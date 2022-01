Đánh giá ô tô VinFast Lux SA2.0 có tốt không? 10 lý do nên mua chi tiết

1.8 Độ an toàn và an ninh ở mức tối đa



Thông tin chi tiết về xe SUV ô tô VinFast Lux SA2.0 mới ra mắt của VinFast sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vì sao chúng được tôn vinh là niềm tự hào của Việt Nam. Cùng Blog Saigon-Gpdaily lần lượt tìm hiểu xem liệu xe có gì nổi bật, có đáng mua không và mức giá thế nào bạn nhé.



1.Đánh giá ô tô VinFast Lux SA2.0 có nên mua không

1.1. Xuất xứ ô tô VinFast Lux SA2.0 của nước nào

VinFast Lux SA2.0 là một trong 2 mẫu xe hơi đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam được ra mắt trên trường quốc tế. Vậy để đánh giá ô tô VinFast Lux SA2.0 có tốt không thì phải dựa trên tiêu chí của mỗi người. Đây là dòng xe SUV (thể thao đa dụng) cỡ trung, có 5-7 chỗ ngồi và được định vị là mẫu xe hạng sang. Thiết kế và động cơ xe được kế thừa và phát triển dựa trên nguyên mẫu là dòng xe BMW X5 thế hệ thứ 5, do VinFast mua bản quyền sở hữu trí tuệ của thương hiệu Đức và hợp tác với công ty Pininfarina từ Ý.

Hình ảnh xe VinFast Lux SA2.0 nhìn từ bên ngoài (Nguồn: vnreview.vn)

1.2. Thiết kế ngoại thất bên ngoài mạnh mẽ cuốn hút

Không chỉ có động cơ, toàn bộ khung gầm của mẫu xe Lux SA2.0 đều được phát triển dựa trên xe BMW X5. Theo đó các số đó về chiều dài, rộng, cao và chiều dài cơ sở của xe lần lượt là 4940 – 1960 – 1773 – 2933 (mm). So với nguyên mẫu thì xe của VinFast dài, rộng và thấp hơn một chút, còn chiều dài cơ sở không đổi.

Cũng như các dòng xe ô tô VinFast mang dấu ấn thương hiệu Việt đã chào sân thị trường, mẫu xe VinFast Lux SA2.0 có dấu ấn đặc trưng rất dễ nhận diện thương hiệu. Nhìn trực diện từ đầu xe, phần logo nổi hình chữ V nổi bật, kết hợp với dải đèn LED viền 2 bên, tạo nên vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm. Nhà sản xuất cũng rất khéo léo khi thêm chi tiết mạ chrome bạc thanh ngang phía bên phải lưới tản nhiệt để tạo thành chữ F cách điệu tạo nên thương hiệu VinFast. Phần đuôi xe cũng được thiết kế logo chữ V và hệ thống đèn LED hình đôi cánh như vậy, khiến chiếc xe trở nên nổi bật và rất dễ nhận biết.

Vẻ bề ngoài thanh lịch, sang trọng của xe Lux SA2.0 (Nguồn: medium.com)

1.3 Màu sắc đa dạng, tinh tế và sang trọng

Hiện dòng xe ô tô VinFast cao cấp Lux SA2.0 có các phiên bản màu ngoại thất gồm: đen, nâu, đỏ, cam, xanh, xám, bạc, trắng. Phần nội thất gồm 3 gam màu chủ đạo là đen, nâu, be. Với sự đa dạng về màu sắc, bạn có thể dễ dàng lựa chọn được các mẫu phù hợp với sở thích hay màu hợp phong thủy với mình.

1.4 Cụm đèn trước hiện đại đầy kiêu hãnh và bí ẩn

Xe hơi VinFast Lux SA2.0 sở hữu hệ thống full LED nổi bật, vừa là hệ thống đèn phục vụ khi lái, vừa là điểm trang trí nổi bật cho xe. Dải đèn xuất phát từ logo chính giữa đầu xe chạy theo viền chữ V và nối dài đến hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày và đèn pha LED. Cụm đèn sương mù được bố trí nằm sâu trong cản trước, mang đến vẻ ngoài hài hòa khi nhìn tổng thể xe. Cụm đèn này được bố trí như những mẫu xe hạng sang mới nhất hiện nay, theo thứ tự từ cao xuống thấp là: đèn chạy ban ngày – đèn pha – đèn sương mù. Kết hợp với các chi tiết kim loại crom sáng bóng làm tăng thêm vẻ ngoài sang trọng, thời thượng cho chiếc xe.

Cụm đèn trước xe Lux SA2.0 của VinFast (Nguồn: vnreview.vn)

1.5 Vành xe thể thao cỡ lớn ấn tượng

Đối với vành xe, khách hàng sẽ có 2 sự lựa chọn về kích cỡ là 19 inch ở phiên bản tiêu chuẩn và 20 inch ở phiên bản cao cấp. Mâm xe có 7 chấu kép mạ bạc chrome, xen kẽ là những đường sơn màu đen. Nhìn trực diện từ bên ngoài, chính những trang trí và thiết kế bánh xe lớn tạo nên hình ảnh xe VinFast Lux SA2.0 khỏe khoắn, mạnh mẽ đầy nam tính của chiếc xe.

1.6 Màn hình cảm ứng khu trung tâm 10,4 inch

Bên trong nội thất xe, màn hình 10.4 inch được đặt ở khu trung tâm, loại bỏ hết các phím cơ và thay vào đó là sử dụng chế độ cảm ứng tương tự như những dòng smartphone hiện đại. Giao diện tiếng Việt rất thân thiện với người dùng, với dòng trạng thái khí hậu trong xe và 3 biểu tượng truy cập là điện thoại, định vị, âm thanh. Từ đây ta có thể truy xuất hình ảnh từ các thiết bị lưu trữ bên ngoài hoặc hiển thị camera hay bản đồ chỉ dẫn.

Màn hình 10.4 khu trung tâm nội thất xe (Nguồn: danhgiaxe.com)

1.7 Dải đèn LED trang trí nội thất nổi bật

Bên trong mẫu xe VinFast Lux SA2.0 được trang bị hệ thống đèn LED trang trí chạy dài trong khoang lái, kết nối từ bảng điều khiển trung tâm tới chiếc cửa, làm nổi bật những đường nét sang trọng của xe một cách tinh tế. Với hệ thống này, không gian bên trong xe vừa được thắp sáng, vừa trở nên lộng lẫy, bắt mắt.

1.8 Độ an toàn và an ninh ở mức tối đa

VinFast rất chú tâm vào các vấn đề an toàn và trang bị vô cùng chu đáo cho các dòng xe ô tô của thương hiệu. Với Lux SA2.0, phần khung xe thừa hưởng từ BMW rất chắc chắn, cứng cáp, đảm bảo tần số dao động tự nhiên cao. Điều này giúp cho xe luôn bền bỉ khi vận hành, chống rung lắc và khống chế các lực uốn, vặn tác động. Nhờ vậy người dùng có thể kiểm soát xe một cách chủ động, an toàn hơn. Ở đầu và đuôi chiếc Lux SA2.0 còn được trang bị khu vực hấp thụ va chạm để đảo bảo an toàn khi lái xe.

Ngoài ra, hệ thống an toàn của xe gồm: phanh tay điện tử, khởi hành ngang dốc, phanh ABS chống bó cứng, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát góc cua, chống lật và 6 túi khí. Những điều này phần nào cho thấy VinFast đặc biệt chú trọng đến hệ thống an toàn của xe. Thậm chí cả mẫu ô tô phân khúc bình dân Fadil của VinFast cũng được trang bị tương tự như trên.

VinFast Lux 2.0 an toàn khi vận hành (Nguồn: vinfast.vn)

1.9 Thông số kỹ thuật của xe

Số đo các kích thước dài – rộng – cao và trục cơ sở của xe hơi VinFast Lux SA2.0 lần lượt là 4940 – 1960 -1773 – 2933 (mm). Xe sở hữu bộ động cơ tương tự BMW X5, tức là loại N20 dung tích 2.0L, 4 xi-lanh nằm ngang, đi kèm hộp số tự động 8 cấp của thương hiệu ZF nổi tiếng. Động cơ còn được tích hợp bộ tăng áp, chu kỳ Atkinson, giúp tiết kiệm xăng và giảm chi phí bảo dưỡng xe.

Về động cơ, chiếc xe Lux SA2.0 có công suất cao nhất đo được là 228 mã lực, momen xoắn cực đại 350 Nm. Đây là bộ động cơ quen thuộc của nhiều dòng xe SUV hạng sang trên thị trường. Tìm hiểu và so sánh VinFast LUX SA2.0 và Peugeot 5008 để nắm rõ hơn thông số kỹ thuật của xe.

2. Giá ô tô VinFast Lux SA2.0 bao nhiêu

Sở hữu các thông số ấn tượng cho dòng xe SUV cỡ trung hạng sang hưng mức giá của VinFast Lux SA 2.0 khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Giá công bố là 1.818 tỷ VNĐ là mức VinFast áp dụng chính sách “3 không”: không chi phí khấu hao, không chi phí tài chính, không lãi. Nhằm kích cầu tiêu dùng, nhãn hàng còn ưu đãi “khủng” cho những ai đặt hàng từ thời điểm ra mắt. Và sau đó, VinFast sẽ tiến hành điều chỉnh giá theo từng giai đoạn.

Vào thời điểm hiện tại, giá chưa bao gồm VAT đang được khuyến mãi là 1.286 tỷ VNĐ. Mức này sẽ được giữ nguyên cho đến trước đợt điều chỉnh giá lần 2. Theo quy trình thủ tục đăng ký xe ô tô VinFast, giá xe lăn bánh dự kiến sẽ tăng trên dưới 300 triệu, trong đó Hà Nội chịu mức cao nhất là 1.607 tỉ VNĐ. Nhanh tay đặt cọc ô tô VinFast Lux SA2.0 khuyến mãi khủng, giá hời tại Saigon-Gpdaily để sớm nhận thông tin sớm nhất nhé.

Nhanh tay đặt mua xe VinFast để được hưởng mức giá tốt nhất (Nguồn: tuoitrethudo.com.vn)

Vào tháng 5/2019, giá ô tô VinFast Lux SA2.0 sẽ tiếp tục tăng theo lộ trình. Vì vậy càng mua sớm, bạn càng được hưởng mức giá tốt. Để được hưởng những quyền lợi tối ưu khi mua dòng xe này, trước đợt điều chỉnh tăng lần 2 vào tháng 5, bạn có thể đặt cọc xe các mẫu xe VinFast tại Saigon-Gpdaily.com và nhận ưu đãi khủng. Đây là kênh phân phối trực tuyến chính thức của thương hiệu xe Việt đầu tiên này, đồng thời cùng hệ sinh thái với công ty xe trong tập đoàn Vingroup. Vì vậy bạn sẽ nhận được những lợi ích tối ưu cho khách hàng thân thiết khi đặt mua tại đây. Hãy nhanh tay truy cập Saigon-Gpdaily để chớp lấy cơ hội sở hữu chiếc xe hạng sang với mức giá siêu ưu đãi này bạn nhé.