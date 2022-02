Đánh giá miếng lót sơ sinh Jo có tốt không chi tiết? 6 lý do nên mua

Miếng lót giúp mẹ tiết kiệm thời gian, kinh phí, tiện lợi khi chăm sóc cho trẻ. Tuy nhiên, mẹ cần lựa chọn những thương hiệu uy tín để không gây hại sức khỏe trẻ. Xoay quanh những thắc mắc miếng lót sơ sinh Jo có tốt không và nên dùng loại nào phù hợp? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết sau.



1. Đánh giá miếng lót sơ sinh Jo có tốt không?

1.1. Miếng lót sơ sinh Jo của nước nào sản xuất?

Miếng lót sơ sinh Jo là thương hiệu đến từ công ty sản xuất và thương mại quốc tế Việt Sing, sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền công nghệ Hoa Kỳ, sản phẩm được chứng nhận an toàn với làn da của bé với công nghệ diệt khuẩn Nano, khả năng chống hăm, chất lượng đạt chuẩn GMT. Tuy là một thương hiệu được thành lập chưa lâu (2/2014) tuy nhiên sản phẩm nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của nhiều ông bố, bà mẹ Việt.

1.2. Các loại miếng tã lót Jo

Các dòng sản phẩm tã bỉm thương hiệu Jo gồm tã bỉm, tã quần trẻ em,… Gồm miếng lót sơ sinh dành cho bé dưới 5kg và trên 5kg bông mềm mại, an toàn với trẻ, tã quần Jo ôm khít, vừa vặn thoải mái cử động trong nhiều tư thế khác nhau.

1.3. Kích cỡ

Miếng lót cho bé Jo sản xuất với kích thước phù hợp cho bé sơ sinh khá giống với các miếng lót sơ sinh chất lượng cao cho trẻ. Gồm miếng lót sơ sinh Jo Newborn 1 dành cho bé dưới 1 tháng tuổi (56 miếng, dưới 5kg) và Jo Newborn 2 dành cho bé trên 1 tháng tuổi (40 miếng, trên 5kg). Với kích thước vừa vặn với bé yêu tạo cho bé cảm giác thoải mái và dễ chịu khi vận động. Kết hợp với quần đóng bỉm hoặc tã chéo để thấm hút tuyệt đối cho trẻ.

1.4. Chất liệu

Chất liệu miếng lót sơ sinh Jo làm từ lõi bông mềm mại và hạt siêu thấm, mẹ sẽ không phải lo lắng về miếng lót sơ sinh Jo có tốt không bởi sản phẩm dịu nhẹ với da bé, không bị thấm ngược chất lỏng. Thiết kế dạng vải thoáng khí tại màng đáy giúp da bé không bị hăm, không bị ẩm ướt kết hợp với vách chống tràn thông minh mang lại hiệu quả chống tràn tốt khi bé cựa quậy. Mẹ nên kết hợp với dùng tã chéo dành cho trẻ sơ sinh để tạo sự thoải mái cho trẻ.

1.5. Tính năng nổi trội

Miếng lót sơ sinh Jo sở hữu một số tính năng nổi trội như khả năng thấm hút hiệu quả. Sản phẩm có các hạt siêu thấm vì thế mẹ an tâm về việc ngăn ngừa các chất lỏng thấm ngược lại vào trong. Miếng lót sơ sinh Jo còn sử dụng công nghệ nano hiện đại mang đến khả năng tiêu diệt vi khuẩn, chống nấm virus, chống hăm cho bé với mùi hương trà xanh dễ chịu, được đánh giá cao khi so sánh miếng lót sơ sinh và tã giấy. Cha mẹ hoàn toàn an tâm với công nghệ màng đáy thoát khí dạng vải giúp da bé thoáng mát.

1.6. Mức giá

Miếng lót sơ sinh Jo NB1 56 miếng, NB2 40 miếng được bán chính hãng tại Saigon-Gpdaily với mức giá khoảng 140.000 đồng. Nếu Jo NB1 phù hợp với trẻ dưới 1 tháng tuổi thì với Jo NB2 mẹ có thể sử dụng cho trẻ trên 1 tháng với khả năng chống tràn tối ưu.

Jo cung cấp các sản phẩm tã bỉm cho mẹ và bé (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. Có nên mua miếng lót sơ sinh Jo

Trước khi quyết định mua miếng lót sơ sinh Jo, mẹ nên tham khảo các thông tin, ý kiến về việc miếng lót sơ sinh Jo có tốt không, có thực sự phù hợp với bé yêu. Đây là một sản phẩm sản xuất tại Việt Nam nhưng chất lượng, công nghệ vượt trội. Sản phẩm miếng lót sơ sinh Jo ứng dụng công nghệ nano hiện đại, cha mẹ an tâm về việc chống hăm, thấm hút hiệu quả, bảo vệ bé khỏi vi khuẩn, các tác nhân xâm nhập khác. Với tinh chất trà xanh tạo mùi hương dịu nhẹ, cảm giác khô thoáng dễ chịu. Sản phẩm có giá thành tương đối rẻ so với các sản phẩm miếng lót có cùng chức năng khác trên thị trường, vì thế Jo được nhiều bậc cha mẹ tin tưởng và đánh giá cao.

Tuy nhiên, sản phẩm miếng lót sơ sinh Jo cũng có một số nhược điểm như phần keo dán tiếp xúc miếng lót và quần tã của bé có thể gây tiếng động, chính vì thế mẹ phải thực sự nhẹ nhàng nếu không có thể đánh thức bé. Phần keo dán này độ dính cũng không cao nên việc bóc dán 1-2 lần sẽ làm phần dính sẽ bị rơi ra.

Có nên mua miếng lót sơ sinh Jo (Nguồn: shopee.vn)

4. Mẹ nên mua miếng lót sơ sinh Jo ở đâu chính hãng giá tốt

Ngoài việc tìm hiểu miếng lót sơ sinh Jo có tốt không, các bậc cha mẹ cần chú ý đến địa điểm cung cấp, bán sản phẩm chính hãng để mua miếng lót sơ sinh an toàn, không gây nguy hiểm cho da bé. Không nên chọn mua tại các cửa hàng nhỏ không rõ nguồn gốc, giá thành sản phẩm có thể rẻ hơn nhưng những tác nhân gây hại là không thể lường trước được. Thay vào đó, cha mẹ nên mua tại các trung tâm, cửa hàng uy tín, đến trực tiếp hệ thống siêu thị VinMart uy tín, tiện lợi hoặc đặt online qua Saigon-Gpdaily để hưởng những chính sách, ưu đãi vượt trội bạn nhé.

Hy vọng với những chia sẻ về miếng lót sơ sinh Jo có tốt không trên sẽ giúp các bậc cha mẹ có cái nhìn toàn diện hơn để chọn mua các sản phẩm vệ sinh chăm sóc cho bé yêu với chất lượng tốt, giá thành phù hợp.