Đánh giá sữa Australia’s Own có tốt không, giá bao nhiêu, mua ở đâu

Là dòng sữa nhập khẩu nổi tiếng tại nhiều quốc gia trên thế giới, liệu sữa Australia’s Own có gì đặc biệt? Phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của người Việt không? Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu chi tiết về dòng sữa này qua bài viết dưới đây nhé.



1. Đánh giá sữa Australia’s Own có tốt không

1.1. Xuất xứ sữa Australia’s Own của nước nào

Australia’s Own là thương hiệu sữa nổi tiếng đến từ Úc, được nhiều người ưa chuộng bởi các dòng sữa dinh dưỡng tốt cho sức khỏe người dùng. Đây là nhãn hàng danh tiếng thuộc tập đoàn Freedom Food Group nổi tiếng của đất nước này. Với hệ thống phân phối toàn cầu, không khó để bạn bắt gặp các sản phẩm mang tên thương hiệu này trên kệ của các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Australia’s Own luôn nằm trong top những loại sữa nhập khẩu được người tiêu dùng yêu thích nhất.

Australia’s Own là thương hiệu sữa nổi tiếng đến từ nước Úc (Nguồn: australiasownfoods.com.au)

1.2. Sữa Australia’s Own có mấy loại

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, Australia’s Own ra mắt rất nhiều dòng sữa khác nhau. Trong đó bao gồm 2 loại cơ bản là sữa bò tươi sạch và sữa hạt hữu cơ. Trong đó, dòng sữa bò bao gồm các dòng sữa A2 protein phù hợp với những người bị khó tiêu do A1 beta-casein và các loại nguyên kem, tách béo, ít béo. Còn sữa thực vật hữu cơ là các sản phẩm được làm từ hạnh nhân, cốt dừa, gạo, đậu nành.

1.3. Thành phần và nguyên liệu

Với sự phong phú và đa dạng của các dòng sản phẩm, Australia’s Own cũng sử dụng những nguồn nguyên liệu khác nhau. Trong đó tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn lựa, nuôi trồng, thu hoạch cho đến khi tạo ra sản phẩm cuối cùng. Nhờ vậy những đánh giá sữa Australia’s Own về nguyên liệu hay thành phần đều đạt được kết quả tích cực.

Đối với sữa động vật, nguồn nguyên liệu chính là sữa tươi được vắt trực tiếp từ những con bò trong trang trại thuộc sở hữu của hãng. Chúng được chọn lựa kỹ lưỡng về giống và nuôi tại môi trường lý tưởng về dinh dưỡng, khí hậu, cách chăm sóc. Kết hợp với quy trình sản xuất hiện đại, được kiểm định chặt chẽ và bảo quản khoa học, sữa không chỉ thơm ngon về hương vị mà còn có giá trị cao về dinh dưỡng.

Riêng với sữa hạt, do tập trung vào cả hương vị và chất lượng nên nguyên liệu đầu vào được tuyển chọn rất khắt khe. Trước tiên, đó phải là nguồn thực phẩm không biến đổi gen, không sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ, đảm bảo cho sức khỏe người dùng. Bên cạnh đó, các tiêu chí về độ tươi ngon và dinh dưỡng cũng phải được kiểm soát chặt chẽ. Dòng sản phẩm này của Australia’s Own không sử dụng màu nhân tạo, hương vị nhân tạo hay chất bảo quản nên rất tinh khiết, có được hương vị tươi nhiên, hấp dẫn.

Trang trại bò của Australia’s Own (Nguồn: australiasownfoods.com.au)

1.4. Bao bì đóng gói

Các dòng sản phẩm sữa của Australia’s Own đều được đóng gói trong hộp giấy dung tích 1 lít, thuận tiện cho cả gia đình uống mỗi ngày. Chất liệu này được chứng nhận là an toàn, có khả năng bảo quản sữa một cách tối ưu mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm bên trong.

1.5. Ai có thể dùng được sữa Australia’s Own

Với các thành phần phong phú và tốt cho sức khỏe, uống sữa tươi sạch mỗi ngày là cách giúp cả gia đình bổ sung thêm canxi, vitamin D, protein, vitamin và hàng loạt khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tùy từng dòng sản phẩm mà thích hợp với mỗi đối tượng cụ thể, từ trẻ em cho tới người cao tuổi. Trong đó để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tốt hơn hết bạn chỉ nên cho trẻ từ 2 tuổi trở lên sử dụng, đặc biệt không dùng cho các bé dưới 12 tháng.

1.6. Sữa Australia’s Own có tốt cho sức khỏe không

Với chất lượng đảm bảo, hương vị thơm ngon dễ uống, các dòng sản phẩm Australia’s Own thích hợp để sử dụng hàng ngày, giúp bổ sung dinh dưỡng cho người dùng. Tuy nhiên bạn cần hiểu rõ thực trạng sức khỏe để có sự lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp. Nếu thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu do dị ứng protein A1 trong sữa bò thì dòng A2 protein hoặc sữa thực vật sẽ là sự lựa chọn lý tưởng hơn cả. Các đối tượng đang ăn kiêng, giảm cân có thể chọn sữa tách béo, ít béo để dùng hàng ngày, giúp khống chế lượng calo nạp vào cơ thể.

1.7. Sữa tươi Australia’s own giá bao nhiêu

Là dòng sữa nhập khẩu nên giá các loại sữa của Australia’s Own rất khác nhau ở mỗi điểm bán. Tại Saigon-Gpdaily – kênh siêu thị trực tuyến cung cấp các sản phẩm chính hãng của những thương hiệu nổi tiếng, dòng sữa này đang có ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Theo đó, các loại sữa bò (tách béo, ít béo, nguyên kem) có giá 39.000đ/ chai 1 lít, các loại sữa hữu cơ có giá từ 61.000 – 89.000đ tùy dòng sản phẩm.

Mỗi dòng sản phẩm Australia’s Own có mức giá khác nhau (Nguồn: ffgl.com.au)

2. Nên uống sữa Australia’s Own loại nào tốt

2.1. Sữa tươi tiệt trùng Úc Australia’s Own nguyên kem Full Cream Delicious Aussie Milk

Được chế biến 100% từ sữa bò nguyên chất, sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Australia’s Own có được hương vị thơm ngon, béo ngậy tự nhiên và nguồn dinh dưỡng tối ưu. Sản phẩm đặc biệt tốt cho trẻ đang độ tuổi phát triển hoặc những người gầy. Nếu đã thừa cân, bạn không nên sử dụng thường xuyên dòng sữa này để tránh dư thừa dinh dưỡng.

2.2. Sữa tươi tiệt trùng Úc Australia’s Own ít béo Low Fat Delicious Aussie Milk

Sữa tươi tiệt trùng ít béo Australia’s Own phù hợp với những người có chỉ số cân nặng ở mức bình thường. Sử dụng mỗi ngày sẽ giúp bổ sung canxi, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng cường sức khỏe của xương khớp. Do vẫn còn một phần chất béo nên sữa có mùi thơm ngậy nhẹ, phù hợp với khẩu vị của đông đảo người dùng.

2.3. Sữa tươi tiệt trùng Úc Australia’s Own tách béo Skim Delicious Aussie Milk

Đây là loại sữa rất phù hợp với những người đang ăn kiêng, cần kiểm soát cân nặng do được tách béo hoàn toàn và không hỗ trợ tăng cân. Đặc biệt, sữa tươi tiệt trùng tách béo Australia’s Own có chứa hàm lượng canxi cao hơn hẳn dòng nguyên kem và tách béo, rất thích hợp để cải thiện sức khỏe xương khớp hay phát triển chiều cao.

2.4. Sữa gạo Organic Australia’s Own

Nếu đang băn khoăn có nên uống sữa tươi Australia’s Own, bạn có thể trải nghiệm các dòng sản phẩm sữa hữu cơ của nhãn hàng này. Trong đó nổi bật là sữa được làm từ loại gạo cao cấp được chứng nhận an toàn Organic và hoàn toàn không chứa các thành phần gây hại cho sức khỏe. Với những ưu điểm trên, sữa gạo hữu cơ Australia’s Own là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể. Sử dụng hàng ngày mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như: bổ sung flavonoid giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ quá trình giảm cân, giữ dáng.

2.5. Sữa đậu nành Organic Australia’s Own

Dòng sữa đậu nành hữu cơ Australia’s Own được rất nhiều chị em ưa chuộng bởi công dụng chống lão hóa và làm đẹp da của chúng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể, ngăn ngừa bệnh tim mạch, phòng chống loãng xương và ung thư. Tùy vào khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng mà bạn có thể lựa chọn loại có đường hoặc không đường để uống.

2.6. Sữa hạnh nhân hữu cơ Australia’s Own

Hương vị của sữa hạnh nhân hữu cơ Australia’s Own đặc trưng với hương thơm béo của hạnh nhân tươi và mùi dầu hướng dương nhẹ dịu, ngọt thanh. Sữa chứa hàm lượng lớn Vitamin E, canxi, magie, kali, kẽm, sắt, chất xơ và chất béo không bão hòa đơn. Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, hương vị hấp dẫn, sản phẩm phù hợp với rất nhiều đối tượng khác nhau, từ trẻ em tới người cao tuổi. Những ưu điểm trên cũng chính là lý do khiến sữa hạt trở thành nguồn dinh dưỡng lý tưởng cho các tín đồ sống xanh.

Sữa gạo Organic Australia’s Own (Nguồn: facebook.com)

3. Mua sữa tươi Australia’s Own ở đâu

Do đây là dòng sản phẩm sữa nhập khẩu nên trên thị trường có 2 nguồn cung cấp chính là xách tay và nhập khẩu chính ngạch. Để đảm bảo mua được hàng chính hãng, giá tốt và có chất lượng đảm bảo, bạn nên mua tại những cơ sở uy tín, có cam kết rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Bên cạnh những địa chỉ như siêu thị VinMart, cửa hàng tiện lợi VinMart +, bạn có thể đặt hàng trực tuyến tại Saigon-Gpdaily.com – kênh siêu thị trực tuyến đa ngành tiện lợi.

Từ những chia sẻ của Blog Saigon-Gpdaily, hy vọng mỗi người đều có được những thông tin cần thiết và sự đánh giá của riêng mình. Qua đó, bạn có thể cân nhắc lựa chọn các sản phẩm sữa giàu dinh dưỡng Australia’s Own để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.