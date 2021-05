Đau đầu vùng trán và thái dương bệnh gì, nguy hiểm không, nguyên nhân

2.2 Do tâm lý

Đột nhiên một ngày bạn tự dưng cảm thấy bị đau đầu vùng trán và thái dương, dù nghỉ ngơi vẫn không thuyên giảm. Vậy đây là dấu hiệu của bệnh gì? Có nguy hiểm không? Khám phá ngay!



1. Đau đầu ở vùng trán là bệnh gì

Đau đầu là một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp ở mọi độ tuổi, giới tính và quốc gia. Đau đầu có thể ở nhiều vị trí như vùng trán, thái dương, đỉnh đầu … Vậy đau đầu ở vùng trán là bệnh gì? Nó có thể là triệu chứng để cảnh báo những căn bệnh nguy hiểm tới sức khỏe như bệnh Horton, u não, viêm nhiễm ở vùng đầu, các bệnh liên quan đến mạch máu não, rối loạn về chức năng của thần kinh, viêm xoang, rối loạn về tuần hoàn não hay đau nửa đầu loại Migraine …

Đau đầu vùng trán là bệnh gì? (Nguồn: zadn.vn)

2. Nguyên nhân đau đầu ở vùng trán và thái dương

2.1 Do bệnh lý

Như đã trình bày ở trên, đau đầu ở vùng trán và thái dương có thể là do cơ thể đang mắc bệnh nguy hiểm như Horton, u não, rối loạn về khả năng tuần hoàn não, rối loạn về chức năng thần kinh, viêm nhiễm ở vùng đầu … Thông thường các bác sĩ sẽ yêu cầu thực hiện các xét nghiệm để xác định chính xác người đau đầu mắc bệnh gì rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng.

2.2 Do tâm lý

Ngoài nguyên do bệnh lý, yếu tố tâm lý cũng có thể là căn nguyên khiến hầu hết mọi người bị đau đầu. Thật vậy, có tới 90% người thừa nhận rằng họ bị đau đầu do tâm lý căng thẳng. Đó là khi họ gặp tình trạng bị lo âu căng thẳng kéo dài, không thể giải quyết được những vấn đề trong cảm xúc của bản thân. Họ liên tục bị cảm thấy áp lực, khó chịu. Và tình trạng này thường xảy ra khi người ta đang ở độ tuổi trung niên. Theo ghi nhận, nữ giới có xu hướng mắc đau đầu do tâm lý nhiều hơn nam giới.

Khi bị đau đầu do tâm lý, bạn sẽ có cảm giác đau dạng ê ẩm, giống như bị bóp siết, thắt chặt, đè ép vào vùng đầu và cường độ đau cũng như tần suất đau mỗi lúc một tăng lên.

Đau đầu do tâm lý (Nguồn: jindalnaturecure.in)

3. Dấu hiệu nguy hiểm khi có hiện tượng đau đầu vùng trán và thái dương

Khi bị đau đầu dai dẳng ở vùng trán và thái dương, mọi người không nên chủ quan vì nó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn mắc phải căn bệnh cực kỳ nguy hiểm mang tên Horton. Nó còn có tên gọi là bệnh khiến viêm động mạch của toàn thân. Bệnh này có thể khiến thị giác người bệnh bị rối loạn và thậm chí có thể dẫn đến mù mắt mãi mãi. Một số triệu chứng cho thấy bạn có lẽ đã mắc căn bệnh Horton nguy hiểm gồm:

3.1 Mất ngủ, chán ăn, sốt

Người bệnh có thể bị gầy sút, trở nên chán ăn và thường xuyên mất ngủ do đau đầu kéo dài. Đôi khi, người bệnh còn bị sốt hâm hấp hoặc thậm chí là sốt cao. Một số trường hợp ghi nhận rằng họ chỉ mắc mỗi triệu chứng sốt trong thời gian dài, không tìm được nguyên do.

3.2 Đau ở vùng thái dương

Triệu chứng quen thuộc của người mắc Horton là có những cơn đau ở vị trí vùng thái dương. Họ có thể đau cả hai bên hoặc chỉ một bên một cách rất tự nhiên hoặc bắt nguồn từ một kích thích rất nhẹ đến da dầu như gội đầu, đeo kính hay chải đầu … Cơn đau thường dai dẳng với sự tê buốt khủng khiếp như kim châm. Cơn đau có thể lan rộng ra sang các vùng như trán, đỉnh chẩm, hốc mắt. Các cơn đau xuất hiện với cường độ cao hơn khi trời lạnh hoặc vào buổi đêm.

Theo ghi nhận, những cơn đau kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ với tần suất 1 đến 2 cơn trong một ngày. Vùng thái dương của người bệnh sẽ có dấu hiệu da đỏ, hơi sưng. Khi chạm vào cảm giác nóng hơn bình thường và cảm nhận được một đoạn của mạch máu cứng, dày, mạch đập không mạnh.

3.3 Có dấu hiệu tổn thương mắt

Mắt của người mắc bệnh Horton sẽ xuất hiện những dấu hiệu tổn thương. Thậm chí người bệnh có thể sợ ánh sáng, bị lác mắt, đôi khi mù, gặp ảo giác và cảm thấy có màn sương ở ngay trước mắt … và thậm chí cuối cùng có thể là mất thị lực mãi mãi. Biến chứng xuất hiện với tiến triển cực nhanh, đột ngột chỉ trong vài tiếng đồng hồ nếu người bệnh không được trị liệu kịp thời.

Do đó, nếu có bất kỳ dấu hiệu đau đầu vùng trán và thái dương kéo dài kèm theo các triệu chứng nguy hiểm về mắt và cơ thể, bạn cần ngay lập tức đăng ký dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở các phòng khám, bệnh viện uy tín để không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nguy hại đến sức khỏe nào.

Đau ở vùng thái dương (Nguồn: nhathuoclongchau.com)

4. Đau đầu vùng trán và 2 bên thái dương có nguy hiểm không

Đau đầu vùng trán và thái dương được xem là dấu hiệu cảnh báo các căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe của mỗi người. Những căn bệnh có thể cướp đi tính mạng và làm bạn mất thị lực như Horton, u não, viêm nhiễm ở vùng đầu … Thậm chí, kể cả bạn đau đầu không phải do các căn bệnh gây ra thì việc đau đầu ở vùng trán và thái dương thường xuyên sẽ gây ra ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bạn. Bạn sẽ khó lòng có thể làm việc hiệu quả, nghỉ ngơi và có một cuộc sống dễ chịu. Đôi khi do đau đầu, bạn mất ăn, mất ngủ khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi và thường xuyên cáu gắt, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội.

Đau đầu ở vùng trán và 2 bên thái dương có nguy hiểm hay không? (Nguồn: kynaforkids.vn)

5. Điều trị bệnh đau đầu vùng trán và thái dương

5.1 Điều trị hiện tượng

Hướng đầu tiên để điều trị căn bệnh đau đầu ở vùng trán và thái dương là điều trị hiện tượng. Người bệnh cần phải nghỉ ngơi đủ và tránh các stress trong cuộc sống với việc ngủ sớm, đủ giấc và không làm việc quá sức để tránh các căng thẳng và áp lực không cần thiết. Ngoài ra, mọi người cần phải có chế độ sinh hoạt lành mạnh, tăng cường thể lực với các bài tập thể dục nhẹ nhàng như khí công, yoga, dưỡng sinh hoặc sử dụng các bài xoa bóp bấm huyệt chữa mất ngủ đau đầu kinh niên hiệu quả. Người bệnh nên tránh xa thuốc lá, rượu bia, cafe,… Đồng thời, bạn cần bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết tốt cho hệ thần kinh giảm đau đầu và suy nhược.

5.2 Điều trị nguyên nhân

Sau khi thăm khám chuyên khoa tại bệnh viện, phòng khám uy tín, người bệnh sẽ biết được căn nguyên gây ra đau đầu ở vùng trán và thái dương của mình. Đây cũng là hướng điều trị thứ 2 tức điều trị theo hướng nguyên nhân gây bệnh. Nếu người bệnh bị đau đầu do bệnh lý, họ sẽ được các bác sĩ lên phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả.

Ngoài ra, nếu người bệnh bị đau đầu do tâm lý, họ sẽ được điều trị theo hướng tư vấn và điều trị tâm lý vô cùng hiệu quả.

Tóm lại, nếu bạn bị đau đầu vùng trán và thái dương một cách bất thường với tần suất ngày càng nhiều, đừng chủ quan mà hãy đến ngay các cơ sở y tế, phòng khám, bệnh viện uy tín chất lượng gần bạn để tiến hành khám bệnh. Đừng chủ quan vì chỉ cần một chút chậm trễ, bạn có thể phải hối tiếc một đời vì các biến chứng cực kỳ nguy hiểm mà các bệnh lý làm đau đầu có thể gây ra. Cùng Saigon-Gpdaily bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình!