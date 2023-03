Đánh giá nệm cao su có tốt không, ưu nhược điểm, giá bao nhiêu

2.1. Lý do bạn nên mua nệm cao su

Thị trường nệm ngày càng nhộn nhịp với hàng nghìn mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu,… Đánh giá nệm cao su có tốt không trên nhiều tiêu chí cần thiết sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh, lựa chọn với các sản phẩm khác. Khám phá ngay trong bài viết sau.



1. Đánh giá nệm cao su có tốt không?

1.1. Nệm cao su là gì?

Nệm cao su có thành phần cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp từ lâu đã phổ biến trên thị trường và được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ khả năng thoát khí, thoáng mát, tiện lợi, giá cả phải chăng.

Nệm cao su nguyên chất êm ái (Nguồn: nemcattuong.com)

1.2. Nệm cao su có những loại nào?

Nệm cao su thiên nhiên được sản xuất từ nguyên liệu mủ cây cao su nguyên chất ở dạng bọt và không có pha thêm bất cứ phụ gia khác nên sản phẩm có độ bền chắc, mịn, nguyên khối không lo xẹp lún, chảy nhựa. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến rất an toàn kể cả với các gia đình có trẻ nhỏ.

Nệm cao su nhân tạo (nệm cao su tổng hợp) sử dụng các chất dẻo tổng hợp thay thế cao su tự nhiên có tính co giãn dùng để tiết kiệm chi phí sản xuất. Sản phẩm có khả năng chống cháy hiệu quả, không lo bị tàn thuốc hoặc bàn là làm cháy, không bắt lửa với than củi nóng đỏ. Bên cạnh đó nệm cao su nhân tạo có thể thấm hút nước cực nhanh nhờ cấu trúc bọt hở. Theo những đánh giá nệm cao su nhân tạo có tốt không thì loại nệm này khi nằm có ưu điểm là không bị đau lưng, đau vai hay nhức mỏi. Sản phẩm lại ấm áp vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè nên thích hợp với mọi thời tiết.

Nệm cao su non là mút hoạt tính, sản xuất bằng một loại vật liệu phát triển từ Polyurethane và thêm các phụ gia để tăng độ nhớt và mật độ của vật liệu giúp giữ hình dạng vật thể và hồi phục hình dạng cũ dù đã sử dụng lâu. Nệm cao su non mềm mại, dẻo dai, nếu bạn ấn tay vào sẽ thấy độ lún và bóng mịn.

1.3. Độ êm ái, thoáng mát

Đánh giá nệm cao su cực kì êm ái và thoáng mát có thể dùng 4 mùa quanh năm mà không lo nóng bức do khả năng thoát nhiệt ổn định.

1.4. Độ đàn hồi

Độ đàn hồi của sản phẩm cao nên người dùng sẽ không lo bị đau lưng, dù nằm nhiều năm nhưng đệm vẫn bền đẹp, lớp vỏ bọc siêu xịn khó phai màu, hỏng theo thời gian.

1.5. Nệm cao su có an toàn cho sức khỏe không?

Nệm cao su được đánh giá cao về độ an toàn, giúp bạn có giấc ngủ êm ái, chăm sóc giấc ngủ của bạn mỗi ngày. Nằm trên chiếc đệm tốt giúp đầu, cổ, vai, gáy… như được mát xa, kích thích máu lưu thông tối đa ngăn ngừa đau vai, lưng hiệu quả. Mỗi khi ngủ bạn sẽ không phải lo lắng đệm phát ra tiếng ồn lúc trở mình, thức dậy, đảm bảo ngủ ngon đến sáng.

1.6. Độ bền của nệm cao su nào tốt nhất?

Nệm cao su thiên nhiên có độ bền cao nhất vì nguồn gốc từ tự nhiên, thân thiện với môi trường.

1.7. Nệm cao su giá bao nhiêu?

Đánh giá nệm cao su về mặt bằng giá cả thì sản phẩm 100% thiên nhiên có giá cao hơn so với nệm cao su tổng hợp và nệm cao su non.

Nệm cao su tổng hợp chống cháy, chống thấm hiệu quả (Nguồn: nemcaosutonghop.com)

2. Có nên mua nệm cao su không?

2.1. Lý do bạn nên mua nệm cao su

Nệm cao su rất tốt cho sức khoẻ người dùng, an toàn, thiết kế mẫu mã, kiểu dáng sang trọng, hiện đại có nhiều kích thước. Sản phẩm này bảo vệ sức khoẻ, chăm sóc giấc ngủ tốt nên nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn mua nệm cao su chính hãng về sử dụng. Áo nệm được may theo phong cách của người Châu Á bằng chất liệu vải dệt kim cao cấp có độ co dãn siêu lớn.

2.2. Ưu nhược điểm của mỗi loại nệm

Mỗi loại nệm đều có ưu, nhược điểm riêng. Nệm cao su thiên nhiên có giá cả và trọng lượng nặng cao hơn hẳn so với nệm cao su non và nệm cao su tổng hợp. Các loại nệm nhân tạo kém bền hơn so với nệm cao su tự nhiên nhưng lại có nhiều tính chất hiện đại như chống cháy, chống thấm nước hiệu quả. Nệm cao su nhân tạo có khả năng nâng đỡ cơ thể tối đa dựa vào khả năng biến đổi theo hình dáng mỗi người sử dụng nên có thể tăng tối đa diện tích tiếp xúc vừa mặt đệm và cơ thể để phân bố lực đều nhau.

2.3. Bạn phù hợp với loại nệm cao su nào?

Nệm cao su tự nhiên là lựa chọn hàng đầu cho phân khúc khách hàng có thu nhập cao. Nệm cao su tổng hợp và nệm cao su non thích hợp với những khách hàng ở tầm trung bình nhưng chất lượng, hiệu quả sử dụng vẫn tốt. Nên mua nệm cao su ở đâu khi hàng nghìn cửa hàng lớn nhỏ bày bán các loại sản phẩm này? Câu trả lời là mua tại Adayroi, rất nhiều mặt hàng mới, cao cấp, giá cả hợp lý, chính sách ưu đãi thẻ tích điểm sẽ giúp khách hàng hài lòng nhất khi lựa chọn.

Đệm cao su thương hiệu Dunlopillo (Nguồn: dunlopillovietnam.vn)

Đánh giá nệm cao su khách quan, đa chiều giúp bạn có cái nhìn toàn diện, tổng thể để mua được đúng hàng tốt, giá ổn, chất lượng cao. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ chọn ưng ý đệm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.