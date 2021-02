Đánh giá xe máy điện Honda Mono có tốt không, giá bán, nơi mua

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua sản phẩm xe máy điện Honda Mono để phục vụ việc di chuyển thì nên dành thời gian đọc qua những thông tin trong bài viết này.



1. Đánh giá xe máy điện Honda Mono có tốt không?

Dưới đây là những thông tin đánh giá xe máy điện Honda Mono mà bạn nên tham khảo:

1.1. Thiết kế dễ thương

Tổng thể sản phẩm được nhãn hàng chăm chút cho vẻ bề ngoài với hình dáng dễ thương. Xe có kích thước công bố là chiều cao 1678mm, chiều rộng 668mm và chiều cao 1048mm. Trong đó, xe có chiều dài cơ sở là 1190mm. Xe có nhiều phiên bản màu sắc khác nhau như xanh dương, trắng, đồng, đỏ, trắng. Tiện ích của xe được trang bị nhằm mang lại cho người dùng sự thoải mái tối ưu trong quá trình sử dụng. Những tiện ích thiết thực như: để chân với diện tích lớn, yên xe sử dụng chất liệu cao cấp, ổ khoá chống trộm an toàn, chống nước và chịu lực cao…

Các phiên bản màu của xe Mono (Nguồn: scooternet.gr)

1.2. Động cơ mạnh mẽ

Honda Mono được nhãn hàng chú trọng phát triển động cơ để xe vận hành trơn tru êm ái trên mọi nẻo đường. Động cơ của máy được thiết kế với thông số là 1200W. Bạn hoàn toàn có thể di chuyển đoạn đường dài 80km chỉ cần một lần sạc đầy đủ cho xe. Bạn sẽ hoàn toàn duy trì được những chỉ số này lâu bền nếu biết cách sử dụng xe máy điện giúp gia tăng tuổi thọ của mình.

1.3. Tiện ích hoàn thiện

Nếu bạn đang tìm kiếm các dòng xe máy điện chống nước tốt nhất thì Honda Mono chắc chắn là một sản phẩm không thể bỏ qua. Điều này thể hiện ở thiết kế thông minh và lớp sơn phủ động cơ có khả năng chống nước cực tốt bảo vệ vùng máy vận hành êm ái dưới mọi loại thời tiết và di chuyển trên tất cả các địa hình dù trũng nước.

Xe được đầu tư chất lượng về bánh xe, lốp xe từ nhãn hàng. Thông số lốp xe trước là 16×2.125mm, lốp xe sau 16×2.125mm. Phần đèn pha, đèn hậu, xi nhan được thiết kế trang nhã hài hòa với toàn bộ thiết kế của xe. Bộ phận đèn đáp ứng chức năng báo hiệu và chiếu sáng tiện ích cho người dùng. Đèn sử dụng chung với phần điện năng được sạc theo xe nên bạn an tâm vận hành xe.

Phần yên xe cũng thể hiện sự quan tâm của nhãn hàng Honda khi tập trung sử dụng chất liệu cao cấp để người dùng luôn cảm thấy thoải mái khi sử dụng xe. Với phần yên xe này bạn không có cảm giác nóng, ê người khi ngồi lâu, di chuyển đoạn đường dài hay đường xấu.

Cốp xe được thiết kế hài hòa và tinh tế. Diện tích khá rộng để chủ nhân có thể để được các vật dụng cá nhân trong quá trình sử dụng xe. Tương tự chức năng cốp xe, phần hộc để đồ được trang bị cũng có mục đích chứa đồ hỗ trợ người dùng trong quá trình di chuyển.

Bảng đồng hồ điện tử thể hiện những thông số liên quan trong quá trình di chuyển và sử dụng xe. Đây là những thông số quan trọng mà người dùng cần nắm rõ để vận hành xe an toàn và hiệu quả.

Thiết kế gương chiếu hậu cũng được nhãn hàng chú trọng. Vì phần gương này sẽ hỗ trợ người dùng lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.

1.4. Xe máy điện Honda Mono phù hợp với những ai

Xe máy Honda Mono được nhận định là có thiết kế đẹp và thời trang. Do đó, xe sẽ phù hợp với đối tượng người dùng trẻ trung, năng động như học sinh, sinh viên, người đi làm… Tuy nhiên với việc sản xuất nhiều phiên bản màu sắc khác nhau thì đối tượng người dùng xe máy điện Mono đã được mở rộng hơn.

Bất cứ ai có nhu cầu sử dụng xe máy điện để di chuyển đều có thể tham khảo và sử dụng dòng xe Honda Mono này. Vì vậy, bạn có thể trang bị xe máy Mono cho ba mẹ, và người thân của mình để tiện di chuyển.

Màu trắng cá tính, sang trọng (Nguồn: static8.muarecdn.com)

2. Xe máy điện Honda Mono giá bao nhiêu?

Hiện nay, sản phẩm xe máy điện Honda Mono được phân phối qua nhiều trung tâm xe, đại lý xe… Do đó, giá bán ra thị trường cũng có sự chênh lệch đáng kể so với giá bán mà nhãn hàng đưa ra. Xe Honda Mono hiện nay có giá khoảng 22.000.000 VNĐ. Đây là mức giá không hề đắt so với nhiều loại xe điện thân thiện với môi trường được nhiều người lựa chọn hiện nay. Bởi vẫn có sự chênh lệch từ 2-3 triệu đồng/xe ở nhiều địa điểm phân phối khác nhau.

