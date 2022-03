Đánh giá tinh chất hàu Oyster Plus có tốt không? 6 lý do nên mua dùng

2. Cách sử dụng tinh chất hàu Oyster Plus

1.6. Tinh chất hàu Oyster Plus mua ở đâu

1.5. Tinh chất hàu Oyster Plus giá bao nhiêu

1.2. Các loại tinh chất hàu Oyster Plus

1.1. Xuất xứ tinh chất hàu Oyster Plus của nước nào

1. Đánh giá tinh chất hàu Oyster Plus có tốt không?



Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều sản phẩm tinh chất hàu với thành phần cũng như công dụng khác nhau. Trong bài viết sau đây, Blog Adayroi sẽ tìm hiểu sâu và đánh giá tinh chất hàu Oyster Plus có tốt không cũng như cách sử dụng khoa học cho sản phẩm.



1. Đánh giá tinh chất hàu Oyster Plus có tốt không?

1.1. Xuất xứ tinh chất hàu Oyster Plus của nước nào

Nhịp sống hiện đại hối hả, con người chạy theo guồng quay cuộc sống và nếp sinh hoạt cũng từ đó thay đổi. Điều này ảnh hưởng không ít đến sức khỏe hằng ngày vì những bữa ăn vội vàng không đủ chất dinh dưỡng, tinh thần căng thẳng liên tục,…

Đứng trước thực trạng đó, rất nhiều người, đặc biệt là nam giới đã mua và sử dụng những sản phẩm bổ sung sức khoẻ tốt, an toàn. Một trong số đó phải kể đến tinh chất hàu Oyster Plus được sản xuất từ nước Úc với dây chuyền công nghệ hiện đại, quy trình nghiêm ngặt nên đảm bảo an toàn và chất lượng cho sức khỏe.

Thành phần chủ yếu là tinh chất thiên nhiên từ hàu tươi với một quy trình kiểm soát chất lượng tối ưu và chỉ có những con hàu đủ tuổi, đạt chuẩn, mới được đánh bắt và đem về sản xuất thành tinh chất hàu.

Tinh chất dầu hàu Oyster Plus với thành phần dinh dưỡng đảm bảo (Nguồn: chiaki.vn)

1.2. Các loại tinh chất hàu Oyster Plus

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại tinh chất hàu Oyster Plus, có thể điểm qua tinh chất hàu Oyster Plus của GoodHealth khá phổ biến. Ngoài ra, có thể kể đến Josephine – thương hiệu được ưa chuộng về sản phẩm tinh chất hàu. Bên cạnh đó, người tiêu dùng còn tin tưởng sử dụng sản phẩm từ hãng Hoplus uy tín.

1.3. Thành phần dưỡng chất

Hàu là một loài động vật thân mềm nhuyễn thể chuyên sống ở các cửa sông, nơi đổ ra biển, đó là những vùng giao nhau giữa nước mặn và nước ngọt. Hàu sống bám trên các mảng, mỏm đá trong các hang đá. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại sinh vật phù du trong nước hoặc các sinh vật trong cát, trôi theo các dòng chảy ra đại dương. Vì môi trường sống tự nhiên, trong sạch, nên thịt hàu có rất nhiều dưỡng chất, đặc biệt là các khoáng chất như kẽm, sắt, đồng, kali, canxi,… và một số vitamin quan trọng khác tốt cho sức khỏe.

Khác với nữ giới, thể trạng nam giới tuy khỏe mạnh hơn, nhưng sức khỏe khó mà duy trì lâu dài và tuổi thọ cao. Nam giới phải làm việc nhiều hơn, công việc nặng nhọc hơn, bên cạnh đó họ còn chịu nhiều tác động khách quan và chủ quan. Đó là, áp lực công việc và các mối quan hệ ngoài xã hội, họ phải đi sớm về muộn, ngủ không đủ giấc cộng thêm các tác hại từ rượu, bia và thiếu đi sự chăm sóc sức khỏe bản thân. Từ những nguyên nhân trên, sức khỏe nam giới ngày càng suy yếu, đặc biệt là khi họ trải qua ngũ tuần.

Khẩu phần ăn hằng ngày sẽ chưa thật sự đủ dinh dưỡng nếu thiếu những thực phẩm hỗ trợ sức khỏe cần thiết và bồi bổ sức khỏe cho nam giới. Họ cần rất nhiều dưỡng chất, đặc biệt là kẽm. Kẽm là một trong những thành phần bổ dưỡng thiết yếu cần cho sinh lực phái nam. Đặc biệt, trong thịt hàu chứa rất nhiều kẽm.

Một đơn vị hàu chứa khoảng 85 mg kẽm. Vậy giải pháp là gì, khi bạn không có thời gian để chăm sóc sức khỏe nhưng vẫn muốn bổ sung khoáng chất đầy đủ? Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm tăng cường sinh lý nam đã được chứng nhận nhưng phổ biến hơn cả là tinh chất hàu, được cấu tạo dạng viên nén có thể dùng hằng ngày, vô cùng tiện lợi khi mang đi xa. Tinh chất hàu Oyster Plus được cấu tạo từ những thành phần tự nhiên, không lẫn tạp chất, vô cùng có lợi cho sức khỏe.

Cung cấp những khoáng chất tự nhiên cho cơ thể khoẻ mạnh (Nguồn: giupbanmuare.com)

Tinh chất hàu biển được chiết xuất từ thịt hàu tươi nguyên, đánh bắt ở các vùng biển sâu, hoàn toàn tinh sạch không có các hóa chất động hại. Vì thịt hàu tươi nên chứa rất nhiều dinh dưỡng quý giá tốt cho sức khỏe phái mạnh. Trong tinh chất hàu Oyster Plus được chiết xuất từ các thành phần như sau: bột hàu biển (oyster shell), kẽm oxit (Zinc). Hàm lượng kẽm có trong hàu giúp thúc đẩy quá trình tạo ra hoocmon nam testosterone. Đồng thời, kẽm còn giúp tăng số lượng tinh trùng và nâng cao chất lượng tinh trùng, hiệu quả trong việc giải quyết tình trạng sinh lý yếu, hiếm muộn ở nam giới.

Bên cạnh đó, tinh chất hàu oyster còn chứa rất nhiều các hỗn hợp vitamin C, vitamin D, vitamin E và nhóm các vitamin B (B1, B2, B6,…). Đây là những vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, bảo vệ tốt cho mắt. Bên cạnh đó, hàu còn được biết là động vật thân mềm giàu dinh dưỡng nhất, vì thịt hàu còn chứa một hàm lượng đạm (protein) và Omega – 3 đáng kể giúp phục hồi tâm trạng và tốt cho não, đối với những người lao động trí óc nhiều, dễ suy nhược và căng thẳng.

Chưa hết, thịt hàu quả là một món quà mà thiên nhiên ban tặng khi chứa rất nhiều các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như magie, đồng, sắt, kẽm, i-ốt,… tốt cho chức năng gan.

Những dưỡng chất như kẽm, canxi và một số loại vitamin khác có trong sản phẩm tinh chất hàu (Nguồn: hangngoainhap.com.vn)

1.4. Tác dụng

Vậy tác dụng của tinh chất hàu Oyster Plus là gì? Tinh chất hàu Oyster Plus có rất nhiều công dụng khác nhau, nhưng chính yếu là có hai điểm nổi bật: Tăng cường sinh lực phái mạnh và phục hồi sức khỏe. Vì chứa rất nhiều dưỡng chất, nên tinh chất hàu oyster là “thần dược” trong việc cải thiện và duy trì phong độ cho các quý ông. Tinh chất hàu Oyster Plus có công dụng hiệu quả trong việc điều trị sinh lý yếu, rối loạn dương cương, ham muốn tình dục thấp và một số tình trạng sinh lý khác của đàn ông.

Ngoài ra, tinh chất hàu Oyster Plus cùng rất “mát tay” trong việc hồi phục sức khỏe cho các quý ông. Nhờ thành phần khoáng chất và các vitamin trong tinh chất hàu Oyster Plus tương đối cao, sản phẩm giúp điều hòa tuần hoàn máu, giải độc gan do tác hại của bia rượu, bảo vệ mắt. Ngoài ra tinh chất hàu còn giống với một số loại thực phẩm có tác làm dụng làm đẹp da, tốt cho não, bổ sung dưỡng chất tốt cho hệ xương và cơ bắp.

Như vậy có thể thấy, tác dụng của tinh chất hàu Oyster Plus không chỉ tăng cường sinh lực cho các quý ông giữ gìn hạnh phúc gia đình mà còn là sản phẩm bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện và tự nhiên.

Duy trì phong độ cho các quý ông – Sử dụng Oyster Plus (Nguồn: violetpham.vn)

1.5. Tinh chất hàu Oyster Plus giá bao nhiêu

Hiện nay, trên thị trường mặt hàng tinh chất hàu Oyster Plus với nhiều thương hiệu khác nhau sẽ có các mức giá khác nhau, tùy theo từng loại. Trong đó, có thể kể đến tinh chất hàu Oyster Plus của GoodHealth, thương hiệu khá phổ biến với các sản phẩm đa dạng với mức giá dao động từ 350.000 đồng đến 1.300.000 đồng.

Tinh chất hàu Oyster Plus có mức giá phải chăng so với công dụng và chất lượng của sản phẩm (Nguồn: nguonmy.vn)

1.6. Tinh chất hàu Oyster Plus mua ở đâu

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nơi cung cấp sản phẩm tinh chất hàu Oyster Plus. Vì thế có rất nhiều người quan tâm việc tinh chất hàu Oyster Plus mua ở đâu đảm bảo? Mách nhỏ đến bạn về một trang thương mại điện tử uy tín và tiện lợi là Adayroi. Các loại sản phẩm tinh chất hàu Oyster Plus hiện đang được bán với giá tốt, cam kết hàng chính hãng và đồng thời có nhiều ưu đãi và khuyến mãi. Bạn có thể truy cập và tìm mua cho mình những sản phẩm thích hợp cho bản thân và gia đình.

Mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng chính hãng từ Adayroi (Nguồn: vinid.net)

2. Cách sử dụng tinh chất hàu Oyster Plus

2.1. Đối tượng sử dụng

Sản phẩm tinh chất hàu Oyster Plus phù hợp với nam giới trên 18 tuổi, tùy vào thể trạng và mục đích sử dụng của từng người mà hiệu quả của thuốc sẽ khác nhau.

Sản phẩm thích hợp với những nam giới gặp phải các tình trạng hiếm muộn do chất lượng tinh trùng, sinh lý yếu. Một số nam giới có ham muốn tình dục thấp, hay gặp phải những vấn đề như rối loạn cương dương, viêm tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, tinh chất hàu Oyster Plus còn hỗ trợ đáng kể cho những người có mong muốn duy trì sức khỏe lâu dài và hoạt động sinh lý một cách tự nhiên.

Tinh chất hàu Oyster Plus còn có tác dụng giống nhĐoạn này chèn code: https://www.adayroi.com/thuc-pham-ho-tro-suc-khoe-c289

Thực phẩm hỗ trợ cho những người tập thể hình. Đối với những người tập thể hình, thì điều quan trọng nhất chính là họ được một thân hình đạt chuẩn như mong muốn. Vì thế họ phải rèn luyện hằng ngày để hình thành được những khối cơ đúng chuẩn. Tuy nhiên, ngoài việc tập thể dục, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, thì cần phải thay đổi menu dinh dưỡng hàng ngày để bổ sung các khoáng chất thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Biến tinh chất hàu trở thành thực phẩm chức năng giàu vitamin, dinh dưỡng và an toàn sẽ có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy quá trình tạo ra hoocmon nam giới là testosterone. Chính hoocmon testosterone có nhiệm vụ giúp thúc đẩy hoạt động các khối cơ, tạo nên các cơ bắp, cho thân hình rắn chắc và vạm vỡ.

Ngoài ra, tinh chất hàu Oyster Plus cũng dành cho những quý ông đã đến tuổi hơn tứ tuần, muốn làm chậm quá trình mãn dục hoặc muốn phục hồi sức khỏe, gặp các vấn đề liên quan đến cao huyết áp, xơ vữa động mạch, tiểu đường và muốn cải thiện chức năng sinh lý.

2.2. Liều dùng và cách dùng

Tinh chất hàu Oyster Plus sử dụng uống hằng ngày, mỗi ngày từ 1 đến 2 viên uống trước khi ăn 30 phút và sau khi ăn 1 tiếng. Có thể tham khảo và uống theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Lưu ý: Hiệu quả của tinh chất hàu Oyster Plus phụ thuộc vào thể trạng của từng người. Để đạt được kết quả như ý và nhanh chóng, bạn nên nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ và tập thể dụng thể thao thường xuyên bằng cách thường xuyên mua các voucher phòng tập Gym hoặc Yoga của các trung tâm thể hình uy tín.

Hiệu quả của tinh chất hàu Oyster Plus phụ thuộc vào thể trạng của từng người (Nguồn: cf.shopee.vn)

Từ bài viết trên, hy vọng đã đem lại cho bạn những thông tin hữu ích để giúp bạn trả lời tinh chất hàu Oyster Plus có tốt không? Bạn có thể tìm đến trang thương mại điện tử Adayroi và mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 100% chính hãng, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình toàn diện từ trong ra ngoài.