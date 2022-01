Đánh giá pin Lithium Vision có tốt không, giá bao nhiêu, mua ở đâu

Sự ra đời của dòng pin Lithium Vision dành cho xe máy với những ưu điểm, lợi ích cùng giá trị kinh tế tích cực đã và đang hiện thực hóa cuộc cách mạng tiết kiệm tuyệt vời cho người dùng Việt, giải quyết nhược điểm của ắc quy. Chi tiết đánh giá loại pin này có trong bài viết sau.



1. Đánh giá pin Lithium thông minh Vision có tốt không?

1.1. Xuất xứ pin Vision ở đâu?

Pin Lithium Vision là một trong các lựa chọn phụ kiện xe máy hiện đại có chức năng cung cấp năng lượng điện cho các loại xe moto, hoạt động tương tự như ắc quy. Đây là loại pin xuất xứ từ Việt Nam nên khá đảm bảo về chất lượng cũng như giá thành hợp lý. Vision là một trong những thương hiệu lớn cung cấp các sản phẩm chất lượng, có tiếng tăm trên thị trường nên bạn có thể yên tâm lựa chọn.

Pin Li- Ion Vision với công nghệ hiện đại giúp cho xe máy có khả năng hoạt động vượt trội hơn (Nguồn: bizweb.dktcdn.net)

1.2. Đặc tính kỹ thuật

Pin Li- ion Vision có những đặc tính kỹ thuật nổi bật gồm có điện áp danh định là 12V và điện áp nạp lớn nhất là 14.4V. Dòng điện khởi động lớn nhất của pin lên đến 160A cùng với nhiệt độ lưu trữ từ -30 độ C đến 50 độ C giúp xe hoạt động an toàn, hiệu quả hơn.

1.3. Công nghệ của pin

Đây là loại pin có hiệu quả vượt trội hơn so với các lựa chọn loại ắc quy thông thường sử dụng cho xe máy. Đó là nhờ việc áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quá trình sản xuất. Với trọng lượng của pin chỉ bằng 1/3 so với ắc quy axit chì, pin có mật độ điện tích gấp 4 lần và dòng xả lớn, thời gian ngắn, hiệu quả cao. Công nghệ tự tái tạo năng lượng cho phép pin Li- Ion Vision có tốc độ tái tạo năng lượng rất nhanh, nhanh gấp 10 lần ắc quy than chì, chỉ vài giây sau khi vận hành xe.

1.4. Thời gian sạc xả

Với việc có thể sạc đầy trong vòng 1h, đây là loại pin vô cùng tiện lợi. Cụ thể, pin đạt đến 95% dung lượng trong 20 phút đầu, 98% trong 30 phút và 1 giờ là sạc đầy.

1.5. Độ thân thiện với môi trường

Lithium Vision là loại pin không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, khá thân thiện với môi trường nhờ thiết kế thông minh không gây ô nhiễm. Nó không chứa axit H2SO4 và chì cũng như các loại kim loại nặng nguy hiểm, đây chính là điểm vượt trội hơn so với ắc quy axit chì.

Pin không chứa các chất độc hại, thân thiện với môi trường (Nguồn: sc01.alicdn.com)

1.6. Tuổi thọ ắc quy pin Lithium Vision

Pin có tuổi thọ khá cao từ 5-10 năm. Nếu đề 2-3 lần/ngày thì tuổi thọ pin là 9-10 năm, 4-8 lần/ngày là 7-8 năm và tương tự pin sẽ có tuổi thọ 5-6 năm nếu đề 10 lần/ngày.

1.7. Pin Lithium Vision giá bao nhiêu

Với những ưu điểm vượt trội so với ắc quy axit chì thường dùng, tuổi thọ pin lại cao nhưng mức giá lại không hề cao. Pin cũng có một mức giá khá ổn và phù hợp. Giá tham khảo: 524.000 đồng.

Sử dụng pin Lithium Vision cho xe hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ hơn (Nguồn: ggpht.com)

2. Pin Lithium Vision mua ở đâu giá tốt?

Việc mua phải loại pin kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của xe mà còn nguy hiểm trong quá trình sử dụng. Để tránh việc này, bạn nên chọn mua sản phẩm tại các địa chỉ uy tín, tin cậy như trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily, chuyên cung cấp những sản phẩm chất lượng, giá tốt, nhiều ưu đãi đặc biệt chế độ chăm sóc khách hàng chu đáo.

Lựa chọn sử dụng pin Lithium Vision chính hãng dành cho các xe moto thực sự có hiệu quả cao hơn nhiều lần so với ắc quy axit chì thông thường. Pin có những ưu điểm vượt trội từ thiết kế nhỏ gọn, công nghệ hiện đại, sạc nhanh, tuổi thọ cao,… mang đến nhiều tiện lợi, hữu ích cho khách hàng. Vì vậy, nếu chiếc xe của bạn đang có vấn đề cần thay ắc quy thì bạn hãy cân nhắc đến việc sắm pin này cho xe để tối ưu hiệu quả sử dụng mà giá thành lại rất phải chăng nhé!