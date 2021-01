Danh sách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân cần thiết nhất

Sắm đồ sơ sinh cho trẻ là việc mà không phải bà bầu nào cũng có thể làm được, nhất là mua đồ theo mùa. Bởi đối với từng mùa thì bé sẽ cần những món đồ khác nhau. Vậy, chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân như thế nào? Blog Saigon-Gpdaily sẽ gợi ý cho bạn ngay sau đây.



1. Kinh nghiệm chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai vào mùa xuân

1.1. Cách chọn quần áo bé trai vào mùa xuân

Khi mua áo mẹ nên chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân là những chiếc có cài khuy thay vì áo chui, bởi trẻ nhỏ rất yếu nên mặc áo chui vô tình có thể gây ra những nguy hiểm cho phần cổ của trẻ. Bên cạnh đó, nếu chọn quần mẹ cũng nên chú ý mua loại có thể mặc ngoài tã cho bé để khi mặc cùng bỉm ko bị chật.

Ngoài ra, bạn phải nhớ rằng đây là quần áo cho mùa xuân nên bạn cần quan tâm đến chất liệu. Vải cotton là phù hợp nhất vì có khả năng thấm hút rất tốt lại mang đến cho bé cảm giác thoải mái và tự do.

1.2. Cách chọn tã bỉm

Dù là chọn đồ cho bé trai hay bé gái vào mùa xuân thì các mẹ không thể bỏ qua việc chuẩn bị khăn và bỉm tã. Những sản phẩm cần chuẩn bị gồm có: khăn tắm, khăn xô, khăn voan mỏng, khăn sữa, khăn ướt, khăn gạc…còn đối với tã thì nên chọn của những thương hiệu lớn và nổi tiếng Merries hay JO.

1.3. Cách chọn đồ dùng ngủ nghỉ

Để trẻ có một giấc ngủ ngon thì không thể thiếu những đồ dùng như: chăn cotton mỏng, màn chụp, chiếu cói, ga thấm, gối chặn… Khi chuẩn bị mẹ nên chú ý chọn những chất liệu mềm mỏng và có độ thấm hút rất cao. Ngoài ra, bạn cũng thường xuyên vệ sinh những sản phẩm này để đảm bảo bé không bị nhiễm bệnh.

1.4. Những đồ dùng sơ sinh cần thiết khác

Nước hoa dịu nhẹ cho bé: Đây là sản phẩm rất cần thiết nhằm giúp cơ thể bé có được mùi hương thơm ngát. Nên mua những sản phẩm có độ pH – trung tính và chiết xuất từ thành phần thảo dược, cúc tây hay oải hương…

Một đôi giày đẹp: Khi đưa bé từ viện về các mẹ cần đảm bảo giữ ấm với một đôi giày cho bé chất liệu tốt, thoải mái chính là giải pháp hoàn hảo nhất. Bạn đừng quên chuẩn bị nhé.

Bấm móng tay: Có những bé khi sinh ra móng tay khá ngắn, nhưng một số trẻ lại có móng tay rất dài. Nếu bé quơ lung tung sẽ gây xây xát đến cơ thể, chính vì thế bạn cần trang bị bấm móng tay chuyên dành cho trẻ em.

Địu em bé, xe đẩy: Đây là 2 sản phẩm mà mẹ nên sắm đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân. Một chiếc địu thiết kế chắc chắn hay sử dụng xe đẩy nhỏ gọn, êm ái sẽ rất tuyệt vời để mẹ có thể đưa bé đi dạo hay mang bé tiếp xúc với ngoài trời trong những ngày xuân ấm áp dễ chịu.

Vải voan che bụi: Sản phẩm này dùng khi bạn mang bé ra ngoài trời. Không chỉ có tác dụng chống bụi bẩn mà khăn voan còn ngăn cản những yếu tố gây dại cho da dẻ của trẻ.

Khăn choàng: Đây là vật dụng hoàn hảo để giữ ấm cho trẻ sơ sinh. Khăn choàng nên mua loại dành cho trẻ để tránh những dị ứng với da.

Kem chống nắng: Vào mùa xuân thời tiết giao mùa nên nguy cơ bé bị mắc bệnh là rất lớn. Chính vì vậy, việc chuẩn bị kem chống nắng và chống hăm là vô cùng cần thiết. Sắm đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân sẽ giúp bé tránh những căn bệnh thường gặp. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn loại kem chống hăm cho trẻ sơ sinh tốt và an toàn nhất để đạt hiệu quả cao.

Đồ chơi bé trai: Đã là con trai thì bạn nên sắm ngay cho bé những món đồ chơi chất liệu an toàn, ngộ nghĩnh, mạnh mẽ chút như siêu nhân hay khủng long để bé tiếp xúc ngay từ nhỏ. Nếu bé có phòng riêng thì món đồ chơi còn có tác dụng trang trí cho căn phòng thêm sinh động.

Túi đựng đồ sơ sinh cho mẹ: Vì đồ sơ sinh khá nhỏ có thể rơi vãi lung tung và bị thất lạc nên mẹ hãy sử dụng những chiếc túi này. Chỉ cần phân loại ra từng túi riêng, khi nào muốn mặc đồ gì cho trẻ thì lấy ra khỏi túi, rất đơn giản.

2. Danh sách đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân gồm những gì

2.1. Danh sách quần áo cho bé trai vào mùa xuân

Áo, quần sơ sinh: chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân là chiếc quần dài rã đáy trắng viền Nanio, quần thể thao, quần dài, quần ngắn, quần lót bé trai thương hiệu uy tín Nanio…có giá từ 50.000 đến 200.000 VNĐ. Áo khoác túi ốp tròn La Pomme, áo cộc cài vai La Pomme, áo khoác nhẹ cổ Y cài cúc giữa La Pomme… cũng có giá từ 50.000 đến 200.000 VNĐ. Riêng những bộ áo liền quần cho bé siêu yêu thì tầm giá từ 100.000 đến 300.000 VNĐ

Nón che thóp: Các mẹ bỉm sữa hiện rất tin dùng sản phẩm này của thương hiệu đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Banamiza có giá là 25.000 VNĐ

Bao tay: bao tay chân dây cột trắng Nanio, bộ bao tay chân bo bông Nanio, bộ bao tay chân cotton sọc màu Nanio… có giá bán trên Saigon-Gpdaily.com từ 50.000 đến 150.000 VNĐ tùy từng sản phẩm.

Vớ: chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân thời tiết còn se lạnh không nên thiếu những chiếc vớ giữ ấm cho đôi bàn chân bé nhỏ của con. Mẹ nên mua bao chân bo màu Nanio, vớ sọc Nanio, bao chân hình gấu Miomio, tất cổ ngắn cho trẻ ELLE EBK200 có giá từ 20.000 đến 150.000 VNĐ vừa đẹp lại dùng được lâu.

2.2. Danh sách tã bỉm

Đối với những em bé sơ sinh việc chọn tã và bỉm vô cùng quan trọng. Trong khoảng thời gian này bé sẽ sử dụng một số lượng lớn tã và bỉm nên các mẹ cần mua những sản phẩm chất lượng và phù hợp. Với 2 sản phẩm tã quần/quần đóng bỉm HELLO B&B và tã quần/quần đóng bỉm in bông HELLO B&B, mẹ sẽ yên tâm cho bé chơi đùa và vận động mà không lo lắng miếng lót bị xê dịch & bị tràn. Mức giá của một sản phẩm trên Saigon-Gpdaily.com đang bán là 46.000 VNĐ.

2.3. Danh sách dụng cụ tắm cho bé

Sữa tắm: Đây là một sản phẩm không thể thiếu trong danh sách đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân nhằm đảm bảo bé luôn được sạch sẽ và thơm tho tránh xa những tác nhân gây hại. Mẹ hãy tắm cho bé bằng các loại sữa tắm hương dịu nhẹ, không kích ứng da như: sữa tắm gội cho bé Soft Bunny, sữa tắm gội cho bé Mustela, sữa tắm chiết xuất ô liu cho bé DermoViva Olive Baby Bath, sữa tắm D-nee Kids cho bé. Những sản phẩm này có giá dao động từ 100.000 đến 300.000 VNĐ

Dầu gội: Thường những bé sơ sinh sau một thời gian sẽ có “ cứt trâu” trên đầu, chính vì thế các mẹ nên sử dụng dầu gội dịu nhẹ và an toàn tuyệt đối cho trẻ để nhanh chóng làm sạch. Một số sản phẩm như: dầu gội cho bé DHC Baby Hair Shampoo, dầu gội không cay mắt Johnson’s Baby Shampoo, dầu gội chiết xuất ô liu cho trẻ em DermoViva, dầu tắm gội dịu nhẹ cho bé Evoluderm bébé… Những sản phẩm này hiện đang bán trên Saigon-Gpdaily.om với giá từ 50.000 đến 200.000 VNĐ.

Khăn tắm: Sau khi gội đầu và tắm rửa cho bé xong bạn không thể dùng chiếc khăn tắm mà người lớn sử dụng cho bé được. Vì làn da của bé mỏng manh và nhạy cảm nên các mẹ hãy chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân là những chiếc khăn chuyên dụng dành cho trẻ. Đó là: áo choàng tắm Mothercare NA, khăn tắm Mothercare, khăn tắm trùm đầu on the road và bao tay Mothercare, bộ khăn ủ và tắm MotherCare…Bạn cần bỏ ra từ 300.000 đến 800.000 để có được sản phẩm dành cho bé yêu.

Chậu tắm: Đây là sản phẩm vệ sinh chăm sóc cho bé mà bà mẹ nào cũng nên sắm. Một vài gợi ý cho mẹ như: chậu tắm TOP, chậu tắm BIO White Patu, chậu tắm gấp gọn Mothercare GA653, chậu tắm Thái Lan cho bé No 580…Giá tham khảo cho những sản phẩm này khoảng từ 300.000 đến 1.500.00 VNĐ.

Đồ chơi tắm: Các mẹ nên mua đồ chơi tắm silicone để đảm bảo an toàn và cho bé đùa nghịch trong lúc tắm. Những sản phẩm này có giá rất rẻ, chỉ có giá từ 150.000 đến 250.000 VNĐ

Nhiệt kế: Sản phẩm này sẽ giúp bạn biết được nhiệt độ của bé trong lúc tắm như thế nào để cân bằng nước đảm bảo nhất. Bạn có thể sắm cho bé nhiệt kế điện tử đo tai Omron chỉ với mức giá 720.000 VNĐ.

2.4. Danh sách các vật dụng chăm sóc vệ sinh

Nước giặt xả: Đối với quần áo trẻ sơ sinh bạn không nên dùng loại nước xả vải thông thường của người lớn mà nên dùng loại chỉ dành cho trẻ.Tốt nhất bạn nên sắm những loại nước giặt tốt cho trẻ sơ sinh giúp vải mềm sạch khử mùi hôi, có thể kể đến như: nước giặt quần áo bé Purity, nước giặt Arau Baby, nước giặt quần áo em bé D-nee Honey Star…Mỗi loại sẽ có giá từ 100.000 đến 250.000 VNĐ.

Khăn các loại (ướt, xô, sữa, vải …): Với mỗi loại khăn sẽ có những công dụng khác nhau, tuy nhiên tránh dùng chung sản phẩm này với người lớn. Bạn nên mua các loại khăn như: khăn mặt cho bé Eross, khăn choàng khi cho bé bú Mothercare, khăn vải cho bé Mothercare, khăn xô cho bé San Baby…Sản phẩm có giá dao động từ 50.000 đến 250.000.

Rơ lưỡi nướu: Dụng cụ này giúp lưỡi của bé được vệ sinh sạch sẽ và tốt nhất. Bạn nên mua sản phẩm rơ lưỡi NUK cho bé với giá 239.000 VNĐ để làm sạch dễ dàng lưỡi, nướu, lợi và răng của bé.

Kem chống hăm, kem dưỡng: Đây là những sản phẩm rất cần thiết để hỗ trợ mẹ vệ sinh và giữ cho cơ thể bé luôn sạch sẽ, thơm tho. Một số sản phẩm bạn nên tham khảo như: kem chống hăm cho bé Putto Secret Powder Cream, kem chống hăm Kaufmann’s, kem chống hăm Penaten…Những đồ dùng này có giá từ 50.000 đến 200.000 VNĐ.

Nước muối sinh lý, bông gạc ….: Những sản phẩm này có rất nhiều tác dụng, các mẹ có thể sử dụng cho bé hàng ngày nếu thấy trên cơ thể bé có vết bẩn. Bạn có thể mua nước muối sinh lý cho trẻ sơ sinh Physiodose, nước muối sinh lý Natri Clorid và một vài sản phẩm y tế bông gạc. Mức giá cho những sản phẩm này dao động từ 5.000 đến 150.000 VNĐ.

2.5. Danh sách đồ dùng ăn uống

Bình sữa: Bình sữa giúp trẻ ăn ngon miệng hơn và tiện lợi hơn. Chỉ từ 200.000 đến 400.000 bạn đa có trong tay một vài bình sữa cho bé như: Bình sữa PP cổ nhỏ BiBi Happiness , bình sữa thủy tinh cổ nhỏ Bibi mama/papa, bình sữa PP cổ rộng BiBi Basic care…

Nước rửa bình sữa: Nước rửa bình sữa cho bé Putto Houzz Dishwashing Liquid với giá 200.000 VNĐ sẽ giúp bé có được một chiếc bình sạch sẽ. Nước rửa bình sữa sẽ nhanh chóng làm sạch các vết bẩn để bữa ăn sau của bé ngon miệng hơn.

Máy hâm sữa: Là dụng cụ giữ nóng cho bình sữa khi bé chưa uống ngay. Mẹ có thể tham khảo mua máy hâm sữa nhanh, giữ ấm tốt như máy hâm sữa Mebby Scaldapappa, Canpol Babi, máy hâm sữa đa năng Snug… Giá dao động khoảng hơn 700.000 VNĐ.

2.6. Danh sách đồ dùng đi ngủ

Chăn ngủ: Các mẹ có thể mua cho bé gấu Teddy và chăn cho bé Mothercare hay bộ drap cho bé Navicom chỉ từ 300.000 đến 600.000 VNĐ là bạn có thể nâng niu giấc ngủ cho trẻ. Ngoài ra, chăn còn giúp bé ôm khi ngủ nếu không có mẹ bên cạnh.

Nôi cũi: chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân chiếc nôi cũi xinh xinh đảm bảo an toàn cho bé, nếu không có người lớn bên cạnh. Bạn có thể chọn nôi ngủ chung giường Summer Infant, nôi di động với mức giá tầm 1.000.000 đến 10.000.000 VNĐ.

Gối nằm, gối chặn, nệm: Đây chính là sản phẩm giúp bạn mang đến cho bé một giấc ngủ êm ái và thoải mái. Nhất là những chiếc nệm êm ái giúp bé ngủ sâu giấc và ngon hơn. Cụ thể một số sản phẩm như: nệm/ gối THIVI DooMagic, bộ nệm và gối dành cho bé THIVI… có mức giá dao động từ 200.000 đến 300.000 VNĐ.

Trên đây là những cách để bạn chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa xuân tốt nhất. Hy vọng bạn sẽ lên danh sách chọn những sản phẩm hoàn hảo dành cho bé yêu.