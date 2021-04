Đánh giá phần mềm diệt virus Trend Micro có tốt không chi tiết nhất

Cùng với sự phát triển của Internet là sự xâm nhập của các phần mềm độc hại. Và đó là lý do bạn cần nghĩ ngay đến các phần mềm bảo vệ máy tính tiện lợi và hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người phân vân liệu phần mềm diệt virus Trend Micro có tốt không? Một vài review sau sẽ cho bạn câu trả lời chính xác.



1. Đánh giá phần mềm diệt virus Trend Micro có tốt không?

1.1. Xuất xứ phần mềm diệt virus Trend Micro của nước nào

Phần mềm Trend Micro được cung cấp bởi thương hiệu diệt Virus hàng đầu tại Nhật Bản – Trend Micro. Sản phẩm được vận hành bởi Trend Micro Smart Protection Network, với hơn 20 năm kinh nghiệm, được công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo mật máy chủ. Với sự phát triển và cải tiến không ngừng, Trend Micro là một trong những phần mềm cần thiết cho các thiết bị công nghệ. Đặc biệt trong xã hội internet đang bùng nổ như hiện nay.

Trend Micro, phần mềm virus đến từ Nhật Bản (Nguồn: cdn.vhieu.com)

1.2. Độ bảo mật

Phần mềm diệt vi rút Trend Micro có độ bảo mật cao là một lựa chọn tuyệt vời. Tại cuộc thử nghiệm công nghệ Endpoint Security 2018, Trend Micro được đánh giá là phần mềm có độ bảo mật hiệu quả. Nhờ các công nghệ tiên tiến, phần mềm này nhanh chóng tìm kiếm, phân tích các mối đe dọa trước khi thực hiện quét.

Thời gian để tiêu diệt một loại mã độc cũng khá nhanh. Đặc biệt, đối với loại mã độc Fileless Malware, phần mềm diệt virus Trend Micro internet security cũng thể hiện rõ hiệu quả của mình. Ngoài ra, trong quá trình quét, phần mềm sẽ kiểm tra tất cả các tập tin để tìm các loại mã độc và xóa ngay lập tức nếu như cảm thấy có điều gì bất thường.

1.3. Kiểm tra các phần mềm độc hại ẩn

Một trong những tính năng của Trend Micro đó là “Quét dự đoán” – Heuristic Scans. Với tính năng này, phần mềm sẽ giúp kiểm tra và phát hiện xem liệu có chương trình đáng ngờ nào đang chạy trên PC thiết bị hay không? Điều này sẽ giúp tìm và loại bỏ bất kỳ một phần mềm nào được ẩn một cách khéo léo mà những phần mềm thông thường chưa nhận biết được. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các loại laptop, máy tính xách tay model đời mới mà nhiều người đang sử dụng hiện nay.

Trend Micro giúp kiểm tra các phần mềm độc hại ẩn trên máy tính (Nguồn: fptshop.com.vn)

1.4. Khả năng chống lại phần mềm độc hại

Các phần mềm độc hại sẽ xâm nhập, mã hóa và đánh cắp dữ liệu cá nhân trên thiết bị của bạn. Đối với Trend Micro, điều này sẽ là không thể nhờ vào một công cụ đó là “Lá chắn thư mục”. Lá chắn thư mục cho phép lựa chọn thư mục mà bạn muốn hoặc cần bảo vệ.

Sau đó, bổ sung thêm lớp bảo vệ bằng cách hạn chế truy cập tới các tệp trong thư mục được bảo vệ đó. Nhờ vậy bạn cũng sẽ yên tâm hơn nếu như có một người khác sử dụng thiết bị của bạn. Đây cũng là một yếu tố quan trọng để xác định phần mềm diệt virus Trend Micro có tốt không mà bạn cần quan tâm.

1.5. Tiện ích mở rộng

Truy cập vào các trình duyệt internet đã trở nên rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên điều này cũng làm gia tăng mối nguy hại cho thiết bị của bạn. Nếu như sử dụng Trend Micro bạn sẽ yên tâm hơn. Đánh giá về đánh giá phần mềm diệt virus Trend Micro, người dùng khá thích thú với các tiện ích của hãng dành cho các trình duyệt như Firefox Internet Explorer, Safari, Chrome, Opera.

Tiện ích sẽ cho bạn biết chính xác trang web mà bạn đang truy cập thuộc loại nào, bằng cách làm xuất hiện một chấm nhỏ có màu bất cứ khi nào bạn truy cập vào. Nếu như chấm màu xanh thì đó là trang web an toàn, chấm vàng và đỏ có nghĩa là trang web không an toàn và bạn cần nhanh chóng rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Các nút màu sẽ xuất hiện thông báo các trang web có nguy hại cho máy tính không (Nguồn: khuyenmai.ctydtp.vn)

1.6. Phần mềm thu thập dữ liệu

Để đảm bảo hiệu quả cho việc bảo vệ thiết bị, hãng sản xuất Trend Micro có thể sẽ thu thập một số dữ liệu từ thiết bị của bạn. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề lớn. Còn nếu bạn muốn đảm bảo quyền riêng tư của mình thì hãy không chia sẻ dữ liệu quan trọng.

1.7. Bảo vệ tập tin của máy tính

Các tập tin với những dữ liệu quan trọng luôn là mục tiêu tấn công của các hacker hoặc các phần mềm độc hại. Vậy nên, một ưu điểm tuyệt vời để review phần mềm diệt virus Trend Micro có tốt không đó là khả năng bảo vệ các tập tin của chiếc máy tính xách tay cao cấp của bạn. Và điều này thì dường như Trend Micro đã làm rất tốt nhờ tính năng Ransomware Protection.

Đây là hệ thống phòng thủ nhiều lớp giúp chống lại sự xâm nhập và gia tăng của các mã độc như khóa dữ liệu và tống tiền trên toàn thế giới. Chương trình này giúp phát hiện các tập tin của bạn đang được mã hóa mà không được bạn cho phép. Bên cạnh đó, phần mềm này sẽ giúp tự động sao lưu bất kỳ tập nào đang là mục tiêu để đảm bảo rằng bạn vẫn có thể truy cập được chúng, sẽ chủ động ngừng việc mã hóa nếu nó tỏ ra đáng ngờ.

Phần mềm Trend Micro giúp bảo vệ các tập tin hiệu quả hơn (Nguồn: baomoi.com)

1.8. Bảo vệ máy tính khi bạn duyệt web

Trong quá trình duyệt Web, thiết bị của bạn có thể bị nhiễm virus bất kỳ lúc nào. Phần mềm diệt virus tốt nhất Trend Micro sẽ bảo vệ khỏi các chương trình độc hại, chẳng hạn như lừa đảo trực tuyến. Hoặc những cảnh báo trước các trang web không an toàn.

1.9. Giúp xóa hoàn toàn dữ liệu

Một số tập tin khi bạn xóa thì sẽ nghĩ nó đã được loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, thực tế thì chúng vẫn còn tồn tại trong thùng rác và bất kỳ ai hoặc phần mềm nào xâm nhập vào máy tính cũng có thể tìm thấy. Để đảm cho điều đó không diễn ra, phần mềm diệt virus Trend Micro internet security cung cấp tính năng “Xóa an toàn – Secure Erase” giúp xóa bỏ hoàn toàn các tập tin, dữ liệu mà bạn cần xóa. Với tính năng này sẽ có hai chế độ là: “xóa nhanh – Quick Erase” và “xóa vĩnh viễn – Permanent Erase”. Tùy thuộc nhu cầu mà bạn lựa chọn chế độ phù hợp. Đây là điều mà một số phần mềm diệt virus phổ biến hiện nay khó có được.

Phần mềm cung cấp tính năng “xóa an toàn” thuận tiện và hiệu quả (Nguồn: techrum.vn)

1.10. Bảo vệ thông tin cá nhân khi duyệt web

Trong quá trình truy cập web hoặc một số trang mạng xã hội, thông tin của bạn rất có thể sẽ bị đánh cắp. Phần mềm diệt virus Trend Micro giúp ngăn ngừa đánh cắp dữ liệu Data Theft Prevention, đảm bảo sự an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân khi duyệt web. Đặc biệt là các thông tin quan trọng như số thẻ tín dụng, mật khẩu, và các dữ liệu nhạy cảm khác. Đơn giản, bạn chỉ cần nhập một loạt các chữ cái hoặc cụm từ vào “danh sách theo dõi” của chương trình. Trend Micro sẽ giúp bảo vệ một cách tốt hơn.

1.11. Giúp tăng tốc máy tính

Một trong những yếu tố giúp biết phần mềm diệt virus Trend Micro có tốt không đó là khả năng hoạt động của thiết bị khi cài đặt phần mềm. Nhờ tính năng tối ưu hóa hệ thống, phần mềm giúp cải thiện hiệu suất, giúp thiết bị của bạn hoạt động một cách trơn tru hơn. Bằng cách sắp xếp lại khoảng trống trên ổ đĩa cứng, xóa bỏ các tập tin không cần thiết, các lỗ hổng bảo mật,…Bên cạnh đó, còn giúp thiết lập một lịch trình thường xuyên để điều chỉnh giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn.

Phần mềm Trend Micro giúp máy tính hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn (Nguồn: tayninhit.info)

1.12. Tăng trải nghiệm người dùng

Phần mềm diệt virus Trend Micro có giao diện khá thân thiện và dễ dàng sử dụng. Phần mềm cho phép bạn lựa chọn những hình ảnh ưa thích của bạn. Chỉ cần tải hình ảnh về và sẵn sàng với những trải nghiệm thú vị cùng Trend Micro.

1.13. Giá phần mềm Trend Micro

Mặc dù được trang bị nhiều tính năng giúp bảo vệ sự an toàn của thiết bị một cách hiệu quả, xong giá của phần mềm này lại không quá cao so với một số phần mềm diệt virus phổ biến hiện nay. Hiện tại, phần mềm diệt virus của các hãng nổi tiếng trên Saigon-Gpdaily có giá ưu đãi. Riêng với Trend Micro chỉ có giá 120.000 đồng, tiết kiệm hơn rất nhiều so với giá trên thị trường. Đặc biệt, các sản phẩm đều là hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng nên được rất nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn.

Lựa chọn mua Trend Micro trên Saigon-Gpdaily để có được mức giá ưu đãi (Nguồn: anphatpc.com.vn)

2. Cách sử dụng phần mềm diệt virus Trend Micro

Tương tự như một số phần mềm diệt virus khác, Trend Micro rất dễ sử dụng với phiên bản tiếng Việt thuận tiện. Sau một vài phút để hoàn tất việc cài đặt sẽ xuất hiện giao diện của phần mềm. Không có quá nhiều nút và bảng chọn là một trong những điều tuyệt vời của sản phẩm giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng. Nút “Quét” được đặt ngay ở chính giữa, dễ dàng sử dụng và giúp bạn có thể quét bất kỳ lúc nào.

Phần dưới của màn hình giao diện là trạng thái PC của bạn, sẽ cho bạn biết liệu bạn có đang được bảo vệ hay không. Các công cụ bổ sung được ẩn sau bốn nút trên màn hình. Nhờ vậy các tính năng được sắp xếp hợp lý và tránh tình trạng lộn xộn hơn. Nhìn chung cách sử dụng phần mềm diệt virus Trend Micro không có gì phức tạp và phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Rõ ràng những thông tin đánh giá trên đây đã phần nào giúp người dùng xác định được phần mềm diệt virus Trend Micro có tốt không? Hy vọng qua đây, người dùng sẽ có thêm kiến thức tự tin mua phần mềm máy tính có bản quyền, tiện lợi để bảo vệ thiết bị của mình một cách tốt nhất.