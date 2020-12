Đánh giá nồi cơm điện cao tần Xiaomi IH Viomi có tốt không, giá bán

Hiện nay, việc tìm mua nồi cơm điện cao tần Xiaomi IH Viomi có thời gian nấu nhanh và có thể nấu nhiều món ăn khác nhau đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người. Vậy nồi cơm điện cao tần này có thật sự tốt hay không?



1. Đánh giá nồi cơm điện cao tần Xiaomi IH Viomi có tốt không

1.1. Thiết kế và chất liệu

Nồi cơm điện cao tần Xiaomi IH Viomi được thiết kế theo hình vuông, bo tròn bốn góc cạnh. Nồi thích hợp cho nhiều không gian bếp khác nhau, ít tốn diện tích vì hạn chế được các nồi hay bếp nấu các món khác. Nồi nấu bên trong làm từ chất liệu gang đúc, có đáy dày và phủ lớp chống dính PTFE công nghệ Nhật Bản, an toàn cho sức khỏe. Từ đó giúp thức ăn chống bám dính vào nồi, dễ lau chùi, vệ sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và nồi cũng có độ bền sử dụng cao. Ngoài ra, nồi còn có tay cầm chống bỏng, tiện lợi và an toàn cho người sử dụng.

Nồi cơm điện cao tần của hãng Xiaomi kết hợp với hãng Viomi (Nguồn: dktcdn.net)

1.2. Công suất nấu mạnh mẽ

Nồi có công suất 1300W, với công suất mạnh mẽ và dung tích sử dụng lớn, nồi cơm điện cao tần này có thể dùng cho gia đình có 5 thành viên trở lên với nhiều món ăn đa dạng.

1.3. Công nghệ nấu cơm IH 360 độ

Không giống như những nồi cơm điện truyền thống làm chín cơm bằng nhiệt từ đáy nồi, nồi cơm điện cao tần Xiaomi IH Viomi sử dụng công nghệ nấu cơm IH 360 độ làm chín cơm từ lượng nhiệt tỏa đều khắp nồi. Điều này sẽ giúp cơm trong nồi chín đều với thời gian nhanh hơn thông thường.

1.4. Tính năng kiểm soát chế độ nấu nghiêm ngặt

Nồi cơm điện cao tần Viomi có khả năng kiểm soát chế độ nấu nghiêm ngặt, chính xác dựa theo thời gian người dùng điều chỉnh. Việc kiểm soát này sẽ giúp nhiệt độ phân bổ đều hơn, làm thức ăn chín đúng theo thời gian đã được cài đặt. Nếu bạn cài đặt chế độ nấu chín trong khoảng thời gian 1 tiếng đối với các món như hầm hay cháo thì nồi sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ sao cho đúng 1 tiếng, đèn led sẽ hiển thị thức ăn đã chín.

Nồi cơm điện cao tần có thời gian nấu nhanh hơn ( Nguồn: slatic.net)

1.5. Bảng điều khiển, hiển thị đèn led tiện lợi

Bên ngoài nồi sẽ có bảng điều khiển cảm ứng chế độ món ăn, thời gian nấu và đèn led hiển thị thức ăn đã chín hay chưa chín hết sức tiện lợi. Bảng điều khiển bằng cảm ứng này sẽ giúp bạn dễ dàng vệ sinh bề mặt ngoài của nồi và thao tác nấu nhanh hơn so với những loại nồi truyền thống. Bạn có thể chọn chế độ nấu nhiều món ăn khác nhau như nấu súp, nấu cháo, nấu cơm gạo lứt,… tùy nhu cầu sử dụng.

1.6. Các thông số kỹ thuật quan trọng

Nếu bạn đang thắc mắc nồi cơm điện IH Xiaomi có mấy màu thì câu trả lời là có hai màu, bao gồm màu đen và màu trắng. Nhiều người đánh giá nồi cơm điện Xiaomi IH Viomi có chất lượng cao trong phân khúc tầm trung bởi nồi có dung tích sử dụng lên tới 4 lít, rất phù hợp với những gia đình đông người, có 5 người trở lên. Lượng gạo nấu được trong nồi từ 2 cốc đến 8 cốc. Nồi có điện áp định mức 220V, tần số định mức là 50Hz, công suất định mức 1300W.

1.7. Nồi cơm điện cao tần Xiaomi IH Viomi giá bao nhiêu

Tùy vào cửa hàng bán, địa điểm bán hay nhà cung cấp mà giá nồi cơm điện cao tần của hãng Xiaomi IH Viomi có mức giá chênh lệch ít nhiều. Giá tham khảo: 1.950.000 đồng. Ngoài nồi cơm điện cao tần Xiaomi, bạn có thể chọn đặt các loại nồi cơm điện cao tần chất lượng cao từ các thương hiệu khác hay sắm các vật dụng nhà bếp, phòng ăn tại Saigon-Gpdaily để nhận được nhiều ưu đãi và với giá tốt nhất.

Nồi thích hợp với mọi gian bếp. (Nguồn: chiemtaimobile.vn)

2. Có nên mua nồi cơm điện cao tần Xiaomi IH Viomi V-RCi1501B

Việc có nên mua nồi cơm điện cao tần Xiaomi hay không còn tùy thuộc vào sở thích, khả năng, nhu cầu và thói quen của người dùng. Nếu gia đình bạn có khá đông người nhưng lại có ít thời gian để chuẩn bị chế biến những bữa ăn thì có thể chọn mua loại nồi này. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian tối đa vừa nấu được nhiều món ăn khác nhau trong cùng một nồi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách làm bánh bằng nồi cơm điện đơn giản hay cách nướng gà bằng nồi cơm điện không lo bị cháy để nấu những món ăn ngon cho cả nhà thưởng thức.

Nồi cơm điện cao tần Xiaomi IH Viomi là một trong những sản phẩm mới trong ngành hàng đồ gia dụng mà hãng này vừa ra mắt trên thị trường. Trước khi chọn mua, bạn nên tham khảo thật kỹ những thông tin cần thiết để có thể sở hữu được loại nồi cơm điện phù hợp nhất với mình nhé!