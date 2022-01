Đánh giá xe VinFast Lux SA2.0 có tốt không, giá bao nhiêu, mua ở đâu

1.5 Hệ thống an toàn và an ninh



Xe ô tô VinFast Lux SA2.0 có tốt không? Dòng xe này có những ưu điểm vượt trội gì so với các dòng xe SUV trên thị trường? Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết đánh giá xe VinFast Lux SA2.0 sau đây nhé.



1. Đánh giá xe VinFast Lux SA2.0 có tốt không

1.1 Màu sắc bóng bẩy, tinh tế và sang trọng

Là dòng xe SUV đầu tiên của Việt Nam, Lux SA2.0 đã thực sự gây ấn tượng với khách hàng và người xem thông qua bộ 8 tông màu đầy cá tính, thể hiện sự mạnh mẽ, trẻ trung đặc trưng của các dòng xe ô tô hạng sang theo phong cách thể thao trên thị trường hiện nay gồm: đỏ, bạc, xanh, đen, cam, xám, nâu, trắng. Cả 8 màu xe đều cho thấy sự tinh tế, sáng bóng đầy cuốn hút. Nếu bạn là người sống thiên về phong thủy một chút thì với bảng 8 màu sắc phong phú này chính là món quà cho bạn, bởi sẽ không sự bó buộc trong bất kỳ khuôn khổ nào khác. Ví dụ như khi bạn chọn được chiếc xe yêu thích nhưng màu lại không hợp với bản mệnh không tương sinh tương hỗ cho người sở hữu xe khiến bạn thất vọng.

Dễ dàng lựa chọn màu xe hợp mệnh với bộ 8 tông màu của VinFast Lux SA2.0 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Chính nhờ am hiểu tâm lý này của đại đa số người Việt, ngay cả khi đi mua các dòng xe máy chính hãng chất lượng của các thương hiệu lớn nên VinFast đã kết hợp và cho ra các bản thiết kế với 8 tông màu khác nhau này để dễ chọn lựa hơn. Nếu bạn là người có bản mệnh Hỏa có thể chọn màu đỏ hoặc cam là những màu hợp bản mệnh, nhưng nếu không yêu thích hai tông màu nổi bật này bạn vẫn có thể chọn các màu trung hòa như trắng, bạc hay nâu đất nâu vàng cũng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, người mệnh Hỏa cần tránh chọn màu đen hay xanh nước biển sẽ ảnh hưởng đến bản mệnh người sở hữu. Người mệnh Thổ cũng có thể chọn các tông màu giống với người mệnh Hỏa nhưng lưu ý tránh màu xanh lá cây hay màu xanh nước biển sẽ không tốt cho bản mệnh. Vì mệnh Kim khắc với mệnh Hỏa nên khi chọn xe những người mệnh Kim cần chú ý tránh các tông màu cam và đỏ của Hỏa ra nhé, các bạn có thể chọn nâu, bạc, trắng, xanh nước biển. Đối với những ai mang mệnh Thủy thì màu xanh nước biển, trắng, và đen là những tông màu rất phù hợp. Cần lưu ý kỹ khi lựa chọn các màu như đỏ, nâu hay da cam nhé bởi đây là những gam màu hợp với mạng Hỏa mà Hỏa thì không hợp Thủy trong rất nhiều trường hợp.

1.2 Ngoại thất bên ngoài

1.2.1 Về kích thước xe

Trước khi trả lời cho câu hỏi có nên mua xe VinFast Lux SA2.0 hay không, chúng ta cùng đi khám phá chi tiết về chiếc xế hộp mới coóng của nhà Vin nhé. Đầu tiên là về kích thước xe. Lũ SA2.0 kế thừa bộ khung sườn của BMW X5 đời cũ nhưng dài và rộng hơn nhiều. Kích thước của Lux SA2.0 gồm 4.940 x 1.960 x 1.773 mm (dài x rộng x cao) và chiều dài cơ sở là 2933mm. Với kích thước này, Lux SA2.0 “ăn đứt” các dòng xe ô tô hạng sang khác như BMW Q5 hay thậm chí là chiếc Mercedes GLC 250 đình đám khi có đến 7 chỗ ngồi, gồm 2 băng ghế trước có chỗ cho 5 người và 1 băng ghế 2 chỗ ngồi nằm sát ở cuối xe.

1.2.2 Thiết kế đầu xe

Về phần đầu xe, Lux SA 2.0 mang thiết kế cực kỳ sang trọng và cho thấy rõ sự đẳng cấp nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa chữ V và chữ F trong VinFast tạo nên hình tượng Logo độc đáo và ấn tượng. Logo cùng bộ lưới tản nhiệt mang hình hài của đồng ruộng bậc thang – hình ảnh nông thôn phía Bắc Việt Nam – đều được mạ crom cho thêm phần sắc sảo và nổi bật. Hình tượng logo chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc không chỉ nói về VinFast mà còn nhắc đến cả tập đoàn Vingroup lớn mạnh, hay Việt Nam vươn lên. Hệ thống đèn Led được thiết kế cách tân, xóa bỏ những quy luật lắp ráp đèn Led xưa cũ, thay vào đó là thứ tự mới gồm: đèn dùng chạy vào ban ngày ở vị trí cao nhất – đèn pha ở giữa và nằm vào bên trong – đèn đi trong thời tiết sương mù nằm ở cuối cùng. Nhìn chung về phần đầu xe cho thấy rõ ràng Lux SA2.0 là dòng xe vô cùng thời thượng và đẳng cấp. Vì vậy, xe dẫn đầu trong top 10 xe ô tô có ngoại hình đẹp đáng mua nhất hiện nay.

Thiết kế đầu xe Lux SA2.0 đẳng cấp và phá cách (Nguồn cms-i.autodaily.vn)

1.2.3 Thiết kế thân xe

Tuy sở hữu lối thiết kế đơn giản ở phần thân xe nhưng với sự góp mặt của các đường dập nổi, sự phân chia hợp lý tỉ lệ lồi – lõm ở thân xe đã làm tăng thêm cho dòng xe này vẻ bề ngoài mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua các địa hình với sức sống cứng cáp, mạnh mẽ vô cùng. Đường viền quanh các cửa kính được mạ bằng Crom sáng bóng, và gương chiếu hậu linh hoạt trong việc mở ra gập lại khi lưu thông và khi cho xe vào chỗ đậu.

1.2.4 Thiết kế đuôi xe

Không chỉ tạo điểm nhấn ở chữ V logo đằng trước đầu xe, Lux SA2.0 còn gây chú ý bởi hình tượng chữ V kéo dài ở đằng sau cực kỳ sang chảnh kéo dài cùng kết nối với dải đèn led nằm ở vị trí hợp lý càng tạo thêm những điểm nhấn nổi bật. Dù là một tân binh so với các dòng SUV lâu đời khác đã có mặt tại thị trường Việt Nam nhưng hiện với tạo hình cứng, chắc và vuông vức nhưng không kém phần tinh tế này. Lux SA2.0 hứa hẹn là dòng xe có thiết kế cực đỉnh mà bạn không nên bỏ qua!

Thân xe và đuôi xe VinFast Lux SA2.0 cứng cáp, mạnh mẽ và đầy sáng tạo (Nguồn: carclub.vn)

1.3 Nội thất, tiện nghi trang bị bên trong

1.3.1 Diện tích rộng rãi, thoải mái

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cực đã và thoải mái ngay cả khi đi làm hay đi chơi, đi dã ngoại, VinFast Lux SA2.0 đã khắc phục các khuyết điểm về diện tích và độ rộng, thoáng của cabin cũng như các băng ghế ngồi đằng sau. Cộng thêm ưu điểm về màu sắc bộ ghế trang nhã, hài hòa nên sẽ tạo được cho người lái xe và người ngồi trong xe cảm giác thân thiện và dễ chịu như khi ở nhà vậy.

1.3.2 Chất liệu cao cấp được khâu thủ công

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp độc đáo và nổi bật ở thiết kế bên ngoài hay diện tích rộng bên trong xe, VinFast Lux SA2.0 còn sở hữu các trang thiết bị nội thất xịn, sang cùng với các phụ kiện xe ô tô chất lừ, hài hòa. Với phần vô lăng và ghế ngồi được bọc lại một cách cẩn thận, tỉ mỉ thủ công bằng loại da cao cấp chắc chắn mang đến những trải nghiệm thú vị và xứng tầm khi Lux SA2.0 luôn được đặt lên bàn cân cùng với các dòng SUV có tiếng hiện nay.

1.3.3 Vô lăng và cụm đồng hồ lái

Không hổ danh được thiết kế dưới bàn tay của các nhà thiết kế xe nổi tiếng tại Ý, được trang bị công nghệ xe tân tiến của Đức, Lux SA2.0 của VinFast còn ghi điểm với người nhìn bằng hình ảnh vô lăng 3 chấu được tích hợp các nút điều khiển siêu tiện lợi. Phần logo chữ V luôn tôn vinh lên sự đẳng cấp của thương hiệu cùng những ý nghĩa kèm theo biểu tượng. Chưa hết, phần cụm đồng hồ lái với màn hình lên đến 7.4 inch cho bạn khả năng quan sát tốt hơn các chỉ số về tốc độ, xăng,… khi tham gia lưu thông trên đường.

Nội thất bên trong đẳng cấp cùng diện tích thoáng đãng (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.3.4 Khu vực bảng điều khiển trung tâm

Xe ô tô VinFast Lux SA2.0 còn được nhấn mạnh bởi bảng điều khiển trung tâm màn hình cảm ứng hiện đại với kích thước đến 10.4 inch cho bạn trải nghiệm những hình ảnh thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp, hay những hình ảnh vui nhộn của các thành viên trong gia đình. Màn hình được bố trí gọn ghẽ và tinh tế, tích hợp các chức năng của sản phẩm smartphone hiện nay giúp tối ưu hóa những trải nghiệm của người dùng. Ngoài công dụng hiển thị hình ảnh, màn hình này còn giúp bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm được địa điểm muốn đến nhờ vào khả năng “google map” tiện ích của mình.

1.3.5 Hệ thống ghế ngồi

Toàn bộ các ghế ngồi cũng được bọc loại da chất lượng cao, đồng thời phần ghế có thể điều khiển tư thế ngồi bằng chỉnh điện và có khả năng nhớ được vị trí ngồi tốt. Bên cạnh đó, phần đệm gối ô tô màu sắc đẹp, êm ái cũng là những điểm nổi trội giúp cho người ngồi trong xe thấy thoải mái và dễ chịu nhất có thể. Màu sắc dãy ghế của SA2.0 VinFast có 3 tông gồm màu kem, màu da và màu đen đầy sang trọng, đẳng cấp. Băng ghế 2 chỗ ngồi cuối cùng thích hợp cho trẻ con hoặc người hơi nhỏ nhắn một chút sẽ dễ chịu hơn là người có cân nặng nhiều. Tham khảo bài đánh giá nội thất xe VinFast Lux SA2.0 để có cái nhìn cụ thể hơn.

1.3.6 Hệ thống điều hòa với chế độ lọc không khí

Cả hai phiên bản Lux SA2.0 tiêu chuẩn và cao cấp đều sở hữu 2 hệ thống điều hòa làm mát hiện đại và nhanh chóng cho cả khoang ngồi cabin rộng rãi. Ở hai hàng ghế sau cũng có cử gió để điều hòa không khí riêng biệt, giúp cho hành trình đi của bạn luôn được mát mẻ và thậm chí có thể ngủ yên giấc dù đi vào ban ngày trời nắng.

1.4 Động cơ vận hành

VinFast Lux SA2.0 sở hữu động cơ lên đến 4 xi lanh, dung tích 2 lít, cùng nền tảng N20 của hãng sản xuất xe đình đám BMW, hệ thống hộ số điện tử 8 cấp ZF, tốc độ tối đa 330km/h, mã lực 228 và mô men xoắn đạt 350NM, chỉ xếp sau GLC 300 của Mercedes mà thôi. Đây chính là những điểm vượt trội, là cơ sở cho bạn thấy rằng Lux SA2.0 có thể cùng bạn đi qua nhiều địa hình khác nhau, tinh chỉnh được nhiều tốc độ khác nhau, khi chỉ mất 8,9 giây để có thể tăng tốc từ vận tốc 0 km/h đến 100 km/h đối với bản có bánh sau RWD và mất 9,1 giây để tăng tốc đối với bản có bánh sau AWD.

Động cơ vận hành mạnh mẽ, nhanh chóng và an toàn (Nguồn: tinhte.vn)

1.5 Hệ thống an toàn và an ninh

Là dòng xe với lôi thiết kế phù hợp với gia đình đông người sử dụng nên VinFast Lux SA2.0 đặc biệt chú trọng đến sự an toàn, an ninh của người ngồi xe khi lưu thông trên đường. Vì thế, chiếc xế hộp này không chỉ có phần khung xe chắc chắn, cứng cáp được làm từ nhôm và thép thế hệ mới nhất đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng. Nhờ vào độ cứng cáp và chắc chắn này mà xe được trang bị khả năng chống rung, xóc, từ dó cho người lái kiểm soát xe tốt hơn đồng thời cho người ngồi cảm giác êm ái tốt. Trong những đánh giá xe VinFast Lux SA2.0 không thể không nhắc đến hai khu vực chống va chạm mạnh ở đầu xe và cuối xe nhằm mang đến khả năng an toàn tối đa cho người bên trong khi đi qua các khu vực, địa hình đường xá và giao thông khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn của Lux SA2.0 được thiết kế rất chủ động như công nghệ hỗ trợ kiểm soát góc khi cua xe và chống lật, phanh tay bằng điện tử nhanh chóng, hệ thống khởi hành khi ngang dốc, tích hợp bộ phận phanh bó cứng ABS, hỗ trợ phanh gấp nhưng vẫn giữ được độ an toàn nhất định, cho khả năng giữ khoảng cách tốt với xe đi phía trước, đảm bảo an toàn hơn cho người ngồi trong xe.

1.6 Thông số xe VinFast Lux SA2.0

Cả hai phiên bản SA2.0 VinFast đều có các điểm chung về các thông số xe kích thước 4.940 x 1.960 x 1.773 mm, 7 chỗ ngồi, động cơ 2.0 lít, 4 xi lanh, hệ thống phun xăng trực tiếp, công suất cực đại lên đến 228 mã lực cùng độ xoắn mô men là 350NM, trang bị hộp số tự động 8ZF hay các hệ thống đèn, trang trí nội ngoại thất, khả năng chống trộm,… Tuy nhiên giữa hai phiên bản này cũng có sự khác nhau như phần kích thước mâm là 19 inch – 20 inch và bộ phận dẫn động đối với bản tiêu chuẩn là cầu sau (RWD) trong khi bản cao cấp là 4 bánh toàn thời gian AWD. Phiên bản tiêu chuẩn có 8 loa, có 4 điều chỉnh ghế bằng điện và 2 hướng bằng cơ, thì phiên bản cao cấp có nhiều ưu thế hơn như 13 loa cao cấp, điều chỉnh ghế bằng điện 8 hướng, 4 hướng lưng, có rèm che nắng chỉnh được bằng điện,…

VinFast Lũ SA2.0 sở hữu ngoại hình thể thao ưu việt cùng hệ thống thông số tân tiên bậc nhất (Nguồn: cms-i.autodaily.v)

1.7 Giá xe VinFast Lux SA2.0 bao nhiêu

Thông thường, giá xe VinFast Lux SA2.0 khi lăn bánh là tổng hợp của giá xe gốc cùng với các chi phí bảo hiểm kèm theo. Theo những thông tin mới nhất mà Blog Saigon-Gpdaily nhận được đó chính là sau khi ra mắt trong các buổi lễ vừa qua vào tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội và Sài Gòn thì giá xe SUV SA2.0 sẽ có lộ trình tăng giá 3 lần vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, ngày 1 tháng 5 năm 2019 và ngày 1 tháng 9 năm 2019 với mức giá bán chưa kèm thuế VAT là 1.818.000.000 vnđ. Tuy nhiên, nếu bạn đặt cọc mua xe ô tô VinFast trực tuyến hưởng ưu đãi giá hời hoặc đến các đại lý độc quyền VinFast và tiến hành thanh toán trước ngày 1 tháng 3 năm 2019 sẽ được mua với giá hỗ trợ là 1.286.000.000 vnđ chưa VAT.

2. Có nên mua xe VinFast Lux SA2.0 không

Theo các thông tin đánh giá xe VinFast Lux SA2.0 ở trên có thể thấy rằng dù là tân binh mới trình làng nhưng dòng xe này hội tụ đủ các yếu tố chất lượng và xịn sang của các hãng xe sang trọng được nhiều người yêu thích hiện nay. Nếu đem lên bàn cân chúng ta sẽ rất khó đưa ra kết luận dòng xe nào là tốt nhất, tuyệt vời nhất nhưng xét về chất lượng và hình ảnh thiết kế bên ngoài xe thì Lux SA2.0 của VinFast chính là dòng xe phù hợp dành cho cá nhân và gia đình người Việt bởi những hứa hẹn về sự điều chỉnh phù hợp trong động cơ của xe để mức giá bán được cạnh tranh hơn nữa trên thị trường xe ô tô Việt Nam hiện nay. Với tinh thần yêu đất nước và tự hào về sản phẩm ô tô được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam cùng với lối thiết kế gần gũi, mang dấu ấn bản sắc dân tộc, tiện nghi và an ninh xe hiện đại không khác gì các dòng xe hạng sang ngoại nhập thì VinFast Lux SA2.0 là sự lựa chọn mà bạn nên quan tâm! Nếu bạn đang có ý định mua Lux SA2,0 của VinFast hãy nhớ tham khảo thêm bài viết các thủ tục và quy trình mua xe VinFast đầy đủ và danh sách các đại lý độc quyền của VinFast để quá trình chọn xe, mua xe thuận tiện hơn nhé!

Với bài chia sẻ đánh giá xe VinFast Lux SA2.0 trên đây mong rằng bạn đọc đã có thêm nhiều kiến thức mới để đưa ra sự lựa chọn phù hợp với bản thân. Click đặt cọc siêu phẩm ô tô VinFast Lux SA2.0 sang trọng, đẳng cấp tại Saigon-Gpdaily sở hữu hàng ngàn khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt nhất. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn và hài lòng!