết bạn sẽ cảm thấy da bị đỏ và cảm thấy mỏng đi. Tuy nhiên, máy Yaman HDS 30N nhờ có những chuyển động tròn, nên máy sẽ chỉ lấy đi nhẹ nhàng các tế bào chết trên làn da bạn.

Làm sạch: Kết quả làm sạch khiến nhiều người dùng khá bất ngờ. Ở bước này khi tiến hành gắn bông tẩy trang vào đầu máy và đổ thêm Toner Beauty Water, sau khi chạy máy xong miếng bông vẫn có màu ngả vàng dù trước đó đã lau 2 lần với nước tẩy trang và rửa với sữa rửa mặt.

Bước 3: Sau khi đã tẩy trang và làm sạch thì thoa dưỡng ẩm lên toàn mặt chọn chế độ Tightening (thời gian khuyến nghị 2 phút), rồi di chuyển máy theo chuyển động từ trong ra ngoài từ dưới lên trên tại 5 điểm: trán, cánh mũi, hai má và cằm.

1.5. Hiệu quả mang lại sau một thời gian sử dụng

Sau khoảng 2 tháng sử dụng máy, người dùng khá hài lòng bởi những dấu hiệu tích cực, đó là: thấy tình trạng mụn ẩn trên da được cải thiện đáng kể, lỗ chân lông thu nhỏ lại và điều đặc biệt là các nếp nhăn trên da trở nên mờ đi, da đều và săn chắc hơn.

Hiệu quả sau khi sử dụng máy rửa mặt Yaman HDS 30N (Nguồn: ssl-images-amazon.com)

1.6. Máy rửa mặt Yaman giá bao nhiêu?

Máy rửa mặt Yaman hiện trên thị trường đang có giá bán giao động khoảng từ 4 – 5 triệu đồng, tùy thuộc vào nhà cung cấp. Tuy đây là một khoảng giá khá cao, nhưng so với những gì máy mang lại trên da cùng tuổi thọ sử dụng sản phẩm sẽ là thiết bị chăm sóc cá nhân rất hữu ích bạn nên sắm cho mình.

Thiết kế máy hiện đại, sang trọng, nhỏ gọn (Nguồn: i.ytimg.com)

2. Có nên mua máy Yaman HDS 30N để tăng hiệu quả dưỡng da?

2.1. Lý do nên mua máy Yaman Circle Peeling Pro HDS 30N?

Lý do đầu tiên đó là sản phẩm nhỏ gọn, tiện lợi, có thể mang đi bất cứ đâu. Thứ hai đó là máy có khả năng cải thiện tình trạng mụn ẩn, lỗ chân lông to. Bên cạnh đó, việc massage với máy hàng ngày sẽ giúp da trở nên săn chắc, căng mịn. Ngoài ra, máy còn giúp các sản phẩm dưỡng da thẩm thấu sâu hơn, gấp đôi hiệu quả so với khi massage bằng tay bình thường. Với những ưu việt này, bạn không có lý do gì để từ chối lựa chọn máy rửa mặt Yaman HDS 30N chính hãng, hiệu quả cao phải không nào!

2.2. Những ai nên sử dụng

Máy Yaman HDS 30N đặc biệt phù hợp với những bạn đang gặp phải vấn đề về mụn ẩn hoặc những bạn lỗ chân lông to, da kém săn chắc, không đều màu,…

Qua những đánh giá về máy Yaman HDS 30N có tốt không trên đây chắc hẳn bạn đã hiểu tại sao dòng sản phẩm này lại có thể làm mưa làm gió và được các tín đồ làm đẹp săn lùng đến vậy. Giờ thì bạn hãy yên tâm rinh ngay máy rửa mặt Yaman công năng tốt, dễ sử dụng này về để có thể chăm sóc da hiệu quả và sẵn sàng trở thành chủ nhân của làn da săn chắc, khỏe đẹp thôi nào!