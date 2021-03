Đánh giá nồi cơm điện tử Panasonic có tốt không? 5 lý do nên mua dùng

Đánh giá nồi cơm điện tử Panasonic có tốt không? Các loại nồi điện tử Panasonic được ưa chuộng nhất hiện nay là gì? Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu chi tiết trong bài viết này bạn nhé.



1. Đánh giá nồi cơm điện tử Panasonic có tốt không?

1.1 Xuất xứ nồi cơm điện tử Panasonic ở đâu

Là thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản đã và đang có mặt tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là thị trường châu Á. Ngoài nồi cơm điện, các thiết bị điện máy công nghệ Panasonic cũng rất được ưa chuộng. Thương hiệu được đánh giá cao nhờ chất lượng sản phẩm tốt, giá thành phải chăng và thường xuyên có nhiều cải tiến trong công nghệ sản xuất. Sau nhiều năm thành lập, thương hiệu Nhật Bản càng ngày càng có những bước tiến lớn mang các sản phẩm điện gia đụng đến gần hơn với người tiêu dùng với đủ mọi phân khúc giá và nhiều mẫu mã bắt mắt.

1.2 Ưu điểm của nồi cơm điện tử thông minh Panasonic

1.2.1 Chất liệu bền bỉ

Chất liệu là lý do cần quan tâm khi chọn mua thiết bị điện nói chung và nồi cơm điện nói riêng. Một trong 8 lý do nên mua nồi cơm điện Panasonic là ở chất liệu bền bỉ, sử dụng lâu dài không lo hỏng hóc. Đây là một trong những hãng sản xuất nồi cơm điện có chất liệu cao cấp và khả năng giữ, cách nhiệt tốt đảm bảo an toàn khi nấu nướng. Ngoài ra, những chất liệu này còn giúp nồi cơm điện lau rửa và dễ vệ sinh sau khi sử dụng.

1.2.2 Thiết kế hiện đại

Nồi cơm điện Panasonic thiết kế hiện đại, màu sắc trang nhã phù hợp với thị hiếu người Việt. Rất nhiều sản phẩm của thương hiệu này nằm trong top 12 loại nồi cơm điện thiết kế đẹp, bền bỉ được nhiều người lựa chọn.

1.2.3 Đa chức năng nấu, công nghệ tân tiến

Đánh giá nồi cơm điện tử Panasonic không thể bỏ qua chức năng, công nghệ nấu. Bên cạnh sử dụng chất liệu tốt, sản phẩm được trang bị công nghệ nấu hiện đại, đa dạng chức năng nấu. Một số công nghệ được trang bị trên nồi cơm điện tử Panasonic như công nghệ Fuzzy, dập nổi đi kèm nhiều tính năng tiện dụng khác. Ngoài ra, cách sử dụng nồi cơm điện tử Panasonic tương đối dễ dàng với bảng điều khiển nhanh nhạy, chỉ dẫn rõ ràng. Bạn có thể nấu rất nhiều món ăn ngon với nồi cơm điện Panasonic như đồ xôi, nấu cơm, làm bánh đặc biệt thơm ngon.

1.3 Giá nồi cơm điện tử Panasonic

Không quá đắt đỏ như nồi cơm điện tử Tiger hay Cuckoo, sản phẩm của Panasonic có giá khá dễ chịu. Trên thị trường hiện đang có 3 mức giá từ rẻ đến cao cấp, trung bình khoảng 1.500.000 đồng – 10.000.000 đồng. Mức giá này dao động tùy thuộc vào loại sản phẩm, thời điểm mua cũng như địa chỉ đại lý bạn chọn mua.

Nồi cơm điện Panasonic là lựa chọn hoàn hảo của nhiều gia đình (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Các loại nồi cơm điện tử của hãng Panasonic

2.1 Panasonic SR-ZE185WRAM 1.8L

Nồi cơm điện tử Panasonic SR-ZE185WRAM 1.8L thích hợp với các gia đình từ 4-6 thành viên. Nồi có thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và màu sắc thanh lịch. Lòng nồi dập 6 lớp và được phủ lớp bột kim cương giúp chống dính tốt và an toàn với sức khỏe. Ngoài ra, SR-ZE185WRAM còn được trang bị công nghệ Fuzzy Logic có tính năng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng loại gạo giúp cơm luôn dẻo mềm và giữ nguyên dinh dưỡng. Giá tham khảo: 1.893.000 đồng.

Panasonic SR-ZE185WRAM (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.2 Panasonic PANC-SR-ZE105WRAM 1L

Đánh giá nồi cơm điện tử Panasonic PANC-SR-ZE105WRAM không thể bỏ qua ưu điểm về công nghệ nấu hiện đại, đa dạng chức năng nấu. Nồi có tính năng nấu tự động, hâm nóng và chế độ hẹn giờ giúp rút ngắn thời gian nấu nướng. Nồi có dung tích 1 lít phù hợp với gia đình khoảng 2 – 4 thành viên. Giá tham khảo: 1.938.000 đồng.

Nồi cơm điện Panasonic SR-ZS185(TRAM) 1.8L (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.3 Panasonic SR-ZS185(TRAM) 1.8L

Thiết kế hiện đại của nồi cơm điện Panasonic SR-ZS185 (TRAM) là một điểm nhấn giúp tôn lên vẻ sang trọng cho gian bếp nhà bạn. Với lòng nồi 6 lớp có phủ bột kim cương chống dính phía trên vừa an toàn cho sức khỏe và giúp nồi tỏa nhiệt tốt, hấp thụ nhiệt nhanh. Nồi có 13 chế độ nấu thông minh giúp bạn luôn có bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng và thơm ngon nhất. Giá tham khảo: 2.270.000 đồng.

Panasonic SR-ZS185(TRAM) (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.4 Panasonic PANC-SR-ZG185SRAM 1,8L

Đánh giá nồi cơm điện tử Panasonic PANC-SR-ZG185SRAM có chức năng giữ ấm lên tới 12 giờ giúp bữa cơm luôn nóng hổi. Cũng như hầu hết các loại nồi cơm điện tử khác, PANC-SR-ZG185SRAM cũng được trang bị công nghệ Fuzzy Logic và chương trình cài sẵn 13 món tiện lợi. Giá tham khảo: 2.990.000 đồng.

Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-ZG185SRAM 1,8L (Nguồn: dktcdn.net)

2.5 Panasonic PANC-SR-ZX185KRAM 1,8L

Sản phẩm có kiểu dáng gọn nhẹ và màu sắc trang nhã giúp gian bếp nhà bạn thêm phần sang trọng. Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-ZX185KRAM có lòng nồi 6 lớp chống dính, chịu được lực chà xát lớn và lòng nồi uốn đều bên trong dẫn nhiệt nhanh và đều hơn. Sản phẩm cũng được cài chương trình thực đơn với 13 món tiện ích giúp chị em nội trợ có thể chế biến nhiều món ăn phổ biến như suos, cháo, làm bánh mà không cần tốn nhiều thời gian. Giá tham khảo: 3.640.000 đồng.

Panasonic PANC-SR-ZX185KRAM (Nguồn: hstatic.net)

2.6 Panasonic SR-AFY181WRA 1.8L

Nồi cơm điện cao tần Panasonic SR-AFY181WRA 1.8L có thiết kế vuông vức, màu sắc sang trọng. Ngoài ra, sản phẩm có bảng điều khiển điện tử, màn hình hiển thị LCD rõ ràng khá dễ dùng và được trang bị công nghệ Fuzzy Logic và chức năng nấu đa dạng. Giá tham khảo: 3.680.000 đồng.

Panasonic SR-AFY181WRA (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.7 Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W 1,8L

Panasonic PANC-SR-HB184KRA kiểu dáng tương đối nhỏ gọn cùng quai cầm dễ dàng di chuyển. Phần nắp nồi có van thoát hơi thông minh giúp hơi nước thoát đều hơn và hạt cơm ngon, mềm dẻo. Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W đi kèm khay hấp, muỗng xới và cốc đong tiện lợi. giá tham khảo: 11.949.000 đồng.

Panasonic PANC-SR-HB184KRA (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.8 Panasonic PANC-SR-PX184KRA 1400W 1,8L

Nồi cơm điện tử cao tần Panasonic PANC-SR-PX184KRA với lòng nồi có 7 lớp phủ cao cấp, lớp ngoài phủ bột kim cương nổi Kamado an toàn và giúp lan truyền nhiệt độ giúp cơm nhanh chín, dẻo thơm. Nồi có 11 chức năng nấu cài đặt trước giúp bạn nấu ăn đa dạng hơn với nhiều món ăn ngon như làm bánh, nấu cơm, nấu cháo, hấp, hầm với các thao tác đơn giản. Giá tham khảo: 20.248.000 đồng.

Nồi cơm điện tử cao tần Panasonic PANC-SR-PX184KRA thiết kế đẹp mắt, màu sắc sang trọng (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Nồi cơm điện tử Panasonic có tốt không chắc hẳn bạn đã có câu trả lời. Bạn nên tham khảo và tìm địa chỉ uy tín chọn mua nồi Panasonic chính hãng. Nếu bạn yêu thích các sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản này có thể tham khảo chọn mua tại trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily.com.

Ngoài Panasonic, tại Saigon-Gpdaily còn có nhiều dòng nồi cơm điện hiện đại đa năng đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới bạn có thể tham khảo thêm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp. Các thiết bị nhà bếp cần thiết cho mọi gia đình cũng có mặt trên Saigon-Gpdaily với mức giá khá ưu đãi. Ngoài ra, tại Saigon-Gpdaily còn có rất nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá tri ân khách hàng giúp người mua tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.