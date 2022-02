Đánh giá thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm có tốt không, giá bao nhiêu

Với những ai theo đuổi bộ môn Yoga, chắc hẳn đều biết đến thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm – dụng cụ thần thánh giúp bạn tập luyện hiệu quả, an toàn, phát huy tối đa tố chất bản thân. Thế nhưng, chất lượng của sản phẩm này liệu có tốt như lời đồn? Mua ở đâu giá tốt? Cùng Saigon-Gpdaily tìm hiểu ngay sau đây nhé!



1. Đánh giá thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm có tốt không?

1.1. Xuất xứ thảm Zeno của nước nào?

Dù đã nghe qua tên nhưng không phải ai cũng biết thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm có xuất xứ từ nước nào. Bất ngờ hơn nữa khi sở hữu loại dụng cụ thể thao chất lượng tuyệt hảo này lại bắt nguồn từ công ty ở Việt Nam – Zeno. Đây là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối các sản phẩm đồ gia dụng, thiết bị chăm sóc sức khỏe, dụng cụ thể hình, thể thao. Với phương châm là tạo nên sự tiện dụng, hiện đại và sang trọng trong từng thiết kế sản phẩm, đơn vị này đã trở thành điểm mua hàng tin cậy đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Thảm tập Yoga Zeno TPE có khả năng đàn hồi và độ bám tốt (Nguồn: slatic.net)

1.2. Chất liệu và kích thước

Thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm được nhà sản xuất chọn lọc kỹ lưỡng chất liệu đảm bảo dẻo dai, thân thiện với môi trường xung quanh và an toàn cho sức khỏe. TPE là loại vật liệu mới mẻ, có đặc tính chịu lực, chịu nhiệt rất tốt, độ bám sàn cao nên chúng thường được ứng dụng trong chế tạo các loại thảm tập yoga cao cấp trên thị trường. Hơn thế, do được chế tạo từ cao su thiên nhiên nên thảm tập có độ đàn hồi tuyệt vời, co giãn tối ưu giúp bạn thoải mái, dễ chịu trong từng tư thế tập luyện. Hơn nữa, sản phẩm không chỉ an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là những người tập có vấn đề về xoang, viêm mũi, dị ứng với mùi hay đơn giản là làn da nhạy cảm mà còn có tuổi thọ rất cao, có thể kéo dài lên đến 4 – 5 năm.

Bên cạnh đó, kích thước thảm vừa phải, không quá lớn hay quá chật, phù hợp với mọi bài tập yoga từ đơn giản đến phức tạp. Chiều dài tiêu chuẩn 183cm, chiều rộng 61cm, độ dày 0,6cm khác hẳn với các loại có kích thước nhỏ.

1.3. Đánh giá độ nặng và đàn hồi của thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm

Đối với mọi kiểu yoga từ hatha, yin cho đến nidra, thư giãn, người tập chú tâm tìm kiếm các loại thảm tập có độ nặng vừa vặn, không nặng quá, cũng không nhẹ quá và độ đàn hồi cao. Điều này sẽ giúp cho bạn bảo vệ được đầu gối, khớp và cổ chân trước một số sự cố có thể gặp phải, đồng thời, tránh việc xê dịch, trượt ngã, gãy chân, gãy tay. Ngoài ra, thảm có khả năng kéo dãn, chịu lực cao nên chị em phụ nữ có thể tha hồ luyện tập với mọi tư thế khó như đứng bằng vai, hình lưỡi cày.

Tập yoga an toàn, hiệu quả với thảm tập Yoga Zeno TPE (Nguồn: i0.wp.com)

1.4. Khả năng chống trượt

Cái tên thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm cũng đã nói lên một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm đó là độ dày 8mm tạo cảm giác chắc chắn, bám sàn cao và êm ái nhất khi tập luyện. Sản phẩm được thiết kế tối ưu nhằm chống trơn trượt ngay khi người tập mất thăng bằng hay ra nhiều mồ hôi. Nhờ vào việc đúc liền một lớp, khi dùng thảm tập, bạn sẽ không phải lo lắng tình trạng bong tách.

1.5. Thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm giá bao nhiêu?

Thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm màu xanh dương sở hữu rất nhiều ưu điểm vượt trội nhưng giá thành chỉ 325.000 đồng khi mua tại Saigon-Gpdaily.com. Ngoài mức giá phải chăng, bạn còn được tặng kèm thêm một túi đựng chống thấm nước khá thú vị nữa đấy nhé! Giờ đây, chắc hẳn các bạn đã trả lời được cho mình câu hỏi: Thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm giá bao nhiêu? rồi đúng không nào!

Độ nặng và đàn hồi là yếu tố được quan tâm khi chọn mua thảm (Nguồn: homeva.net)

2. Mua thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm ở đâu chính hãng, giá tốt?

Hiện nay, có rất nhiều điểm bán các dụng cụ thể thao, thiết bị phòng Yoga, phòng gym với mẫu mã đa dạng, giá thành phong phú. Vì thế, bạn có thể tham khảo các thông tin trên mạng, từ cộng đồng hay từ lời khuyên của bạn bè, người thân trong việc chọn lựa thảm tập Yoga cũng như các loại bóng tập Yoga chất lượng cao, giá thành ưu đãi trước khi đi mua.

Thảm tập Yoga Zeno được ứng dụng nhiều trong các trung tâm Yoga (Nguồn: topdanang.xyz)

Một gợi ý mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là ghé thăm gian hàng Saigon-Gpdaily.com – trang thương mại điện tử của Tập đoàn Vingroup – bày bán rất nhiều loại thảm tập chính hãng, mức giá cực tốt do khấu trừ nhiều khâu trung gian so với các điểm bán khác. Hơn thế nữa, Saigon-Gpdaily còn thường xuyên triển khai các đợt khuyến mãi, giảm giá nên mua thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm ở đâu chính hãng, giá tốt không thể nào vắng mặt cái tên website: Saigon-Gpdaily.com.

Bằng những tiêu chí quan trọng trên đây, Saigon-Gpdaily hi vọng rằng các bạn đã có thêm hiểu biết cũng như kinh nghiệm mua thảm tập Yoga Zeno TPE 8mm phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sắc đẹp và rèn luyện sức khỏe của bản thân mình. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tham khảo thảm tập Yoga loại nào tốt nhất 2019 để yên tâm hơn về quyết định của mình nhé!