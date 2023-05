Đánh giá xe PCX tốt không, phân loại, giá bao nhiêu, mua ở đâu

Mặc dù không còn mới lạ trên thị trường, nhưng sự xuất hiện của PCX 2019 lại khiến nhiều người dùng phân vân có nên mua hay không? Vậy thì tham khảo ngay các đánh giá xe PCX sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dòng xe này cũng như có quyết định phù hợp.



1. Đánh giá xe PCX tốt không?

1.1. Xuất xứ dòng xe PCX của nước nào?

Đối với nhiều người, PCX vẫn còn là một dòng xe chưa phổ biến vì vậy đa số người dùng chưa biết rõ xuất xứ là một điều dễ hiểu. PCX là dòng xe thuộc hãng xe Honda nổi tiếng của Nhật Bản nhưng xe lại được nghiên cứu sản xuất và hoàn thiện lắp ráp tại Thái Lan, trước khi những sản phẩm này được xuất sang các nước trên thế giới.

PCX thuộc hãng xe Honda nổi tiếng của Nhật Bản (Nguồn: blogxe.vn)

1.2. Thiết kế

So với những dòng xe tay ga Honda đã ra mắt thời điểm gần đây, PCX được đánh giá có kiểu dáng thiết kế khá đẹp, phong cách và ấn tượng. Đánh giá xe PCX có thể thấy đây là một chiếc scooter gọn gàng, phong cách thể thao và nam tính với phần đầu xe hiện đại nhờ hệ thống đèn chiếu sáng nam tính. Yên xe thấp, thân xe dài mang đến sự thoải mái và tiện lợi hơn cho người dùng. Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết thiết kế ấn tượng khác giúp PCX trở thành mẫu xe nam được rất nhiều người ưa chuộng trên thị trường.

1.3. Động cơ

Xe vẫn được trang bị những công nghệ động cơ của Honda như phun xăng điện tử PGM-FI, khởi động điện AAG với công suất 150cc. Đặc biệt, ở phiên bản xe PCX HYBRID 2019 sẽ là mẫu xe đầu tiên trên thị trường Việt Nam trang bị động cơ lai xăng – điện. Việc sử dụng loại động cơ này giúp tăng momen xoắn đáp ứng được hiệu suất sử dụng cao, đồng thời thân thiện hơn với môi trường. Đây là một trong những yếu tố xác định xe PCX có tốt không mà người dùng nên lưu ý nếu có nhu cầu lựa chọn dòng xe này.

Xe sở hữu khối động cơ mạnh mẽ (Nguồn: i.a4vn.com)

1.4. Kích thước và trọng lượng

Xe có trọng lượng 130kg cùng các thông số dài x rộng x cao lần lượt là (1923 x 745 x 1107)mm. Khoảng cách trục bánh xe là 1313mm, độ cao yên là 764mm.

1.5. Tiêu hao nhiên liệu

Với việc trang bị động cơ phun xăng điện tử mà PCX cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu khá tốt. Đặc biệt với phiên bản xe PCX Hybrid động cơ lai xăng điện thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu càng được tối ưu hơn. Động cơ đốt trong truyền thống trên xe giữ vai trò chủ đạo trong quá trình vận hành xe. Trong khi, mô-tơ điện sẽ giúp tối ưu hoá mức tiêu hao nhiên liệu một cách tốt nhất.

1.6. Cảm giác khi xe vận hành

Mặc dù có thiết kế khá hầm hố, xong PCX lại mang tới cảm giác lái khá nhẹ nhàng, thoải mái nhờ yên xe thấp và núm vặn ga nhanh nhạy. Động cơ lai xăng điện một lần nữa lại chứng minh được sức mạnh của mình khi mang tới khả năng vận hành êm ái và rất chắc tay. Xe được trang bị ba chế độ bao gồm: thông thường, thể thao và thông minh giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn trong di chuyển.

1.7. Tiện ích của xe

Nhiều người đánh giá xe PCX 2019 hiện đại và phong cách hơn so với nhiều đời xe trước nhờ được bổ sung nhiều tiện ích hiện đại và thông minh. Bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số nền xanh, ký tự trắng giúp việc quan sát trở nên dễ dàng hơn. Xe trang bị hệ thống phanh Combi Brake hiện đại, đảm bảo độ an toàn cho người lái, ngay cả khi chạy với vận tốc nhanh. PCX còn gây ấn tượng với phần kính chắn gió phong cách, ngăn cản sức gió trong di chuyển. Cùng rất nhiều tiện ích khác khiến người dùng thuận lợi và dễ dàng hơn trong vận hành xe cũng như mang đến cảm giác lái an toàn, nhanh nhạy cho người lái, xứng đáng xếp trong top 7 dòng xe cốp rộng, phanh an toàn được ưa chuộng.

1.8. Các đời xe PCX

Hiện tại trên thị trường, dòng xe PCX 2019 có ba phiên bản bao gồm: PCX 125, PCX 150 và PCX Hybrid. Đây đều là những phiên bản xe được đánh giá cao trên thị trường, đặc biệt là PCX Hybrid.

1.9. Xe PCX giá bao nhiêu?

Đánh giá xe PCX có thể thấy đây là một trong những mẫu xe thuộc phân khúc cao với giá bán cũng khá cao, dao động từ 51 triệu đến 71 triệu, tùy phiên bản và nhà cung cấp. Chẳng hạn xe tay ga PCX bản 150 cao cấp đen mờ hiện được bán trên Adayroi với mức giá 68 triệu đồng. Riêng phiên bản xe sử dụng động cơ Hybrid có thể có mức giá lên tới 100 triệu đồng. Bạn nên tham khảo trước bảng giá xe Honda cập nhật 2019 và địa chỉ bán xe máy uy tín để có được mức giá ưu đãi nhất.

Có rất nhiều phiên bản xe khác nhau để bạn tham khảo (Nguồn: xevathethao.vn)

2. Có nên mua xe Honda PCX năm 2019?

Giữa rất nhiều thương hiệu xe máy trên thị trường như hiện nay, thì việc có hay không nên mua Honda PCX được nhiều người quan tâm. Với những ưu điểm nổi trội về thiết kế, động cơ cũng như các tiện ích thông minh được trang bị trên xe, cảm giác lái nhẹ nhàng thì PCX là một gợi ý hoàn hảo cho nam giới, đặc biệt là những ai yêu thích phong cách thể thao, cá tính và có phần hầm hố. Thậm chí với thiết kế yên thấp, PCX vẫn có thể được sử dụng cho nữ. Đặc biệt, Honda còn là một thương hiệu xe máy nổi tiếng về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, dòng xe này có mức giá không hề rẻ, vậy nên bạn vẫn nên cân nhắc về sự phù hợp cũng như điều kiện của bản thân hay khả năng di chuyển trước khi quyết định mua xe.

PCX là dòng xe tay ga chất lượng, bền bỉ, mẫu mã đẹp (Nguồn: blogspot.com)

Như vậy trên đây là một vài đánh giá xe PCX, dòng xe hiện đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Qua đây, Blog Adayroi hy vọng bạn sẽ xác định được vấn đề có nên mua xe PCX không, mua xe PCX ở đâu cũng như lựa chọn được phương tiện di chuyển chất lượng với những mẫu xe máy bền đẹp kèm quà tặng ưu đãi trên Adayroi.