Đánh giá thảm tập Yoga Zeno 2 lớp TPE cao cấp tốt không, giá bao nhiêu

Khi Yoga được tổ chức thành nhiều lớp học ở các trung tâm thể dục thể hình thì thảm tập là vật dụng không thể thiếu trong mỗi buổi học. Trên thị trường hiện nay, sản phẩm thảm tập yoga Zeno 2 lớp TPE cao cấp đang được ưa chuộng nhiều nhất. Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu lý do qua bài đánh giá này nhé!



1. Đánh giá thảm tập Yoga Zeno 2 lớp TPE cao cấp

1.1. Xuất xứ thảm Zeno của nước nào?

Để lần lượt trả lời được các câu hỏi như thảm tập yoga zeno tpe 2 lớp có tốt không chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của thảm. Đây là một trong các lựa chọn thảm tập Yoga chất lượng được lựa chọn nhiều nhất hiện nay đến từ hãng Zeno được sản xuất tại Việt Nam. Với thành phần sản xuất của thảm từ cao su tự nhiên, kết hợp với quá trình gia công khuôn bằng nhiệt đảm bảo không có các chất độc hại lẫn lộn vào nên có thể đảm bảo cho người dùng sự an toàn về sức khỏe khi sử dụng.

Thảm tập Yoga loại nào tốt nhất (Nguồn: vietnamnet.vn)

1.2. Kích thước và độ nặng

Thảm tập Yoga Zeno 2 lớp TPE cao cấp sở hữu kích thước chuẩn 183cm x 61cm và độ dày 0,6cm cùng hoạ tiết in hoa văn nổi phù hợp với nhiều dáng người tập. Dù bạn có dáng người gầy hay béo, cao hay thấp thì vẫn có thể tập được những động tác yoga trên chiếc thảm Zeno này mà không sợ sẽ bị bật ra khỏi sàn.

1.3. Chất liệu thảm

Giống như sở hữu các dụng cụ hỗ trợ tập yoga đúng cách giúp nhanh lấy lại vóc dáng không thể thiếu để giúp người tập luôn cảm thấy chuyển động êm ái khi tập, giảm bớt va chạm với sàn lạnh – cứng, giảm khả năng gây chấn thương trong quá trình tập, chất liệu thảm yoga Zeno TPE cao cấp là sự kết hợp hài hoà giữa chất liệu cotton và TPE. Chất liệu TPE là một loại mút xốp có độ đàn hồi rất cao, không độc hại và hoàn toàn thân thiện với môi trường cũng như sức khỏe người sử dụng thảm. Sự pha trộn với cotton giúp khả năng thấm hút được tối ưu hơn so với các loại thảm khác đồng thời lại rất dễ vệ sinh lau chùi sạch sau khi sử dụng.

Thảm tập yoga TPE 2 lớp với kích thước lớn, dễ dàng phù hợp với cơ thể nhiều người tập khác nhau (Nguồn: slatic.net)

1.4. Tính đàn hồi

Thảm Zeno TPE có cấu trúc 2 lớp cao cấp, kết dính với nhau rất chắc chắn, đảm bảo sử dụng lâu dài mà không lo thảm sẽ bị tách hai khi tiếp xúc với mồ hôi hay nước. Nhờ tính đàn hồi này mà thảm còn có khả năng chịu lực rất tốt.

1.5. Khả năng chống trơn trượt

Đây được xem là những ưu điểm rất vượt trội của thảm tập yoga Zeno 2 lớp TPE cao cấp so với các loại khác bởi khả năng bám sàn rất tốt, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người tập. Nếu bạn là một bà mẹ sau sinh, thân hình có phần phì nhiêu và cân nặng hơn thì loại thảm này rất thích hợp cho bạn khi tập những bài tập yoga sau sinh giúp tiêu mỡ, lấy dáng thon gọn nhanh chóng, những động tác khó và kỹ thuật cao, đòi hỏi người tập cần nhiều thăng bằng cũng như luôn cố gắng làm đúng từng động tác. Với độ bám chắc chắn và an toàn này, người tập sẽ luôn giữ được tâm lý vững vàng, tập trung vào việc thở đúng cách – điều quan trọng nhất khi tập yoga.

Với thiết kế vân nổi đẹp mắt cùng chất liệu tốt, thảm yoga TPE 2 lớp có độ bám sàn chắc chắn, khả năng chống trơn trượt cho bạn an tâm khi tập (Nguồn vannang.net)

1.6. Độ bền

Độ bền cũng là yếu tố rất quan trọng và được nhiều các huấn luyện viên yoga nhắc nhở các học viên của mình khi mua thảm tập yoga. Ở thảm tập yoga TPE 2 lớp cao cấp bạn sẽ hoàn toàn không thất vọng khi tìm thấy điều này ở thảm. Tuổi thọ của thảm cao, nếu biết cách bảo quản và gìn giữ, bạn thậm chí có thể sử dụng lên đến 4 – 5 năm vẫn còn tốt. Để đạt được độ bền và giữ tuổi thọ cho thảm, bạn đừng quên lau chùi thảm sạch sau khi tập, đồng thời để thảm khô ráo, sau đó, cuộn thảm lại và cất vào một góc sạch, thoáng trong nhà nhé.

Thảm tập Yoga bảo quản đúng cách có thể sử dụng từ 4 đến 5 năm (Nguồn: genvita.vn)

2. Thảm tập Yoga Zeno 2 lớp TPE giá bao nhiêu?

Với những ưu điểm và tính chất tuyệt vời mà thảm yoga TPE cao cấp sở hữu ở trên, chắc chắn khiến nhiều người mong muốn sở hữu thảm. Vậy thảm tập yoga Zeno 2 lớp TPE cao cấp giá bao nhiêu? Hiện tại, thảm được bán với giá 259,000 vnđ. Nếu bạn cũng đang thắc mắc mua thảm tập yoga Zeno 2 lớp TPE cao cấp ở đâu để được giá tốt như thế thì hãy ghé Saigon-Gpdaily.com – trang thương mại điện tử đa dạng sản phẩm – dịch vụ của Vingroup nhé!

Thảm TPE 2 lớp cao cấp cho bạn những giờ tập thoải mái và đúng cách với những bài tập khó (Nguồn: 4.bp.blogspot.com)

Tại Saigon-Gpdaily bạn sẽ được sắm thảm tập Yoga Zeno 2 lớp TPE cao cấp giá ưu đãi chỉ 259,000 vnđ thay vì mua với giá gốc 429,000 vnđ.

Hơn nữa, bạn còn có cơ hội tìm được những trang phục tập thể thao, yoga mát mẻ, độ thấm hút mồ hôi cao với giá tốt từ các thương hiệu chính hãng, hỗ trợ cho bạn tập yoga thật thoải mái và hiệu quả! Một công truy cập website nhưng lại được nhiều lợi ích kèm theo. Nhanh tay lên thôi nào!