Đánh giá sữa Similac Pro Advance có tốt không? 7 lý do nên mua

Similac Pro Advance là sản phẩm được nhiều bà mẹ trên thế giới tin dùng bởi công thức tương tự sữa mẹ đặc biệt chú trọng phát triển trí não và hệ miễn dịch cho bé. Tuy nhiên, sữa Similac Pro Advance có tốt không và lưu ý gì khi sử dụng. Cùng tìm hiểu.



Sữa mẹ là nguồn năng lượng quan trọng cung cấp cho bé dưỡng chất thiết yếu, giúp bé phát triển khỏe mạnh. Chuẩn bị đến giai đoạn 6 tháng tuổi, bé yêu sẽ được mẹ kết hợp sữa mẹ với sữa công thức để con phát triển khỏe mạnh và toàn diện. Trên thị trường hiện nay, dòng sữa của Similac vẫn được các mẹ đánh giá cao. Trong đó có sản phẩm Similac Pro Advance. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết này nhé.

1. Đánh giá sữa Similac Pro Advance có tốt không?

1.1. Sữa Similac Pro Advance của nước nào sản xuất?

Similac là một thương hiệu sữa công thức hàng đầu tại Hoa Kỳ. Sản phẩm được sản xuất từ công thức tương tự sữa mẹ. Đảm bảo dinh dưỡng cho bé sơ sinh không dùng sữa mẹ. Similac Pro Advance có tốt không? Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại khép kín hàng đầu, sữa Similac Pro Advance của Mỹ thuộc thương hiệu Abbott.

Similac Pro Advance thuộc thương hiệu sữa Abbott Hoa Kỳ (Nguồn: s3-eu-west-1.amazonaws.com)

1.2. Sữa Similac Pro Advance giá bao nhiêu?

Similac Pro-Advance nhập về Việt Nam được bán với nhiều mức giá khác nhau. Giao động từ 800.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng. Giá tại thị trường Mỹ là 30 USD. Với các thành phần và công dụng mà sữa mang lại thì mức giá thành này hết sức hợp lý. Với việc bổ sung 2 ‘FL của sữa mẹ làm cho công thức này trở nên độc đáo đối với bất kỳ công thức nào khác. Hỗ trợ tuyệt vời cho sức khỏe và sự phát triển của bé yêu.

1.3. Ưu điểm của sữa Similac Pro Advance

Sữa Similac Pro Advance chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như: M. Alpina Oil, 2′-Fucosyllactose, Fructooligosaccharides, Nonfat Milk, High Oleic Safflower Oil, Soy Oil, Lactose, Whey Protein Concentrate, Coconut Oil. Less than 2% of: C. Cohnii Oil, Beta-Carotene, Lutein,…

Trong đó Lactose là một loại đường tốt nhất trong sữa mẹ và là chất ngọt duy nhất được tìm thấy trong Similac Pro Advance. Đây là chất làm ngọt tự nhiên tốt nhất có thể được sử dụng trong các công thức sữa dành cho bé. Ngoài ra, Similac Pro Advance sử dụng protein whey làm protein chính. Với sự tính toán tỷ lệ tương ứng với sữa mẹ. Các dưỡng chất dễ tiêu hóa, đảm bảo hệ tiêu hóa bé hoạt động tốt.

Một điểm đặc biệt là Similac Pro Advance bao gồm 2′-FL Human Milk Oligosaccharide (IMO). Đây là một prebiotic nuôi dưỡng miễn dịch được tìm thấy trong sữa mẹ và chưa được tìm thấy trong các công thức khác. Là một thành phần thiết yếu của sẽ mẹ cần cho sự phát triển của bé. HMO này có ảnh hưởng tích cực rất lớn đối với vi khuẩn có lợi trong ruột và miễn dịch tổng thể của bé. Sữa giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cân an toàn, miễn dịch tốt. Ngoài ra, các mẹ cũng cần chú ý trong chế độ ăn uống, các đồ dùng vệ sinh cho bé đảm bảo chất lượng giúp con phát triển khỏe mạnh.

Similac Pro Advance chứa hệ dưỡng chất HMO (Nguồn: static.abbottnutrition.com)

1.4. Hạn chế của sữa Similac Pro Advance

Sữa Similac Pro Advance có tốt không cần chú ý đến nhiều yếu tố. Trong đó có một số nhược điểm cần xem xét. Mặc dù Similac Pro Advance mang những ưu điểm vượt trội. Tuy nhiên sản phẩm cũng có một vài điểm không hoàn hảo. Similac không phải là một công ty hữu cơ và không giữ nguyên liệu của chúng với các tiêu chuẩn hữu cơ cao. Chúng ta dễ hình dung nghĩa là các sản phẩm có thể cung cấp nguyên liệu từ thực vật và động vật đã được xử lý bằng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, hormone tăng trưởng, kháng sinh hoặc steroid. Sản phẩm chỉ bắt chước các thành phần trong sữa mẹ.

Trong nguyên liệu, DHA và ARA là hai loại axit béo tương tự như các axit béo được tìm thấy trong sữa mẹ được chứng minh là có lợi cho sự phát triển của não và mắt. Vì vậy, nhiều công ty công thức cố gắng bắt chước sự kết hợp của các axit béo này. Sữa sử dụng hóa chất Hexan để chiết xuất DHA và ARA. Đây là hóa chất có thể gây độc tố cho con người. Tuy nhiên, lượng chất này không nhiều, phù hợp với những bé không quá nhạy cảm với chất.

1.5. Hương vị Similac Pro Advance được đánh giá cao

Similac Pro Advance có mùi hương nhẹ phù hợp với nhiều trẻ nhỏ. Các bé dường như đều thích hương vị của Similac Pro Advance. Hương vị dịu dễ uống, mùi thơm tương tự sữa mẹ.

1.6. Được nhiều bà mẹ tin dùng

Phần lớn các bậc phụ huynh đều dành những lời đánh giá cao khi nói về Similac Pro Advance. Sữa phổ biến trên nhiều thị trường trên thế giới. Bởi sữa thuộc thương hiệu uy tín, dễ dàng sử dụng và có hương vị thu hút trẻ.

1.7. Hạn sử dụng

Các sản phẩm được tung ra thị trường đề cung cấp ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng. Đối với sữa công thức các mẹ cần đặc biệt chú ý đến điều này. Không sử dụng các sữa đã hết hạn cho bé. Sữa Similac Pro Advance nên được dùng tốt nhất trong 1 tháng kể từ khi mở nắp. Không nên sử dụng quá lâu, ảnh hưởng chất lượng sữa.

Sữa Similac Pro Advance có tốt không phụ thuộc vào nguồn gốc sản phẩm. Là một dòng sản phẩm sữa chỉ phân phối ở thị trường Mỹ. Sữa Similac Pro Advance của Mỹ, sản phẩm được nhập về Việt Nam thông qua các dịch vụ trung gian vì thế không được chứng thực hàng chính hãng. Chính vì thế, các mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn. Để chắc chắn hơn, mẹ có thể tham khảo những sản phẩm sữa tăng cân, ngừa táo bón dành cho bé được phân phối chính hãng, uy tín, đảm bảo an toàn cho bé tại Saigon-Gpdaily, Vinmart.

Similac Pro Advance giúp trẻ phát triển toàn diện (Nguồn: afamilycdn.com)

2. Công dụng của sữa Similac Pro Advance

Chứa các thành phần không biến đổi gen đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bé. Bổ sung công thức 2′-FL HMO giúp tối ưu hóa hệ miễn dịch cho trẻ, đặc biệt gần với sữa mẹ với hương vị dịu nhẹ. Cung cấp các dưỡng chất đầy đủ cho bé trong những năm tháng đầu đời. Prebiotic là thành phần giúp cho hoạt động của đường ruột bé khỏe mạnh hơn. Công thức OptiGRO sử dụng trong sữa độc quyền chỉ có ở Similac với 3 thành phần DHA, Lutein và Vitamin E giúp bé phát triển toàn diện về thể chất và trí não.

3. Cách pha chế sữa Similac Pro Advance tốt cho bé

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Đảm bảo các dụng cụ pha sữa được tiệt trùng bằng nước ấm. Giúp tránh tối đa các vi khuẩn có hại xâm nhập vào sữa của bé. Lựa chọn các bình sữa an toàn cho sức khỏe bé để sử dụng.

Bước 2: Pha sữa với tỉ lệ hợp lý. Một muỗng gạt ngang sữa bột Similac pha với 60ml nước. Nhiệt độ để pha sữa khoảng 40-50 độ C. Không pha sữa quá đặc dễ khiến trẻ mắc các bệnh về thận, gan. Không pha sữa quá loãng, không đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ, hệ tiêu hóa không tốt.

Bước 3: Sau khi đã cho liều lượng hợp lý, lắc đều tay cho sữa tan hoàn toàn, và thử nhiệt độ rồi cho bé uống.

Sử dụng sữa trong vòng 1 giờ sau khi pha và các mẹ lưu ý không hâm nóng sữa bằng lò vi sóng, các chất có hại trong nhựa hộp sữa sẽ là độc tố gây hại cho bé. Mẹ nên học cách tập cho bé bú bình an toàn để giúp bé được cung cấp đủ chất nhất.

Đảm bảo nhiệt độ sữa ấm 30 – 40 độ C (Nguồn: photo-3-baomoi.zadn.vn)

Với những thông tin về thành phần, công dụng. Chắc hẳn các mẹ đã có câu hỏi về sữa Similac Pro Advance có tốt không? Nên lưu ý đây là dòng sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ. Chính vì thế, nhiều đơn vị làm nhái, giả, không rõ nguồn gốc. Chọn mua các loại sữa công thức Similac dành cho bé yêu tại Saigon-Gpdaily để đảm bảo uy tín, từ trực tiếp nhà phân phối.