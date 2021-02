Đánh giá nệm Tatana có chất lượng không, giá bao nhiêu, mua ở đâu

Giấc ngủ dần trở nên quan trọng trong cuộc sống hiện đại vì thế việc tìm kiếm một sản phẩm đệm chất lượng là điều vô cùng cần thiết. Dưới đây là các đánh giá nệm Tatana cho bạn tham khảo, cũng như có gợi ý để cải thiện giấc ngủ của mình.



1. Đánh giá đệm Tatana có tốt không?

1.1 Nệm Tatana của nước nào sản xuất?

Nệm Tatana đang được liệt kê vào top các đệm cao su tốt nhất 2019 bởi khả năng đàn hồi cũng như chất liệu bền đẹp qua thời gian. Đây là dòng sản phẩm nệm được sản xuất tại Việt Nam, phù hợp với khí hậu nóng ẩm cũng như thuộc nhóm đệm tốt cho sức khỏe.

1.2 Cấu tạo

Nệm Tatana có cấu tạo đơn giản bao gồm phần ruột bên trong và phần túi đựng bên ngoài, hai phần này kết hợp hài hòa tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Trong khi phần chất liệu ruột bên trong mang lại cảm giác êm ái, nâng đỡ cơ thể thì phần vỏ có chức năng tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho da.

Nệm lò xo của Tatana chưa bao giờ làm người dùng thất vọng (Nguồn: liena.com.vn)

1.3 Chất liệu

Hiện nay đệm Tatana được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau như bông ép, cao su tự nhiên, cao su tổng hợp…để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng Việt. Đánh giá nệm Tatana dựa trên chất liệu là điều thiết yếu trước khi chọn mua sản phẩm này.

1.4 Thiết kế

Với nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng, ngoài việc mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng thì nệm cần có tính thẩm mỹ cao giúp tôn lên vẻ đẹp tinh tế cho căn phòng. Đệm Tatana có thiết kế thông minh vừa nhỏ gọn vừa đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ êm ái cũng như kết hợp màu sắc tinh tế mang lại sự ấm áp, sang trọng cho căn nhà của bạn.

1.5 Khả năng thấm hút

Khả năng thấm hút của đệm là yếu tố mà nhiều khách hàng quan tâm khi tìm mua dòng sản phẩm này. Đệm Tatana có khả năng thấm hút vô cùng tốt, mang lại cảm giác thông thoáng và dễ chịu trong quá trình sử dụng

1.6 Trải nghiệm giấc ngủ

Trải nghiệm giấc ngủ trên các sản phẩm nệm của Tatana chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế. Cấu trúc đệm dàn đều theo cơ thể người nằm giúp cơ thể vượt qua các cơn đau do vận động, tuần hoàn máu tốt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

1.7 Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành lên tới 10 năm giúp tạo sự tin tưởng vững chắc cho người tiêu dùng.. Còn gì tốt hơn khi giấc ngủ được bảo đảm, tinh thần sảng khoái và sức khỏe được cải thiện rõ rệt.

1.8 Nệm Tatana giá bao nhiêu

Hiện nay mỗi dòng sản phẩm nệm của Tatana lại có một mức giá khác nhau, cụ thể nệm bông ép có giá 2.350.000đ, nệm lò xo từ 3.870.000đ đến 6,510,000đ, nệm cao su từ 2,580,000đ đến 9,390,000đ. Nếu đánh giá nệm Tatana trên phương diện về giá thì đây là mức giá rất phải chăng và đa dạng để người dùng lựa chọn phù hợp với điều kiện tài chính.

Bạn đã từng trải nghiệm qua đệm Tatana chưa? (Nguồn: tatana)

2. Các loại nệm Tatana

2.1 Nệm bông ép vải Gấm Chần Gòn Tatana

Nhiều người tiêu dùng đánh giá nệm Tatana bông ép vải Gấm Chần Gòn là sản phẩm được gia đình mình ưa chuộng bởi sự êm ái tuyệt vời, khả năng cân bằng theo cơ thể mang lại cảm giác thoải mái tối đa trong quá trình sử dụng. Hiện trên thị trường sản phẩm có giá rơi vào khoảng hơn 1.7 triệu đồng.

2.2 Nệm bông ép Vải Gấm Gấp 3 Tatana

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu bông cao cấp, thiết kế dạng gấp 3 giúp bạn dễ dàng cất giữ khi vào hè hoặc vận chuyển.

2.3 Nệm bông ép Thẳng Tatana

Nổi bật nhờ công nghệ áo nệm 3D tiên tiến mang đến cho bề mặt đệm hàng triệu lỗ hơi thông thoáng, giúp cơ thể trở nên sảng khoái và khỏe mạnh sau mỗi giấc ngủ ngon. Đặc điểm này cũng rất phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ, khả năng chống nấm mốc giúp bảo vệ bé con khỏi các căn bệnh về da.

Nệm bông ép thẳng Tatana với công nghệ vải 3D thiết kế thông minh (Nguồn: cdninstagram.com)

2.4 Nệm bông ép Gấp 3 Tatana

Khác với các dòng nệm bông ép thẳng, dòng ép gấp được ứng dụng công nghệ tương tự nhưng thêm khả năng gấp gọn để cất đi hoặc thuận tiện cho di chuyển.

2.5 Nệm lò xo liên kết Tatana Nina

Với thiết kế cấu trúc lò xo thông minh giúp đệm giữ được độ đàn hồi ổn định qua thời gian, đệm không bị quá lún sau quá trình sử dụng nhiều năm.

2.6 Nệm lò xo Túi Tatana Hana

Cấu tạo lò xo túi giúp bảo vệ không bị gỉ, sản sinh vi khuẩn có hại cho da người dùng và ngăn ngừa nấm mốc hiệu quả. Ngoài ra lò xo túi của đệm Tatana được sản xuất bằng chất liệu siêu bền, hạn chế bai giãn sau thời gian dài sử dụng.

Nệm lò xo túi Tatana Hana ngăn ngừa nấm mốc hiệu quả (Nguồn: slatic.net)

2.7 Nệm lò xo Tatana Hana Luxe

Nệm lò xo Tatana Hana Luxe chưa bao giờ làm người dùng thất vọng bởi áo nệm được sản xuất theo công nghệ vải 4D Spacer giúp nâng mức độ thông thoáng lên tối đa, phù hợp để sử dụng ở tất cả các mùa trong năm, trong mọi điều kiện thời tiết nóng ẩm, nồm ẩm…

2.8 Nệm cao su tổng hợp Tatana

Nhiều gia đình đánh giá nệm Tatana phần lớn dựa trên khả năng chịu lực và độ êm ái của nó. Với chất liệu cao su tổng hợp mang lại độ đàn hồi cùng cảm giác dễ chịu vô cùng cho người dùng.

Người tiêu dùng đánh giá nệm Tatana mang lại giấc ngủ sâu (Nguồn: thegioinem.com)

2.9 Nệm cao su tổng hợp Gấp 3 Tatana

Chỉ khác so với các dòng nệm cao su tổng hợp khác là sản phẩm này có 2 bản lề giúp gấp gọn nệm để cất giữ sau mùa đông hoặc vận chuyển dễ dàng.

2.10 Nệm cao su nhân tạo Tatana

Với thiết kế trẻ trung và cấu tạo thông minh giúp tăng gấp nhiều lần độ êm ái so với chất liệu thông thường. Cao su nhân tạo sinh ra có thể khắc phục các nhược điểm về độ co giãn cũng như khả năng giữ ổn định bền bỉ so với các chất liệu thông thường.

2.11 Nệm cao su nhân tạo Gấp 3 Tatana

Vẫn là một thiết kế hỗ trợ vận chuyển và cất giữ sau mùa đông, tính năng này chưa bao giờ giảm nhiệt đặc biệt với các gia đình không có thói quen sử dụng đệm quanh năm.

Nệm cao su nhân tạo gấp 3 Tatana tiện dụng gọn gàng (Nguồn: tatana.vn)

2.12 Nệm cao su thiên nhiên Tatana ACB

Cao su thiên nhiên luôn được săn đón bởi những người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm đến từ tự nhiên. Tatana ACB làm từ chất liệu cao su đã được loại bỏ các tạp chất và tinh lọc để mang lại cảm giác dễ chịu cũng như hoàn toàn tốt cho làn da của bạn.

2.13 Nệm cao su thiên nhiên Tatana Standard

Với thiết kế lỗ thông hơi trải dài trên hai mặt sản phẩm, bạn sẽ yên tâm rằng da không hề bị kích ứng do bí hơi hoặc phát sinh bệnh do bề mặt xuất hiện vi khuẩn gây hại.

2.14 Nệm cao su thiên nhiên Tatana Premium

Với công nghệ xử lý cao su thiên nhiên vô cùng nghiêm ngặt, chất lượng cũng được kiểm thử qua nhiều lần trước khi đưa ra thị trường, nệm cao su thiên nhiên Tatana Premium đưa trải nghiệm người dùng lên một tầm cao mới, hỗ trợ bạn trong quá trình khắc phục tình trạng mất ngủ, bề mặt thông thoáng bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn gây hại và hoàn toàn tốt cho da.

Nệm Tatana mang lại không gian ấm áp cho phòng ngủ của bạn (Nguồn: tatana.vn)

3. Nên mua nệm Tatana ở đâu

Bạn đang có nhu cầu sở hữu một chiếc nệm Tatana hoặc muốn dành tặng sản phẩm chất lượng này cho người thân và bạn bè? Hiện các sản phẩm nệm Tatana đang được bày bán tại các showroom và cửa hàng chăn ga gối đệm trên toàn quốc.