Đánh giá sim toàn cầu Xplori có tốt không, giá bao nhiêu, mua ở đâu

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp data hay bị giới hạn thời gian, địa điểm sử dụng, sim Xplori mang đến phương thức liên lạc liên tục, linh hoạt tại 120 quốc gia. Dõi theo đánh giá sim toàn cầu Xplori – sim quốc tế đầu tiên tại Việt Nam của Blog Saigon-Gpdaily giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm này.



1. Đánh giá sim toàn cầu Xplori có tốt không

1.1. Sim toàn cầu Xplori là gì

Nếu như khi du lịch tại các điểm đến trong nước, việc liên lạc rất dễ dàng thì vấn đề kết nối với người thân, bạn bè hay truy cập mạng khi xuất ngoại trở thành vấn đề không hề nhỏ. Các loại sim số thông thường không hoạt động ở nước ngoài, trong khi đó việc mua sim tại nước sở tại ẩn chứa nhiều rắc rối và rủi ro. Lúc này, sử dụng sim Xplori là một trong những cách giúp bạn liên lạc tiện lợi.

Sim toàn cầu Xplori là sim quốc tế đầu tiên tại Việt Nam có thể tự động hòa mạng và truy cập data tại 120 quốc gia trên thế giới chỉ với một chiếc thẻ duy nhất. Chúng hoạt động dựa trên phần mềm và có tính năng tự động dò tìm đã được cài đặt sẵn, mang tới khả năng kết nối tiện lợi, dễ dàng cho người dùng dù chuyển vùng dữ liệu liên tục. Sim Xplori có thời hạn 1 năm kể từ thời điểm cuối dùng đến, trong khi đó tài khoản có thời hạn 6 tháng.

Sim toàn cầu Xplori hoạt động tại nhiều quốc gia (Nguồn: ytimg.com)

1.2. Lợi ích khi dùng sim Xplori

Trong khi các loại sim sử dụng cho smartphone và máy tính bảng thường chỉ có thể liên lạc hoặc truy cập mạng trong nước thì sim du lịch chuyên dùng để kết nối khi đi nước ngoài. Tuy nhiên nhiều sản phẩm trên thị trường chỉ sử dụng được tại một vài quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, thường là vài ngày đến vài tuần. Như vậy trước mỗi chuyến xuất ngoại, bạn sẽ phải đầu tư thêm một khoản để mua lại sim dùng để liên lạc. Vậy sim du lịch Xplori có tốt không, có gì khác các sản phẩm trên? Hãy cùng điểm qua những lợi ích khi dùng sản phẩm này nhé:

Tiện lợi khi sử dụng: Chỉ với một chiếc thẻ sim duy nhất, bạn có thể sử dụng để liên lạc hay truy cập internet tại 120 quốc gia khác nhau.

Dễ sử dụng với ứng dụng riêng: Người dùng có thể quản lý tài khoản và kiểm soát những thông tin giao dịch thông qua ứng dụng “Xplori” trên smartphone của mình.

Sim cung cấp dịch vụ linh hoạt: Thay vì chỉ cung cấp hình thức gọi thoại hoặc truy cập data, sim Xplori bao gồm cả 2 dịch vụ trên với data tốc độ cao (3G, 4G hoặc LTE) và khả năng gọi thoại quốc tế ổn định.

Tiết kiệm chi phí: So với các hình thức khác như mua sim tại nước ngoài hoặc dùng các dịch vụ viễn thông cho dân du lịch, sim có mức giá rất dễ chịu chỉ từ 50.000đ cho một chiếc sim trắng. Giá cước áp dụng tùy vào mạng lưới viễn thông nước sở tại, nhưng cũng rất phải chăng. Hơn nữa sim có thời hạn sử dụng lâu dài, giúp bạn không phải mất công mua sim mới trước mỗi chuyến xuất ngoại, tiết kiệm thời gian và chi phí chuẩn bị đáng kể.

Kết nối liên tục: Để kết nối không bị gián đoạn vì hết tiền trong tài khoản, bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản trên app để nạp tiền điện thoại qua thẻ visa liên kết (topup) dù đang ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Kết nối liên tục với sim toàn cầu Xplori (Nguồn: conferencecall.co.uk)

1.3. Vì sao bạn nên mua sim quốc tế Xplori thay vì hình thức khác

Theo kinh nghiệm du lịch một mình việc luôn giữ liên lạc cũng là một trong những điều cần thiết để đảm bảo chuyến đi an an toàn và thuận lợi. Trước khi có sự xuất hiện của các loại sim quốc tế, khi ra nước ngoài, bạn có thể mua sim tại nước sở tại hoặc sử dụng sim du lịch có thời hạn trong thời gian này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với những rủi ro : mất thời gian tìm mua sim, thủ tục đăng ký khó khăn, bất đồng ngôn ngữ khi giao dịch, phải trả chi phí cao, kết nối bị gián đoạn do tài khoản hết tiền. Tuy nhiên khi đi ra nước ngoài, việc gọi điện hay truy cập mạng là nhu cầu rất cần thiết của mỗi người. Tuy nhiên khi sử dụng sim Xplori, những rắc rối trên sẽ được gỡ bỏ. Bạn có thể dễ dàng sở hữu và kích hoạt ngay tại Việt Nam bằng cách đặt mua sim quốc tế Xplori giá hấp dẫn tại Saigon-Gpdaily. Khi đó, dù đang quá cảnh ở nước trung chuyển hay đã tới nơi, bạn cũng không phải lo kết nối bị gián đoạn, miễn sao các quốc gia đó thuộc 120 nước mà sim kích hoạt hòa mạng sẵn. Đặc biệt, loại sim này có thể nhận cuộc gọi miễn phí và kết nối internet liên tục và nạp tiền vào tài khoản mọi lúc mọi nơi. Tìm hiểu hơn về kinh nghiệm mua sim online tránh bị lừa, trang bị thêm kiến thức, chủ động trong việc mua sắm nhé.

1.4. Cách sử dụng sim Xplori có đơn giản không

Với sự trợ giúp của công nghệ, việc dùng sim Xplori trở nên vô cùng đơn giản. Trước tiên, bạn cần tải app “Xplori” trên kho ứng dụng di động. Khi lắp sim và khởi động lại điện thoại, bạn thực hiện chuyển vùng dữ liệu trong phần cài đặt của máy để kích hoạt sim và thực hiện theo các bước sau:

Đối với điện thoại hệ điều hành Android: ứng dụng sẽ tự động nhận diện sim mà không cần thao tác.

Đối với điện thoại hệ điều hành IOS: bạn vào ứng dụng và đăng nhập vào Xplori. Ở mục “Your Sim”, chọn “Change Sim?- Update”. Sau đó hướng camera vào mã vạch in trên bìa sim hoặc nhập dãy số dưới mã đó vào di động rồi chọn tiếp tục. Ứng dụng sẽ hoàn tất bước nhập sim và bạn có thể bắt đầu sử dụng chúng.

Tùy vào gói sim bạn mua, số dư tài khoản có thể bằng 0 hoặc có sẵn một khoản tiền nhất định. Để nạp thêm tiền, bạn thao tác trên ứng dụng bằng cách chọn “Top-up”, nhập số tiền muốn nạp, điền thông tin để liên kết thẻ visa và hoàn tất thao tác.

1.5. Giá sim du lịch Xplori là bao nhiêu

Việc đưa ra nhiều gói sim khác nhau là một trong những điểm cộng lớn của sản phẩm. Tùy vào nhu cầu, bạn có thể linh hoạt lựa chọn gói mà mình mong muốn. Trong đó mỗi gói đều bao gồm: sim Xplori, ứng dụng quản lý, hướng dẫn sử dụng và được tặng thêm một chiếc que thay sim. Hiện tại, nhà cung cấp dịch vụ đang đưa ra các gói sau:

Sim trắng: 50.000đ

Gói 1: 250.000đ có ngay 10$ tài khoản

Gói 2: 650.000đ có ngay 30$ tài khoản

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để chọn gói sim với số tiền có trong tài khoản tự chọn. Như vậy so với các giải pháp liên lạc khác thì chi phí data và thoại quốc tế của sim Xplori rất dễ chịu, lại có thể nạp tiền điện thoại qua thẻ visa mọi lúc, mọi nơi, vô cùng tiện lợi cho các tín đồ dịch chuyển.

1.6. Sim toàn cầu Xplori phù hợp cho ai

Với mức giá thành dễ chịu, cước di động phải chăng và nhiều ưu đãi hấp dẫn, đây sẽ là giải pháp liên lạc lý tưởng cho những ai đang có nhu cầu xuất ngoại. Theo đánh giá sim toàn cầu Xplori sim toàn cầu của người dùng thực tế, đây là giải pháp liên lạc phù hợp cho các đối tượng sau:

Công dân toàn cầu, sinh sống và làm việc tại 2 quốc gia trở lên.

Du học sinh nước ngoài.

Những người thường xuyên công tác và làm việc ở nước ngoài.

Những người hay đi du lịch ở nước ngoài với tần suất từ 2 lần mỗi năm trở lên.

Ngoài ra bạn cũng có thể dành tặng hoặc dùng chung sim toàn cầu Xplori cho bạn bè, người thân, giúp tận dụng tài khoản còn lại trong sim và duy trì thời hạn sử dụng lâu dài.

Đánh giá sim toàn cầu Xplori nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dùng khi trải nghiệm sử dụng thoải mái, đơn giản. (Nguồn: xplori.vn)

2. Mua sim toàn cầu Xplori ở đâu tốt và chất lượng

Đáp ứng nhu cầu sử dụng sim toàn cầu Xplori, hiện nhà cung cấp đang mở rộng các điểm bán, đặt đại lý chính thức qua các công ty cung cấp dịch vụ du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, Xplori còn hợp tác với trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily.com để người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ của mình. Vì vậy bạn có thể vào ngay website hoặc ứng dụng của Saigon-Gpdaily để mua sim toàn cầu Xplori nhanh chóng và hưởng mức giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Qua đánh giá sim toàn cầu Xplori của Blog Saigon-Gpdaily, hy vọng bạn sẽ có thêm những bí quyết du lịch tiết kiệm và tiện lợi cho chuyến đi sắp tới của mình. Chúc bạn có được những trải nghiệm thoải mái, vui vẻ với những sản phẩm và dịch vụ chất lượng mà mình lựa chọn. Tham khảo thêm sim data/Dcom thoải mái du lịch quốc tế, kết nối dễ dàng tại Saigon-Gpdaily để được hỗ trợ tư vấn và nhận ưu đãi độc quyền nhé.