Đánh giá tinh chất hàu Nhật có tốt không, giá bao nhiêu, cách uống như thế nào

Thật sự tinh chất hàu Nhật có tốt không khi được biết đến là một thần dược giúp tăng cường sinh lý ở nam giới, bổ thận tráng dương? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin chi tiết, hữu ích thiết thực nhất.



1. Đánh giá tinh chất hàu Nhật có tốt không

1.1. Hàm lượng dưỡng chất tinh chất hàu của Nhật

Tinh chất hàu Nhật là một trong những thực phẩm chức năng an toàn, chất lượng cho sức khỏe được nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng. Hàm lượng dinh dưỡng protein, vitamin, khoáng chất trong tinh chất hàu rất cao, đặc biệt là lượng kẽm có trong hàu cao cao hơn 5 lần so với thịt và hơn 30 lần so với cá, đây chính là khoáng chất giúp cải tạo chất lượng tinh trùng ở cơ thể nam giới.

Tinh chất hàu có rất nhiều tác dụng tốt cho nam giới (Nguồn: lozi.vn)

1.2. Tác dụng và hiệu quả tinh chất hàu Nhật

Với những thành phần dinh dưỡng trên thì tinh chất hàu Nhật có tốt không? Do những thành phần dinh dưỡng đa dạng cùng với tính mát và không độc, tinh chất hàu được xem là một loại thực phẩm chức năng rất tốt cho sức khỏe con người, dưỡng thận, giảm áp lực căng thẳng mệt mỏi. Đặc biệt, tinh chất hàu Nhật giúp tăng khả năng tiết hoocmon, tạo sự hưng phấn tình dục và khoái cảm cao cho nam giới.

Nam giới khi sử dụng tinh chất hàu Nhật sẽ cải thiện sự ham muốn, chất lượng và số lượng tinh trùng nhờ đó cũng tăng cao, hạn chế các chứng rối loạn như xuất tinh sớm, liệt dương, mộng tinh,.. vậy nên tinh chất hàu luôn nằm trong top những sản phẩm bổ trợ tăng cường sinh lý nam hiệu quả tối ưu.

Tác dụng của tinh chất hàu Nhật đến sinh lý và sức khỏe của nam giới (Nguồn: chiaki.vn)

1.3. Thương hiệu tinh chất hàu Nhật được ưa chuộng

Các sản phẩm tinh chất hàu hiện nay có rất nhiều thương hiệu đa dạng trên thị trường nhưng đa số là dạng viên uống tinh chất. Trong đó, những thương hiệu tinh chất hàu của Nhật tốt và được nhiều người tiêu dùng bình chọn nhất có thể kể đến: Maca Sixteen, Orihiro, Maca DHC hay Kaki.

Maca Sixteen còn được gọi là “Hoàng đế” đến từ Nhật Bản, là một sản phẩm của hãng Metabolic INC. Đây chính là thần dược của đàn ông trong việc cải thiện sức khỏe sinh lý.

Orihiro cũng là một thương hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng đến từ Nhật Bản, được đánh giá cao và chiếm được niềm tin của rất nhiều người dùng vì những tác dụng mang lại.

Viên uống Maca DHC thì đã quá quen thuộc và không còn xa lạ gì với người tiêu dùng Việt Nam bởi tác dụng hiệu quả cao cùng với mức giá phải chăng của sản phẩm.

Còn tinh chất hàu Kaki của thương hiệu Umeken được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Nhật Bản và Mỹ, chỉ điều đó thôi có lẽ đã giúp bạn không còn nghi ngờ gì thêm về tác dụng tuyệt vời đến sức khỏe của sản phẩm nữa.

Tinh chất hàu Orihiro giúp cải thiện sinh lý nam (Nguồn: attexpress247.com)

1.4. Đối tượng sử dụng

Với những tính năng trên, vậy thì những đối tượng nào nên sử dụng tinh chất hàu Nhật? Đó là những nam giới muốn cải thiện đời sống tình dục và sức mạnh cho “cậu nhỏ” của mình, những người muốn tăng cơ nhanh trong quá trình tập gym, những người muốn tăng cường sức khỏe sinh lý và đặc biệt là những người bị hiếm muộn muốn có con.

Ngoài ra, phụ nữ khi thể trạng yếu ớt, thường xuyên bị căng thẳng mệt mỏi vì stress, ăn uống không ngon miệng hoặc bị những vấn đề về gan cũng có thể sử dụng tinh chất hàu như một thực phẩm bổ sung sức khỏe cần thiết, hữu ích thiết thực cho cả nam và nữ giới.

Tinh chất hàu Nhật dành cho các ông chồng đang muốn cải thiện khả năng sinh lý (Nguồn: baomoi.com)

1.5. Tinh chất hàu Nhật giá bao nhiêu

Với những tính năng đặc biệt như vậy thì tinh chất hàu Nhật giá bao nhiêu? Giá của tinh chất hàu Nhật dao động từ 300.000đ đến 700.000đ tùy vào khối lượng, xuất xứ, thương hiệu và chất lượng sản phẩm. Nếu mua sản phẩm trên Saigon-Gpdaily, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi và khuyến mại hơn về giá so với giá gốc của sản phẩm.

Mức giá tinh chất hàu Nhật phải chăng so với công dụng nó đem lại (Nguồn: hangnhatgiaviet.com)

2. Cách uống tinh chất hàu Nhật Bản hiệu quả

2.1. Liều dùng

Tác dụng của tinh chất hàu Nhật có tốt không cũng một phần phụ thuộc vào cách uống tinh chất hàu Nhật Bản và liều dùng đều đặn, thường xuyên của bạn. Với mỗi sản phẩm từ thương hiệu khác nhau thì liều dùng tinh chất hàu lại khác nhau. Tuy nhiên, đa số các sản phẩm tinh chất hàu Nhật dạng viên, được dùng 1-2 viên 1 lần, ngày 2 lần sau bữa ăn, uống cùng với nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội. Để đạt hiệu quả nhanh chóng, các bạn nên kết hợp với luyện tập thể dục thể thao hàng ngày.

2.2. Lưu ý khi sử dụng

Nếu đang dùng thuốc hoặc các sản phẩm chức năng khác, các bạn nên hỏi và tham khảo trước ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi sử dụng. Người bị dị ứng với hải sản không nên sử dụng sản phẩm này. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường hoặc dị ứng, hãy dừng ngay việc sử dụng tinh chất hàu.

Nếu bạn thấy viên tinh chất có kết tinh trắng thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đó chính là những kết tinh của đường trong sản phẩm. Luôn đậy nắp kín sau khi sử dụng, để nơi khô ráo và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp

Lưu ý bảo quản tinh chất hàu và dùng theo liều đều đặn (Nguồn: metscorner.com)

Nếu đang thắc mắc tinh chất hàu Nhật có tốt không thì qua bài viết trên có lẽ bạn đã tìm ra được câu trả lời cho mình cũng như giúp bạn có nhiều thông tin hơn để tìm mua thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tốt và phù hợp.