Đánh giá Surface Pro 5 2017 có tốt không chi tiết? 11 lý do nên mua

Microsoft ra mắt thị trường sản phẩm Surface Pro 5 (2017), mỏng hơn so với Surface Pro 4 đàn anh. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì rất khó nhận ra điểm khác biệt. Tuy nhiên, theo đánh giá Surface Pro 5 của các chuyên gia công nghệ, sản phẩm có những cải tiến vượt trội so với phiên bản trước.



1. Đánh giá Surface Pro 5 có tốt không

Kích thước: 292mm x 201mm x 8.5 mm

Trọng lượng: 770 g. Thay đổi theo model. Trong đó model core m là nhẹ nhất

Kích thước bên ngoài: 11.50 x 7.9 x 0.33 inch

Màn hình: 12.3”, độ phân giải màn hình 2736 x 1824 px, cảm ứng đa nhiệm 10 điểm với công nghệ pixel sense

Camera chính: 8.0MP, với chức năng autofocus, giúp hỗ trợ quay video 1080p Full HD

Camera phụ: 5.0MP, công nghệ nhận dạng windows Hello, hỗ trợ quay video 1080p Full HD.

CPU: Intel® Core M3 thế hệ thứ 7, Intel® Core i5 thế hệ thứ 7, Intel® Core i7 thế hệ thứ 7

GPU: Intel® HD Graphics 615 (m3), Intel® HD Graphics 620 (i5), Intel® Iris™ Plus Graphics 640 (i7)

Ram: 4GB, 8GB, 16GB

Bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Các cổng kết nối : 1 cổng USB 3.0, Mini DisplayPort, Jack cắm tai nghe 3.5mm, Surface connect, khe cắm thẻ nhớ SDXC

2. Thiết kế không có nhiều thay đổi

​Nếu mới chỉ nhìn thoáng qua, bạn sẽ khó có thể nào phân biệt được điểm khác nhau giữa Surface Pro 5 và Surface Pro 4. Bởi mặt sau của hai máy là hoàn toàn y hệt. Với khung kim loại chắc chắn, bàn phím tháo rời giúp thiết bị “biến hình” giữa máy tính bảng và laptop dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy một số cải tiến về mặt hình thức của microsoft. Đó là Surface Pro 5 2017 có nhiều góc tròn hơn. Khe tản nhiệt ở cạnh được thu gọn lại, tăng tính thẩm mỹ hơn. Chân đế của sản phẩm 165 độ (khác biệt so với 150 độ trên Surface Pro 4).

Microsoft Surface Pro 5 về kích thước mỏng hơn thế hệ cũ. Về thiết kế có USB-A 3.0, cổng mini DisplayPort và cổng Surface Connecter không có nhiều thay đổi.

Về màu sắc: Surface Pro 5 chỉ có một màu xám bạc, viền đen. Các phụ kiện, bao gồm cả Cover và Pen, có thể được mua theo các màu khác nhau. Giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn: Tím than, bạch kim, màu xanh cô-ban, đen.

3. Chất lượng màn hình hiển thị cao

Thiết bị này có màn hình 12,3 inch và độ phân giải 2.736 x 1.824 pixel (không khác biệt so với Surface Pro4). Một thông số tương đối hoàn hảo mà microsoft giới thiệu đến người dùng. Khi đánh giá về chất lượng màn hình so với các dòng laptop cao cấp tiêu biểu hiện nay, các hình ảnh do Surface Pro 5 hiển thị luôn sắc nét, góc nhìn tốt. Đánh giá Surface Pro 5 2017 về màn hình không hề làm người hâm mộ thất vọng. Đặt biệt với công nghệ IPS cho chất lượng hình ảnh cao. Phù hợp cả với người dùng làm đồ họa.

4. Bút cảm ứng Surface cải tiến vượt bậc

Với Surface Pro 5, Microsoft bán riêng bút cảm ứng. Khác biệt so với việc tặng kèm như Surface Pro 4. Với giá Surface Pro pen khoảng 99USD. Với những cải tiến vượt bậc so với bút cảm ứng trước đây. Đây là loại phụ kiện máy tính chất lượng, tính năng nổi bật, hữu ích có thể kể đến như độ chính xác gấp đôi, cấp độ lực gấp 4 lần (4096 với 1024) so với Surface Pro 4.

Không những thế, khả năng xóa độ trễ của bút chỉ 0,1 giây, mắt thường khó có thể nhận ra sự ngắt quãng (độ trễ) giữa đường mực trên các thao tác. Bút Surface Pro còn có khả năng cảm ứng độ nghiêng để điều tiết lượng mực ảo một cách tốt nhất, giúp bạn dễ dàng đồ họa, sử dụng.

Bút Surface Pro 5 có thể tương thích tốt với các ứng dụng phổ biến hiện nay như: Sketchable, Bluebeam Revu, OneNote, Microsoft Office, Adobe Suite, Drawboard và Staffpad. Vì thế nó đáp ứng nhiều nhu cầu khách hàng khác nhau về ghi chép, đồ họa hay thiết kế 3D…

Kết nối của bút Surface Pro 5 vẫn là kết nối không dây như phiên bản trước. Đảm bảo người dùng chỉ cần kết nối một lần duy nhất. Sau đó máy sẽ tự nhận dạng bút và sử dụng bình thường.

5. Cấu hình, hiệu năng

Về cấu hình khi đánh giá Surface Pro 5 có những điểm khác biệt so với phiên bản Surface Pro 4. Với việc trang bị cấu hình mới nhất có vi xử lý Intel Core I thế hệ 7, Bluetooth 4.1. Dòng chip tiết kiệm điện. Không những thế sản phẩm có bộ nhớ RAM tối đa 16GB và các tùy chọn dung lượng ổ lưu trữ lên tới 1TB.

Một thông số hết sức “khủng” khiến dòng Surface tự tin được nhiều sự lựa chọn so với các đối thủ cùng phân khúc. Cho bạn thoải mái lưu trữ, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Là một trong những laptop có cấu hình mạnh, giá cả phải chăng, người dùng ưa chuộng. Với CPU có những cải tiến so với phiên bản trước. Thông số CPU Surface Pro 2017 Intel core m3 – 7Y30, core i5 – 7300U, core i7 – 7660U. Thay đổi so với thông số CPU Surface Pro 4 Intel core m3 – 6Y30, core i5 – 6300U, core i7 – 6650U.

Trong các dòng sản phẩm Microsoft, Surface Pro 5 có nhiều các phiên bản chip Core m, Core i5 và Core i7. Hiệu suất cải thiện vượt bậc khi thuộc dòng CPU Kaby Lake thế hệ 7 mới phát triển nhất của Intel.

Microsoft cũng mang đến người dùng trải nghiệm đáng giá với các bộ vi xử lý này có hiệu năng cao hơn 20% so với Surface Pro 4. Hiệu năng gấp 2,5 lần hiệu năng máy tính so với Surface Pro 3. Nếu so sánh với iPad Pro- chiếc máy tính bảng mạnh mẽ, siêu hot của Apple, sản phẩm gấp 1,7 lần sức mạnh tính toán. Trong nhiều trường hợp so sánh khác, hiệu suất Surface Pro 5 (2017) thậm chí còn tốt hơn những gì đã công bố.

6. Đánh giá Surface Pro 5 về bàn phím

Bàn phím Surface Pro 5 được đánh giá đẹp, tính thẩm mỹ cao. Với hệ thống đèn led tạo cho sản phẩm độ chuyên nghiệp. Dễ dàng sử dụng vào ban đêm. Bàn phím rời của Surface Pro 5 được đánh giá cao. Là điểm cộng khi đánh giá Surface Pro 5 tổng thể.

Nếu bạn quan niệm bàn phím cho một chiếc máy tính kiêm tablet sẽ không được như bàn phím cơ thông thường. Thì sử dụng Surface Pro 5 sẽ làm bạn thay đổi quan điểm ngay. Kể cả khi bạn đã quen với bộ bàn phím PC cơ quen thuộc và chưa gõ văn bản trên bàn phím cỡ nhỏ.

Bởi tốc độ gõ phím trên chiếc bàn phím rời thiết kế tiện dụng, gọn nhẹ này gần như không có sự thay đổi so với khi gõ trên bàn phím cơ mà bạn thường dùng. Thậm chí độ nảy của phím trên bàn Type Cover có thể so sánh với bàn phím cơ truyền thống, hết sức thoải mái. Phù hợp với giới doanh nhân và dân văn phòng cho soạn thảo văn bản.

Bên cạnh việc mua bút Surface thì người sử dụng nếu muốn sử dụng bàn phím phải mua thêm các loại bàn phím máy tính giá rẻ. Với mức giá 129 USD cho bản thường và 159 USD cho bản phủ vải Alcantara. Nếu đã mua Surface Pro 5 thì không thể bỏ qua bàn phím với nhiều điểm cộng này.

7. Đánh giá camera Surface Pro 5

Surface Pro 5 với camera trước 5MP, camera sau 8MP (không có khác biệt so với phiên bản Surface Pro 4). Cho phép người dùng có được những bức ảnh phong cảnh, chụp văn bản, chụp làm tư liệu, chụp làm kỷ niệm ở mức độ khá ổn. Tuy nhiên khả năng chụp tối không cao. Chất lượng camera khi review Surface Pro 5 với các bức ảnh thiên nhiên tương đối chi tiết. Nhìn chung, với dòng tablet thì camera của máy khá chất lượng.

8. Loa – Âm thanh vượt ngoài mong đợi

Nếu như với một chiếc máy tính bảng thông thường thì loa không phải là một điều được người dùng chú ý. Tuy nhiên, với Surface Pro 5 bạn sẽ bất ngờ về chất lượng loa và âm thanh.

Với bộ loa nổi phía mặt trước, ở phía đối diện jack cắm tai nghe 3.5 mm để ý sẽ thấy cặp loa stereo 1,6 W hỗ trợ âm thanh Dolby của Surface Pro 5 được đặt lẫn vào mép màn hình khá tinh tế. Âm thanh Dolby mang đến cho người nghe âm thanh rõ ràng, chính xác. Cho phép loa âm lượng lớn, dễ dàng sử dụng nghe nhạc, giải trí, chơi game. Bạn chỉ cần để mức âm lượng 60-70% là âm thanh đã tương đối to so với Surface Pro 4. Được đánh giá trong những chiếc máy tính có cấu hình tốt, trợ thủ đắc lực tăng năng suất làm việc đáng kể.

9. Tuổi thọ pin – Thay đổi tốt nhất của Surface Pro 5

Đánh giá Surface Pro 5 không thể không nhắc đến tuổi thọ pin. Đây được xem là một thay đổi vượt bậc so với phiên bản trước. Microsoft công bố rằng Surface Pro 5 2017 sẽ kéo dài tới 13,5 giờ với một lần sạc. Đây là một cải tiến đáng kể so với 9 tiếng như phiên bản Surface Pro 4. Một sự thay đổi được đánh giá cao, giúp người dùng có thể thoải mái làm việc, công tác lên tới nửa ngày mà không lo về vấn đề pin.

Nếu như chế độ sleep từng là một vấn đề nghiêm trọng trên Surface Pro 4 thì đến với Surface Pro 5 Microsoft đã mang đến những thay đổi vượt bậc. Người dùng thoải mái đóng mở máy mà vẫn đảm bảo pin không bị “hao”.

10. Tản nhiệt có nhiều thay đổi

Surface Pro 2017 của Microsoft dùng cơ chế tản nhiệt khác biệt so với Surface Pro 4. Vì thế nó cho phép máy không cần dùng quạt tản nhiệt với model dùng chip Core m và i5. Giúp Surface Pro 5 2017 hoạt động yên tĩnh hơn. Review Surface Pro 5 về đế tản nhiệt cải thiện đáng kể so với phiên bản trước. Giúp sản phẩm nhẹ hơn so với Surface Pro 4. Kết nối các ông đồng và hệ thống tản nhiệt bên trong hỗ trợ máy làm mát “êm ái”.

11. Giá bán ở mức hợp lý

Giá bán công bố của Surface Pro 5 không có gì khác biệt so với Surface Pro 4 (799 USD) cho phiên bản core i5, 999 USD cho phiên bản core i7). Tuy nhiên, thực tế thì phiên bản này sẽ có mức phí cao hơn. Bởi cộng thêm chi phí bút và bàn phím thì mức giá cho sản phẩm sẽ cao hơn so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, đây cũng là một mức giá hết sức hợp lý so với những cải tiến mới mà Microsoft mang đến cho người dùng.

Surface Pro 5 là phiên bản hoàn thiện hơn của Surface Pro 4 về cả thẩm mỹ và các tính năng. Với những cải thiện thực tế và đáng giá. Một trải nghiệm hoàn hảo cho những người yêu thích Windows tìm kiếm một thiết bị linh hoạt, nhiều người dùng đánh giá Surface Pro 5 có khả năng thay thế máy tính bảng và gọn nhẹ khi sử dụng.

