Danh sách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè đầy đủ cần thiết nhất

Kem đuổi muỗi, xịt muỗi an toàn cho bé



Hầu hết các mẹ mang thai lần đầu đều rất háo hức với việc mua sắm đồ cho đứa con của mình. Tuy nhiên chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè cần lưu ý những yếu tố nào thì không phải mẹ nào cũng biết? Bạn hãy theo dõi bài viết sau của Blog Saigon-Gpdaily để biết thêm chi tiết nhé!



1. Kinh nghiệm chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè

1.1. Cách chọn quần áo bé trai vào mùa hè

Với những bé trai sinh vào mùa hè thì việc chuẩn bị quần áo hoàn toàn không đơn giản, nếu không cẩn thận bạn sẽ khiến con dễ bị ốm hơn. Vì vậy, chất liệu quần áo luôn là mối quan tâm đầu tiên khi mẹ chọn đồ sơ sinh cho trẻ.

Áo sơ sinh vải cotton là gợi ý tuyệt vời dành cho mẹ giúp mang lại cho bé trai cảm giác thoáng mát và mềm mại. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn các loại vải cao cấp khác làm từ sợi tre thiên nhiên hoặc lụa mát cũng rất tốt.

Trong giai đoạn đầu khi mới sinh ra, trẻ có tốc độ lớn rất nhanh, mẹ nên chọn cho con những bộ quần áo có độ rộng hơn kích cỡ thực tế của bé để sử dụng được trong thời gian dài hơn.

Mặc dù là chọn đồ mùa hè cho bé nhưng không có nghĩa là bạn chỉ chọn áo phông quần ngắn. Hệ miễn dịch của trẻ còn rất non nớt, bạn nên chọn mua thêm bộ đồ dài tay để sử dụng khi trẻ mới sinh. Màu sắc phù hợp cho bé trai là màu vàng, xanh hoặc trắng.

Đồ của bé trai nên có chất liệu cotton, thoáng mát, dễ thấm hút (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.2. Cách chọn tã bỉm

Một món đồ trong danh sách đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè chính là tã bỉm. Với mỗi giai đoạn khác nhau, trẻ cần có một size bỉm khác nhau để tránh tình trạng bé bị khó chịu dẫn đến quấy khóc vì con đã lớn hơn, phát triển hơn.

Khi trẻ vừa mới sinh ra bạn chỉ nên sử dụng loại tã dán mềm để thuận tiện hơn trong quá trình thay tã. Nhưng khi bé đã biết bò hoặc biết đi thì tã quần có thiết kế chống tràn, thấm hút cao hơn về phía trước lại là sự lựa chọn tối ưu nhất dành cho bé trai.

1.3. Cách chọn dụng cụ tắm

Chậu tắm là một trong những đồ sơ sinh cần thiết cho bé trai mùa hè. Trên thị trường có rất nhiều loại chậu với các chất liệu khác nhau như nhựa cứng, chậu bơm hơi hoặc chậu có thể gấp được.

Bạn có thể chọn loại thau, chậu tắm có lớp lót bằng bọt biển mềm mại bên trong và có mực nước đánh dấu rất tiện lợi. Tuy nhiên, dù bạn mua chậu tắm bằng vật liệu và kiểu dáng gì thì cũng cần đảm bảo không có cạnh sắc nào trong chậu gây trầy xước da của trẻ.

Chậu tắm hơi khiến bé trai cảm thấy thích thú (Nguồn: chautamchobe.com)

1.4. Cách chọn đồ dùng ngủ nghỉ

Đồ ngủ nghỉ dành cho bé vào mùa hè không chỉ dựa vào đặc điểm mỏng là đủ. Chất liệu đồ ngủ cũng cần có sự thoáng mát, mềm mịn tránh gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Chăn, gối có thành phần 100% vải cotton sẽ là gợi ý hay dành cho các bà mẹ.

1.5. Những đồ dùng sơ sinh cần thiết khác

Ngoài việc chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè đã giới thiệu trên thì bạn cũng cần sắm các đồ dùng cần thiết khác đó là:

Kem chống hăm, phấn rôm, kem chống nắng

Đây là những sản phẩm có tác dụng hỗ trợ để giữ sự khô thoáng cho làn da của bé. Kem chống hăm và phấn rôm đảm bảo việc mặc bỉm của trẻ không gây nóng rát, khó chịu vào những ngày hè nắng nóng. Nhờ vậy, da bé luôn trong tình trạng khô ráo, không bị ngứa ngáy hay rôm sảy.

Bên cạnh đó, để làn da non yếu của trẻ không phải chịu tác động trực tiếp từ các tia cực tím có hại trong ánh nắng mặt trời, các mẹ cần đầu tư thêm sản phẩm kem chống nắng riêng biệt dành cho trẻ sơ sinh.

Phấn rôm giúp bé không bị khó chịu vào ngày hè (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Kem đuổi muỗi, xịt muỗi an toàn cho bé

Một trong những cách đuổi và diệt muỗi nhanh nhất cho trẻ là sử dụng kem đuổi muỗi hoặc xịt muỗi có thành phần lành tính. Tuy vậy, trước khi mua các sản phẩm này các mẹ cần lưu ý rằng độ tuổi được sử dụng là trên 1 tuổi.

Kem trị muỗi đốt hữu cơ Just Gentle rất an toàn cho trẻ được nhiều mẹ tin dùng hiện nay bạn có thể mua về dùng cho bé nhà mình. Sản phẩm có tính năng làm dịu và phục hồi nhanh các vết thương do côn trùng đốt, giúp bảo vệ bé khỏi các tác nhân gây bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và teo não…

Sữa tắm dịu nhẹ

Sữa tắm có tác dụng làm sạch và tạo mùi thơm. Tuy vậy, trẻ sơ sinh nên dùng loại sản phẩm sữa tắm có tính dịu nhẹ để đảm bảo an toàn cho làn da bé. Các thành phần phải hoàn toàn từ nguồn gốc thiên nhiên và không có chất hóa học tránh gây kích ứng da.

Sữa tắm dịu nhẹ sẽ an toàn cho làn da của trẻ (Nguồn: conlatatca.vn)

Khăn giấy ướt

Đây là sản phẩm phổ biến nhất hiện nay được nhiều bà mẹ tin dùng để chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè. Nhưng thực tế thì không phải bé trai nào cũng hợp với sản phẩm này và nguy cơ gây mẩn ngứa rất cao. Vì vậy, nếu khi sử dụng khăn ướt và da bé có biểu hiện dị ứng thì bạn nên ngừng ngay.

Đối với trẻ có biểu hiện bình thường, các mẹ nên vệ sinh cho bé bằng nước sạch sau khi dùng giấy ướt để các chất bảo quản có trong khăn không bám trên da gây kích ứng cho trẻ.

Nệm, miếng lót nằm thấm hút giải nhiệt cho bé

Các loại đệm có khả năng thấm hút cao luôn là sản phẩm số 1 mẹ nên chọn lựa cho bé trai. Độ thông thoáng tuyệt đối của đệm giúp trẻ nhỏ có giấc ngủ ngon và sâu hơn, đồng thời tránh được hiện tượng ra mồ hôi trộm gây nên tình trạng mẩn ngứa, rôm sảy vào mùa hè.

Bạn nên chọn các loại chăn đệm thấm hút mồ hôi cho bé trai (Nguồn: media.shoptretho.com.vn)

Bình nước uống cho bé

Bình uống nước cho bé rất cần thiết trong việc tạo lập thói quen uống nước thay thế cho việc ti mẹ. Bạn nên chuẩn bị cho bé bắt đầu từ loại sản phẩm có vòi mềm gần giống ti giả để giúp bé làm quen dần với cách uống mới này. Lâu dần, mẹ hãy chuyển sang mua cho bé loại bình vòi cứng hơn.

2. Danh sách đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè gồm những gì?

Nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè, Blog Saigon-Gpdaily sẽ cung cấp cho bạn thông tin những đồ dùng cần thiết với mức giá cạnh tranh cần sắm cho bé hạ sinh hè này:

2.1. Danh sách quần áo cho bé trai vào mùa hè

Sản phẩm áo sơ sinh tay ngắn cài lệch màu Keiko: được làm hoàn toàn từ chất liệu cotton mềm mại, có tính năng thấm hút mồ hôi tốt. Đây là loại áo có cổ tròn, dạng khuy cài lệch và tay ngắn đem lại sự mát mẻ, thông thoáng cho con trai của bạn. Giá bán chỉ từ 37.000 VNĐ/cái.

Bộ 5 quần thể thao Nanio màu in: sản phẩm có thành phần 100% cotton thoáng mát cùng nhiều họa tiết dễ thương, tạo nên sự đáng yêu và cảm giác thoải mái cho bé khi mặc. Quần có thiết kế dạng ngắn thoáng mát, dây thun mềm không gây nên vết hằn trên da bé. Giá bán trên Saigon-Gpdaily chỉ 105.000VNĐ đối với combo 5 quần này.

Khăn đội thóp tam giác hình con chim Banamiza: có màu vàng, làm từ chất liệu cotton mát mẻ. Sản phẩm có khả năng che phần thóp từ đó bảo vệ bé khỏi các nguy hiểm liên quan đến bộ phận mềm yếu nhất của cơ thể. Ngoài ra, khăn che thóp có họa tiết hình con chim thêu nổi giúp bé trai trở nên nam tính hơn. Giá của sản phẩm rất hợp lý, chỉ 25.000 VNĐ.

Quần áo sơ sinh cho mùa hè cần sự thoáng mát (Nguồn: bibomart.com.vn)

2.2. Danh sách tã bỉm

Trên thị trường có nhiều nhãn hiệu bỉm với mức giá và chất lượng khác nhau. Trong quá trình chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè, các mẹ tuyệt đối không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ dẫn đến ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bé trai. Chính vì thế, bố mẹ hãy dành những điều tốt nhất cho con bằng việc chọn sử dụng các loại tã bỉm chất lượng, được kiểm định an toàn cho bé như:

Tã dán Merries NB90 được sản xuất từ Nhật Bản với chất liệu bông thoáng mát, mềm mại. Bịch tã này có tất cả 90 miếng, chỉ dành cho những bé sơ sinh có cân nặng dưới 5kg. Chỉ cần 359.000 VNĐ bạn đã có thể dùng cho bé trong vòng vài tháng đầu đời.

Tã bỉm quần cho bé trai Moony Boys L44 được sản xuất trên dây chuyền Nhật Bản. Mục tiêu của Moony boys là khả năng thấm hút tuyệt đối, đảm bảo các bé trai luôn có giấc ngủ ngon nhất. Với thiết kế phần hông co giãn bé sẽ tha hồ vận động mà không lo bị khó chịu. Mức giá của sản phẩm trên Saigon-Gpdaily.com là 375.000 VNĐ.

2.4. Danh sách dụng cụ tắm

Sữa tắm gội hữu cơ 2 trong 1 cho trẻ sơ sinh Just Gentle có chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên. Sản phẩm là sự kết hợp của hoa cúc La Mã, lô hội, tinh dầu oải hương và dưa chuột tạo nên mùi hương dịu nhẹ, an toàn với mọi làn da trẻ. Mặc dù có chất lượng cao nhưng sản phẩm chỉ có mức giá cạnh tranh là 242.000 VNĐ.

Khăn tắm trẻ em 4 lớp Lucky Nhật Nam đem lại sự mềm mại, thoải mái cho trẻ với 100% từ vải cotton. Kích thước của khăn rất rộng, lên tới 85 x 70cm nhưng chỉ có giá là 22.500 VNĐ/sản phẩm.

Đồ chơi tắm silicone – Oille, Willo & Lola được rất nhiều bé trai yêu thích. Marcus & Marcus là thương hiệu hàng đầu của Canada về lĩnh vực đồ chơi cho trẻ. Tất cả các sản phẩm này đều làm từ chất liệu silicone đặc biệt có khả năng thay đổi màu khi nhiệt độ nước nóng lên. Loại đồ chơi cao cấp này có giá ưu đãi là 238.000 VNĐ.

Khăn tắm 4 lớp đem lại sự mềm mại cho bé (Nguồn: dailyinfo.vn)

2.5. Danh sách các vật dụng chăm sóc vệ sinh

Nước giặt-xả thiên nhiên cho bé từ 0 tháng Dr.Spock Organics 2L: có chiết xuất từ quả bồ hòn tự nhiên. Sản phẩm có tính năng tan hoàn toàn trong nước, làm mềm vải mà không để lại cặn. Hương thơm của dung dịch rất dễ chịu, chỉ với giá 219.00 VNĐ bạn đã có cho mình 2 lít nước vừa giặt vừa xả.

Kem chống hăm Kaufmann’s 75ml: là loại kem chống hăm cho trẻ sơ sinh ngăn chặn nguy cơ gây mẩn ngứa, rôm sảy cho làn da các bé trai sơ sinh. Giá tham khảo của sản phẩm này là 195.000VNĐ.

2.6. Danh sách đồ dùng ăn uống

Bình sữa silicone Comotomo 150ml: có thân bình và phần núm ti bằng silicone an toàn, không chứa thành phần gây hại BPA. Phần miệng bình rộng giúp bạn dễ dàng trong thao tác cũng như việc vệ sinh, rửa sạch sau khi sử dụng. Giá tham khảo của loại bình này là 380.000 VNĐ.

Túi trữ sữa Farlin 200ml không chứa BPA, đảm bảo an toàn cho các bà mẹ tích trữ sữa trong nhiều ngày. Mặc dù sản phẩm đã được kiểm định y tế nhưng túi chỉ nên dùng 2 lần sau khi đã sử dụng. Chỉ khoảng 155.000 VNĐ/sản phẩm, bạn có thể giữ nguyên hương vị của sữa mẹ với thời gian dài.

Bình sữa có núm bằng silicone an toàn (Nguồn: moby.com.vn)

2.7. Danh sách đồ dùng đi ngủ

Nôi trẻ em Ingenuity có tính năng rung và đung đưa tự động giúp bé đi sâu vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Sản phẩm nôi, cũi cho bé có 2 tư thế nằm hoặc ngồi thuận lợi cho bé ngồi chơi hay ngủ đều được. Đặc biệt, nôi có 5 mức độ rung, 6 giai điệu ru và có thể hẹn giờ tùy ý giúp bạn điều khiển theo nhu cầu của bé. Mức giá tham khảo dành cho bạn là 3.187.200 VNĐ.

Gối đầu BabyMoov Lovenest chống bị dẹt đầu cho các bé trai bằng việc thiết kế phần lõm ở chính giữa. Sản phẩm phù hợp với mọi loại nôi, giường, cũi, ghế rung hoặc xe đẩy. Với chất lượng vải thoáng mát, gối có giá từ 296.100 VNĐ.

Chuẩn bị gối, nôi cũi cho bé giấc ngủ ngon (Nguồn: babylovevn.com)

Việc chọn lựa và chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè không bao giờ là khó khăn khi các mẹ trang bị những kinh nghiệm hữu ích trên đây. Để mua các đồ dùng vật dụng cần thiết cho bé đảm bảo an toàn, chất lượng bố mẹ có thể đến với hệ thống siêu thị lớn VinMart hoặc đặt mua online đầy tiện lợi trên Saigon-Gpdaily.com. Trong niềm háo hức, phấn khởi khi sắp đón chào bé trai kháu khỉnh ra đời, các mẹ bầu đừng quên đi khám thai sản thường xuyên theo lịch hẹn với bác sĩ cũng như tìm hiểu các vấn đề thai giáo cơ bản cần biết. Đơn giản hơn, chị em có thể sử dụng gói thai sản cung cấp dịch vụ chu đáo, chất lượng tại Vinmec để không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì về sức khỏe mẹ và bé trong suốt thai kỳ đến khi sinh nở và cả sau sinh nhé!