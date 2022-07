Đau lưng tê bì chân tay là bệnh gì, chữa khỏi được không, triệu chứng

Đau lưng tê bì chân tay là bệnh không hiếm gặp ở con người. Để có cái nhìn tổng quan về bệnh và có cách phòng chống, chữa trị hợp lý mời bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.



1.Triệu chứng đau thắt lưng tê chân là bệnh gì

Đau lưng tê bì chân tay là triệu chứng của người bị mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, hệ thần kinh. Đó có thể là do người bệnh bị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, gây chèn ép lên vùng dây thần kinh tọa làm xuất hiện các triệu chứng đau lưng, tê chân, tê mỏi vùng hông…Các triệu chứng này thường xuyên xảy ra và kéo dài trong nhiều ngày khiến người bệnh không thoải mái khi hoạt động như: đi, đứng, nằm, ngồi.

Tuy nhiên, để chẩn đoán chính xác các triệu chứng này là bệnh gì, có phải đau lưng tê bì chân tay là do thoát vị đĩa đệm hay không. Cách tốt nhất bạn nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân, từ đó có phương pháp điều trị kịp thời và hiệu quả.

Đau lưng và tê chân tay là những triệu chứng thường gặp của các chứng bệnh xương khớp Nguồn: chuabenhdaulung.com)

2.Nguyên nhân gây đau vùng thắt lưng và tê buốt chân trái

Đau vùng thắt lưng và tê buốt chân trái do nhiều nguyên nhân gây ra. Đó cũng có thể là bệnh lý gây ra tình trạng tạm thời song cũng có thể là bệnh lý nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể người không may mang bệnh.

2.1.Các bệnh về cột sống

Theo nghiên cứu, hơn 75% trường hợp bị đau lưng tê bì chân tay là do mắc phải bệnh lý về cột sống. Thoái hóa cột sống cổ là bệnh lý nguy hiểm đầu tiên dẫn đến tình trạng đau mỏi xương khớp, mệt mỏi và khó chịu kéo dài. Bởi vì, thoái hóa cột sống khiến sụn khớp, đốt sống bị bào mòn, cọ xát với dây thần kinh gây ra tình trạng bị đau nhức, tê bì hoặc đau từ thắt lưng xuống chân. Bệnh có thể làm tê bì vùng cổ lan xuống vùng vai, tay. Tình trạng này thường xảy ra vào buổi đêm hoặc do thay đổi thời tiết.

Hẹp ống sống: Đây là dạng bệnh bẩm sinh nên số phần trăm bệnh nhân bị đau thắt lưng tê bì tay chân ít xảy ra hơn. Hẹp ống sống là cột sống bị biến dạng khiến các dây thần kinh chạy qua bị chèn ép, máu không lưu thông gây ra tình trạng tê bì kéo dài khiến người bệnh khó khăn trong việc vận động.

Các bệnh liên quan đến cột sống là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất dẫn đến chứng đau lưng tê bì chân tay (Nguồn: ancotnam.vn)

2.2.Đau dây thần kinh

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tê bì chân tay do đau dây thần kinh cũng tùy từng trường hợp. Viêm đa rễ thần kinh: Đây là bệnh lý do hệ thần kinh ngoại biên bị tổn thương gây ra rối loạn cảm giác ở vùng đó. Bệnh lý này khiến người bệnh không thể vận động hoặc vận động khó khăn do không có cảm giác.

Hệ dây thần kinh bị chèn ép do bị bệnh xơ vữa động mạch làm máu không lưu thông cũng dẫn đến tình trạng đau lưng tê bì chân tay. Ngoài ra, nếu người bệnh bị mắc bệnh đa xơ cứng gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm tổn thương màng bọc Myelin cũng sẽ dẫn đến tình trạng bị đau thắt lưng và tê buốt chân trái.

2.3.Hoạt động, sinh hoạt hằng ngày

Ngoài các nguyên nhân do không may mắc bệnh lý nguy hiểm thì tình trạng đau lưng, mệt mỏi, tê bì tay chân còn do các hoạt động sinh hoạt thường ngày gây nên.

Khi bị chấn thương khi tai nạn, va chạm khiến dây thần kinh bị ảnh hưởng cũng sẽ gây ra hiện tượng đau mỏi, tê bì chân tay. Hoặc do đặc thù công việc phải đứng, ngồi hay lao động nặng quá lâu cũng khiến bạn bị đau thắt lưng tê bì chân tay.

Sinh hoạt sai tư thế như: thường xuyên đi giày cao gót, ngủ nghiêng người, gối đầu quá cao, ngồi dưới máy lạnh quá lâu… cũng là một trong số nguyên nhân gây ra bệnh này.

Nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày, hay việc ngồi làm việc quá lâu trong một tư thế cũng khiến bạn dễ bị đau lưng, tê mỏi (Nguồn: tamminhduong.vn)

3.Đau lưng, tê bì chân tay có nguy hiểm không

Đau lưng tê bì chân tay là bệnh tiềm ẩn khá nguy hiểm nếu không có cách phòng và chữa kịp thời. Đặc biệt, hiện nay việc điều trị căn bệnh này còn gặp nhiều khó khăn, nhất là liên quan đến thoái hóa. Đặc biệt, bệnh không chỉ gây đau đớn mà còn làm giảm thậm chí mất khả năng vận động của người bệnh. Nếu để tình trạng bệnh quá lâu, không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến cơ bi teo hoặc vùng bộ phận đó bị tê liệt hoàn toàn. Người bệnh sẽ không thể tự sinh hoạt mà phải phụ thuộc vào người khác.

4.Cách điều trị đau lưng tê bì chân tay

Nếu nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau lưng tê bì chân tay là do các bệnh lý nguy hiểm thì người bệnh cần đi khám và điều trị sớm. Cùng với đó, người bệnh cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng khoa học, nên ăn những thực phẩm cung cấp dưỡng chất giúp xương khớp chắc khỏe như canxi, B1, B2, vitamin D…

Người bệnh nên chăm chỉ luyện tập thể dục hàng ngày và hạn chế làm những công việc nặng nhọc như bê vác, cúi gập nhiều. Trong quá trình sinh hoạt cũng nên để ý các tư thế ngồi, nằm, đi đứng không bị lệch, chẹo gây ảnh hưởng đến các đốt sống, hệ thần kinh.

Ngoài ra, với những người đã bị bệnh, có thể thường xuyên tìm đến các dịch vụ massage toàn thân để lưng, chân tay được thoải mái và giảm các cơn đau nhức, tê bì.

Bài viết trên đây đã mang đến những kiến thức cơ bản và hữu dụng nhất về bệnh đau lưng tê bì chân tay. Để được khám và điều trị kịp thời, giúp bệnh xương khớp không còn là nỗi lo, hãy tham khảo các gói khám xương khớp và vật lý trị liệu được thực hiện bởi những y bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực này