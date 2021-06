Đánh giá nước giặt Mao Bao có tốt không, ưu nhược điểm, giá bán

Bạn đang tìm kiếm một loại nước giặt mới có khả năng đánh bật vết bẩn nhanh chóng nhưng vẫn lành tính, thực sự an toàn? Vậy thì nước giặt Mao Bao chắc chắn là một gợi ý không nên bỏ qua.



1. Đánh giá nước giặt Mao Bao có tốt không?

1.1. Xuất xứ thương hiệu Mao Bao của nước nào?

Trong các hãng bột giặt nổi tiếng thị trường hiện nay, Mao Bao không phải một cái tên quá nổi bật, nhiều người còn chưa biết đến. Khi nghe tên thương hiệu, bạn cũng đừng nhầm lẫn đây là sản phẩm Trung Quốc. Mao Bao là công ty chuyên sản xuất đồ giặt, chất tẩy rửa gia dụng của Việt Nam 100%. Tuy chưa quá phổ biến vì mới xuất hiện trên thị trường không lâu nhưng nếu tìm hiểu, bạn sẽ khá bất ngờ vì công thức vượt trội và khả năng giặt sạch quần áo mạnh mẽ của sản phẩm đấy. Các bà nội trợ rất nên ghi Mao Bao vào trong danh sách đồ gia dụng nên mua dùng thử khi đi siêu thị lần tới!

Mao Bao là thương hiệu hàng Việt chất lượng cao (Nguồn: tgdd.vn)

1.2. Thành phần nước giặt Mao Bao

Nước giặt quần áo cao cấp Mao Bao sẽ có công thức thành phần khác nhau với từng sản phẩm riêng biệt. Tuy nhiên, tất cả đều đảm bảo 100% an toàn, đã được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Sản phẩm không có chất làm trắng, phốt pho, huỳnh quang hay Nonyl Phenol – một chất tẩy rửa phổ biến trong nước giặt không bị cấm ở Việt Nam nhưng bị cấm ở một số quốc gia vì dùng nhiều có thể gây ung thư. Thành phần pH luôn trung tính nên đảm bảo không làm hại da tay của người giặt. Công thức độc quyền của Mao Bao đem lại khả năng kháng khuẩn tốt, như tạo thêm một lớp bảo vệ vô hình bên ngoài quần áo của bạn sau khi giặt xong. So với các loại nước giặt an toàn cho đồ trẻ sơ sinh thì Mao Bao cũng không tỏ ra không hề thua kém.

1.3. Đặc tính của nước giặt Mao Bao

Ưu điểm của nước giặt kháng khuẩn Mao Bao có rất nhiều. Trước tiên là khả năng bảo vệ trọn vẹn màu sắc và hình dáng của vải. Khi bạn giặt các loại trang phục đặc biệt như áo dài, áo lụa, vải lanh, đồ len, đồ lót, tất chân,… thì chắc chắn nỗi lo chúng bị biến dạng, xuống cấp, mòn vải là thường trực. Nhưng hãy an tâm, bạn không cần phải giặt tay riêng hay đem ra hàng giặt tốn kém nữa. Nước giặt của Mao Bao có công thức thấm sâu vào từng sợi vải dưới dạng phân tử siêu nhỏ, bảo đảm không làm ảnh hưởng tới chất vải mà lại đánh bật vết bẩn sâu hơn, mạnh hơn thông thường.

Hương thơm của nước giặt cũng được người dùng đánh giá cao. Mùi của Mao Bao không quá nồng, không đậm đặc mà chỉ thoảng nhẹ nhưng lại lưu hương rất lâu. Đây chính là kiểu hương thơm nhiều người yêu thích hơn cả.

Chi tiết sản phẩm nước giặt Mao Bao (Nguồn: shopee.vn)

1.4. Các loại nước giặt Mao Bao

1.4.1. Nước giặt cổ áo Mao Bao hương thảo mộc

Đây là sản phẩm khá đặc biệt có nhiệm vụ là giặt sạch các vùng khó giặt, dễ bị bám cứng vết bẩn như cổ áo, nách áo, cổ tay,… hay vết bẩn ở bất cứ đâu nhưng thuộc loại cứng đầu như vết cà phê, dầu xe, mực,… Công thức thành phần tẩy trong sản phẩm mạnh mẽ hơn nhiều so với thông thường nhưng vẫn lành tính, có hương thơm mát. Quan trọng hơn cả là bạn hoàn toàn không cần mất sức vò, chà quần áo mà chỉ cần phun nước giặt lên chỗ bẩn rồi giặt như bình thường là được. Sản phẩm có khả năng không kém nước tẩy quần áo mạnh mẽ, dễ dàng đánh bay vết bẩn cứng đầu, nhưng lại đảm bảo dịu nhẹ về thành phần hơn.

Nước giặt cổ áo Mao Bao (Nguồn: tiki.vn)

1.4.2. Nước giặt cao cấp Mao Bao

Sản phẩm này có thể dùng để giặt hầu hết mọi loại trang phục của bạn từ quần áo thông thường cho đến đồ lót, vớ da,… Nước giặt có công thức độc đáo làm sợi vải mềm hơn sau giặt như dùng với nước xả, làm tươi sáng màu vải mà không hề có chất tẩy trắng.

1.4.3. Nước giặt kháng khuẩn Mao Bao

Nước giặt kháng khuẩn Mao Bao cũng khá tương tự như nước giặt cao cấp dòng phổ thông nhưng khả năng kháng khuẩn được tăng mạnh hơn nữa để bạn an tâm khi mặc quần áo. Sản phẩm có hương bách lý khá lạ, mùi thoang thoảng mà ấn tượng.

Nước giặt kháng khuẩn Mao Bao có tốt không? việc trải nghiệm thực tế sẽ cho bạn đánh giá tốt nhất (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.5. Nước giặt Mao Bao giá bao nhiêu?

Với lợi thế là hàng nội địa, giá nước giặt thương hiệu Mao Bao có thể nói là rất cạnh tranh. Ví dụ, Combo 3 chai nước giặt cao cấp Mao Bao 473g có thể dùng trong hàng tháng trời chỉ với giá 95.000đ. So với các thương hiệu nhập ngoại thì đây là mức giá rất tốt, hợp với túi tiền đại đa số mọi người. Nếu bạn mua combo càng lớn thì giá thành càng ưu đãi hơn.

2. Hướng dẫn cách sử dụng nước giặt Mao Bao

Nếu giặt tay, bạn hòa tan nước giặt vào trong nước sạch rồi ngâm một lúc (với nước giặt thường thì tầm 3 – 5 phút, với nước kháng khuẩn thì 5 – 15 phút). Tỷ lệ nước giặt khoảng 7ml (1 nắp) giặt được 2 áo thông thường. Sau khi ngâm xong thì giặt và xả bình thường. Còn nếu giặt với máy, bạn sử dụng nước giặt của Mao Bao hoàn toàn như với các loại nước giặt khác.

Những công dụng ưu việt của sản phẩm Mao Bao (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Bảo vệ mình và gia đình với nước giặt an toàn, lành tính, sạch sẽ là nhiệm vụ không thể bỏ qua.