Danh sách đồ sơ sinh cho bé trai từ 0-12 tháng tuổi thiết yếu nhất

Đối với mỗi bà mẹ, công tác chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai sắp ra đời luôn đóng vai trò rất quan trọng. Việc này chiếm rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là mẹ bầu mang thai lần đầu. Bạn hãy cùng tham khảo những kinh nghiệm mà Blog Saigon-Gpdaily chia sẻ trong bài viết sau đây nhé!



1. Danh sách đồ sơ sinh cho bé trai gồm những gì

1.1. Danh sách đồ dùng cho bé trai từ 0 đến 3 tháng tuổi

Việc chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai từ 0 đến 3 tháng rất cần thiết để gia đình bạn sẵn sàng chào đón một thiên thần nhỏ. Đặc biệt những người lần đầu làm mẹ nên chú ý một số đồ dùng sau đây:

Quần áo cho trẻ sơ sinh

Quần áo cho giai đoạn sơ sinh yêu cầu cao về chất liệu, tránh ảnh hưởng đến làn da non nớt của trẻ. Đặc biệt, bạn nên mua loại áo sơ sinh buộc dây hoặc khuy để không gây khó khăn trong quá trình thay đồ. Bên cạnh đó, giai đoạn từ 0 đến 3 tháng tuổi con tăng cân khá nhanh vì thế các mẹ không nên mua quá nhiều đồ gây lãng phí.

Mũ che thóp

Khi mới sinh ra, phần sọ của trẻ chưa hoàn toàn liền lại và có sẽ 1 vùng rất mềm, bị lõm được gọi là thóp. Vì vậy, đồ sơ sinh cho bé trai với một chiếc mũ giúp che chắn, bảo vệ bộ phận yếu ớt là vô cùng cần thiết.

Lưu ý, nếu bạn sinh con vào mùa đông thì nên mua mũ chụp đầu ấm tránh cho trẻ cảm lạnh và mắc các căn bệnh nguy hiểm. Tốt nhất bạn nên mua 3 chiếc có độ thấm mồ hôi tốt, vừa vặn với bé để dùng nhé.

Cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để chào đón thiên thần nhỏ (Nguồn: mevabe.vn)

Bỉm và tã lót

Đối với việc chọn đồ sơ sinh cho bé trai, các bà mẹ nên chuẩn bị thật nhiều bỉm và tã lót. Số lượng khoảng 2 chồng tã lót và 1 bịch bỉm newborn 1 để đáp ứng được việc trẻ thường xuyên đi vệ sinh do việc bú sữa mẹ. Hơn nữa, mẹ cần chú ý chọn mua loại bỉm tã chất lượng cao, mềm mại, an toàn cho da bé, thấm hút tốt để con yêu khi mang luôn được thoải mái, dễ chịu, tránh bị hăm da, tổn thương da.

Băng rốn

Các bà mẹ cần lưu ý rốn của trẻ sơ sinh từ 0 đến 3 tháng tuyệt đối không được để nhiễm trùng. Bạn phải sử dụng băng rốn đã qua tiệt trùng nhằm đảm bảo vệ sinh cho vùng rốn cũng như giữ ấm cho phần bụng còn non yếu của bé. Chỉ khi nào rốn rụng hoàn toàn và không xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn thì bạn mới không phải sử dụng đồ dùng này.

Các mẹ không nên để rốn của trẻ bị nhiễm trùng (Nguồn: thamtamghep.com)

1.2. Danh sách đồ dùng cho bé trai từ 4 đến 7 tháng tuổi

Đồ sơ sinh cho bé trai gồm những gì ở giai đoạn từ 4 tháng trở lên? Hãy tham khảo thêm thông tin dưới đây các mẹ nhé!

Bỉm cho bé trai

Khi mua bỉm, mẹ nên chọn loại phù hợp với cân nặng của bé, ngoài bao bì của sản phẩm sẽ có các thông số về tháng và khoảng cân nặng để bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Giai đoạn này là lúc trẻ đã biết lật, bỉm dán sẽ lệch lạc khi hoạt động nên giải pháp tốt nhất giúp bé thoải mái chính là tã quần. Bạn cần chọn các loại tã quần có chất liệu mềm mại, đảm bảo sự thông thoáng để con luôn có được sự khô thoáng, dễ chịu nhất.

Ghế, bát, thìa và yếm ăn dặm

Yếm ăn cho bé có tác dụng che kín phần ngực, mang lại hơi ấm và đặc biệt là tránh vấy bẩn quần áo khi bé bắt đầu ngồi vào ghế ăn dặm. Hiện nay, có nhiều bà mẹ Việt Nam thông thái đã tìm hiểu và áp dụng cách ăn dặm tự chỉ huy cho bé theo phương pháp của người Nhật. Khi con đến tuổi ăn dặm mẹ chỉ cần sắm một chiếc ghế liền có cả bàn chắc chắn, êm ái là có thể sử dụng được từ khi bé bắt đầu tập ăn đến khi kết thúc giai đoạn.

Ghế ăn dặm giúp bé ổn định vị trí khi ăn (Nguồn: poh.vn)

Xe đẩy

Bằng việc sử dụng một chiếc xe đẩy gọn nhẹ, tiện dụng, bé rất thích thú, bạn hoàn toàn có thể giúp bé vui vẻ, bớt quấy khóc và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Ngoài ra, nếu thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh bé sẽ khám phá thêm được nhiều điều mới lạ, từ đó phát huy tối đa khả năng tưởng tượng.

1.3. Danh sách đồ dùng cho bé trai từ 7 đến 12 tháng tuổi

Địu trẻ em

Địu là đồ sơ sinh cho bé trai, cần thiết trong giai đoạn chưa biết đi cho cả mẹ và bé. Nhờ có địu- sản phẩm giúp chăm sóc an toàn cho bé mọi lúc bằng việc vừa làm vừa bế được con không chỉ tạo cho bé cảm giác luôn được an toàn vì có mẹ bên cạnh mà còn tăng thêm sợi dây tình cảm khăng khít hơn cho hai mẹ con. Trên thị trường có rất nhiều loại địu với nhiều mức giá, chức năng cần thiết để bạn lựa chọn, tuy nhiên bạn hãy mua loại địu chất liệu bền bỉ, đường may chắc chắn giúp an tâm nhất khi sử dụng nhé.

Mẹ có thể đưa bé đến bất cứ đâu nhờ có địu- đây là đồ sơ sinh cho bé trai rất hữu ích nên có (Nguồn: blogspot.com)

Nhiệt kế, dụng cụ hút mũi

Các bé trai trong giai đoạn 7 đến 12 tháng có hệ miễn dịch tương đối yếu, thường hay bị ho, sổ mũi do sự thay đổi của thời tiết. Vì vậy, việc dự phòng sẵn trong nhà đồ dùng như nhiệt kế, dụng cụ hút mũi là vô cùng quan trọng trong danh sách đồ sơ sinh cho bé trai.

Nếu như bé chỉ cảm cúm thông thường và có biểu hiện sổ mũi thì máy hút mũi là giải pháp hữu hiệu. Dụng cụ hút mũi cho bé giúp lấy đờm ra ngoài dễ dàng, giảm bớt cảm giác khó thở và nghẹt mũi của bé một cách nhanh chóng. Thật tiện lợi để chăm sóc sức khỏe cho bé trai cùng 2 sản phẩm này bố mẹ nhớ sắm đủ nhé!

Các loại đồ chơi

Bé trai trong độ tuổi này rất tò mò trong việc tìm hiểu thế giới xung quanh, những âm thanh và màu sắc luôn tạo sự hứng thú cho trẻ. Vì vậy, bạn nên chọn cho trẻ những đồ chơi mềm có hình các con vật ngộ nghĩnh hoặc chỉ đơn giản là những quả bóng nhiều màu sắc.

Bố mẹ có thể tin tưởng lựa chọn đồ chơi chất lượng cao dành cho bé. Khi mua đồ chơi bộ 4 sinh vật nông trại nhiều màu sắc, bạn sẽ sở hữu trọn bộ với mức giá vô cùng ưu đãi cho con yêu rồi đấy.

Trẻ rất hứng thú với đồ chơi nhiều màu sắc (Nguồn: http2.mlstatic.com)

2. Kinh nghiệm mua đồ sơ sinh cho bé trai có thể mẹ chưa biết

2.1. Chọn loại tã riêng cho bé trai

Bé trai có xu hướng đi tiểu về phía trước nên phần này của tã sẽ bị đầy trước tiên. Vì vậy, các loại bỉm dành riêng cho bé thường có thiết kế riêng bằng việc thêm một lớp hút ẩm phía trước. Bạn nên ưu tiên sử dụng loại bỉm đặc biệt này để tăng khả năng chống tràn và giúp bé luôn cảm thấy khô thoáng, dễ chịu.

Dựa trên nhu cầu của bé mà các hãng sản xuất đã nghiên cứu ra các loại bỉm riêng biệt cho giới tính. Sáng chế tiên tiến này đã mang lại sự tiện lợi và thoải mái nhất cho trẻ khi sử dụng.

Để tránh việc bé cảm thấy bí bách quá khi mặc bỉm thì bạn nên sử dụng kem chống hăm tã loại tốt của các hãng nổi tiếng. Nhờ vậy, vùng tiếp xúc với bỉm của bé sẽ không còn tình trạng đau rát gây khó chịu.

2.2. Chọn miếng lót cỡ lớn

Miếng lót cỡ lớn thường được ưu tiên khi bé tiểu tiện và đại tiện nhiều hơn bình thường, dẫn đến bỉm bị tràn trong thời gian ngắn. Hoặc đơn giản chỉ là cân nặng của trẻ đã vượt quá mức được ghi trên thông tin hướng dẫn của sản phẩm.

Tuy vậy, việc dùng tã có nhiều nguy cơ khiến trẻ bị hăm gây nóng, rát và khó chịu. Để tránh tình trạng hăm do tã, bỉm cho bé trai, bạn cần giữ cho vùng háng và mông của trẻ luôn sạch sẽ, khô thoáng. Bên cạnh đó, mẹ cần thường xuyên kiểm tra tã, thay ngay khi thấy dấu hiệu đầy và rửa cho bé bằng nước ấm.

Mẹ nên thay tã thường xuyên để đem lại sự khô thoáng cho bé (Nguồn: bizweb.dktcdn.net)

2.3. Kích cỡ quần áo cho bé trai

Trên thị trường chỉ có vài size quần áo nhất định trong khi mỗi bé lại có thể trạng khác nhau. Vì vậy, theo kinh nghiệm mua đồ sơ sinh cho bé trai, đa phần các bà mẹ sẽ chọn quần áo rộng hơn kích cỡ thực tế của con. Việc này có thể giúp bé dễ dàng cử động và đồ dùng sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn kể cả khi bé lớn nhanh như thổi.

2.3. Chú ý đến màu sắc khi chọn đồ sơ sinh cho bé trai

Đối với bé trai, những màu sắc ưu tiên chọn nên là những bộ đồ có màu vàng sáng, màu xanh, trắng. Điều này giúp mẹ dễ dàng hơn trong việc phát hiện vết bẩn, đồng thời các màu màu sắc nhẹ màu tránh việc kích thích thần kinh của trẻ. Từ đó, chàng hoàng tử của bạn sẽ có một giấc ngủ ngon mà không bị giật mình, quấy khóc.

Bạn nên chọn quần áo có màu sắc dịu nhẹ cho bé trai (Nguồn: dichvudocung.vn)

2.4. Họa tiết phù hợp cho bé trai

Những hoa văn trên trang phục của bé trai sẽ ưu tiên sự đơn giản, dễ nhìn. Quan trọng hơn hết vẫn là chọn quần áo có thể che kín phần rốn và bụng, hạn chế việc bé bị đau bụng hoặc cảm lạnh. Mẹ có thể lựa chọn trang phục áo liền quần vải mềm, thoáng với các họa tiết dễ thương cho con.

2.5. Chọn sản phẩm uy tín, an toàn

Làn da của trẻ vô cùng nhạy cảm, dễ bị nổi mẩn nếu bị tác động bởi các thành phần hóa học gây hại trong quần áo kém chất lượng. Bạn hãy hạn chế mua sản phẩm có màu sắc đậm vì chúng thường có hàm lượng thuốc nhuộm rất cao, dễ gây kích ứng da. Vì vậy việc chọn cho con trai của mình những bộ trang phục an toàn, đảm bảo chất lượng là điều các mẹ nên làm.

Trẻ có làn da vô cùng nhạy cảm (Nguồn: benhsuybuongtrung.vn)

2.6. Độ bền của sản phẩm

Khi mua trang phục cho trẻ sơ sinh, các mẹ hãy lộn trái vải để kiểm tra độ bền của đường chỉ. Bên cạnh đó, bạn nên giặt quần áo trẻ riêng và bằng nước giặt tốt dành cho trẻ sơ sinh giúp bảo vệ làn da non mềm của bé. Ngoài ra, mẹ nên hạn chế dùng lực mạnh khi vắt đồ sơ sinh bằng máy giặt, điều này dễ gây co giãn vải và mất đi hình dáng vốn có.

Chọn lựa đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho bé cũng như đảm bảo chất lượng (Nguồn: kidsplaza.vn)

Nếu bạn là người mẹ lần đầu mang thai và không có kinh nghiệm khi mua đồ sơ sinh cho bé trai thì hãy thỏa thích lựa chọn. Tất cả các sản phẩm đều đảm bảo an toàn với mọi làn da và có giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Hơn thế, để chào đón con trai yêu chu đáo, hoàn hảo nhất, các mẹ hãy đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cả bản thân và thai nhi.