Đánh giá tã quần Unidry dùng có tốt không? 7 lý do nên mua

Đánh giá tã quần Unidry dùng có tốt không, giá bao nhiêu, có những size gì, của nước nào sản xuất, khả năng thấm hút như thế nào, mua ở đâu chính hãng.



1. Đánh giá tã quần Unidry có tốt không?

Lần đầu làm mẹ, việc mua các đồ dùng cần thiết cho mẹ và bé đầy đủ và tiện lợi là điều cần thiết để chào đón một thiên thần đến với cuộc sống tươi đẹp này. Và tã quần là gợi ý không thể thiếu trong danh sách đó. Nhưng tìm chọn các loại sản phẩm vệ sinh chăm sóc bé an toàn cho làn da nào phù hợp rất quan trọng. Để đánh giá chất lượng của một loại tã quần thì bạn cần quan tâm các tiêu chí: chất liệu, thiết kế, kiểu dáng, khả năng hút ẩm…

1.1. Chất liệu

Unidry – thương hiệu tã quần của Việt Nam nên có thể hiểu được nhu cầu cũng biết các bé cần gì để thoải mái nhất trong khí hậu nhiệt đới như vậy. Với chất liệu chính được làm từ bông từ các nhà sản xuất hàng đầu, tã quần Unidry luôn đáp ứng được chất lượng tuyệt vời đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Thêm vào đó, lõi bông siêu mỏng được tăng cường thêm các hạt siêu thấm giúp cho khả năng thấm hút được tăng lên đến 25%.

Hãy để Unidry chăm sóc con bạn trong giai đoạn đầu đời này (Nguồn: eva.vn)

1.2. Sự thoải mái

Đây là một tiêu chí khá quan trọng khi các mẹ đánh giá tã quần Unidry có tốt không? Tã quần Unidry được thiết kế luôn đảm bảo sự thoải mái tối ưu cho các bé khi ngủ và kể cả khi hoạt động. Màng vải của tã quần được thiết kế với lớp vải thoáng khí, chống hăm, đẩy được hơi nóng ra ngoài, giúp cho da các bé luôn thoáng mát và không bị khó chịu. Ngoài ra với chiết xuất từ lá trà xanh tự nhiên dịu mát sẽ chăm sóc da của bé trở nên thơm mát và mịn màng hơn.

Tã quần Unidry được thiết kế luôn đảm bảo sự thoải mái tối ưu cho trẻ (Nguồn: vimeo.com)

1.3. Khả năng hút ẩm

Tã quần Unidry luôn được các chuyên gia đánh giá cao về khả năng hút ẩm. Bằng cách sử dụng lõi siêu thấm đa năng cùng với lớp khóa chất lỏng ADL xanh giúp cho khả năng thấm hút một cách siêu tốc, tạo cảm giác khô thoáng cho làn da của em bé. Thêm vào đó, lớp khóa chất lỏng ADL xanh giúp phân bố đều và phân tán tối đa lượng chất lỏng. Ngoài ra, với thiết kế gạc ở hai bên hông sẽ ngăn cản được tối đa chất lỏng tràn ra bên ngoài.

1.4. Tã quần Unidry giá bao nhiêu

Qua ba tiêu chí trên, chắc hẳn các mẹ đã có thể đánh giá được tã quần Unidry có tốt không? Hoặc giả các băn khoăn viề việc nên dùng tã dán hay tã quần cho bé lựa chọn nào phù hợp hơn sẽ được giải đáp phần nào. Bên cạnh việc ghi điểm với chất lượng tuyệt vời đạt chuẩn quốc tế thì giá tã quần Unidry trên thị trường được đánh giá là khá mềm, phù hợp với nhiều hộ gia đình. Tùy vào kích thước và số lượng của từng loại tã quần mà có những mức giá khác nhau.

Đối với tã quần Unidry size M thì giá bán trên thị trường giao động từ 149 ngàn đồng cho đến 214 ngàn đồng cho từng cân nặng của bé.

Tiếp theo là các loại tã quần Unidry size L, XL hay XXL sẽ có giá từ 179 ngàn đồng cho đến tối đa là 300 ngàn đồng. Chính vì vậy các mẹ hoàn toàn không phải lo ngại về giá cả khi mua tã quần cho em bé.

Tã quần Unidry L54 có giá là 179 ngàn đồng cho các em bé có cân nặng từ 9-12kg.

Hoặc tã quần Unidry XL sẽ dành cho trẻ nhỏ có cân nặng từ 12-17kg với giá là 271 ngàn đồng.

1.5. Thiết kế – Kiểu dáng

Tã quần Unidry dễ sử dụng và có độ co dãn tốt, phù hợp với mọi trẻ em. So sánh với nhiều loại tã thông thường khác thì tã quần Unidry có kiểu dáng dạng quần tiện lợi, đi kèm với độ co dãn, đàn hồi tốt. Ngoài ra, tả còn có đường cong ôm vừa khít, sát với bắp chân. Đai hông của tã co giãn tốt, linh động, giúp cho bé cảm thấy thoải mái khi vận động và có thể hạn chế để lại vết hằn đỏ trên làn da của bé khi mặc. Bên cạnh đó thì thao tác thay tã cho bé cũng cực kỳ nhanh chóng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho các mẹ. Mặt ngoài của tã được thiết kế với các họa tiết đáng yêu, ngộ nghĩnh khiến cho các bé cảm thấy thích thú, thu hút sự chú ý của các bé hơn khi mặc. Bên cạnh đó, việc cởi bỏ tã sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều khi tã quần có hai đường xé trực tiếp bên hông, không gây tổn thương đến làn da của trẻ nhỏ. Giờ đây, không chỉ mẹ mà các ông bố cũng có thể thay tã cho con một cách đơn giản. Một điểm mới sáng tạo trong thiết kế của tã quần Unidry là màng vải phần đáy có nhiều màu sắc sẽ hiển thị độ ẩm ướt khi cần thay tã, như vậy, các bà mẹ hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề không thay tã kịp thời cho con.

Khả năng siêu thấm cùng kiểu dáng đáng yêu, họa tiết xinh xắn (Nguồn: phongcachmoi.info)

1.6. Kích thước

Tã quần Unidry có tốt không? Câu trả lời là có vì bên cạnh chất lượng, tã quần được sản xuất với nhiều kích thước rất đa dạng, các bà mẹ có thể thoải mái lựa chọn loại phù hợp với cân nặng của các bé. Cụ thể hơn là tã quần Unidry size M sẽ dành cho các bé từ 7-12kg với nhiều loại như M30 hoặc M42 là số miếng trong một túi. Các bé có cân nặng từ 9-14kg thì mẹ nên chọn tã quần Unidry size L trong đó có tã quần Unidry L54 là sản phẩm được sử dụng nhiều nhất. Cuối cùng là tã quần Unidry XL, size XXL hoặc XXXL đối với các bé có cân nặng từ 12-30kg.

1.7. Cách sử dụng

Nhờ vào thiết kế dạng quần mà cách sử dụng của tã quần Unidry vô cùng đơn giản. Chỉ cần mặc tã vào, sau đó vuốt phẳng và thực hiện điều chỉnh sao cho vừa với mông của bé là được. Khi thay tã thì các mẹ chỉ cần trực tiếp xé bỏ đường hai bên hông của tã một cách nhanh chóng.

2. Mua tã quần Unidry ở đâu

Chọn mua tã bỉm cho bé chất lượng, chất liệu mềm mịn, thấm hút tốt nhưng mua ở đâu cũng là câu hỏi của khá nhiều bà mẹ. Các mẹ có thể tìm mua tã quần Unidry ở nhiều nơi, ở các hệ thống siêu thị lớn Vinmart hay trang thương mại điện tử Adayroi. Giá tã quần Unidry ở nhiều nơi khác nhau sẽ có chênh lệch khá lớn, bên cạnh đó sẽ rất khó để đảm bảo được chất lượng. Tuy nhiên khi bạn mua hàng ở Adayroi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về hai vấn đề trên. Ngoài ra, bạn còn có thể nhận được ưu đãi giá sốc khi mua hàng với thẻ VinID.

Như vậy, nếu bà mẹ nào còn thắc mắc tã quần Unidry có tốt không thì sau bài viết này hy vọng các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm. Từ giá cả, chất lượng cho đến khả năng hút ẩm và kiểu dáng đều được các chuyên gia đánh giá cao, đạt chuẩn quốc tế. Blog Adayroi tin rằng, là người mẹ thông thái bạn sẽ mua tã quần êm ái, mềm mại với làn da nhạy cảm của bé tốt.