Đánh giá xe VinFast Lux A2.0 có tốt không? 10 lý do nên mua chi tiết

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về dòng xe VinFast Lux A2.0, bài viết đánh giá xe VinFast Lux A2.0 có tốt không đi kèm mức giá bán phù hợp sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích, giúp bạn đưa ra quyết định có nên tậu liền xế xịn sang này hay không nhé.



1. Đánh giá xe VinFast Lux A2.0 có tốt không

Mẫu xe VinFast Lux A2.0 nằm trong phân khúc xe hạng D, tuy nhiên những thông số tuyệt vời mà dòng xe này mang đến cho người sử dụng đã cho thấy sự vượt trội bất ngờ nhờ rất nhiều công nghệ hiện đại được VinFast tích hợp trên sản phẩm ô tô cao cấp này. Hãy cùng khám phá và trả lời cho mình câu hỏi xe ô tô VinFast lux a2.0 có tốt không nhé!

Mẫu xe hơi VinFast Lux A2.0 sở hữu những thông số kỹ thuật tuyệt vời được đánh giá cao hiện nay (Nguồn: img1.oto.com.vn)

1.1 Thiết kế mạnh mẽ đầy cuốn hút

Xe VinFast Lux A2.0 sở hữu thiết kế bề ngoài vô cùng bắt mắt, mạnh mẽ đầy cuốn hút mang phong cách pha trộn giữa Đức và Ý. Với hình dáng sang trọng, cao to và bề thế, sản phẩm này có khả năng thu hút người tiêu dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đầu xe nổi bật với cụm đèn trước dạng Full LED có khả năng tự động bật tắt hợp lý và đèn sương mù được tích hợp khả năng chiếu sáng góc vô cùng hiện đại, tinh tế. Ngoài ra, hốc gió của xe được sơn màu đen với họa tiết mắt cáo lạ mắt, đã mang đến cho người sử dụng một đẳng cấp vô cùng khác biệt và độc đáo.

1.2 Dấu ấn đặc trưng

Điểm nhấn đặc biệt để đánh giá xe VinFast Lux A2.0 chính là phần đầu xe với bộ lưới tản nhiệt có thiết kế hình chữ “V” đặc trưng, là Logo của thương hiệu VinFast, cũng chính là niềm tự hào của Việt Nam hiện nay.

Thiết kế sang trọng và hấp dẫn, tuy dùng nền tảng của BMW 5 Series nhưng đã được hãng thiết kế Pininfarina của Ý phủ bì hoàn hảo. Đảm bảo VinFast Lux A2.0 sẽ là một chiếc xe hiện đại, thời thượng có đủ sức cạnh tranh trong phân khúc xe hạng sang, sánh vai cùng nhiều thương hiệu xe hơi nổi tiếng thế giới hiện nay. Minh chứng rõ ràng nhất là VinFast Lux A2.0 đã lọt top 7 xe sedan hạng sang phân khúc dưới 2 tỷ được ưa chuộng nhất hiện nay.

Xe VinFast Lux A2.0 có logo hình chữ “V” nổi bật tạo nên một điểm nhấn đặc biệt thu hút người nhìn (Nguồn: autobikes.vn)

1.3 Cụm đèn xe hiện đại, sang trọng và đẳng cấp

Tương tự như chiếc ô tô VinFast SA2.0 mạnh mẽ đầy cuốn hút, đôi mắt của VinFast Lux A2.0 chính là cụm đèn xe phía trước có khả năng tự động bật tắt hợp lý kết hợp cùng chức năng đèn chờ dẫn đường siêu tiện ích. Bên cạnh đó, nhờ việc được nối liền với bộ lưới tản nhiệt đa năng mà phần đầu xe này được mở rộng ra to hơn và độc đáo hơn. Ngoài ra, nhằm tăng tính thẩm mỹ, VinFast Lux A2.0 còn được tích hợp dãy đèn LED sang trọng chạy ban ngày và đèn chào mừng đặc biệt nổi bật, thu hút khi sử dụng.

Cụm đèn ở đầu xe hiện đại và độc đáo (Nguồn: xehay.vn)

1.4 Kiểu dáng thiết kế đuôi xe độc đáo

VinFast Lux A2.0 đề cao sự sang trọng và đẳng cấp, do đó mà phần hông xe không hề có sự xuất hiện của những đường gân dập nổi, mà thay thế vào đó chính là sự mềm mại, uyển chuyển, toát lên vẻ đẹp vô cùng thanh lịch và trang nhã. Phần đuôi xe được thiết kế đặc biệt vuốt về sau kiểu cổ điển với cụm đèn chiếu hậu LED đứt khúc, tạo ra sự khác biệt và mới lạ. Đồng thời nối liền đèn sau chính là một dải sáng dài nổi bật dừng lại ở trung tâm Logo, tạo ra tâm điểm của sự chú ý, bóng bẩy và đẹp mắt vô cùng phù hợp với người tiêu dùng yêu thích nét đẹp sang trọng và tinh tế hiện nay.

Đuôi xe VinFast Lux A2.0 mềm mại, uyển chuyển, toát lên vẻ thanh lịch và đẳng cấp của sản phẩm (Nguồn: img1.oto.com.vn)

1.5 Màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch

Hệ thống giải trí của xe VinFast Lux A2.0 không hề thua kém bất cứ sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nào trong phân khúc, thậm chí mẫu xe này còn có phần “nhỉnh” hơn rất nhiều với các tính năng hiện đại, nổi bật, đặc biệt là màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch nổi bật mang đến cho người sử dụng rất nhiều tiện nghi và thông tin bổ ích trong quá trình điều khiển, đảm bảo an toàn nhất khi sử dụng.

1.6 Dải đèn LED trang trí nội thất xe

Ngoài những ưu điểm tuyệt vời kể trên, dải đèn LED trang trí nội thất xe VinFast Lux A2.0 cũng đã mang đến cho người sử dụng một không gian vô cùng sang trọng và hiện đại. Không chỉ là một vật phẩm trang trí, dải đèn LED trong nội thất xe còn mang đến rất nhiều tiện ích tuyệt vời giúp người dùng dễ dàng sử dụng các tính năng trong xe một cách hoàn hảo dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Phần nội thất xe sang trọng và hiện đại so với nhiều mẫu xe khác (Nguồn: oto.com.vn)

1.7 Màu sắc bên ngoài đa dạng đầy tinh tế và cuốn hút

Đằng sau mỗi thương hiệu là một câu chuyện, tuy mới ra mắt nhưng những dòng xe thế hệ mới, kết hợp hài hòa của truyền thống và hiện đại của VinFast vẫn luôn đa dạng về màu sắc. VinFast Lux A2.0 cũng bao gồm 5 màu sắc đa dạng cho người tiêu dùng thoải mái lựa chọn với rất nhiều ưu điểm nổi bật, đó chính là các màu đỏ, bạc, đen, xám và xanh. Tùy vào sở thích, phong thủy hợp mệnh và tính cách của mình, bạn có thể lựa chọn cho mình màu sắc phù hợp nhất khi mua xe VinFast Lux A2.0.

Màu sắc xe VinFast Lux A2.0 vô cùng đa dạng, nổi bật cho người tiêu dùng thoải mái lựa chọn (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.8 Màu sắc nội thất mạnh mẽ nhưng không kém phần sang trọng

Người tiêu dùng đã đánh giá nội thất xe VinFast Lux A2.0 về màu sắc là vô cùng đẹp mắt. Cabin của mẫu Sedan VinFast Lux A2.0 ra mắt sở hữu ngoại hình màu xám, nội thất được bọc da nâu sẫm. Vô lăng hình dáng thể thao có màu đen cuốn hút, tích hợp với nút bấm màu trắng ở giữa tạo các mảng tương phản tuyệt vời. Cách thiết kế này khá giống với các mẫu xe của BMW mang đến cảm giác vô cùng mạnh mẽ nhưng không kém phần sang trọng và cuốn hút.

Màu sắc nội thất được đánh giá cao nhờ sự phối hợp tinh tế (Nguồn: motorauthority.com)

1.9 Thông số xe VinFast Lux A2.0

Xe VinFast Lux A2.0 sở hữu trên mình những thông số kỹ thuật vô cùng hoàn hảo, có thể sánh ngang với rất nhiều dòng sản phẩm của những thương hiệu xe hơi hàng đầu hiện nay. Theo đó, kích thước sản phẩm này có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.973 x 1.900 x 1.464 mm cùng động cơ tăng áp 2,0L, I4, phun xăng trực tiếp và công suất tối đa đạt được lên đến 174 mã lực, mô men xoắn cực đại 300Nm và hộp số tự động 8 cấp FZ.

Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa 2 vùng tự động, màn hình cảm ứng 10.4 inch, âm thanh 8 loa và có khả năng kết nối điện thoại, điều khiển bằng giọng nói sẽ mang đến cho bạn rất nhiều tiện ích công nghệ tuyệt vời, giúp bạn có những chuyến đi thú vị và thoải mái hơn bao giờ hết. Đồng thời hệ thống an toàn bao gồm hệ thống phanh trước, sau, phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh gấp, hệ thống cân bằng điện tử ESC, chức năng chống lật ROM,… cùng hệ thống 6 túi khí an toàn, tự động khóa cửa và chống trộm, mã hóa chìa khóa… sẽ giúp bạn và chiếc xe của mình có thể an toàn nhất trước mọi tác động từ bên ngoài.

Sau khi đánh giá xe VinFast Lux A2.0 với những ưu điểm tuyệt vời như thế, chắc chắn rằng bây giờ bạn đã có thể trả lời cho mình câu hỏi có nên mua xe VinFast Lux A2.0 không đúng không nào? Hãy nhanh tay sở hữu bằng cách đăng ký phiếu đặt cọc xe VinFast Lux A2.0 ngay hôm nay để có cơ hội nhận về thật nhiều ưu đãi của VinFast nhé.

Các thông số kỹ thuật của xe VinFast Lux A2.0 không chỉ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà còn nổi bật hơn rất nhiều dòng sản phẩm cùng phân khúc (Nguồn: wikimedia.org)

2. Giá xe VinFast Lux A2.0 là bao nhiêu

Giá mẫu xe VinFast Lux A2.0 là bao nhiêu vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người tiêu dùng trong nước và thế giới. Theo bảng giá xe mới nhất của VinFast cập nhật 2019, thì VinFast Lux A2.0 hỗ trợ cho lô đầu tiên chỉ 800 triệu đồng, đến thời điểm tháng 3/2019 giá VinFast Lux A2.0 tăng lên 900 triệu đồng. Sau đó dòng sản phẩm này sẽ tiếp tục tăng từ ngày 1/5/2019, đạt mốc 1.366 triệu đồng vào ngày 1/9/2019. (Giá sản phẩm kể trên chưa bao gồm thuế VAT)

Vì vậy, để đảm bảo tiết kiệm chi phí và được hưởng mức giá ưu đãi nhất, bạn hãy đặt mua ngay chiếc xe VinFast Lux A2.0 tại Saigon-Gpdaily.com cho mình trước khi đợt tăng giá xe sắp tới diễn ra. Cách đặt hàng như sau:

Bước 1 : Bạn hãy tìm kiếm và lựa chọn chiếc xe VinFast Lux A2.0 cần mua trên Saigon-Gpdaily

Bước 2 : Lựa chọn hình thức thanh toán và hoàn tất việc đặt hàng.

Bước 3 : Chờ VinFast liên hệ và bổ sung mọi thông tin thỏa thuận đặt cọc.

Bước 4: Ký và hoàn tất mọi thỏa thuận đặt cọc.

Lưu ý: Đối với các tài khoản mới đăng nhập và chưa áp dụng với hình thức thanh toán COD, bạn hãy gửi thông tin của mình tới Email: cskh.xe@adayoi.com để được định danh tài khoản nhé.

Giá xe VinFast Lux A2.0 vô cùng hợp lý nhờ những ưu đãi lớn từ VinFast sẽ là động lực lớn để bạn sở hữu chúng ngay hôm nay (Nguồn: vcdn-vnexpress.vnecdn.net)

Sau khi đánh giá xe VinFast Lux A2.0 một cách đầy đủ và chi tiết, bạn đã có thể quyết định sở hữu ngay dòng sản phẩm này cho mình hay chưa? Chúc bạn sẽ mua xe VinFast xịn sang, giá ưu đãi tại Saigon-Gpdaily, phù hợp nhất với sở thích và nhu cầu sử dụng của mình. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm và đăng ký mua ô tô VinFast Fadil phù hợp cho gia đình 4-5 người nhé!